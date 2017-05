UŽIVO: Novak izgubio set! Vajnaldum junak, Arsenal sa desetoricom, Siti urniše Stršljenove!

Budite i danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

TENIS: Zverev je osvojio prvi set! Supertalentovani Nemac ruskog porekla sjajno je servirao ne dozvolivši našem teniseru nijednu brejk priliku. Najviše što je Novak uspevao na servis 17. igrača na Turu bila su dva osvojena poena - 6:4.

KRAJ

Serija A

Milan - Bolonja 3:0 (0:0)

/Deulofeu 69, Honda 70, Lapadula 90+1 /

Empoli - Atalanta 0:1 (0:1)

/Gomez 13/

Đenova - Torino 2:1 (1:0)

/Rigoni 32, Simeone 54 - Ljajić 89/

Juventus - Krotone 3:0 (2:0)

/Mandžukić 13, Dibala, Aleks Sandro 84/

Sasuolo - Kaljari 6:2 (4:1)

/Manjaneli 7, Berardi 12, Politano 13, Sensi 34, Iemelo 56pen, Matri 90 - Sau 25, Ionita 60/

Udineze - Sampdorija 1:1 (1:0)

/Tero 5 - Murijel 64pen/

POLUVREME

Srbija, plej-aut

TENIS: Ujednačena borba na Foro Italiku, ali Đoković i dalje "vuče" gem zaostatka sa početka meča. Zverev dobim servisima stiže na gem od osvajanja uvodnog seta - 5:3.

POLUVREME

Premijer liga

A evo i trenutnog stanja na tabeli:

- GOOOOOOL!!! Liverpul najzad probija bunker! Vajnaldum je pronašao put do mreže u prvom minutu nastavka! Sada su se Redsi vratili na mesto koje vodi u Ligu šampiona. Arsenal se u ovom trenutku "suši"...

- Siti završava posao, Siti vodi sa 3:0! Građani su u vozu za Ligu šampiona. Serhio Aguero je čovek odluke. Dakle, fokus bacamo na borbu Arsenala i Liverpula za četvrto mesto, pošto je eventualni preokret Votforda ravan čudu.

- Borac dolazi do izjednačenja protiv Radnika - 1:1!

- Liverpul i dalje napada, ali nema promene rezultata. Mančester Siti je u ovom trenutku treći sa 78 bodova, Arsenal četvrti sa 75, a Liverpul je peti sa bodom manje.

- GOOOOOOOOOL! Aleksis Sančez pogađa za 2:0, ali i Serhio Aguero rutinski daje gol nakon greške Dukurea na sredini.

- Nije dobro! Zverev je odmah oduzeo servis Đokoviću, potom potvrdio brejk - 2:0.

UŽIVO KLAĐENJE: ZVEREV - ĐOKOVIĆ

Finalni okršaj Aleksandera Zvereva i Novaka Đokovića u Rimu je počeo!

- Šansa za Siti u 17. minutu. Hesus Navas je bio nesebičan te je uposlio Serhija Aguera. Ipak, defanzivci Votforda lako ovo čiste. Nema promene rezultata. Podsetimo, Siti je u prednosti od petog minuta zahvaljujući golu Vensana Kompanija.

- Liverpul posle 20 minuta igre ima čak 80% poseda lopte. Gol visi u vazduhu. Kvota da Crveni postižu naredni pogodak je trenuto 1,16!

- CRVENI KARTON! Loran Košćelni ostavlja svoje kolege na cedilu. Sada Tobdžije moraju da jure četvrto mesto sa desetoricom. Liverpul napada, ali i dalje nema promene rezultata. Podsetimo, Mančester Siti vodi pogotkom Vensana Kompanija.

- Radnik nema milosti prema davljeniku. Domaći tim načeo je Borac u 9. minutu i otežao mu ionako teško situaciju u borbi za opstanak. Eventualni preokret Čačana u lajvu je trenutno 4,05!

