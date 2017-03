KLADIONIČARSKI DAN (UŽIVO - Liga Evrope): Abubakar dao gol, pa potom isključen! Genk je brojao do pet, hoće li ponovo?! Selta završava posao

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Liga Evrope:

BEŠIKTAŠ - OLIMPIJAKOS 2:1 (prvi meč 1:1)

/Abubakar 10, Babel 22 - Eljunusi 31/

- Bešiktaš sa igračem manje od 39. minuta. CRVENI KARTON je zaradio strelac prvog gola i prvi napadač domaćina Vensan Abubakar. Kamerunac je glavom udario čuvara u trenutku kada je igra bila zaustavljena.

- Stigla je nada za tim iz Pireja... Čestitke svima koji su igrali GG&3+...

- Ko je igrao na Olimpijakos taj od 22. minuta proklinje Rajana Babela.

- Sjajnog egzekutora imaju u redovima istanbulskih crno-belih.

GENK - GENT 1:0 (prvi meč 5:2)

/Kastanj 20/

KRASNODAR - SELTA 0:1 (prvi meč 1:2)

/Maljo 52/

- Po tri šuta na obe strane i nešto veća inicijativa domaćih viđeni su u prvom delu utakmice.

- Stižu gosti do prednosti i blizu su prolaska u narednu fazu...

KOŠARKA: Evo i nekoliko predloga kada je reč o specijalu "KOŠARKA - IGRAČI". Ovoga puta je na redu NBA...

TRISTAN TOMPSON - granica 7,5 - Tip MANJE POENA (Klivlend - Juta, 23.55), kvota 1,85

Košarkaše Klivlenda večeras očekuje težak okršaj sa Jutom, pa je i logično što je smanjena granica na Tristana Tompsona. Naš predlog je, kao što vidite, minus na granicu 7,5. Zašto? Prvo, Lebron Džejms i Kajri Irving uzimaju daleko najviše šuteva u ekipi Kavalirsa (oko 20 i više). Drugo, Tompsonu je potrebno oko 70 odsto uspešnosti šuta da bi došao u plus. Treće i ne manje važno, večeras će ga čuvati Rudi Gober, jedan od najboljih defanzivnih centara u ligi. Teško da će dozvoliti Tomsponu da se razmaše...

DEMAR DEROZAN - granica 29,5 - Tip VIŠE POENA (Toronto - Oklahoma 23.55), kvota 1,85

Teško je prognozirati, ali trebalo bi očekivati da Derozan uzme otprilike onoliko šuteva kolika mu je i granica večeras. Takođe, bitno je napomenuti da Derozan pet mečeva nije prebacio granicu. Ukoliko ga bude čuvao Viktor Oladipo koji će teško braniti njegovu igru leđima, a Derozan uzme 25+ šuteva, šutne desetak slobodnih bacanja... Plus na 29,5 je sasvim moguć.

TENIS: Dosta više o fudbalu i košarci! Na redu je - Indijan Vels. Prenosimo vam nekoliko najava i predloga kolege Slavka Đorđevića, a vi ostatak potražite OVDE.

VOZNIJACKI - MLADENOVIĆ 1S/K 1-2, KVOTA 9,00

Dan od 19 časova po srednjoevropskom vremenu, to jest od 11.00 po lokalnom otvaraju Karolina Voznijacki i Kristina Mladenović. Dankinja poljskog i Francuskinja srpskog porekla igraju odlično na početku ove sezone, a ovo će im biti četvrti međusobni susret. Sva tri puta do sada slavila je Voznijacki, ali bi u uslovima koji vladaju u Indijan Velsu (brza podloga, visoke temperature) naša devojka mogla da napravi iznenađenje.

V. VILIJAMS - VESNINA KI 2, KVOTA 2,33

Posle dvojice Pabla na redu je drugo žensko polufinale. Biće to sudar dve veoma iskusne igračice, 36-godišnje Venus Vilijams i šest godina mlađe Elene Vesnine. Ruskinja, koja se kao i starija sestra Vilijams vratila u formu na početku ove godine, vodi sa 3:2 u mečevima. Favoritkinju je zaista teško odrediti, tako da je preporučljivo da se kod tipovanja oslonite na veći broj gemova ili setova.

