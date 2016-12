Kladioničarski dan: MOZZARTOV novogodišnji paketić - BONUS KVOTA 500!

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Poštovani posetioci portala MOZZART Sport imamo jedno važno obaveštenje. Ne brinite, lepa vest je u pitanju. Naime, narednih dana kompanija MOZZART pokušaće da vam ulepša praznično raspoloženje time što će kroz rubriku Kladioničarski dan deliti BONUS KVOTU 500.

O čemu se radi? Mi ćemo počevši od sutra (ponedeljak, 26. novembar) da postavljamo zadatke, vi u komentarima da odgovarate, a najbolji ili najoriginalniji dobijaće BONUS KVOTU 500 čiju ćemo svrhu prikazati na plastičnom primeru. Važi na pet dana, svakog možete da koristite po jednu kvotu 100, a ako, primera radi, sa njom zaokružite tiket sa kvotom 10, na vaš MOZZART nalog leći će 1.000 dinara.

VRLO VAŽNO! Pre slanja komentara treba da znate:

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze korisnici stariji od 18 godina;

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze samo korisnici iz Srbije;

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze samo korisnici koji su svoje tikete u formi komentara poslali pre vremena početka prve utakmice na tiketu;

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze korisnici registrovani na sajtu mozzartsport.com sa ispravnom e-mail adresom (po dobijanju BONUS KVOTE uputstvo za aktiviranje biće poslato e-mailom, pa je važno da proverite da li ste prilikom registracije uneli ispravnu adresu kako biste dobili obaveštenje). Ako niste registrovani korisnik možete da postanete na OVOM LINKU;

- Po obaveštenju o dobijanju BONUS KVOTE 500 ista će biti aktivirana na nalogu na sajtu mozzartbet.com u roku od tri dana (ukoliko nemate nalog na sajtu mozzartbet.com, biće potrebno da ga kreirate - registracija je potpuno besplatna i traje nekoliko trenutaka);

- Kada dobijete BONUS KVOTU 500 možete je aktivirati u periodu od sedam dana. Od trenutka aktivacije, u narednih pet dana možete iskoristiti svaki dan po jednu kvotu 100;

- Način korišćenja: ako sastavite tiket sa ukupnom kvotom 10 i iskoristite bonus kvotu 100, potencijalni dobitak na tom tiketu iznosi 1.000 dinara.

*** Da li ste spremni za iznenađenje kompanije koje je kompanija MOZZART pripremila za vas? :)

(((UŽIVO KLAĐENJE)))

KRAJ UTAKMICE! Simonović je ponovo bio dva puta precizan sa linije za slobodna bacanja. Bilo je to dovoljno za mirnih 91:95. Opširnije OVDE.

40. minut - Nuestrašivi Boutrajt - trojka posle nekoliko sekundi napada (91:93). Tajm-aut Zvezda...

40. minut - Dva prekršaja bila su potrebna Cedeviti kako bi poslala nekog od Zvezdinih igrača na liniju za slobodna bacanja. Oba puta je fauliran Simonović koji je oba puta bio precizan. Cedevita je na potezu...

40. minut - Dženkins greši! Baca loptu u aut, međutim Šurna je ovoga puta promašio zšut za tri. Kakva greška Jovića kome Boutrajt oduzima loptu blizu centra i pogađa van linije 6,75 (88:91)! Drama u Zagrebu, tajm-aut Zvezda.

40. minut - Dangubić je propustio prilikuda stavi tačku, pošto je promašio šut iz daljine. Nada za Sokiće traje, s obzirom da je Krušlin oba puta pogodio sa penala.

38. minut - Jović iz nemoći prinuđen da šutira. Pogodio je (81:87)!

36. minut - Deluje traljavo, ali je više nego produktivno. Džon Šurna za tri, pa za deva. Između svega toga trojka Simonovića (79:83)

35. minut - Dženkins krade loptu Boutrajtu i lagano polaže. Jović je kao brzi voz prošao Bilana...