- Uzvraća Čelsi... Izjednačenje posle samo pet minuta. Vilijan našao put do mreže. Kvota na pobedu domaćina u ovom trenutku je 1,10!

- Čelsiju ne gori pod nogama, ali nije prijatno navijačima Plavaca da se Crne mačke goste na Stamfordu. Sanderlend je poveo posle četiri minuta golom Havijera Mankilja posle odbitka.

- GOOOOOOOOOOOL! Komplikuje se situacija. Do vođstva dolazi i Arsenal! Ektor Beljerin je pogodio u osmom minutu. Raspucali su se danas defanzivci. Arsenal skače na četvrto mesto koje vodi u plej-of za Ligu šampiona. Liverpul je sa bodom manje u ovom trenutku na petom mestu (grupna faza Lige Evrope).

- GOOOOOOOOOOL! Vensan Kompani! Građane ovaj ishod vodi direktno u Ligu šampiona.

KRAJ

Premijer liga Rusije

Amkar - Rubin 1:2 (0:2)

/Jovičić 69 - Žonatas 24, Kanunikov 36/

Arsenal Tula - Spartak 3:0 (2:0)

/Rašić 3, 63, Maksimov 24/

CSKA - Anži 4:0 (3:0)

/Ignaševič 17, Vitinjo 24, 38, Čalov 49/

Krila Sovjetov - Terek 1:3 (0:1)

/Bruno 90pen - Mbengu 37, Mohamadi 57, Balaj 76/

Lokomotiva - Zenit 0:2 (0:1)

/Kokorin 33, Dani 83/

Orenburg - Rostov 2:0 (0:0)

/Vorobjov 52, Breev 76/

Tom - Krasnodar 1:5 (0:3)

/Sobolev 49pen - Kleson 17, Smolov 26, 79, Pereira 33, Naldo 72/

Ufa - Ural 1:0 (1:0)

/Fatai 39/

POLUVREME

Serija A

- UZBUNA U VOTFORDU! Stršljenovi protiv Mančester Sitija ne mogu da računaju ni na jednog od šest štopera! Umesto njih, poslednju liniju će činiti dva klasična krilna beka i zadnji vezni.

KVOTE ZA MEČ VOTFORD - MANČESTER SITI

- Polako se zahuktava i u Engleskoj! Pogledajte u kojim će sastavima nastupiti Mančester Siti, Liverpul i Arsenal u ključnoj borbi za Ligu šampiona.

MANČESTER SITI: Kabaljero, Fernandinjo, Otamendi, Kompani, Kliši, Sane, Ture, Silva, De Brujne, Gabrijel Žezus, Aguero

LIVERPUL: Minjole, Klajn, Lovren, Matip, Milner, Džan, Vajnaldum, Lalana, Kutinjo, Firmino, Staridž.

ARSENAL: Čeh, Holding, Košćelni, Gabrijel, Beljerin, Remzi, Džaka, Monreal, Ozil, Sančez, Velbek

POLUVREME

Pro liga (plej-of)

- Orenburg vodi! Po ovom scenariju Krasnodar ide u Ligu Evrope.

- MARIO MANDŽUKIĆ! Juve vodi, titula je na pomolu!

- Bacite pogled na sastav Mančester Junajteda! Murinja izgleda baš boli uvo za Premijer ligu :) ...

- Tom sa bele tačke smanjuje prednost Krasnodara - 1:3. Kako bilo, verovatno je da će gosti ovde doći do sva tri boda, ali ništa im to ne vredi ako Rostov ne prospe sva tri u Orenburgu. Za one koji su se tek sada uključili, trener Rostova Ivan Danilijans bio je primoren na dve izmene zbog povreda Sezara Navasa i Harona Bajramjana.

- CSKA je baš rešio da zgrabi ovo drugo mesto - 4:0! Pa-pa, Zenit, moraćeš da se zadovoljiš Ligom Evrope...