*** Sezona 2016/17 Kilijana Mbapea, čuda od deteta iz redova Monaka!

- Da li znate na koliko trenutno procenjuju Kilijana Mbapea?

- Trikolori pakleno jaki! Ceo tim prekobrojan, nema mesta za Nzonzija, Komana, Lakazeta, Zumu...

- Tim koji je tako lako voleti

KOŠARKA: Malo smo se pozabavili prosečnim učincima igrača i postavljenim granicama u MOZZART kladionicama.

EFES - MAKABI 18.00

Danston (Efes, prosek 10,4), granica 10,5

Osman (Efes, prosek 7,8), granica 7,5

Braun (Efes, prosek 13,3), granica 13,5

Grejndžer (Efes, prosek 8,4), granica 8,5

Ertel (Efes, prosek 13,7), granica 12,5

Hanikat (Efes, prosek 9,1), granica 8,5

Ajverson (Makabi, prosek 8,6), granica 8,5

Sili (Makabi, prosek 7,6), granica 9,5

Smit (Makabi, prosek 9,6), granica 9,5

Landezberg (Makabi, prosek 5,8), granica 9,5

Rad (Makabi, prosek 9,1), granica 11,5

PANATINAIKOS - REAL MADRID 20.15

Singlton (Panatinaikos, prosek 11,9), granica 12,5

Burusis (Panatinaikos, prosek 8,9), granica 9,5

Feldejn (Panatinaikos, prosek 7,1), granica 7,5

Rivers (Panatinaikos, prosek 11,3), granica 11,5

Džejms (Panatinaikos, prosek 12,7), granica 11,5

Rendolf (Real Madrid, prosek 10), granica 10,5

Ajon (Real Madrid, prosek 9,6), granica 10,5

Kerol (Real Madrid, prosek 8,6), granica 8,5

Dončić (Real Madrid, prosek 8,7), granica 8,5

Ljulj (Real Madrid, prosek 16,5), granica 16,5

ARMANI - CRVENA ZVEZDA 20.45

Meklin (Armani, prosek 8,7), granica 9,5

Mačvan (Armani, prosek 8,9), granica 10,5

Raduljica (Armani, prosek 8,2), granica 7,5

Hikman (Armani, prosek 9,6), granica 10,5

Sanders (Armani, prosek 13,1), granica 12,5

Dženkins (Crvena zvezda, prosek 9,1), granica 12,5

Mitrović (Crvena zvezda, prosek 4,4), granica 6,5

Gudurić (Crvena zvezda, prosek 7,1), granica 7,5

Simonović (Crvena zvezda, prosek 13), granica 13,5

Volters (Crvena zvezda, prosek 7), granica 7,5

Kuzmić (Crvena zvezda, prosek 9,5), granica 10,5

BAMBERG - FENERBAHČE 20.45

Miler (Bamberg, prosek 12,7), granica 12,5

Tajs (Bamberg, prosek 9,7), granica 7,5

Kozer (Bamberg, prosek 9,8), granica 9,5

Radošević (Bamberg, prosek 6,1), granica 6,5

Meli (Bamberg, prosek 12,2), granica 11,5

Bogdanović (Fenerbahče, prosek 14,3), granica 15,5

Dikson (Fenerbahče, prosek 10,5), granica 11,5

Judo (Fenerbahče, prosek 12,3), granica 11,5

Veseli (Fenerbahče, prosek 10,4), granica 10,5

Datome (Fenerbahče, prosek 9,5), granica 10,5

*** Vreme je za duvanje svećica :)

- Teo Volkot (28)

- Blejk Grifin (28)

- Felipe Rejes (37)

- Aleksandar Rašić (33)

SUDIJE: Obratite pažnju! Određeni arbitri su prestrogi, neki, čini se, preblagi. Informacije se odnose na tekuću sezonu...

