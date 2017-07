Kvalifikacije za Ligu Evrope, UŽIVO: Milan poveo u Rumuniji, četiri gola za osam minuta u Poljskoj!

Budite i danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

POLUVREME

Kvalifikacije za Ligu Evrope

Arka - Midtjiland 2:2 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Markus 31, 39pen - Hasan 33, Dal Hende 36/

Krajova - Milan 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Rodrigez 44/

Brondbi - Hajduk Split 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

KRAJ

Makabi Tel Aviv - Panionios 1:0 (0:0)

/Kjartanson 48/

AEK Larnaka - Dinamo Minsk 2:0 (1:0)

/Tete 42, Hevel 70/

AIK - Braga 1:1 (1:1)

/Sundgren 18pen - Silva 11/

Krasnodar - Lingnbi 2:1 (0:0)

/Klaeson 67, Sulejman 90+3 - Kjaer 64/

Ostersunds - Fola 1:0 (0:0)

/Bačirou 50/

PSV - Osjek 0:1 (0:0)

/Barišić 50pen/

Šturm - Fenerbahče 1:2 (1:2)

/Hierlander 10 - Marešić 29ag, Nojšteter 35/

Suduva - Sion 3:0 (2:0)

/Fereira 3, Januskauskas 9, Lukzemis 90+1/

Utreht - Leh 0:0

- UZBUNA U HOLANDIJI! Osjek vodi protiv PSV-a na Filips Areni od 56. minuta, pošto je Barišić iskoristio najstrožu kaznu.

- Samo jedan gol je pao na četiri utakmice koje su počele od 19.30. Postigao ga je Atletik Bilbao na gostovanju Dinamo Bukureštu. Mreže su mirovale na duelima Astra - Oleksandrija, Botev Plovdiv - Maritimo i Jehuda - Zenit.

POLUVREME

Kvalifikacije za Ligu šampiona

AEK Larnaka - Dinamo Minsk 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Tete 42/

AIK - Braga 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Sundgren 18pen - Silva 11/

Krasnodar - Lingbi 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Estersunds - Fola 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

PSV - Osjek 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Šturm - Fenerbahče 1:2 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Herlander 10 - Marešić 29ag, Nojštetler 35/

Suduva - Sion 2:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Fereira 3ag, Janusauskas 9/

Utreht - Leh 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

POLUVREME

Kvalifikacije za Ligu Evrope

Olimpik Donjeck - PAOK 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Trakai - Škendija 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Maksimov 1 - Žunior 40/

SASTAVI: Crvena zvezda - Sparta

- Milan igra prvu zvaničnu utakmicu. Na gostovanju kod Krajove Vinčenco Montela izvodi startnu postavu: Donaruma - Abate, Zapata, Musakio, Rodrigez - Kesi, Montolivo, Bonaventura - Borini, Kutrone, Nijang. Na klupi su: Storari, Konti, Gomez, Antoneli, Mauri, Lokateli i Andre Silva

- POLUVREME na Adidas Areni, Mlada Boleslav - Skenderbeg 1:0. Češki predstavnik je prema očekivanju bio dosta bolji, ali je do vođstva stigao tek u finišu prvog dela igre...

U međuvremenu su počela još tri utakmice:

Olimpik Donjeck - PAOK (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Trakai - Škendija (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Makabi Tel Aviv - Panionios (((UŽIVO KLAĐENJE)))

- Prvi meč kvalifikacija za Ligu Evrope između Mlade Boleslav i Skenderbega je počeo (((UŽIVO KLAĐENJE)))!

- Pre nego što se "zakotrlja" lopta širom Starog kontinenta i počnu kvalifikacije za Ligu Evrope, pronašli smo jedan zanimljiv podatak: prošlo je tačno 1234 otkako je Milan poslednji put igrao na evro-sceni. Bilo je to košmarno veče u kojem su Rosoneri poniženi na Visente Kalderonu od Atletiko Madrida (4:1).