Anderleht gubi, Anderleht gubi!

POLUVREME

Premijer liga Rusije

KOŠARKA: Završne evroligaške bitke, prosečan broj poena (odnosi se isključivo na EL) i granice u kladionici MOZZART...

FINALE: FENERBAHČE - OLIMPIJAKOS 20.00

Bogdanović (Fenerbahče, prosek 14,5), granica 15,5

Dikson (Fenerbahče, prosek 11,5), granica 10,5

Judo (Fenerbahče, prosek 12,2), granica 12,5

Veseli (Fenerbahče, prosek 9,7), granica 9,5

Slukas (Fenerbahče, prosek 9,5), granica 7,5

Datome (Fenerbahče, prosek 9,1), granica 7,5

Kalinić (Fenerbahče, prosek 7,3), granica 7,5

Grin (Olimpijakos, prosek 10,0), granica 8,5

Printezis (Olimpijakos, prosek 13,0), granica 13,5

Birč (Olimpijakos, prosek 7,1), granica 5,5

Papanikolau (Olimpijakos, prosek 8,3), granica 8,5

Milutinov (Olimpijakos, prosek 4,3), granica 4,5

Mancaris (Olimpijakos, prosek 5,7), granica 6,5

Spanulis (Olimpijakos, prosek 12,7), granica 14,5

ZA TREĆE MESTO: REAL MADRID - CSKA 17.00

Rendolf (Real Madrid, prosek 10,4), granica 10,5

Ajon (Real Madrid, prosek 9,7), granica 9,5

Kerol (Real Madrid, prosek 9,3), granica 8,5

Dončić (Real Madrid, prosek 7,9), granica 8,5

Hanter (Real Madrid, prosek 7,6), granica 6,5

Ljulj (Real Madrid, prosek 16,8), granica 18,5

Džekson (CSKA, prosek 7,5), granica 7,5

Voroncevič (CSKA, prosek 7,3), granica 6,5

Higins (CSKA, prosek 9,5), granica 7,5

Hajns (CSKA, prosek 8,3), granica 8,5

Teodosić (CSKA, prosek 16,4), granica 14,5

De Kolo (CSKA, prosek 19,3), granica 18,5

KRAJ

Eredivizija

Roda - Helmond 1:0 (0:0)

/Van Velzen 90/

Terek vodi protiv Krile Sovjetov iliti Terek radi posao Arsenalu! Podsetimo, tim iz Tule ostaje u ligi u slučaju da pobedi - trenutno vodi sa 2:0 protiv šampiona Spartaka - ali mu je potrebno da Krila Sovjetov ne osvoji ni bod, a ni Orenburg ne sme da trijumfuje. Prema trenutnom scenariju Arsenal Tula ide u baraž! Sa druge strane, Krila Sovjetov ispada ako izgubi, Arsenal trijumfuje, a Orenburg osvoji bar bod.

Rostov u kanalu! Povredili su se štoper Sezar Navas i vezista Horen Bajramjan.

- GOOOOOOOL! Dade ga i Zenit, ali džabe sve kad CSKA vodi sa 3:0. Sem ako se ne dogodi čudo, Armejci idu u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

- GOOOOOOOOOOOL! Tom - Krasnodar 0:3! Odavno prežaljeni domaćin položio je oružje već posle 33 minuta. Da ponovimo još jednom, Krasnodar čeka poraz Rostova koji se muči sa Orenburgom.

- Čisto da vam javimo i da je Rubin poveo protiv Amkara, ali ništa to posebno ne menja...

- Uzbudljivo je i u borbi za Ligu Evrope. Krasnodar preko Viktora Klesona i Fedora Smolova ima 2:0 u svojim rukama, no ništa mu to ne vredi ako ne izgubi Rostov koji ima više pobeda od Krasnodara.

- Arsenal Tula i CSKA vode sa 2:0! Pršti u Rusiji!