Alberto Undijano Maljenko (Španija)

Liga šampiona

Mečevi: 3

Žuti kartoni: 16

Crveni kartoni: /

Penali: 1

Liga Evrope

Mečevi: 1

Žuti kartoni: 4

Crveni kartoni: /

Penali: /

Primera

Mečevi: 14

Žuti kartoni: 72

Crveni kartoni: 3

Penali: 5

Majkl Oliver (Engleska)

Liga šampiona

Mečevi: 4

Žuti kartoni: 14

Crveni kartoni: 2

Penali: 1

Liga Evrope

Mečevi: 2

Žuti kartoni: 5

Crveni kartoni: /

Penali: /

Premijer liga

Mečevi: 23

Žuti kartoni: 75

Crveni kartoni: 2

Penali: 11

Rudi Buke (Francuska)

Liga šampiona

Mečevi: 3

Žuti kartoni: 12

Crveni kartoni: /

Penali: 2

Liga Evrope

Mečevi: 3

Žuti kartoni: 25

Crveni kartoni: 2

Penali: 1

Liga 1

Mečevi: 17

Žuti kartoni: 66

Crveni kartoni: 6

Penali: 9

Ivan Kružlijak (Slovačka)

Liga šampiona

Mečevi: 1

Žuti kartoni: 2

Crveni kartoni: /

Penali: /

Liga Evrope

Mečevi: 5

Žuti kartoni: 31

Crveni kartoni: 1

Penali: 1

Fortuna liga (Slovačka 1)

Mečevi: 9

Žuti kartoni: 48

Crveni kartoni: 2

Penali: 1

Gediminas Mažejka (Litvanija)

Liga šampiona

Mečevi: 1

Žuti kartoni: 4

Crveni kartoni: /

Penali: 1

Liga Evrope

Mečevi: 5

Žuti kartoni: 26

Crveni kartoni: 1

Penali: 2

A liga (Litvanija 1)

Mečevi: 1

Žuti kartoni: 5

Crveni kartoni: /

Penali: /

Viktor Kasai (Mađarska)

Liga šampiona

Mečevi: 2

Žuti kartoni: 9

Crveni kartoni: 2

Penali:/

Liga Evrope

Mečevi: 2

Žuti kartoni: 14

Crveni kartoni: 1

Penali: /

OTP liga (Mađarska 1)

Mečevi: 8

Žuti kartoni: 49

Crveni kartoni: 2

Penali: 6

Mark Klatenburg (Engleska)

Liga šampiona

Mečevi: 3

Žuti kartoni: 15

Crveni kartoni: 1

Penali: 2

Liga Evrope

Mečevi: 1

Žuti kartoni: 3

Crveni kartoni: /

Penali: /

Premijer liga

Mečevi: 20

Žuti kartoni: 69

Crveni kartoni: 3

Penali: 9

Aleksej Kulbakov (Belorusija)

Liga šampiona

Mečevi: 3

Žuti kartoni: 6

Crveni kartoni: /

Penali: /

Liga Evrope

Mečevi: 3

Žuti kartoni: 7

Crveni kartoni: /

Penali: 1

BET INFO: Izašle kvote za Ligu šampiona! Ko osvaja elitno takmičenje - Barsa, Bajern ili Monako?

TENIS: Poznate su prve polufinalistkinje ovogodišnjeg izdanja Indijan Velsa! Opširnije OVDE.

POVREDE I SUSPENZIJE: Neki timovi imaju ozbiljne kadrovske probleme. Svakako može da koristi pri sastavljanju tiketa...

GENK - GENT 19.00 (prvi meč 5:2)

Genk: Nastić, Bizo (prvi golman), Sušić, Vanzer, Karelis (najbolji strelac), Vauters

Gent: Asare (pod znakom pitanja), Miličević (pod znakom pitanja), Esiti (suspendovan), Maton, Renato Neto, Teki

BEŠIKTAŠ - OLIMPIJAKOS 19.00 (prvi meč 1:1)

Bešiktaš: Arslan (suspendovan), Ba (verovatno neće igrati), Erkin (verovatno neće igrati), Marselo (verovatno neće igrati)

Olimpijakos: Vijana (suspendovan)

KRASNODAR - SELTA 19.00 (prvi meč 1:2)

Krasnodar: Smolov, Izmailov (verovatno neće igrati)

Selta: Blanko, Dijaz (verovatno neće igrati), Ernandez (verovatno neće igrati)

AJAKS - KOPENHAGEN 21.05 (prvi meč 1:2)

Ajaks: Klasen (drugi najbolji strelac, suspendovan), Ridevals, Nuri, Kasijera, Klement