33. minut - Još jedna trojka Šurne, pa još jedan koš Bilana. Tajm-aut Zvezda (72:74)!

32. minut - Ostao je sam Simonović i pogađajte... pogodio novi šut van lnije 6,75, pre nego što je Bilan bio precizan iz reketa uz prekršaj Gudurića.

31. minut - Druga trojka Šurne, pa druga trojka Bjelice. Udaljenost Crvene zvezde ostaje ista kao i pre početka poslednje četvrtine.

30. minut - Pre nego što napišemo rezultat nakon 30 minuta igre u zagrebačkom Domu sportova, istaći ćemo jedan podatak: Rajan Boutrajt postigao je 18 (!) od 28 poena Cedevite. Kvalitetnim prodorom Volters uspeva da se upiše u strelce u, praktično, smiraj treće deonice.

28. minut - Dve trojke Zvezda (Bjelica i Dženkins), dve trojke Cedevita (Boutrajt i Šurna) - 56:63!

27. minut - Cedevita na krilima američkog pleja Boutrajta spušta zaostatak na 50:57...

26. minut - Simonoviéva druga trojka za 44:57! Zvezda je odlučila da se odlepi i završi meč pre njegovog isteka...

25. minut - Igra se "tri za tri", s tim da je na novi dalekometni hitac Boutrajta Kuzmić odgovorio košem uz jefinu ličnu grešku Žganeca.

24. minut - Trojka Boutrajta na isteku 24. minuta, ali Dangubić nastavlja "teror" nad Cedevitinim obručom (41:51)

23. minut - Dobri minuti Nemanje Dangubića koji dalekom dvojkom odvaja Zvezdu daleko od Cedevita (37:48).

21. minut - Drugi deo igre je počeo! Najbolje se u reketu snašao Kuzmić, izvukao faul, pogodio dva penala i postao prvi igrač sa više od deset poena na utakmici.

POLUVREME - 32:38!

20. minut - Radonjić je spremio napad i protiv zone i protiv "čoveka", ali Simonović ne pogađa u poslednjoj sekundi.

19. minut - Još jedan prodor Simonovića je uspešno završen. Kuzmić pogađa uz faul, Simonović iz nove kontre za novu "maksimalu" (32:38).

17. minut - U potpunosti se rasplamsala borba u Zagrebu... Budi se i Cedevita posle kratkog "sna" i ponovo vodi (30:29).

15.minut - Vodi Crvena zvezda!!! Vrela ruka Čarlsa Dženkinsa koji sa dve trojke donosi prvo vođstvo crveno-belima. Mršić ponovo reaguje tajm-autom.

13. minut - Bjelica slobodnim bacanjem produžava seriju crveno-belih, a Krušlin prekida niz grešaka Zagrepčana.

11. minut - Drugi period počinje Simonovićevim prodorom. Nekoliko grešaka Cedevite, zatim kontra i zakucavanje Dangubića (22:17). Domaćin prinuđen da traži minut odmora.

Simonović sve više forsira prodor i za sada mu dobro ide

10. minut - Još penala za Cedevitu. Stoprocentan je Krušlin koji na kratak odmor šalje svoju ekipu sa maksimalnih devet poena razlike (22:13).

9. minut - Domaćin sa linije za slobodna bacanja (Džejms 1/2, Tomas2/2) stiže ponovo do osetnijih "plus sedam" (20:13).

8. minut - Mini serija crveno-belih. Koš Jovića, pa Kuzmića (17:13).

7. minut - Lep prodor Simonovića anulirao je Bilan. Simonović ponovo pogađa, ovoga puta za tri, vraća i to Cedevita. Tačnije, Džejms (17:9).

6. minut - Cedevita furiozno "otvara" utakmicu. Zakucavanje Bilana za 12:4, potom tajm-aut traži Dejan Radonjić.