- GOOOOOOOOOOL! CSKA je u prednosti! Najspretniji je bio Sergej Ignašević. Tomas Fibel nije najbolje reagovao... Armejce pobeda sigurno vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona

- Umesto da Zenit napadne, to čini moskovska Lokomotiva. Ari je bio u prilici, ali je Juri Lodigin bio na mestu.

- CRVENI KARTON je zaradio George Đikija, Spartak sa desetoricom!

Opaaaaaaaa! Spartak gubi! Arsenal iz Tule je rešio da krene na sve ili ništa u nameri da opstane u ligi. Ipak, ako Krila Sovjetov osvoji bar bod, a Orenburg sva tri, džabe su krečili...

BET INFO: Prema imenima protivnika, ovo bi trebalo da bude jedan od derbija pretposlednjeg kola Serije A, u stvarnosti je u pitanju meč koji ne znači mnogo ni jednima, ni drugima. Lacio je obezbedio mesto u Ligi Evrope, dok za Inter nismo sigurni zanima li ga uopšte ovo, manje atraktivno kontinentalno takmičenje, iako i dalje ima šanse da ga se domogne.

Istina, Stefano Veki, koji je na klupi Nerazura zamenio imenjaka Piolija (koji je pak na istu seo umesto Franka de Bura, angažovanog posle iznenadnog odlaska Roberta Mančinija pred sam start sezone), izjavio je da njegova ekipa mora da veruje u plasman u Evropu sve dok za to postoje teoretske šanse. On je dodao da će gostovanje Laciju biti izuzetno teško, ali da veruje da će njegovi momci biti na visini zadatka. Prema pisanju italijanskih medija, atmosfera u Interu popravila se posle Piolijevog odlaska, mada je nastavljeno s nagađanjima o tome koji bi trener mogao da preuzme ekipu po okončanju sezone. Opširnije OVDE.

BET INFO: Igraće za bodove na Emiratima, a osluškivaće vesti s Enfilda. Jer ishod meča u severnom Londonu potpuno pada u drugi plan ako Liverpul u isto vreme savlada Midlsbro na svom terenu. Arsenal mora da pobedi Everton i da se nada kiksu Redsa protiv Boroa kako bi preuzeo četvrto mesto na kraju sezone i ugurao se u plej-of za Ligu šampiona. Tobdžije su kasno upalile... Mnogo kikseva su imali pre ove četiri vezane pobede koje su nanizali u roku od samo 10 dana. Opširnije OVDE.

BET INFO: Rivalitet između Slepih miševa i Žute podmornice traje svega dvadesetak godina, pa bi se moglo reći da u Viljarealu mogu da budu prezadovoljni zbog poravnatog bilansa s mnogo poznatijim i trofejnijim komšijskim klubom iz trećeg najvećeg španskog grada. Istina, Valensija je u januaru slavila na njegovom terenu sa 2:0, ali ta utakmica odigrana je u vreme njenog uzleta, a Viljarealove krize i po značaju ne može da se meri sa ovom. Opširnije OVDE.

BET INFO: Takmičarski gledano, duel slavnih imenjaka značajan je isključivo za goste iz Baskije kojima jedino pobeda garantuje plasman u Ligu Evrope. Izabranici Ernesta Valverdea imaju bod manje od Viljareala, pred kojim je lokalni derbi s Valensijom, a poravnati su sa Sosijedadom, koji gostuje nezainteresovanoj i izmorenoj Selti. Dakle, Atletik mora da ide na trijumf, nadajući se da će Jorgandžije, koje će ponovo završiti sezonu na trećem mestu, odigrati labavo i olakšati im posao. Opširnije OVDE.

FUDBAL: Ludilo u Premijer ligi Rusije! "Svima" treba "sve". Jedine dve pozicije koje su zapečaćene su prva (Spartak Moskva) i poslednja (Tomsk).

Za početak, pogled na tabelu...

Liga šampiona (kvalifikacije) ---- BET INFO: Ko ide u Ligu šampiona?

