KLADIONIČARSKI DAN (POLUVREME): Arsenal - Mančester Siti 1:2

UŽIVO KLAĐENJE: Arsenal - Mančester Siti

POLUVREME!

46+1. minut - Kakva šansa za Arsenal! Opet je Aleksis Sančez maestralno proigrao Tea Volkota koji se spretno izborio za prostor i šutirao malo iznad prečke. Nije imao sreće Arsenal.

42. minut - GOOOOOOOOOOL! Ponovo vodi Mančester Siti! Fudbaleri Arsenala su se totalno zbunili nakon izjednačujućeg gola. Kevin de Brujne je probao da ubaci loptu u kazneni prostor Tobdžija, Loran Košćelni je izblokirao njegov pokušaj, pa je lopta završila na stativi, ali je u narednom napadu kombinacija David Silva - Kun Aguero bila plodonosna za Siti, odnosno smrtonosna za domaći tim. Ubojiti Argentinac je hladnokrvno poslao loptu u dalji ugao za novo vođstvo svoje ekipe.

40. minut - GOOOOOOOOOOOL! Mesut Ozil je izveo korner, Aleksis Sančez je uputio loptu ka Teu Volkotu, ali je izblokiran, no nakon nekoliko sekundi Volkot se ponovo našao u prilici i uspeo da umuva loptu u gol. Reklo bi se da se Arsenalu isplatila upornost.

38. minut - Šansa za Siti! Skače Džon Stons nakon kornera, no lopta odlazi pored leve stative.

37. minut - Ovoga puta je iz prekida loptu ubacio Mesut Ozil, ali Nikolas Otamendi otklanja opasnost. Siti sada vreba priliku iz kontre i čeka grešku protivnika, Arsenal pak kidiše na gol Sitija, ali još uvek ne mogu da prokljuve kako da izjednače.

34. minut - Odlično su povukli kontru fudbaleri Arsenala. Granit Džaka je proigrao Denija Velbeka, ovaj Aleksisa Sančeza kojeg je faulirao Rahim Sterling. Ipak, Čileanac je loše centrirao. Ništa ni od ovog napada Tobdžija.

30. minut - UH! Aleksis Sančez tuče sa distance, ali pored gola.

29. minut - Bune se fudbaleri Arsenala i traže penal, ali Fernandinjo je čisto startovao nad Aleksisom Sančezom.

28. minut - I dalje Arsenal napada. Deni Velbek nije uspeo da stigne do lopte. Zamalo. Vili Kabaljero je pokupio loptu pre njega.

24. minut - Tobdžije nastavljaju da opsedaju gol gostiju! Sada je Naćo Monreal tukao preko gola.

21. minut - Odlična šansa za Arsenal! Mesut Ozil je tukao iz okreta pravo u Vilija Kabaljera. Defanzivci Sitija su opkolili vezistu Tobdžija koji nije imao bogzna koliko prostora za manevar.

20. minut - Za razliku od Tobdžija igra Građana je smislena, samo im je ovoga puta nedostajala završnica. Siti je izborio korner koji nije iskoristio.

18. minut - Arsenal je imao odličnu priliku za kontru, ali je sve upropastio Granit Džaka katastrofalnim pasom.

5. minut - GOOOOOOOOOL! Mančester Siti već vodi! Pogodio je Leroj Sane koji je kao od šale predriblao Davida Ospinu. LIVE BET: Arsenal sledeći daje gol vredi 1,95!

UTAKMICA JE POČELA!

POLUVREME

Bundesliga

Ingolštat - Majnc 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Brežeri 10/

- GOOOOOOOOOOOL! Konačno, Lion! Metnuo ga je Maks Korne u 52. minutu.

Kompletnu ponudu kladionice MOZZART za meč Cedevita - Partizan pogledajte OVDE.

- GOOOOOOOOOOOL! Odmah u glavu! Ajaks je poveo u 55. sekundi Klasikera zahvaljujući prangiji Lasea Šenea. Kakav projektil.

/Badindžer, Larkin 15 - Mahalbašić 17/

- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL - 2:2! BELOTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Zaslužio si, majstore! Sada je Udineze totalno pao. LIVE BET: Pobeda Torina vredi 4,00!

- Ljudi, evo ga! Emilijano Moreti ga je metnuo. Idemo, još 20 minuta plus nadoknada... Ima nade.

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice MOZZART. Ovo je pet najigranijih parova dana:

Minhenu nedostaje još jedna pobeda da bi se domogao finala, vodi sa 3:1 protiv Ajsberen Berlina i mi ovde ne očekujemo da će domaćin sebi dopustiti previše opuštanja, već će želeti da što pre završi posao. A i gosti imaju kompleks od domaćina. Kako drugačije objasniti činjenicu da se Berlinci ili predaju pre nego što istrče na led pa budu oduvani sa pet, šet i više golova u mreži, ili pak povedu, a Minhen kao po pravilu preokrene rezultat. Ledeni medvedi očigledno imaju neku psihičku blokadu kada dođe do duela sa Minhenom. Plus, treba imati na umu da Bruks Macek iz Minhena igra kao preporođen - sa tri gola i 10 asistencija zauzima prvo mesto po korisnosti u dosadašnjem toku plej-ofa. Malo li je?

LUDI TIKET, nedelja, 203.051 dinar: Internacionalni tiket za svetsku isplatu

Rezime triler sezone u ski skokovima: Kraft i Stoh ispred svih, rekorder Kasai, neprikosnovena Takanaši

KOŠARKA: Ode Portland na tri pobede više, Denveru je potrebno čudo! Batler je rođeni pobednik. As Čikaga doneo pobedu nad Atlantom sa linije slobodnih bacanja u poslednjim sekundama. Opširnije čitajte OVDE.

NBA - REZULTATI

LA Klipers - LA Lejkers 115:104

/Grifin 35 - Nvaba 19/

Čikago - Atlanta 106:104

/Batler 33 - Šreder 29/

Bruklin - Orlando 121:111

/Lopez 30 - Vučević 27/

Minesota - Sakramento 117:123

/Vigins 32 - Hild 22/

Portland - Finiks 130:117

/Lilard 31 - Buker 31/

TABELA ZAPADA

TABELA ISTOKA

LUDI TIKET (-), nedelja, 7.514.745 dinara: Ludo, ludo, ludo! Jedan pogođen par daleko od brda para!

NAJAVA DANA (nedelja, 2. april): Derbi za titulu u Holandiji, Partizan u majstorici za finale, Juventus u paklu Napulja, novi teniski klasik...

