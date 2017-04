POLUVREME: Mančester Junajted - Čelsi

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Bundesliga (Austrija 1)

Materzburg - Austrija 0:2 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Kajode 21, Grunvald 45

- TOOOOOO! Fajenord je poveo protiv Utrehta. Konačno! Lepa akcija Ponosa juga. Jens Tornstra je bio strelac.

KRAJ

Cvajta

Sankt Pauli - Vircburger 1:0 (0:0)

/Buhtman 87/

Bohum - Grojter Firt 1:0 (1:0)

/Esfeld 18/

Union Berlin - Kajzerslautern 3:1 (1:0)

/Krilah 14, Polter 85, Hosiner 88 - Gaus 68/

Karlsrue - Hajdenhejm 0:1 (0:0)

/Verhoek 67/

Minhen 1860 - Sandhauzen 1:1 (1:0)

/Bulov 45+1 - Karl 83/

Dinamo Drezden - Fortuna Dizeldorf 1:1 (0:1)

/Kučke 77 - Gartner 17/

Premijer liga Škotske

Ros Kaunti - Seltik 2:2 (0:1)

/Gardin 50, Bojs 90pen - Tirni 34, Roberts 78/

*** Au, bacite pogled kako je na kraju Seltik prodao, ni kriv ni dužan... UŽAS!!! Posebno neka obrati pažnju na ovo naš čitalac Ratomirac koji je osuo paljbu po Seltiku. Realno, sudija ih je ukanalio...

shocker of a decision pic.twitter.com/3xH554UNPu — CelticGoals (@CelticGoals) April 16, 2017

POLUVREME

Premijer liga Rusije

Ural - Tomsk 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Bicfalvi 40/

Groningen - Cvole 3:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Linsen 14, 38, Mahi 19/

- Fajenord ne radi posao... Ponos juga baš i nema čime da se ponosi. Utreht i dalje odoleva. Toni Viljena je bio u dobroj prilici da donese prednost domaćima, ali ostalo je 0:0 i sa tim rezultatom idemo na malu pauzu.

UŽIVO KLAĐENJE: FAJENORD - UTREHT!

- GOOOOOL! Jedan od najigranijih parova dana ide u pravom smeru. Zahvalite se Robertu Firminu, pošto Liverpul u finišu prvog poluvremena dolazi do prednosti od 1:0. Iskreno, loša tekma, ali najvažnije je da ga Redsi umuvaše nekako. POLUVREME!

UŽIVO KLAĐENJE: VBA - LIVERPUL!

OPREZ!!! Tibo Kurtoa je povredio članak na treningu i danas neće braniti za Plavce, javljaju belgijski mediji. Njegovo mesto među stativama zauzeće Asmir Begović.

MOZZART KVOTE>>>2021: Mančester Junajted - Čelsi 1 (2,95), X (3,30), 2 (2,80)

POLUVREME

Cvajta

Bohum - Grojter Firt 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Ajsfeld 18/

Karlsrue - Hajdenhajm 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Minhen 1860 - Sandhauzen 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Bilou 45+1/

Dinamo Drezden - Dizeldorf 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Gartner 17/

Sankt Pauli - Vircburger 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Union Berlin - Kajzerslautern 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Mvene 14ag/

KRAJ

Eredivizija

Viljem II - Go Ahed 2:0 (0:0)

/Sol 72, Šurman 82/

Primera

Leganes - Espanjol 0:1 (0:0)

/Baptistao 90+2/

*** Ovako su tipovali naši čitaoci. Pozdrav redom za Vladu, Neleta, Kladioničarskog Gurua, Sandokana, Kajta... Živi bili i srećan praznik!

Evo kako to izgleda kad iskombinujemo i pretvorimo u tiket.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 17:00 2021 ENG 1 Man.Utd. - Chelsea kmb 2&3+ 4,90 Ned 17:00 5017 FRA 1 Bastia - Olympique Lyon ki 2 1,75 Ned 15:30 3023 NEM 1 Werder - Hamburger ug 3+ 1,55 Kladi se

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionica MOZZART. Ovo je pet najigranijih parova dana:

