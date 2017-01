KLADIONIČARSKI DAN: Današnji zadatak za BONUS KVOTU 500 - ko dobija i ko daje najviše poena u Evroligi?!

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice MOZZART. Ovo su najigraniji parovi dana:

4068 BILBAO - BARSELONA (tip 2, kvota 1,65) - početak 21.15

5206 PLATANIJAS - PANATINAIKOS (tip 2, kvota 1,85) - početak 18.30

5208 PANIONIOS - PAS JANJINA (tip 1, kvota 1,75) - početak 14.00

2881 HAPOEL AŠKELON - MAKABI KABILIO (tip 1, kvota 1,40) - početak 18.30

3634 AL AIN - AL NASR (tip 1, kvota 1,65) - početak 17.00

BET INFO: Hoakin Kaparos je dobio otkaz u Osasuni. Tim iz Pamplone suvereno drži fenjer u Primeri sa svega sedam bodova iz 16 utakmica, a ni Kaparos nije uspeo da je za dva meseca probudi. Novi trener baskijskog tima je Petar Vasiljević, doskorašnji sportski direktor. Više o svemu pročitajte OVDE.

KRAJ

Australija

Pert - Velington 2:1 (1:1)

/Grifits 45+1, Tagart 51 - Krišna 11/

- Velington od 62. minuta ima igrača manje. CRVENI KARTON zaradio je strelac gola za goste Krišna.

--- UŽIVO KLAĐENJE ---

- Pert je stigao do preokreta u 51. minutu pogotkom Tagarta. Ko je jutros poranio, mogao je da prepiše na tiket najmanje dva gola u prvom poluvremenu, ili da pročita da tim za koji igraju Nebojša Marinković i Milan Smiljanić često igra GG&3+. Ko je poslušao, svaka mu čast...

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u redovnoj rubrici je poznati reditelj Janko Baljak. Redovni profesor fakulteta Dramskih umetnosti u Beogradu potencijalni dobitak u iznosu od 117,135 dinara namenio je organizaciji Čep za hendikep, a OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio.

POLUVREME

Australija

Pert - Velington 1:1

/Grifits 45+1 - Krišna 11/

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Grčke...

Superliga, 13. kolo

Panionios - PAS Janjina 14.00

Platanijas - Panatinaikos 18.30

Serije:

Bez pobede: PAS Janjina 3

Bez poraza: Panionios 5, Panatinaikos 4

0-1: Panatinaikos 3

0-2: Panatinaikos 4

2-3: Platanijas 5, PAS Janjina 4

Zanimljivosti:

- Platanijas je pobedio jednom na deset proteklih utakmica.

- Panatinaikos je pobedio poslednjih pet dvoboja sa Platanijasom.

- Panatinaikos nije primio gol na tri protekla susreta.

- Panionios je neporažen na 14 od 16 poslednjih okršaja sa PAS Janjinom.

- PAS Janjina je pobedio jednom na šest minulih utakmica.

(podaci se odnose isključivo na Superligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

KOŠARKA: Efes igra sa Galatasarajem u okviru 16. kola Evrolige, a Velimir Perasović je pod pritiskom. Domaćin ima skor od sedam pobeda i osam poraza, a očekivali su se bolji rezultati naročito u Istanbulu. Efes nije igrao meč van svog grada od 18. decembra. Porazi od Žalgirisa i Reala, odnosno od Fenerbahčea u prvenstvu stvorili su dosta tenzije. Galata, sa druge strane, ima skor od četiri trijumfa i 11 poraza. Žuto-crveni nisu prešli granicu od 76 poena na pet poslednjih mečeva, a u Evroligi još nisu uspeli da slave u gostima. Da li je danas vreme za takav podvig? Efes je izraziti favorit sa kvotom 1,25, dok eventualni trijumf Galate vredi 4,40.

LUDI TIKET, četvrtak, 927.902 dinara: Kakav doktor za arapski fudbal! Na 50 dinara 7.500 evra!

TENIS: Tomaš Berdih nije bitno poravio utisak posle promenljivog izdanja u prvom kolu turnira, ali čini se da tehnika nižeg bacanja loptice pri servisu daje rezultat. Čeh je implementirao zamisao trenera Gorana Ivaniševića, a videćemo da li će mu to pomoći da se revanšira Žo Vilfredu Congi za poraz pre nedelju dana na egzibiciji u Abu Dabiju. Berdih vodi u međusobnim susretima sa 7:3, a u protekle sezone imao je 12 poraza od igrača van Top 10. Conga igra čvrsto do sada na turniru i bukmejkeri su mu dali prednost, ali duel bi mogao da ode u tri seta (kvota 2,29).

Kako se pijana noć sa ocem pretvorila u dobru fudbalsku priču

ODBOJKA: Lider Šamon večeras dočekuje Nicu u okviru 11. kola prvenstva Francuske (20.00). Domaćin je do sada samo jednom poražen, i to još sredinom oktobra meseca prošle godine. Šamon je vezao devet pobeda, što je za svaki respekt kada se radi o ujednačenom šampionatu kakvo je u zemlji Trikolora. I pored gotovo perfektnog učinka domaći tim nema veliku prednost na tabeli. Monpelje je na dva, Tur na tri boda zaostatka i Prandi ne bi smeo da dozvoli opuštanje. Gosti imaju polovičan učinak, a prethodna dva susreta su izgubili. Ovaj poslednji glatko, kod kuće. Kako je Šamon veliki favorit kvota na jedinicu je 1,15, a kome je to malo može da proba igru na tačan broj setova. Najrealnije je da ih bude tri (kvota 2,00).