- CSKA ide u kvalifikacije za Ligu šampiona ako slavi protiv Anžija nezavisno od toga šta uradi Zenit.

- CSKA ide u kvalifikacije za Ligu šampiona ako Zenit ne pobedi moskovsku Lokomotivu.

- Ako CSKA i Zenit završe sa istim brojem bodova, u prednosti je CSKA zbog boljeg međusobnog skora zahvaljući golu u gostima (1:1 u Sankt Peterburgu, 0:0 u Moskvi).

- Zenit ide u kvalifikacije za Ligu šampiona ako pobedi Lokomotivu, a CSKA ne osvoji sva tri boda protiv Anžija.

Liga Evrope (kvalifikacije)

- Rostov ide u kvalifikacije za Ligu Evrope ako osvoji bar bod na gostovanju Orenburgu.

- Rostov ide u kvalifikacije za Ligu Evrope ako Krasnodar i Terek ne savladaju Tom i Krila Sovjetov.

- Krasnodar je u prednosti ako savlada Tom, a Rostov izgubi.

- Terek će izboriti kvalifikacije za Ligu Evrope ako Rostov izgubi, a Krasnodar ne pobedi.

Opstanak

- Arsenal Tula će ispasti ako ne savlada moskovski Spartak.

- Arsenal Tula će ispasti i u slučaju da slavi protiv Spartaka, a Krila Sovjetov osvoji bar bod, a Orenburg sva tri.

- Orenburg ispada ako izgubi od Rostova, a Arsenal trijumfuje nad Spartakom (tim iz Tule će imati više pobeda u tom slučaju).

- Krila Sovjetov ispada ako izgubi kod kuće, Arsenal trijumfuje, a Orenburg osvoji bar bod.

- Anži i Ural su izbegli direktno ispadanje u drugu ligu, ali ne i baraž.

- Ural ide u baraž ako izgubi od Ufe, a Krila Sovjetov i Anži osvoje tri boda.

- Anži ide u baraž ako osvoji bod protiv CSKA, a istovremeno Ural ne izgubi od Ufe, a Krila Sovjetov osvoji tri boda.

- Anži ide u baraž ako izgubi od CSKA, a Krila Sovjetov pobedi.

Faktori koji određuju plasman: 1) Broj bodova 2) Broj ostvarenih pobeda 3) Broj bodova u međusobnom susretima 4) Broj pobeda u međusobnim susretima 5) Gol-razlika u međusobnim susretima 6) Broj postignutih golova u međusobnim susretima 7) Broj postignutih golova u gostima u međusobnim susretima 8) Gol-razlika 9) Postignuti golovi 10) Postignuti golovi u gostima

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Gost naše svakodnevne rubrike je Andrija Milošević! Za koje se tipove odlučio naš poznati glumac i kome je odlučio da prosledi eventualni dobitak u iznosu od 84.204 dinara pogledajte OVDE.

PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Junajtedu se danas ne igra, sluti na golove! Fiksevi su Milan, Liverpul i Real, a vredi probati Istanbul BB

KOME DANAS TREBA...:

Premijer liga

Mančester Siti nalazi se u najboljoj poziciji pred spuštanje zavese na ovosezonsko izdanje Premijer lige kada je reč o borbi za plasman u Ligu šampiona. Kiks Građana u Votfordu priželjkivaće Liverpul, koji bi trebalo da odradi lak posao protiv otpisanog Midlzbroa (kec plaća kvotom 1,12). Najteži zadatak je pred Arsenalom koji ima bod manje od Liverpula (četvrto mesto, kvalifikacije za LŠ) i tri od Sitija (treće mesto, direktan plasman u LŠ), a u poslednjem kolu odmerava snage sa Evertonom koji je obezbedio učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope i ne može ni gore ni dole. Još u protekloj rundi zaokružen je spisak timova koji napuštaju elitno društvo - Hal, Midlzbro i Sanderlend.