KRAJ

Internacionalni kup šampiona

Bajern - Inter 0:2 (0:2)

/Eder 8, 30/

NA DANAŠNJI DAN: Mančester Siti je pre šest godina uradio jedan od najboljih poslova u 21. veku! Na Etihad je stigao Serhio Aguero iz Atletiko Madrida za "ništavih" 38.000.000 funti... U dresu Građana je upisao 122 gola i 29 asistencija na 181 utakmici. Pomogao je Sitiju da dođe do dve titule.

Klasa.

FUDBAL: Zagrebački Dinamo protiv Od Grenlanda odigraće stotu utakmicu u kvalifikacijama za evropska takmičenja. Poslednjih godina Dinamo je redovno igrao kvalifikacije za Ligu šampiona, ali je Rijeka srušila njegovu dominaciju u Hrvatskoj. Imperativ kluba je ulazak u grupnu fazu lige Evrope, a u susrete s norveškom ekipom Dinamo ulazi kao veliki favorit uprkos turbulentnom ulasku u novu sezonu. Pred sam start prvenstva Dinamo je ostao bez trenera Peteva i najskupljeg igrača Samira, međutim donedavni trener juniora Cvitanović odlično se snašao u novonastaloj situaciji i otvorio je sezonu ubedljivim pobedama nad Istrom i Cibalijom. Pred susret sa Odom Cvitanović nema većih problema s izostancima.

Od Grenland kvalitetom kadra teško može da parira Dinamu, ali prednost za Fagermov tim mogla bi da predstavlja bolja fizička sprema budući da je u Norveškoj već odigrano 17 kola prvenstva. Uz to, Od nema prvenstvenih obaveza između dve utakmice sa zagrepčanima. Prošlu sezonu Od je završio na trećoj poziciji, a sada zauzima skromnu desetu poziciju. Do susreta s Dinamom Fagermov sastav je ostvario po dve pobede nad Balimena Junajtedom iz Severne Irske i lihtenštajnskim Vaducom, a u tim susretima nije primio gol. Odbrana je jači deo Oda, ali ogroman problem za Fagermoa predstavlja očajan napad koji je u dosadašnjih 16 prvenstvenih susreta postigao tek 12 pogodaka.

Jasno je da je Dinamo veliki favorit (tip 1-1, kvota 1,47).

Ovog četvrtka čekaju nas dva važna događaja: u kvalifikacijama za Ligu Evrope Crvena zvezda dočekuje Spartu iz Praga (20.30), a vaterpolisti igraju protiv Hrvatske u polufinalu Svetskog prvenstva (22.00).

BAJERN - INTER (((UŽIVO KLAĐENJE)))

- Poluvreme je na susretu u Singapuru...

- Bajern od 30. minuta ima dva gola minusa. Još jednom je Eder bio koban po gol Bavaraca, sada posle asistencije Perišića.

- Vodi Inter! Strašan gol glavom Edera u 8. minutu na dodavanje Kandreve.

FUDBAL: Bordo se dosta mučio početkom prošle sezone, ali u 2017. godini Gurvenek je stvari dobro složio i Žirondinci su se zasluženo našli u Evropi. Žirondince prošle sezone nismo gledali na međunarodnoj sceni, a posle odličnih rezultata tokom priprema optimizam je na zapadu Francuske narastao, a domaći navijači se nadaju da će Videoton biti elimisan već posle prvih devedeset minuta. Trener domaćeg sastava za danas je prijavio 20 igrača, među kojima su dva nova pojačanja, golman Kostil i napadač Mendi. Van konkurencije za tim je defanzivac Žilber, koji odrađuje staru suspenziju, kao i Paloa, Punđe i Rolan, koji su još članovi Bordoa, ali će uskoro biti prodati.

Velika prednost gostiju u današnjoj utakmici je to što su odigrali već četiri takmičarske utakmice, dve protiv Nome Kaljua u kvalifikacijama, kao i dve u nacionalnom prvenstvu. Defanzivac Fiola povredio se krajem prošle sezone, ali prošle nedelje priključio se treninzima i uskoro će biti potpuno fit.

Videoton možda i može do boda, ali teško da neće primiti neki gol (tip 1X&3+, kvota 1,83).