1619 FAJENORD - UTREHT (tip 1, kvota 1,38) - početak 14.30

3019 DARMŠTAT - ŠALKE (tip 2, kvota 1,70) - početak 17.30

2025 VBA - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,75) - početak 14.30

1618 AJAKS - HERENVEN (tip 1, kvota 1,22) - početak 16.45

3523 PLZENJ - SLOVAČKO (tip 1, kvota 1,30) - početak 18.15

POLUVREME

Eredivizija

Viljem II - Go Ahed 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

OPREZ! Poslednja informacija kaže da Geret Bejl neće igrati protiv Bavaraca, jer ima problema sa povredom lista. Zinedin Zidan ne želi da rizikuje sa Velšaninom, pa će Marko Asensio da se potrudi da minimizuje Bejlov izostanak. Videćemo da li će Bejl biti spreman za El Klasiko, ali Marka je ubeđena da se do sudara sa Bajernom u utorak od 20.45 neće oporaviti. Ako Real ima probleme sa napadačem, onda je Bajern u frci sa štoperima. Džerom Boateng najverovatnije neće igrati zbog povrede prepone, dok će Mats Humels putovati u Madrid, ali su male šanse da će zaigrati. Real ima prednost od 2:1 iz prvog meča, a ostaje da se vidi kako će se Zidan i Karlo Ančeloti prilagoditi na nove uslove. Odranije je poznato da je Robert Levandovski pod znakom pitanja.

FUDBAL: Četa Masima Karere nije sklona kiksevima. Igra tačno koliko joj je potrebno kako bi zabeležila pozitivan rezultat. Poslednji ligaški poraz Spartak je doživeo još početkom decembra prošle godine, kada je deklasiran u Samari (4:0), a od tada je upisao četiri trijumfa i dva remija na teškim gostovanjima u Krasnodaru i kod komšijske Lokomotive.

MOZZART KVOTE>>> 4320: Spartak - Zenit 1 (2,40), X (3,35), 2 (2,90)

Tradicija protiv Zenita mu ne ide naruku. Narodnaja komanda je na poslednjih 11 dvoboja ostvarila svega jednu pobedu, ali postoji i drugi podatak koji kaže da je Spartak neporažen na šest od sedam proteklih susreta sa rivalom iz Sankt Peterburga na svom terenu. Kompletnu najavu za ovaj meč potražite OVDE.

POLUVREME

Primera

Leganes - Espanjol 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

FUDBAL: Treća sreća, treća u nizu ili remi u trećem okršaju? Pitanja su koja se prosto nameću pred nedeljni sudar svetova na Old Trafordu, gde će snage odmeriti Mančester Junajted i Čelsi (17, Sportklub 1). Prava uskršnja poslastica.

Čelsijev sledeći zadatak na šampionskom putu prepunom izazova je mesto na kome za poraz ne zna više od šest i po godina. Ali nije da su Plavci imali previše sreće, pošto su tek jednom slavili na ukupno pet gostovanja. Uz čak četiri remija, od čega je ovakav ishod viđen na tri poslednja meča.

MOZZART KVOTE>>>2021: Mančester Junajted - Čelsi 1 (2,95), X (3,30), 2 (2,80)

Čelsi je od prošle jeseni, pa dosad već dva puta rezao grkljan Đavolima. Oba puta bez primljenog gola i oba puta na Stamford Bridžu. Junajted je u obe prilike izgledao nemoćno, prosto nadigrano od strane vojske Antonija Kontea, a samo letimični pogled na spiskove dva tima kaže da će Žoze Murinjo biti u velikom problemu i u nedelju.

Najavljeni sastavi:

Mančester Junajted (4-2-3-1): Romero - Valensija, Baji, Roho, Darmijan - Pogba, Erera - Lingard, Mhitarjan, Rašford - Ibrahimović.

Čelsi (3-4-3): Kurtoa - Aspilikueta, David Luiz, Kejhil - Mozes, Matić, Kante, Alonso - Pedro, Azar, Dijego Kosta.

Kompletnu najavu za ovaj meč pogledajte OVDE.

KRAJ

Premijer liga Rusije

Orenburg - Terek 2:1 (1:0)

/Popović 27, Plijev 89ag - Grozav 73/

FORMULA 1: Italijani su već tipovali na Ferari jer obećao im je Sebastijan Fetel „keca“ iz Bahreina i to onako na neviđeno... Luis Hamilton naravno da nema nameru da mu to olako dozvoli na trkačkoj distanci od 308,23 kilometra i tačno 57 krugova. Zato naredna trka i nije jednostavna za tipovanje, pogotovo što se u borbu umešao i drugi Mercedesov vozač. OVDE pogledajte kvote za trku u Bahreinu.

KVOTE ZA TRKU U BAHREINU

PAŽNJA, PAŽNJA! Malo korisnih informacija iz Cvajte... Vircburg je lišen usluga prvog golmana Roberta Vulnikovskog, kapiten Kajzerslauterna Danijel Halfar je pod znakom pitanja, dok će Sandhauzen biti oslabljen za najboljeg strelca Endrua Vutena.