Primera

Real Madrid u Malagi igra za titulu (dvojka vredi kvote 1,15) i dovoljan mu je bod kako bi stigao do nje. Malo je verovatno da ga neće osvojiti, ali Barselona se nada porazu Kraljevića i u isto vreme igra protiv Eibara kome apsolutno ništa ne znači susret sa Blaugranom (jedinica na Barsu - 1,05). Viljareal zauzima petu poziciju (direktan plasman u Ligu Evrope) sa 64 boda, dok ga sa šeste (kvalifikacije za LE) i sedme pozicije prate Atletik Bilbao i Sosijedad sa bodom manje. Šta kažu kvote? Trijumf Viljareala u Valensiji vredi kvote 2,10, dok je pobeda Bilbaa protiv Atletika u Madridu označena koeficijentom 3,35. Sosijedad na papiru ima lakši zadatak od konkurenata, jer gostuje Selti koja sa 44 boda nema praktično nikakav imperativ rezultata. Dvojka na Balaidosu vredi više nego primamljivih 1,62.

Cvajta

Nemačku drugu ligu obradili smo u posebnoj vesti, gde je apsotrof stavljen na utakmicu Dizeldorf - Aue. Retki su primeri, ali ih je bilo. Remi plaća kvotom 1,75 (?!). Zašto? Pročitajte OVDE.

OBEZGLAVLJENI: Evo koji timovi danas na teren izlaze bez udarnih izgli...

Mančester Siti: prvi golman

Totenhem: prvi golman

Midlzbro: prvi golman

Vest Hem: najbolji strelac

Liverpul: najbolji strelac

Mančester Junajted: najbolji strelac

Stouk: najbolji strelac (pod znakom pitanja)

VBA: drugi najbolji strelac (pod znakom pitanja)

Milan: drugi najbolji strelac

Empoli: najbolji strelac (pod znakom pitanja)

Sporting: drugi najbolji strelac

BET INFO: Večita italijanska dvojka sa Le Mana danas pikira kladilačkog keca! Trijumf Valentina Rosija na VN Francuske plaća se kvotom 3,00, dok biste pobedu klupskog kolege iz Jamahe Maverika Vinjalesa naplatili koeficijentom 2,25. Opširnije pročitajte u najavi koju je za vas pripremio Miloš Milić >>> Doktorski fazon - Rosijevo razbijanje malera...

*** Kako danas izgleda tiket sastavljen uz pomoć tradicija?

- Kopenhagen je slavio protiv Lingbija na 13 prethodnih utakmica

- Aberden je savladao Patrik na pet proteklih okršaja

- Sedam poslednjih susreta Lokomotive iz Moskve i Zenita okončano je sa najviše dva gola

- Sokolov i Opava su na četiri minula dvoboja igrali GG

- Gimaraeš II i Benfika II igrali su 3+ na pet prethodnih mečeva

- Na šest poslednjih međusobnih utakmica KPV i GrIFK su igrali NG

Prepišite tiket klikom na KLADI SE, a kladionica MOZZART omogućila vam je i da uklonite parove koji vam ne deluju kao da će da prođu...

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 13:30 2404 ŠK1PF Partick - Aberdeen ki 2 1,70 Ned 16:00 3544 ČEŠ 2 Sokolov - Opava tgg gg 1,65 Ned 14:00 4309 RUS 1 Lok.Moscow - Zenit ug 0-2 1,85 Ned 13:00 5501 DA1PF Lyngby - Copenhagen ki 2 2,10 Ned 17:00 4125 POR 2 Guimaraes II - Benfica II ug 3+ 1,50 Ned 17:30 5721 FIN 2 KPV - Grifk tgg ng 1,82

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Španije...