5. minut - Izblokiran je Boutrajt, lopta se odbila do Žganeca koji iz neverovatne situacije postiže prve poene.

4. minut - Novi poeni Kuzmića iz reketa. Džejms vraća trojkom iz dotrčavanja (8:4).

3. minut - Bilan polovično precizan sa linije za slobodna bacanja.

3. minut - Zidao je Mitrović, zidao, zidao i na kraju promašio. Ofanzivni skok Kuzmića i prvi poeni za srpskog šampiona.

2. minut - Boutrajt postiže prve poene na utakmici, Tomas dodaje još dva poena...

1. minut - Boutrajt je izblokirao Dženkinsa u prvom napadu, na drugoj strani Bilan gubi loptu.

UTAKMICA JE POČELA!

Sudije: Matej Boltauzer, Damir Javor, Sašo Peterk

Startna petorka Cedevite: Džejms, Boutrajt, Tomas, Žganec, Bilan

Startna petorka Crvene zvezde: Jović, Dangubić, Dženkins, Mitrović, Kuzmić

KRAJ

Turska 1

Antalija - Kasimpaša 2:1 (0:0)

/Makun 54, Ramon 90 - Koita/

Galatasaraj - Alanja 5:1 (2:1)

/De Jong 30, Gasama 45, Snajder 51, Derdijok 55, Žoze 80 - Šabazade/

- Mali "beogradski" derbi odigran u Sremskoj Mitrovici pripao je Mega Leksu. Izabranici Dejana Milojevića savladali su FMP (76:72) posle drame i ispuštenih 18 poena suficita iz poslednjeg kvartala. Uskoro opširnije...

*** Po završetku susreta za vas smo spremili iznenađenje. Budite uz nas i pogledajte o čemu je reč :)

- U prvom krugu crveno-beli su rutinski izašli na kraj sa Sokićima. U dvorani Pionir je posle 40 minuta na semaforu stajalo neverovatnih - 88:64!

- Uskoro počinje derbi 15. kola ABA lige između Crvene zvezde i Cedevite. Ostanite uz MOZZART Sport i pratite dešavanja iz hrvatske prestonice.

POLUVREME

Turska 1

Antalija - Kasimpaša 0:0

Galatasaraj - Alanja 2:1

/De Jong 30, Gasama 45ag - Šabazade 39/

- Mega Leks na poluvremenu ima pet poena viška u odnosu n a FMP - 44:39. Naravno, MOZZART kladionica nudi vam UŽIVO KLAĐENJE i za ovaj susret, kao i za mnoge druge.

- Počeo je i najigraniji par dana. Kec na Galatasaraj pre početka susreta plaćao je kvotom 1,35, a u lajvu posle prvog dela prvog poluvremena vredi 1,55.

FUDBAL: Adelejd tradicionalno ume da se nosi sa Sidnejom (samo jedan poraz od Sidneja na 13 prethodnih međusobnih susreta), ali će trenutno stanje stvari na tabeli biti od presudnog značaja pred sutrašnji susret ovih ekipa (09.50). Sidnej je prvi, Adelejd poslednji na tabeli i to je otprilike to što treba da znate. Takođe, imajte na umu da su Sidnej i Adelejd odigrali 3+ na 12 od proteklih 16 mečeva u australijskoj eliti. Plus, na sedam od minulih osam gostovanja Sidneja Adelejdu dolazio je 3+. Dvojka vredi nimalo naivnih 1,95, 3+ takođe nosi solidnu kvotu 1,70, a kombinacija 2&3+ (kvota 2,95) čeka one najhrabrije!

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Belgije...