FUDBAL: Brondbi je izašao iz velike finansijske krize 2013. i od tada se s novim vlasnicima i ekipom polako vraća u vrh danskog fudbala. Poslednji trofej prvaka Danske osvojio je pre 12 godina, a prošle sezone bio je odmah iza gradskog rivala Kopenhagena, koji je ipak igrački za njega još nedostižan. Trener Corniger iskoristio je svoje veze u rodnoj Nemačkoj, pa u Brondbiju trenutno igraju četiri igrača na pozajmici iz Bundesligaških klubova, a glavna zvezda je bivši Seltikov napadač Puki. Prošle sezone je Brondbi iz kvalifikacija za LE izbacio berlinsku Hertu, da bi ga u sledećem kolu iz takmičenja izbacio Panatinaikos, a u aktuelnom ciklusu danski tim je u dve utakmice bio bolji od finskog VPS-a. Dominirao je Brondbi pred svojim navijačima u Danskoj, ali u revanšu Cornigerova ekipa nije bila na visini zadatka. VPS je slavio, međutim samo jednim golom razlike iako je gotovo celo drugo poluvreme imao igrača više zbog isključenja Klimenta. Prošle nedelje Brondbi je upisao poraz i na prvenstvenom gostovanju u gostima Nordsjilandu. Odmarao je Corniger neke prvotimce, Brondbi je dao dva gola, ali odbrambeni propusti omogućili su rivalu da čak tri puta zatrese mrežu.

Poput Brondbija i splitski Hajduk u Hrvatskoj više od deset godina ne uspeva da se vrati na sam vrh. Dolaskom španskog trenera Karilja ekipa igra dopadljiv napadački fudbal i beleži vrlo dobre rezultate, ali u ovosezonskim susretima Hajdukov problem bila je loša realizacija. Nije nepreciznost na kraju skupo stajala Hajduk u evropskim susretima s bugarskim Levskim, već prilikom nedeljnog prvenstvenog gostovanja u Zaprešiću. Dominirao je Hajduk veći deo utakmice i stvarao brojne prilike, da bi u nastavku susreta brzo prokockao dva gola prednosti.

Po gol na obe strane deluje kao logičan izbor (tip GG, kvota 1,75).

FUDBAL: Poznate su startne postave Bajerna i Intera pred međusobni okršaja od 13.35:

FUDBAL: Žreb kvalifikacija Lige Evrope nije mazio Krajovu, budući da joj je doneo sudare s probuđenim italijanskim gigantom Milanom, ali Rumuni i te kako dobro poznaju sledećeg suparnika pošto ih odnedavno vodi italijanski strateg Devis Manđija. Kratko je vodio Palermo u Seriji A, međutim retki su se treneri duže zadržali na vrućoj klupi kluba sa Sicilije u Zamparinijevom mandatu. Imao je Manđija posle toga kratke epizode u U21 reprezentaciji Italije, te u drugoligašima Speciji, Bariju i Askoliju. U uvodna dva prvenstvena susreta Krajova je zabeležila pobedu nad Jašijem, kao i remi sa Konkordijom. Igrački kadar Krajove ne može kvalitetom da se poredi sa Milanovim timom.

Novi kineski vlasnici Milana odrađuju fenomenalan prelazni rok i stvaraju tim koji bi mogao da zapreti Juventusovoj dominaciji u Seriji A. Navijače kluba uhvatila je prava euforija pa se na revanš utakmici očekuje preko 50 hiljada navijača na San Siru. Montela se dokazao kao odličan trener, klub je uspeo da zadrži najtalentovanijeg svetskog golmana Donarumu, a velika pojačanja poput Bonućija, Musakija, Kontija, Rodrigeza, Kesija, Bilje, Čalhanoglua i Andre Silve nedavno su deklasiranjem Bajerna pokazali da su spremni da vrate Milan u vrh evropskog fudbala. Montela je u Rumuniju poveo 20 igrača, među kojima nema donedavno glavnog golgetera Bake, koji završava transfer u Marselj, ali ni nedovoljno spremnog Čalhanoglua, te Sose, Romanjolija, Palete i Bonućija.

Dvojka se ne dovodi u pitanje (tip 2, kvota 1,30).