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u našoj redovnoj rubrici bio je vaterpolo trener Vladimir Gojković. OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio.

PREDLOZZI I TIPOVANJA: Ukrali smo dve predložene dvojke iz naše redovne rubrike. Ostatak potražite OVDE.

OSTENDE ANDERLEHT 18.00

Anderleht juri šampionsku titulu, a Ostende sam po sebi može da bude zadovljan što se našao u odabranom društvu. Ipak, sama kvota na dvojku pokazuje da pobeda gostiju neće biti nimalo lagana, ali bi mogla da dođe kao nagrada za nerešeni rezultat sa Mančester junajtedom u prvom meču četvrtfinala Lige Evrope. U februaru na ovom istom mestu bilo je 4:1 za Anderleht.

BASTIJA - LION 17.00

Bastija je zakuacna za dno tabele, a Lion tim koji bljesne s vremena na vreme. Tako je bilo i u četvrtak, kada je ekipa Bruna Ženesija preokrenula rezultat protiv Bešiktaša i napravila važan korak ka plasmanu u polufinale Lige Evrope. Revanš je već narednog četvrtka u Istanbulu, a da bi ga Lion dočekao u odličnom raspoloženju potrebna mu je današnja pobeda.

FUDBAL: Delovalo je u jednom trenutku da bi, umesto Atletika, ove sezone Sevilja mogla da bude ta koja će iz senke terati Real i Barselonu da izvuku i onaj poslednji atom snage ne bi li došli do titule. Činilo se u jednom trenutku da bi nekada moćna Valensija mogla da ispusti dušu s novim vlasnicima s Dalekog istoka i ispadne čak i u Segundu. Ali, ipak je Valensija prevelika za tako nešto. I ipak Sevilja nije (još) toliko moćna da izazove najveće na crtu, pa u derbi 32. kola Primere obe ekipe ulaze u značajno promenjenim ulogama. Kompletnu najavu potražite OVDE.

POVREDE I SUSPENZIJE:

(u obzir su uzeti igrači koji su zabeležili dvocifreni broj utakmica)

Premijer liga

VBA: bez odsutnih

Liverpul: Mane (prvi strelac tima), Lalana (prvi asistent tima), Henderson (kapiten),

Mančester Junajted: Runi (kapiten, pod znakom pitanja), Mata (drugi strelac tima), Džons, Smoling

Čelsi: bez odsutnih

Bundesliga

Darmštat: Nimajer, Čolak (prvi strelac tima, suspendovan)

Šalke: Hevedes (kapiten, pod znakom pitanja), Stambuli (pod znakom pitanja), Kolašinac (verovatno ne igra), Baba, Naldo, Nastasić (suspendovan), Čupo-Moting

Verder: Bauer (pod znakom pitanja), Fric (kapiten), Hajrović

Hamburg: Vud (prvi strelac tima, pod znakom pitanja), Adler (prvi golman tima), Đuru, Papadopulos (suspendovan), Ekdal, Miler (prvi strelac tima)

Primera

Leganes: Serantes, Ramos

Espanjol: Duarte, Sančez, Vaskez

Valensija: Gaja, Abdenur, Suarez, Rodrigo, Bakali

Sevilja: Nasri, Rami, Kraneviter

Betis: Pićini

Eibar: Riko, Penja

Granada: Samper (verovatno igra), Kravec (prvi strelac tima, verovatno igra), Kuenka (pod znakom pitanja), Fulkje (pod znakom pitanja)

Selta: Ruben, Honi, Kabral, Vas, Ernandez, Guideti, Rosi

Liga 1

Nant: bez odsutnih

Bordo: bez odsutnih

Marselj: Kabelja

Sent Etjen: Peran (drugi strelac tima), Sederlund, Pogba

Eredivizija

Ajaks: Sinkgraven

Herenven: Van Aken (pod znakom pitanja), Sent Žuste (pod znakom pitanja)

Fajenord: Karsdorp, Bašačikoglu

Utreht: Van der Mer, Štider, Justen

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Engleske...