Primera, 38. kolo

Petak

Granada - Espanjol 1:2 (1:2)

Subota

Hihon - Betis 2:2 (1:1)

La Korunja - Las Plamas 3:0 (3:0)

Leganes - Alaves 1:1 (0:0)

Sevilja - Osasuna 5:0 (3:0)

Nedelja

Atletiko Madrid - Bilbao 16.45

Selta - Sosijedad 16.45

Valensija - Viljareal 16.45

Barselona - Eibar 20.00

Malaga - Real Madrid 20.00

Serije:

Pobede: Barselona 6, Real Madrid 5

Bez pobede: Selta 6

Bez nerešene: Barselona 17, Selta 13, Real Madrid 7, Valensija 5, Eibar 3

Porazi: Selta 6

Bez poraza: Barselona 6, Malaga 5, Real Madrid 5, Sosijedad 5, Atletiko Madrid 3

0-2: Eibar 7

3+: Real Madrid 7, Barselona 6, Selta 5, Malaga 3

4-6: Real Madrid 3

4+: Real Madrid 3

Zanimljivosti:

- Valensija kod kuće prosečno prima 1,61 gol

- Atletiko Madrid nije poražen na poluvremenu na 12 prethodnih mečeva kod kuće

- Bilbao nije izgubio pet od šest poslednjih susreta

- Sosijedad i Selta su odigrali GG na osam od 10 minulih susreta

- Selta je poražena na sedam od osam prethodnih mečeva

- Sosijedad je slavio protiv Selte samo jednom na 10 poslednjih gostovanja

- Barselona nije poražena na 16 prethodnih mečeva kod kuće

- Eibar nije dao gol na pet od šest poslednjih mečeva

- Real Madrid je neporažen na poluvremenu na 13 poslednjih mečeva sa Malagom

- Malaga je slavila na četiri minula duela kod kuće sa dva ili više golova razlike

(Podaci se odnose na Primeru, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Engleske...

Premijer liga, 38. kolo

Nedelja

Arsenal - Everton 16.00

Barnli - Vest Hem 16.00

Čelsi - Sanderlend 16.00

Hal - Totenhem 16.00

Lester - Bornmut 16.00

Liverpul - Midlzbro 16.00

Mančester Junajted - Kristal Palas 16.00

Sautempton - Stouk 16.00

Svonsi - VBA 16.00

Votford - Mančester Siti 16.00

Serije:

Pobede: Čelsi 5, Arsenal 4, Mančester Siti 3

Bez pobede: VBA 8, Mančester Junajted 5, Votford 5, Stouk 4, Hal 3, Midlzbro 3

Bez nerešene: Totenhem 13, Čelsi 12, Votford 11, Arsenal 9, Kristal Palas 5, Sanderlend 5, Lester 4, Everton 3, Mančester Siti 3

Porazi: Votford 5

Bez poraza: Mančester Siti 7, Čelsi 5, Arsenal 4, Bornmut 4, Svonsi 4, Liverpul 3

0-2: Svonsi 6, Sanderlend 5

2-3: Sanderlend 3

3+: Mančester Siti 4, Midlzbro 3

Zanimljivosti:

- Mančester Siti je dao gol u gostima na osam vezanih utakmica

- Votford nije dao gol na četiri od pet prethodnih duela

- VBA je poražen na šest od sedam proteklih mečeva

- VBA nije zatresao mrežu na šest od osam minulih mečeva

- Arsenal je vezao četiri pobede kod kuće

- Everton je slavio jednom na devet poslednjih gostovanja

- Vest Hem je igrao GG na 11 od 14 prethodnih duela na strani

- Barnli je slavio jednom na šest proteklih susreta

- Čelsi je igrao 1-1 na pet minulih domaćinstava

- Sanderlend nije dao gol na 11 od 13 poslednjih mečeva

- Hal nije zatresao mrežu na tri prethodna duela

- Totenhem je pobedio na 11 od proteklih 12 susreta

- Lester je dao barem gol na devet minulih domaćinstava u svim takmičenjima

- Bornmut prima 2,06 golova na strani

- Midlzbro je poražen na šest od sedam poslednjih gostovanja

- Liverpul nije primio gol na tri prethodna meča

- Mančester Junajted je pobedio na šest od osam proteklih susreta sa Kristal Palasom

- Sautempton je igrao X na poluvremenu na šest vezanih domaćinstava

- Stouk je slavio jednom na deset poslednjih duela

(Podaci se odnose na Premijer ligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Italije...