Bunogiorno Italia: Federika Pelegrini ukrala je na jedan dan svetla reflektora italijanske sportske štampe uperena na prelazni rok. Za nas je najinteresantnija priča koju su plasirali pojedini mediji da je Juve počeo pregovore s Laciom oko Kejte da bi stigao do Sergeja Milinkovića Savića dok Tutosport eksplicitno navodi reči Sergejovog brata Vanje da srpski vezista želi samo Juve. Piše se i o povratku Milana u evro-takmičenja posle posta od četiri godine i da će i pored potrošenih 200.000.000 evra napad predvoditi Kutrone, tinejdžer ponikao u Milanelu.

Prelistajte italijansku štampu...

BET INFO: Ovaj kladioničarski pregled teniskih dešavanja počinjemo sa dva meča sa najvećeg ovosedmičnog turnira koji se održava u Hamburgu (ATP 500, šljaka, 1.499.940 €). Nagradni fond od skoro 1,5 miliona evra privukao je kvalitetne igrače, tako da nije bilo teško naći zanimljive parove osmine finala. Sve predloge pogledajte OVDE.

HAČANOV - BEDENE TS 3, KVOTA 2,29

Krećemo od susreta izmneđu sve ubitačnijeg Karena Hačanova i Slovenca sa britanskim pasošem, Aljažom Bedeneom. Biće ovo treće odmeravanje snaga ova dva asa, a trenutno vodi mladi Rus sa 2:0. Treba napomenuti da je on favorit, ali i da su oba njihova meča odgrana nakon velike borbe u tri seta. To su otprilike i smernice za odabiranje igre za ovaj par.

KOLŠRAJBER - SIMON KI 1, KVOTA 1,40

Drugi par sa prestižnog turnira u Hamburgu koji nam je skrenuo pažnju je Filip Kolšrajber - Žil Simon. Dva iskusna majstora koji trenutno nisu u dobroj formi, ali čini se da veće šanse za trijumf ima Nemac koji ipak sa 3-5 u međusobnim duelima zaostaje za Francuzom. I ovde bi mogli da očekujemo napet meč, ali verujemo da će domaća pubilka učiniti svoje i pomoći svom adutu.

VATERPOLO: Sportsko susedsko rivalstvo između Srbije i Hrvatske čini se da je najizraženije u vaterpolu. Jednostavno, oba tima, i Delfini i Barakude pripadaju samom svetskom vrhu i svaki njihov obračun pored već poznate "istorijske ravni", nudi i vrhunski sportski ugođaj. Pun je bazen majstora kada Srbi i Hrvati isplivaju jedni naspram drugih, a tako će biti i večeras na Alfred Hajoš kompleksu situiranom na prelepoj dunavskoj adi Margit Siget, usred Budimpešte. Meč polufinala Svetskog prvenstva zakazan je za 22.00.

Kompletnu najavu pogledajte OVDE.

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u redovnoj rubrici je Aleksandar Pantić. Fudbaler Dinama iz Kijeva potencijalni dobitak u iznosu od 564.149 dinara namenio je organizaciji Koš za sreću, a OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio.

FUDBAL: Bukureštanski Dinamo u Evropi nije igrao još od sezone 2012/13, a sada ga odmah na startu očekuje težak protivnik u vidu Atletik Bilbaa. Gosti su s pravom proglašeni favoritom u ovom dvoboju, međutim prednost Rumuna biće to što su oni u pogonu još od sredine jula. U prvenstvu su odigrana dva kola, a Dinamo ima polovičan uspeh. Crveni su najprije ubedljivo sa 3:0 slavili protiv gradskog rivala Juventusa, da bi onda kod kuće izgubili sa 1:0 protiv Botosanija. Trener Dinama je Kozmin Kontra je veći deo trenerske karijere proveo u Španiji, i to može da bude adut Dinama. Značajnijih problema s izostancima Kontra nema, ali rumunski mediji najavljuju dosta promena u sastavu u odnosu na onaj koji je odigrao očajno u prvenstvu proteklog vikenda.