Premijer liga, 33. kolo

Subota

Totenhem - Bornmut 4:0 (2:0)

Kristal Palas - Lester 2:2 (0:1)

Everton - Barnli 3:1 (0:0)

Stouk - Hal 3:1 (1:0)

Sanderlend - Vest Hem 2:2 (1:1)

Votford - Svonsi 1:0 (1:0)

Sautempton - Mančester Siti 0:3 (0:0)

Nedelja

VBA - Liverpul 14.30

Mančester Junajted - Čelsi 17.00

Ponedeljak

Midlzbro - Arsenal 21.00

Serije:

Bez pobede: Midlzbro 14, VBA 3

Bez nerešene: Čelsi 6

Bez poraza: Mančester Junajted 21, Liverpul 6

0-2: VBA 3

3+: Čelsi 6, Arsenal 5, Liverpul 3

Zanimljivosti:

- Liverpul je neporažen na sedam proteklih dvoboja sa VBA

- Liverpul je igrao GG na sedam minulih mečeva

- VBA je pobedio na osam od 11 poslednjih domaćinstava

- VBA nije postigao gol na pet od šest prethodnih duela

- Čelsi je bez poraza na sedam vezanih gostovanja

- Mančester Junajted je remizirao na tri protekla domaćinstva

- Čelsi je pobedio na 22 od 26 minulih duela u svim takmičenjima

- Arsenal je postigao barem gol na devet poslednjih gostovanja Midlzbrou

- Arsenal je igrao 3+ na devet uzastopnih duela u gostima

- Midlzbro nije dao gol na šest od osam prethodnih susreta

(Podaci se odnose na Premijer ligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Španije...

Primera, 32. kolo

Petak

Bilbao - Las Palmas 5:1 (3:1)

Subota

Deportivo La Korunja - Malaga 2:0 (0:0)

Sporting Hihon - Real Madrid 2:3 (1:1)

Atletiko Madrid - Osasuna 3:0 (1:0)

Barselona - Real Sosijedad 3:2 (3:2)

Nedelja

Leganes - Espanjol 12.00

Valensija - Sevilja 16.15

Betis - Eibar 18.30

Granada - Selta 20.45

Ponedeljak

Alaves - Viljareal 20.45

Serije:

Pobede: Eibar 3, Valensija 3

Bez pobede: Granada 6, Leganes 5, Alaves 3, Betis 3

Bez nerešene: Viljareal 9, Selta 6, Alaves 5, Betis 5, Valensija 4, Eibar 3, Espanjol 3

Porazi: Alaves 3, Betis 3

Bez poraza: Eibar 5, Valensija 3

3+: Valensija 4

Zanimljivosti:

- Espanjol je gubio na poluvremenu na tri vezana gostovanja

- Leganes je pobedio na tri od 24 poslednja meča

- Valensija je postigla tri ili više golova na tri od pet prethodnih susreta

- Sevilja je igrala 3+ na devet od 11 proteklih mečeva na strani

- Eibar je pobedio sa dva ili više golova razlike na šest od 12 minulih susreta

- Betis je slavio jednom na sedam poslednjih mečeva

- Selta je neporažena protiv Granade na osam vezanih dvoboja

- Granada je pobedila jednom na osam prethodnih duela

- Alaves je sa Viljarealom igrao 0-2 na četiri od pet proteklih susreta

- Viljareal je igrao 0-2 na šest od sedam poslednjih gostovanja

(Podaci se odnose na Primeru, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz francuskog šampionata...

Liga 1, 33. kolo

Petak

Anže - PSŽ 0:2 (0:1)

Subota

Nica - Nansi 3:1 (1:1)

Gengan - Tuluz 2:1 (0:0)

Mec - Kaen 2:2 (0:0)

Monpelje - Lorijan 2:0 (2:0)

Ren - Lil 2:0 (2:0)

Monako - Dižon 2:1 (0:1)

Nedelja

Nant - Bordo 15.00

Bastija - Lion 17.00

Marselj - Sent Etjen 21.00

Serije:

Bez pobede: Marselj 3

Nerešeno: Marselj 3

Bez nerešenog: Bastija 4, Bordo 4

Bez poraza: Marselj 5, Nant 4, Sent Etjen 4

0-2: Marselj 3

2-3: Nant 3

3+: Bordo 4

Zanimljivosti:

- Bordo nije primio gol kao gost protiv Nanta na šest od devet prethodnih gostovanja

- Bastija je igrala nerešeno na šest prethodnih poluvremena

- Lion je trijumfovao samo jednom na sedam poslednjih utakmica na strani

- Marselj je na 14 od 16 ovosezonskih domaćinstava bio neporažen

- Sent Etjen i Marselj su igrali X-X na četiri od šest poslednjih međusobnih duela

(Podaci se odnose na Ligu 1, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Nemačke...