Kopenhagen: Jorgensen, Tomsen, Amakva, Falk, Pavlović

MANČESTER JUNAJTED - ROSTOV 21.05 (prvi meč 1:1)

Mančester Junajted: Runi (kapiten), Marsijal, Švajnštajger

Rostov: Džanaev (prvi golman, pod znakom pitanja), Gackan, Kalačev, Granat

ROMA - LION 21.05 (prvi meč 2:4)

Roma: Emerson (verovatno će igrati), Peroti (verovatno će igrati), Peres (pod znakom pitanja), Florenci, Grenije

Lion: Ribus, N'Kulu, Depaj

MENHENGLADBAH - ŠALKE 21.05 (prvi meč 1:1)

Menhengladbah: Rafael (drugi najbolji strelac ekipe, bolestan, pod znakom pitanja), Štindl

(najbolji strelac ekipe, pod znakom pitanja), Šulc, Traore, Azar (treći najbolji strelac)

Šalke: Kolašinac (pod znakom pitanja), Gorecka (drugi najbolji strelac, pod znakom pitanja), Naldo, Baba, Koke, Učida, Avdijaj, Embolo

ANDERLEHT - APOEL 21.05 (prvi meč 1:0)

Anderleht: /

APOEL: Astiz, Efrem, Morais, Oliveira

FUDBAL: Zagrevanje uz zanimljivosti iz Lige Evrope. Prvo bacite pogled na mečeve koji su na programu od 19.00, pa onda i na ostale...

GENK - GENT 19.00 (prvi meč 5:2)

- Genk je protiv Genta slavio 27 puta, 10 puta remizirao i 19 puta izgubio (podaci se odnose na belgijsku ligu)

- Genk je slavio na svih sedam mečeva kod kuće ove sezone u Evropi pritom primivši samo jedan gol

- Fudbaleri Genta su prevalili 125 kilometara do Genka

- Genk i Gent su odigrali 0-2 na šest od osam poslednjih međusobnih susreta

- Genk i Gent su odigrali NG na šest od osam proteklih međusobnih okršaja

- Gent je odigrao 3+ na pet proteklih utakmica u svim takmičenjima

- Genk je odigrao 3+ na tri minula takmičarska duela

BEŠIKTAŠ - OLIMPIJAKOS 19.00 (prvi meč 1:1)

- Bešiktaš remizirao na prethodna dva susreta sa grčkim klubovima

- Olimpijakos je upisao pobedu i dva poraza protiv turskih timova u gostima

- Bešiktaš je odigrao GG na šest od osam proteklih utakmica u svim takmičenjima

- Olimpijakos i Bešiktaš su odigrali dve prijateljske utakmice u protekle dve godine (prvi put je 2015. godine slavio Olimpijakos sa 2:1, drugi put Bešiktaš godinu dana kasnije sa 1:0)

- Olimpijakos je odigrao šest mečeva protiv turskih ekipa (dve pobede, isto toliko poraza i remija)

- Bešiktaš je neporažen na sedam minulih mečeva u Evropi na svom stadionu (dve pobede i pet remija)

- Fudbaleri Olimpijakosa su do Istanbula prevalili 600 kilometara

- Olimpijakos je izgubio samo jednom na pet prethodnih gostovanja u evropskim takmičenjima

KRASNODAR - SELTA 19.00 (prvi meč 1:2)

- Selta nije izgubila od ruskih klubova na pet poslednjih okršaja (tri pobede kod kuće i dva remija u Rusiji)

- Krasnodar je dao po gol na pet prethodnih utakmica u Evropi

- Selta je postigla po dva gola na minula tri evropska gostovanja

- Krasnodar je pre Selte od španskih klubova jedino igrao sa Real Sosijedadom u sezoni 2014/2015 (Krasnodar prošao ukupnim rezultatom 3:1)

- Krasnodar je ove sezone samo dvaput poražen na svom stadionu

- Selta nije slavila na četiri poslednja okršaja u Primeri

- Od Viga do Krasnodara ima 3.800 kilometara

AJAKS - KOPENHAGEN 21.05 (prvi meč 1:2)

- Kopenhagen i Ajaks se susreću po šesti put (Kopenhagen triput pobedio, jednom izgubio i jednom remizirao; od toga dve pobede u Amsterdamu)