Prvi problem Bilbaa već smo pomenuli, a to je činjenica da u Španiji sezona nije još počela. Drugi problem za Baskijce biće mnogo veći. Posle dve sezone klub je napustio odlični trener Ernesto Valverde, a na klupi ga je zamenio Hose Anhel Ziganda. Tokom priprema rezultati su bili šareni, ali oni ne moraju ništa da znače uoči početka zvaničnih utakmica. Bilbao je raritet u svetskom fudbala jer još forsira politiku igranja samo s baskijskim igračima, a to ga onemogućuje u dovođenju novih igrača. Ovog leta klub je napustio samo iskusni golman Gorka Iraizoz, ali on je već prošle sezone uglavnom grejao klupu Kepi Arizabalagi. Veliki problem za klub mogla bi da predstavlja povreda napadača Injakija Vilijamsa.

I pored toga što mu je ovo prva takmičarska utakmica u sezoni Bilbao je daleko kvalitetniji i sve osim pobede predstavljalo bi veliko iznenađenje (tip 2, kvota 1,55).

FUDBAL: Astra je poslednjih godina stalan član grupne faze Lige Evrope, ali tim koju je sjajni trener Šumudica doveo do istorijskog trofeja prvaka Rumunije prošle godine je zbog finansijskih problema doživela potpunu rekonstrukciju. Pravo je čudo da je Astra uopšte prošle sezone uspela da izbori novi evropski plasman, došla je do njega zbog bankrota Kluža, a uvodne ovosezonske utakmice pokazale su da je pred Jordaneskuom mnogo posla. U početna dva prvenstvena kola Astra je upisala pobedu nad Sepsijem i poraz od Voluntarija, a u prošloj rundi kvalifikacija bez previše problema iz takmičenja je izbacila azerbejdžansku Ziru. U dosadašnjim Astrinim utakmicama istakao se mladi ofanzivac Jonita, koji je zbog finansijskih problema kluba dobio veliku priliku. Upravo je Jonita bio najzaslužniji za izbacivanje Zire, budući da je u prvoj utakmici upisao pogodak i asistenciju.

Oleksandrija je drugu sezonu zaredom izborila plasman u kvalifikacije za LE, ali prošle sezone ukrajinska momčad nije se proslavila pošto je izbacio splitski Hajduk. Nestabilna politička situacija u Ukrajini oslabila je fudbalske klubove, a Oleksandrija se prošle sezone borila za četvrtu poziciju jer su Šahtjor, kijevski Dinamo i Zorja bili nedodirljivi za sve konkurente. Slabljenje kadra Oleksandrije nastavilo se i tokom leta pa trener Šaran ne može da se pohvali dobrim startom sezone. Posle loših rezultata u pripremnim utakmicama, Oleksandrija je sezonu započela porazom od Olimpik Donjecka i remijem s Veresom, a za Šarana je zabrinjavajuće da u ta dva susreta nije postignut pogodak.

Oba tima, dakle, ne mogu da se pohvale sjajnom formom i situacijom u klubu, ali uloga blagog favorita je na strani domaćeg tima (tip 1X&2+, kvota 1,98).

- Sidni Govu (38)

- Goran Pandev (34)

- Alesandro Pistone (42)

- Dejan Udovičić (47)

- Marek Hamšik (30)

- Hoze Luis Čilavert (52)

FUDBAL: Holandski gigant PSV prošle sezone je podbacio u prvenstvu i sezonu je završio gledajući u leđa mrskim rivalima Fejenordu i Ajaksu. Posle dva uspešna nastupa u grupnoj fazi Lige šampiona tim iz Ajndhovena je ove sezone osuđena na igranje kvalifikacija za Ligu Evrope, a trener Koku i njegovi igrači ozbiljno shvataju nadolazeće dvoboje s Osijekom, budući da su protekle nedelje zatvorili treninge za predstavnike medija. Sastav PSV-a znatno se ojačao poslednjih dana pošto su u Ajndhoven stigli veznjak Van Hinkel, ofenzivac Irving Lozano i štoper Lukasen. Ovog leta klub su napustili Moreno, Viljems i Guadrado. Nije poznato kome će Koku protiv Osijeka pružiti priliku na pozicijama krilnih napadača, ali novopridošli Lozano se ne očekuje na terenu jer se tek prošlog vikenda priključio treninzima. U samom vrhu napada utakmicu bi trebalo da počne holandski reprezentativac De Jong.