Bundesliga, 29. kolo

Subota

Majnc - Herta 1:0 (1:0)

Dortmund - Ajntraht 3:1 (2:1)

Augzburg - Keln 2:1 (2:0)

Hofenhajm - Menhengladbah 5:3 (2:2)

Lajpcig - Frajburg 4:0 (2:0)

Volfzburg - Ingolštat 3:0 (1:0)

Leverkuzen - Bajern 0:0

Nedelja

Verder - Hamburger 15.30

Darmštat - Šalke 17.30

Serije:

Bez pobede: Darmštat 4

Bez nerešenog: Darmštat 11, Hamburger 3

Porazi: Darmštat 4

Bez poraza: Verder 8

2-3: Hamburger 3

3+: Verder 4, Hamburger 3

Zanimljivosti:

- Verder je postigao dva ikli više golova na četiri poslednje utakmice

- Hamburger prima više od dva gola u proseku (2,07) na strani

- Darmštat je slavio samo dva puta na 20 poslednjih mečeva

- Šalke je ostvario samo jedan trijumf na sedam minulih gostovanja

(Podaci se odnose na Bundesligu, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Holandije...

Eredivizija, 31. kolo

Petak

Herakles - AZ Alkmar 1:2 (0:0)

Subota

Roda - Sparta 3:1 (1:0)

Den Hag - PSV 1:1 (0:1)

Ekscelsior - Vitese 1:0 (1:0)

Tvente - NEC 3:0 (1:0)

Nedelja

Viljem II - Go Ahed 12.30

Fajenord - Utreht 14.30

Groningen - Cvole 14.30

Ajaks - Herenven 16.45

Serije:

Pobede: Utreht 4, Ajaks 3

Bez pobede: Viljem II 4, Cvole 3

Bez nerešenog: Go Ahed 5, Herenven 5, Utreht 5, Ajaks 3, Viljem II 3

Porazi: Viljem II 3

Bez poraza: Ajaks 14, Utreht 4

3+: Go Ahed 7, Herenven 7, Fajenord 5, Ajaks 3

Zanimljivosti:

- Go Ahed je slavio samo dvaput na 15 prethodnih gostovanja

- Go Ahed je odigrao GG na šest od sedam minulih duela

- Viljem II je slavio samo četiri puta na 23 minule utakmica kod kuće

- Go Ahed je u seriji od tri meča kako gubi na poluvremenu

- Fajenord je neporažen na 21 prethodnom meču kod kuće

- Utreht je slavio sa dva ili više golova na četiri prethodne utakmice

- Fajenord je ukupno neporažen na poluvremenu na 16 poslednjih mečeva kod kuće, a na 12 od Utrehta (računajući i domaćinstva i gostovanja)

- Groningen je neporažen na devet od 10 minulih duela kod kuće

- Cvole je na sedam od devet prethodnih gostovanja odigrao GG

- Groningen nije izgubio od Cvolea na 11 od 13 prethodnih susreta

- Gronigen je na sedam od devet proteklih mečeva kod kuće odigrao GG

- Ajaks nije izgubio od Herenvena na 15 prethodnih dvoboja

- Herenven je vezao sedam poraza u gostima

- Ajaks je neporažen na 13 minulih duela na svom stadionu

- Herenven je na osam od 10 prethodnih gostovanja odigrao GG

(Podaci se odnose na Erediviziju, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

BET INFO - STATISTIKA: Dva Holanđanina, dva Španca i jedan Škot

KRAJ

Superliga Kine

Janbijan - Hebej 1:1 (0:0)

/Kim Sung-Dae 78 - Aloizio 56/

KOŠARKA: San Antonio je nastavio dominaciju i u plej-ofu protiv Memfis Grizlisa koje su odvalili sa čak 29 poena razlike već u prvom meču - 111:82. Možda se to ne da na prvu loptu zaključiti, ako imamo u vidu da je Mark Gasol ubacio rekord franšize - 32 poena (od kojih je 25 dao samo u prvom poluvremenu), ali ni to nije pomoglo Grizlijima da izbegnu debakl na ovom meču. Opširnije OVDE.

NBA PLEJ-OF - REZULTATI

Toronto - Milvoki 83:97

/Derozan 27 - Antentokounmpo 28/

San Antonio - Memfis 111:82

/Lenard 32 - Gasol 32/

Los Anđeles Klipers - Juta 95:97

/Grifin 26 - Džonson 21/

Sinoć:

Klivlend - Indijana 109:108

/Džejms 32 - Džordž 29/

*** Hristos vaskrse, srećan praznik! :)

NAJAVA DANA (nedelja, 16. april): Vaskršnje poslastice - derbiji u Moskvi, Mančesteru, Marselju! Igraju Liverpul, Nemci, Holanđani

Poštovani čitaoci, ljubitelji klađenja i sportski fanatici, dobro jutro! Dobro došli ‚na naš svakodnevni blog u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama će biti Nemanja Banović, a nešto kasnije priključiće mu se Nikola Drenovac.

(FOTO: Action Images)