Pro liga, 21. kolo

Ponedeljak

Ostende - Eupen 14.30

Lokeren - Vaslan-Beveren 14.30

Varegem - Mehelen 14.30

Šarlroa - Anderleht 18.00

Vesterlo - Kortrajk 20.00

Klub Briž - Muskron 20.30

Utorak

Genk - Gent 18.00

Sent Trujden - Standard 20.30

Serije:

Pobede: Mehelen 4

Bez pobede: Muskron 11, Vesterlo 11, Eupen 6, Kortrajk 6, Gent 4, Genk 4

Bez nerešenog: Sent Trujden 7, Mehelen 6, Kortrajk 5

Porazi: Kortrajk 5

Bez poraza: Klub Briž 10, Anderleht 5, Lokeren 5, Mehelen 4, Standard 4, Varegem 4

0-2: Ostende 4, Varegem 4

2-3: Ostende 4

3+: Eupen 3

4-6: Eupen 3

4+: Eupen 3

Zanimljivosti:

- Ostende je vezao 10 utakmica kod kuće bez poraza

- Eupen je u seriji od tri izgubljene utakmice na strani

- Ostende je slavio sa dva ili više golova razlike na tri od proteklih pet mečeva pred svojom publikom

- Eupen nije postigao gol na tri minula gostovanja

- Vaslan-Beveren je slavio samo jednom na 17 proteklih gostovanja

- Vaslan-Beveren nije dao gol na četiri od pet poslednjih mečeva na strani

- Lokeren nije izgubio od Vaslan-Beverena na osam od minulih devet mečeva

- Lokeren je sačuvao svoj gol na četiri od proteklih pet susreta sa Vaslan-Beverenom na svom stadionu

- Varegem i Mehelen su odigrali 3+ na četiri protekla međusobna susreta

- Varegem je postigao dva ili više golova na četiri od poslednjih šest međusobnih okršaja sa Mehelenom na svom stadionu

- Mehelen na strani u proseku prima jedan i po gol

- Anderleht je postigao makar pogodak na 10 proteklih mečeva sa Šarlroom

- Anderleht je dao bar gol na osam minulih gostovanja

- Šarlroa je postigla dva ili više golova na tri protekle utakmice kod kuće

- Anderleht je pet poslednjih gostovanja odigrao 3+

- Kortrajk je odigrao GG na 10 od proteklih 13 gostovanja

- Kortrajk je slavio samo jednom na poslednjih sedam mečeva na strani

- Vesterlo je trijumfovao samo jednom na devet minulih utakmica kod kuće

- Vesterlo je slavio samo jednom na 12 proteklih mečeva

- Klub Briž je neporažen na 20 poslednjih duela kod kuće

- Klub Briž je slavio na sedam od minulih osam mečeva pred svojim navijačima

- Muskron je vezao tri gostovanja bez postignutog gola

- Muskron nije postigao gol na pet od proteklih šest mečeva na strani

- Genk je odigrao GG na 12 od minulih 14 mečeva kod kuće protiv Genta

- Genk nije dao gol Gentu na pet od proteklih šest susreta

- Gent je slavio samo jednom na 10 minulih gostovanja

- Gent je izgubio pet od sedam minulih mečeva na strani

- Standard je vezao pet gostovanja Sent Trujdenu kako je odigrao 0-2

- Standard nije dao gol na četiri od poslednjih pet gostovanja Sent Trujdenu

(Podaci se odnose isključivo na Pro ligu, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

KRAJ

Turska 1

Akhisar - Konja 1:0 (0:0)

/Vaz Te 82/

Kajseri - Kardemir 2:0 (1:0)

/Turuc 17pen, Veliton 85/

Turska 2

Mersin - Bandirma 1:0 (1:0)

/Pedrijel 39/

*** Ronaldo razbija monotoniju... Uživajte uz kompilaciju svih 40 het-trikova Kristijana Ronalda u dresu Reala iz Madrida...

POLUVREME

Turska 1

Akhisar - Konja 0:0

Kajseri - Kardemir 1:0

/Turuc 17pen/

Turska 2

Mersin - Bandirma 1:0

/Pedrijel 39/

- Kajseri je poveo u 17. minutu posle realizovanoig jedanaesterca od strane Turuca, a takođe ima i igrača više. CRVENI KARTON zaradio je Nunkeu. Kladite se UŽIVO na ovaj meč.