Posle dve ubedljive pobede protiv slabašne Santa Kolome iz Andore, Osijek je odigrao dva vrlo dobra susreta posle kojih je Zekićev tim iz kvalifikacija izbacio švajcarski Lucern. Osijek posle promene vlasničke strukture napreduje velikim koracima, a trener Zekić definitivno na raspolaganju ima vrlo zanimljiv kadar. U gradu vlada fudbalska euforija, a rezultati u prva dva prvenstvena kola jasno govore da su i igrači mislima u evropskim susretima. Dva puta su remizirali. Neočekivani gubitak prvenstvenih bodova protiv Rudeša i Istre doveo je do toga da ekipa pred meč sa PSV-om bila u karantinu. Igračima i članovima stručnog štaba bilo je zabranjeno korišćenje telefona, kako bi se u potpunosti fokusirali na utakmicu.

Domaćin je veliki favorit, ali nije nemoguće da gosti bar jednom zatresu mrežu (tip 1&gg, kvota 2,80).

TIKETI ZA DANAS: Bilbao doktorirao, Hajduk se ne bruka

PREDLOZZI I TIPOVANJA: Izdvojili smo dve zanimljive analize, a vi ostatak potražite OVDE.

20.30 GRČKA - MAĐARSKA (tip 2, kvota 1,65) - fiks dana

Grčka je postala ozbiljan faktor u svetskom vaterpolu.Videli smo to i u sudaru sa našim Delfinama. Heleni su uspeli da ih namuče. Da se ovaj meč igra na neutralnom terenu šanse bi bile podjednake. Ovako Mađari su favoriti. Domaćin svetskog prvenstva podiže formu kako se turnir bliži kraju. Videlo se to i na prethodnom duelu sa Rusima. Ne kažemo da će biti lako, ali naši večiti rivali su bliži pobedi.

19.00 KRASNODAR - LINGBI (tip 1-1, kvota 1,93) - fiks dana

Odlično je Krasnodar počeo sezonu u prvenstvu Rusije. Slavili su protiv Tosna i Rubina iz Kazanja, potvrdivši da ulaganja gazde kluba nisu bila uzaludna. Reklo bi se da imaju čist zicer i da su viđeni u plej-ofu za Ligu Evrope. Lingbi je doputovao u Rusiju posle teškog poraza od Horsensa. Krasnodar bi posao trebalo brzo da završi, već u prvom poluvremenu.

FUDBAL: Nekada je Šturm bio redovan učesnik evropskih takmičenja, ali poslednjih godina konkurencija je u Austriji sve jača, pa klub iz Graca ne gledamo baš svake sezone u Evropi. Posle godinu dana Šturm je izborio povratak na međunarodnu scenu, a odmah na startu čeka ga izuzetno težak protivnik. Imao je Šturm problema već na prvoj stepenici kada je poražen od Mladosti iz Podgorice kod kuće, ali su u revanšu stvari došle na svoje. Defanzivci Šoisenger, Špendlhofer i Šulc nisu u konkurenciji za tim zbog povreda.

Za klub ranga Fenerbahčea svaka sezona bez šampionske titule je neuspešna, a za turskog velikana i prošla je bila takva. Sastav iz Istanbula nije čak uspeo ni da se plasira u Ligu šampiona. Ovog leta pristupilo se jačanju tima, pa bismo danas u dresu Fenera mogli da vidimo nekoliko vrlo zanimljivih debitanata. Radi se o Nabilu Diraru, Metjuu Valbueni, Maurisiju Isli, Karlosu Kamenom i Mehmetu Ekičiju. Veznjak Zejbek i napadač Fernandao propustiće gostovanje u Gracu.

Prednost je na strani gostiju, a i ne očekujemo previše golova (tip X2&0-3, kvota 1,60).