TENIS: Novak Đoković brani titulu u Dohi, a u četvrtfinalu mu se isprečio Radek Štepanek (15.00). Na 13 dosadašnjih međusobih duela srpski as je slavio na 12, a jedino slavlje nad Noletom Čeh je zabeležio još 2006. godine. Štepanek je u karijeri 24 puta pobeđivao igrače iz Top 10, ali samo jednom na poslednjih 21 susreta. Sa 38 godina Čeh je postao najstariji učesnik jednog četvrtfinala na ATP turnirima još od 1995. i Džimija Konorsa. Pobeda Đokovića ne bi trebalo da dođe u pitanje, a možda dođe i manje gemova (tip 1&UG<, kvota 1,79).

LUDI TIKET (-), četvrtak, 421.872 dinara: Zamka u Setubalu

RELI: Francuzi ozbiljno dominiraju na ovogodišnjem Dakar reliju. Trostruka pobeda na trećoj etapi, to je bilans Pežoovog pira na bespućima od San Mihgel de Tukumana do San Salvador de Huhuja. Kompletan izveštaj pročitajte OVDE.

TENIS: Aljaž Bedene i Martin Kližan biju bitku za četvrtfinale u Čenaju od 14.00. Levoruki Slovak je četvrti nosilac turnira, ali je prema svim kladionicama u podređenom položaju u odnosu na naturalizovanog Britanca. Kližan je prošle godine kuburio sa povredama i pravo je čudo kako je uspeo da je okonča među 35 najboljih. Sezonu je okončao sa sedam vezanih poraza, a šest je doživeo na tvrdoj podlozi na kojoj igra danas u Indiji. Bedene je savladao Garsiju Lopeza za oko sat vremena igre, a primetno je da ima veliki procenat osvojenih poena na drugi servis. U susretima sa igračima iz Top 50 Aljaž ima skod od deset pobeda i 18 poraza. Bedene je, kako smo konstatovali, favorit, ali bi meč mogao da ode u tri seta (tip 1&UG>, kvota 2,80).

*** Evo statističkih podataka za danas. Ispod možete da vidite koliko je neki tim "dolazio" u određenom znaku ove sezone.

3+

Donkaster (Engleska 4) 14/24 - početak 20.45

Pert (Australija) 9/13 - početak 11.00

Al Nasr (UAE) 9/13 - početak 17.00

Al Ain (UAE) 8/11 - početak 17.00

Emirejts (UAE) 8/13 - početak 13.55

Hata (UAE) 7/12 - početak 13.55

Šabab Al Ordon (Jordan) 6/9 - početak 14.00

GG

Donkaster (Engleska 4) 16/24 - početak 20.45

Pert (Australija) 11/13 - početak 11.00

Al Ain (UAE) 9/11 - početak 17.00

AL Husein (Jordan) 7/9 - početak 14.00

Al Ain (UAE) 7/11 - početak 17.00

GG&3+

Donkaster (Engleska 4) 14/24 - početak 20.45

Pert (Australija) 9/13 - početak 11.00

2+I

Pert (Australija) 9/13 - početak 11.00

0-2

Portsmut (Engleska 4) 13/24 - početak 20.45

Panionios (Grčka) 8/12 - početak 14.00

Platanijas (Grčka) 8/12 - početak 18.30

Velington (Australija) 7/12 - početak 11.00

Panatinaikos (Grčka) 7/12 - početak 18.30

1&3+

Al Ain (UAE) 4/6 - početak 17.00

2&3+

Al Nasr (UAE) 4/6 - početak 17.00

Napomena: Ime kluba, broj završenih utakmica u sezoni pod navedenim znakom, broj odigranih mečeva, satnica

NAJAVA DANA (četvrtak, 5. januar): Bilbao zida tvđavu za Barsu u Kupu kralja… Efes, Galatasaraj i Makabi igraju u Evroligi

*** Krećemo sa statistikom... Nadamo se da se još neko obradovao :)

KOŠARKA: Sat otkucava - 3, 2, 1 i - BUM! Medison Skver Garden je ućutkan rukom jednog Grka. Kompletan izveštaj iz najkvalitetnije lige sveta pročitajte OVDE.

NBA:

Šarlot - Oklahoma 123:112

/Batum 28 - Vestbruk 33/

Orlando - Atlanta 92:111

/Pejton 15 - Šreder 18/

Njujork - Milvoki 104:105

/Entoni 30 - Andetokumbo 27/

Klivlend - Čikago 94:106

/Džejms 31 - Batler 20/

Golden Stejt - Portland 125:117

/Kari 35 - Mekalum 35/

Los Anđeles Klipers - Memfis 115:106

/Rivers 28 - Gasol 23/

Sakramento - Majami 102:107

/Aflalo 15 - Džonson 23/

FUDBAL:

Karipski kup

Trinidad i Tobago - Surinam 1:2 (0:0) *posle produžetaka

/Čarls 81 - Kvasi 76, Rozenblad 109/

Brazil, Pernambukano

Salgeiro - Sera Talhada 2:0 (0:0)

/Alvaro 64, Vilijan 77/