Serija A, 37. kolo

Subota

Kjevo - Roma 3:5 (2:2)

Napoli - Fjorentina 4:1 (2:0)

Nedelja

Empoli - Atalanta 15.00

Juventus - Krotone 15.00

Milan - Bolonja 15.00

Sasuolo - Kaljari 15.00

Udineze - Sampdorija 15.00

Đenova - Torino 15.00

Lacio - Inter 20.45

Ponedeljak

Peskara - Palermo 20.45

Serije:

Pobede: Napoli 3

Bez pobede: Peskara 11, Inter 8, Sampdorija 6, Milan 5, Atalanta 3, Juventus 3, Torino 3, Udineze 3

Nerešene: Atalanta 3

Bez nerešene: Kaljari 7, Empoli 5, Peskara 5, Bolonja 4, Inter 4, Lacio 4, Đenova 4

Porazi: Peskara 5, Inter 4

Bez poraza: Atalanta 8, Krotone 7, Sasuolo 6, Palermo 3

0-2: Krotone 3, Palermo 3

3+: Lacio 7, Empoli 5, Sasuolo 5, Bolonja 4

4-6: Bolonja 4, Empoli 3

4+: Lacio 5, Bolonja 4, Empoli 3

Zanimljivosti:

- Torino je odigrao 3+ na 10 od 13 minulih duela

- Đenova prosečno prima 1,67 golova

- Milan je gubio na poluvremenu na pet prethodnih utakmica

- Bolonja je slavila samo triput na 25 prethodnih gostovanja

- Milan je neporažen na 18 od 21 minulog susreta sa Bolonjom

- Atalanta je odigrala GG na šest prethodnih susreta

- Empoli je odigrao GG na šest proteklih utakmica

- Sampdorija je na 12 od 15 minulih gostovanja odigrala GG

- Udineze je slavio samo jednom na sedam prethodnih susreta sa Sampdorijom

- Kaljari je primio bar gol na 18 proteklih gostovanja

- Sasuolo je dao najmanje dva gola na pet prethodnih utakmica

- Juventus je neporažen na 36 prethodnih mečeva kod kuće

- Krotone je slavio na pet od sedam minulih utakmica

- Inter je primio bar gol na 11 prethodnih mečeva

- Lacio je postigao najmanje dva gola na pet proteklih utakmica

- Inter i Lacio su odigrali 3+ na pet od šest minulih susreta

- Peskara je slavila samo jednom na 18 prethodnih mečeva kod kuće

- Palermo je poražen na 11 od 14 prethodnih mečeva na strani

(Podaci se odnose na Seriju A, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

LUDI TIKET, nedelja, 172.984: Umetnost tipovanja u Vršcu!

LUDI TIKET (-), nedelja, 1.688.544: Tačan rezultat na Francuze - a šta kažeš na 0:0?

KOŠARKA: Dostojanstveno, časno, ali nedovoljno za Golden Stejt. Podrška domaće publike u San Antoniju pomogla je Sparsima da ovaj put zaista izazovu Voriorse, ali ništa više od toga. Predvođen Kevinom Durentom, koji je ubacio 33 poena i uhvatio 10 lopti, Ratnici su stigli do trećeg trijumfa u finalu Zapadne konferencije - 120:108. Opširnije pročitajte OVDE.

NAJAVA DANA (nedelja, 21.maj): Ovo je dan koji se dugo čekao! Bitka za titulu u Španiji i Srbiji, Liga šampiona na talonu u Engleskoj! A tu je i finale Evrolige

(FOTO: Action Images)