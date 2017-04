POLUVREME, Liga Evrope: Anderleht izjednačio!

MANČESTER JUNAJTED - ANDERLEHT (1:1)

/Mhitarijan 10 - Hani 32/

/prvi meč 1:1/

Žuti karton: Tilemans 11

MANČESTER JUNAJTED (4-2-3-1): Romero - Valensija, Baji, Roho, Šo - Kerik, Pogba - Lingard, Mhitarijan, Rašford - Ibrahimović.

ANDERLEHT (4-3-3): Ruben - Apija, Mbođi, Spajić, Obradović - Tilemans, Dendonker, Hani - Čipčiju, Ačimpong, Teodorčik.

POLUVREME!

32. minut - GOOOOOL! Napadali su gosti nekoliko minuta neumoljivo, da bi se trud isplatio u 32. minutu. Šut Tilemansa dobio je posle "blokade" završio na prečki, a na odbitak je natrčao Hani.

22. minut - Umesto Roha na terenu je Blind.

21. minut - Nestvaran promašaj Ačimponga! Anderleht je bio na korak od izjednačenja, međutim, Ganac ne uspeva da savlada Romera. Greška ide na račun Roha koji, ipak, ne može da nastavi..

18. minut - Činilo se da he Markos Roho završio utakmicu, sa bolnom grimasom dočekao je lekarsku ekipu, ali će ipak pokušati da nastavi...

12. minut - Uhhh, malo je nedostajalo da Mančester dođe do dva gola viška, ali mrežu je sačuvao Ruben. Gostujući čuvar mreže prvo je zaustavio opasan šut glavom Pogbe, zatim i udarac sa distance Lingarda.

10. minut - GOOOOOL! Odlično su izabranici Žozea Murinja otvorili kontru, Rašford je pronašao usamljenog Mhitarijana koji se upisuje na listu strelaca i u revanš susretu protiv Anderlehta.

BEŠIKTAŠ - LION (1:1)

/Taliska 27 - Lakazet 34/

/prvi meč 1:2/

BEŠIKTAŠ (4-2-3-1): Fabri - Gonul, Mitrović, Tošić, Adrijano - Ozjakup, Hačinson - Kvarežma, Taliska, Babel - Tosun

LION (4-2-3-1): Entoni Lopez - Žale, N'Kolulu, Dijakabi, Morel - Tusar, Gonalon- Korne, Toliso, Valbuena - Lakazet

POLUVREME!

42. minut - Stativu u smiraj prvog dela igre pogodio je Lakazet.

34. minut - GOOOOOL! Lakazet poravnava rezultat u Istanbulu...

27. minut - GOOOOOL! Uigrana kombinacija iz kornera domaćih fudbalera i gol iz okreta Taliske na asistenciju Ozjakupa.

14. minut - Toliso je bio i te kako blizu da donese gostima prednost, ali šutira pored gola...

ŠALKE - AJAKS (0:0)

/prvi meč 0:2/

ŠALKE (4-2-3-1): Farman - Riter, Hovedes, Nastasić, Kolašinac - Stambuli, Bentaleb, Kaliđuri, Gorecka, Majer - Burgštaler.

AJAKS (4-3-3): Onana - Veltman, Sančez, De Ligt, Viergever - Klasen, Šone, Zijeh - Klajvert, Traore, Jaunes

POLUVREME!

2. minut - Stativa! Šutirao je Gorecka, ali je lopta završila u korneru nakon što je pogodila okvir gola...

GENK - SELTA (0:0)

/prvi meč 2:3/

GENK (4-3-3): Rajan - Kastanje, BRabrec, Koli, Uronen - Berž, Malinovski, Pozuelo - Trosard, Samata, Bufel

SELTA (4-3-3): Alvarez - Maljo, Kabral, Fontas, Kastro - Vas, Radoja, Ernandez - Aspas, Guideti, Sisto

POLUVREME!

16. minut - Spetljala se defanzivna linija Genka i panično poklonila loptu Sistu čiji udarac završava pored stative.

- Bogdan Bogdanović "melje", Fenerbahče vodi posle prvih 20 minuta u OAKA Areni protiv Panatinaikosa - 43:45. Srpski reprezentativac ubacio je 18 poena, upisavši pritom tri skoka i četiri asistencije.

POLUVREME

Evroliga (plej-of)

CSKA - Baskonija 40:35

- "Buket" brejkova u drugom setu Mastersa u Monte Karlu i - izjednačenje! Novak Đoković je prvi oduzeo servis Pablu Karenju Busti, potom izgubio naredna tri prilikom "početnog udarca" što je na kraju bilo dovoljno da Španac dođe do 1:1 (6:2, 4:6).

KRAJ

Turska 2

Gacijantep - Balikesir 1:1 (0:0)

/Reis 83 - Ataseven 77/