- Kopenhagen je na sedam prethodnih okršaja sa holandskim ekipama ostvario tri pobede, dva poraza i isto toliko remija (dve pobede i jedan poraz u Holandiji)

- Ajaks je na sedam poslednjih utakmica sa danskim ekipama zabeležio dve pobede, isto toliko remija i tri poraza (pobeda i dva poraza u Holandiji)

- Fudbaleri Kopenhagena su do Amsterdama prevalili 620 kilometara

- Ajaks je ove sezone samo jednom doživeo takmičarski poraz kod kuće

- Ajaks je neporažen na 10 minulih mečeva u Evropi na svom stadionu (pet pobeda i isto toliko remija)

- Kopenhagen je izgubio samo jednom na sedam minulih gostovanja u Evropi (od Lestera), što mu je jedini poraz na strani ove sezone u svim takmičenjima

MANČESTER JUNAJTED - ROSTOV 21.05 (prvi meč 1:1)

- Mančester Junajted je na deset prethodnih okršaja sa ruskim timovima ostvario samo dve pobede, sedam remija i jedan poraz (pobeda i tri remija na Old Trafordu)

- Mančester Junajted je slavio na svakom od četiri prethodna okršaja u Ligi Evrope na svom stadionu pritom postigavši 12 golova i primivši samo jedan

- Rostov nije slavio na pet poslednjih gostovanja u Evropi (tri remija i dva poraza)

- Fudbaleri Rostova su do Mančestera prevalili oko 3.000 kilometara

- Mančester Junajted je samo jednom poražen u dosadašnjem toku sezone na svom stadionu (Mančester Siti) i samo dvaput na Old Trafordu nije uspeo da postigne bar gol (Hal i Barnli)

- Mančester Junajted je u seriji od 17 mečeva bez poraza u Premijer ligi

- Mančester Junajted je sačuvao svoj gol na četiri od poslednjih pet mečeva u Ligi Evrope

- Mančester Junajted je slavio na poluvremenu i na kraju utakmice na tri minula meča u Ligi Evrope na svom stadionu

- Rostov je sačuvao svoju mrežu na pet od minulih šest mečeva u ruskoj Premijer ligi

ROMA - LION 21.05 (prvi meč 2:4)

- Roma je u sezoni 2006/2007 ukupnim rezultatom 2:0 potukla Lion u osmini finala Lige šampiona (0:0 u Rimu)

- Roma je na deset minulih okršaja sa francuskim ekipama ostvarila pet pobeda, tri remija i dva poraza (od toga dve pobede i tri remija u Rimu)

- Lion je na 21 prethodnoj utakmici sa italijanskim timovima zabeležio osam pobeda, isto toliko poraza i pet remija (od toga četiri pobede, identičan broj poraza i dva nerešena u Italiji)

- Lion je neporažen na tri minula gostovanja u Evropi

- Lion je dao bar tri gola šest od proteklih osam takmičarskih duela

- Lion je slavio samo jednom na šest poslednjih gostovanja u svim takmičenjima

- Lion prosečno postiže četiri gola na gostovanjima u Ligi Evrope

- Fudbaleri Liona su do Rima prevalili oko 750 kilometara

MENHENGLADBAH - ŠALKE 21.05 (prvi meč 1:1)

- Menhengladbah je 40 puta potukao Šalke, 28 puta remizirao i 32 puta izgubio

- Menhengladbah je na 15 proteklih mečeva u Evropi sa nemačkim klubovima ostvario devet pobeda, tri remija i tri poraza (od sedam mečeva kod kuće svih sedam pobeda)

- Menhengladbah nije slavio na četiri minula meča na svom stadionu u evropskim takmičenjima (dva remija i isto toliko poraza)

- Menhengladbah je slavio protiv Šalkea na devet od proteklih deset okršaja na svom stadionu

- Šalke je samo jednom poražen na 10 proteklih gostovanja u evropskim takmičenjima (sedam pobeda, dva remija i poraz)

- Šalke prosečno prima pola gola na gostovanjima u Ligi Evrope

- Šalke je sačuvao svoj gol na pet od proteklih šest gostovanja u Ligi Evrope

ANDERLEHT - APOEL 21.05 (prvi meč 1:0)

- Anderleht je na devet minulih susreta sa kiparskim ekipama ostvario šest pobeda, dva remija i poraz (četiri pobede kod kuće)