FUDBAL: Makabi iz Tel Aviva prošle sezone je u uzbudljivoj završnici ostao bez titule prvaka Izraela zbog tri boda zaostatka za Hapoel Ber Ševom. Najtrofejnija ekipa izraelskog fudbala započela je zato evropski put u kvalifikacijama za Ligu Evrope i glatkim pobedama nad nedoraslim ekipama albanske Tirane i islandskog Rejkjavika. Pred timom koji od ove godine vodi Đordi Krojf sada je ipak mnogo zahtevniji zadatak budući da u Izrael stiže grčki Panionios, ali i u ovu rundu kvalifikacija izraelski velikan ulazi kao favorit. Manjih problema s povredom protekle nedelje je imao ofanzivac Kjartanson, međutim on bi trebalo da bude spreman za meč.

Panionios ne spada u sam vrh grčkog nogometa budući da su klubu iz predgrađa Atine najveći uspesi u istoriji dva davna osvajanja nacionalnog Kupa. Sastav koji vodi Mihalis Grigoriu u prošlom kolu kvalifikacijama Panionios je dva puta savladao slovenačku Goricu, ali uprkos pobedama nisu to bili susreti u kojima je grčka ekipa brilijirala. Za Grigoriua problem predstavlja činjenica da u Tel Avivu ne može da računa na defanzivca Hajsafija i veznjaka Šoajeia, koji su iz Irana i zato nemaju pravo da putuju u Izrael. Oba igrača odigrala su dve utakmice s Goricom, a posebno veliki hendikep za Panionios predstavlja izostanak iskusnog veznjaka, koji je jedan od glavnih igrača.

Otuda jedinica deluje realno (tip 1, kvota 1,50).

FUDBAL: U moru prijateljskih odmeravanja snaga napominjemo da je selekcija Sjedinjenih Američkih Država osvojila jutros Gold kup trijumfom nad Jamajkom...

Internacionalni kup šampiona

Barselona - Mančester Junajted 1:0 (1:0)

/Nejmar 31/

PSŽ - Juventus 2:3 (0:1)

/Guedes 53, Pastore 80 - Iguain 45, Markizio 62, 89pen/

Mančester Siti - Real Madrid 4:1 (0:0)

/Otamendi 52, Sterling 59, Stons 67, Dijaz 82 - Arnaiz Oskar 90/

Gold kup, plej-of

SAD - Jamajka 2:1 (1:0)

/Altidor 45, Moris 88 - Votson 50/

Kopa Sudamerikana

Sol De Amerika - Ponte Preta 1:3 (1:2)

Univerzidad Katolika - Fluminenze 1:2 (1:1)

Boston River - Sero Portenjo 1:4 (0:1)

Korintijans - Patriotas 2:0 (1:0)

MLS

Filadelfija - Kolumbus 3:0 (1:0)

/Ilson 20, Sapong 66, Eps 81/

FUDBAL: Juventus je posle poraza od Barselone (2:3) u prvom meču Interkontinentalnog kupa šampiona, ostvario pobedu identičnim rezultatom nad Pari Sen Žermenom. Pred oko 44.000 gladalaca u Majamiju, Juventus je u zanimljivom duelu skinuo skalp Svecima kojima je to drugi poraz na tri meča, a pitanje trijumfa je rešio Markizio golom iz penala u 89. minutu.

Opširnije OVDE.

FUDBAL: Priče o odlasku iz Barselone u PSŽ u najvećem transferu svih vremena, ne samo da nisu poremetile Nejmara i unervozile ga, već Brazilac igra još bolje i motivisanije. Pošto je pre nekoliko dana sa dva gola doneo pobedu protiv Juventusa, Brazilac je sinoć postigao jedini gol u trijumfu nad Mančester Junajtedom u drugom kolu Internacionalnog kupa šampiona. Barsa je slavila sa 1:0 pred više od 80.000 gledalaca u Vašingtonu.

Kompletan izveštaj i golove pogledajte OVDE.

FUDBAL: Mančester Siti je potpuno rasturio Real Madrid u meču Internacionalnog kupa šampiona, turnira koji najbolji evropski klubovi igraju na turneji po Južnoj Americi. Gvardiolin tim je sa 4:1 uzeo meru prvaku Evrope koji posle dva meča nema nijednu pobedu na pomenutom takmičenju.

Opširnije čitajte OVDE.

NAJAVA DANA (četvrtak, 27. jul): Može li Zvezda da ugruva Spartu? Delfini testiraju ubitačne finte na Hrvatima!

(FOTO: Action Images)