- APOEL je bez pobede na sedam minulih okršaja sa belgijskim ekipama (remi i šest poraza)

- Gostujući fudbaleri su do Brisela prevalili 2.900 kilometara

- APOEL je poražen na protekla tri gostovanja u Ligi Evrope

- Anderleht je slavio na poluvremenu i kraju utakmice na četiri od pet mečeva na svom stadionu

u Ligi Evrope

- Anderleht je slavio sa dva ili više golova razlike na tri minula tkamičarska duela kod kuće i pritom nije primio gol

KOŠARKA: Došlo je vreme za odlučujuće borbe! Crvena zvezda prvu od poslednjih pet utakmica u ligaškom delu Evrolige igra u Milanu protiv Olimpije od 20.45. Biće to sasvim solidna prilika da crveno-beli dođu do pobede u gostima koja bi ih značajno približila prolasku u četvrtfinale najjače evropske lige. Ipak, na umu moramo da imamo nekoliko činjenica. Pre svega povrede! One će dosta krojiti izgled večerašnjeg obračuna koji ćete moći da partite u prenosu. Kvote i kompletnu najavu okršaja Armani - Crvena zvezda potražite OVDE.

LUDI TIKET, četvrtak, 136.165 dinara: Kakva kombinazzija - strašna kombinazzija!

LUDI TIKET (-), četvrtak, 711.595 dinara dinara: Iksevi i golovi recept su za ogromnu kvotu

TENIS: Srbija je u jednom danu izgubila oba predstavnika u singlu prvog mastersa sezone, Indijan Velsa. Nakon tri godine strahovlade u kalifornijskoj pustinji došao je kraj. Novak Đoković je ”abdicirao” pošto je poražen u osmini finala Indijan Velsa. Poraz, nakon rekordnih 19 vezanih pobeda na jednom od najprestižnijih mastersa na turu naneo mu je Nik Kirijos. Nakon što ga je pre manje od dve sedmice savladao u Akapulku, Australijanac je ponovo bio bolji u dva seta, rezultatom 6:4, 7:6 (3). Opširnije OVDE.

KOŠARKA: Bilo je vrelo sinoć na parketima najjače košarkaške lige na svetu. Odigrano je čak 10 susreta, a na šest su slavili gosti.

Najuzbudljivije je bilo u Los Anđelesu gde je Milvoki u tesnoj završinci slavio sa samo jednim poenom nad Klipersima rezultatom 97:96. I sve to pored odlične partije Deandrea Džordana koji je upisao 22 poena i 17 skokova. Predvodnici "vetra sa severa" su bili Adetokumpo sa 16 i Midlton sa 18 poena. Opširnije OVDE.

NBA REZULTATI

Indijana - Šarlot 98:77

/Džordž 39 - Kaminski 20/

Vašington - Dalas 107:112

/Vol 26 p, 11 as - Barns 22/

Boston - Minesota 117:104

/Tomas 27 - Rubio 23, Bjelica 3 p, 4 sk/

Detroit - Juta 83:97

/Smit 16 p, Marjanović 2 p, 2 sk - Hejvard 25 p 9 sk/

Majami - Nju Orleans 120:112

/Dragić 33 - Dejvis 27/

Čikago - Memfis 91:98

/Rondo 17, Mirotić 14 p, 5 sk - Konli 27, M. Gasol 27/

Hjuston - LA Lejkers 139:100

/Vilijams 30, Harden 18 p, 12 sk, 13 as - Rendl 32/

San Antonio - Portland 106:110

/Leonard 34 - Lilard 36/

Finiks - Sakramento 101:107

/Voren 24 - Labizije 32 p 11 sk/

LA Klipers - Milvoki 96:97

/Džordan 22 p, 17 sk - Midlton 18, Adetokumpo 16/

NAJAVA DANA (četvrtak, 16.mart): Zvezda je spremna da skroji odelo za Armani… Liga Evrope zove majstore Mančestera, Ajaksa i Rome

Poštovani čutaoci portala MOZZART Sport, ljubitelji klađenja i ostali, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog u kome ćemo vas pravovremebno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama će biti Nemanja Banović, a nešto kasnije priključiće se Milan Cakić.