KRAJ

Iran

Sepahan - Esteghal 1:1 (0:0)

/Alimohamadi 70 - Barzaji 90+3/

Naft Teheran - Traktor Sazi 0:2 (0:0)

/Šarifi 63, Nuri 72/

BET INFO: Stigao je izveštaj sa ulatno-isplatnih mesta kladionice MOZZART. Ovo je pet najigranijih parova dana:

5307 GALATASARAJ - ALANJA (tip 1, kvota 1,35) - početak 17.00

3906 ITIHAD TANGER - HOSEIMA (tip 1, kvota 1,50) - početak 16.00

2906 HAPOEL B.Š. - HAPOEL T.A. (tip 1, kvota 1,15) - početak 20.00

5306 ANTALIJA - KASIMPAŠA (tip 1, kvota 1,90) - početak 17.00

8507 EL MASRI - AL MEHAL (tip 1, kvota 1,25) - početak 16.00

*** Danas nam je divan dan :)

- Žoel Santana (68)

- Erik Gordon (28)

- Emanuel Amenike (46)

*** Osmanli je došao do tri boda u sudijskoj nadoknadi, sa bele tačke... Ali malo je falilo da arbitar Čunejt Čakir možda i odluči duel presmešnom odlukom. Naime, poznati sudija dosudio je penal za domaćina usled igranja rukom golmana gostiju. Da, dobro ste pročitali. Čuvar mreže Osmanlija Karcemarskas reagovao je rukom u svom kaznenom prostoru, a to se izgleda ne sme?! Uostalom, pogledajte sami...

KRAJ

Turska 1

Rize - Osmanli 0:1 (0:0)

/Čagiran 90+1pen/

Turska 2

Denizli - Giresun 2:1 (1:1)

/Kulga 33, Babakan 90/

Šanlijurfa - Manisa 2:0 (0:0)

/Artarslan 66, Kala 90+3/

NFL: Božićno čudo u Klivlendu. Braunsi prvi put pobedili u tekućoj NFL sezoni i to u pretposlednjem kolu. Plej-of obezbedili Teksansi, Džajantsi i Falkonsi. Pretposlednji, 16. vikend regularnog dela NFL sezone je praktično gotov, pošto je ostalo da se odigraju još samo tri utakmice. Više informacija pročitajte OVDE.

HOKEJ: Strašni, prestrašni SKA! Razbijači iz Sankt Peterburga imaju tri, od nekih i čak četiri utakmice manje u KHL-u, a zauzimaju vodeće mesto Zapadne konferencije sa 100 bodova (tri manje od drugoplasiranog CSKA). Ono što je, takođe, neverovatno - postigli su najviše golova - 171 (sledeći je tek CSKA sa 128!) i primili najmanje (64). Kao što kaže naziv jednog turbofolkerskog hita: TOTALNA DOMINACIJA! Ovog popodneva SKA (15.00) ide na noge slabašnom Neftehimiku koji je u donjem domu Istočne konferencije, kuburi sa povređenim igračima i na poslednjih šest utakmica ima samo jedan trijumf. Kad se sve stavi crno na belo, nije ni čudo što je kvota na dvojku samo 1,45. Ipak, znajte da je SKA vodio na kraju prve trećine na devet od proteklih 12 utakmica - 2-2 (kvota 2,15). Čekajte, imamo predlog za baš hrabre - 2&6+ (kvota 2,75). Miriše nam da će se raspucati Ilija Kovalčuk (22 golova i 32 asistencije) i ekipa... Samo rokajte!

FUDBAL: Od 17.00 sati snage odmeravaju Antalija i Kasimpaša, ekipe koje deli samo bod na tabeli. Domaćin je očajno otvorio sezonu. Na prvu pobedu u prvenstvu čekao je do poslednjeg dana oktobra, a od tada pa sve do proteklog vikenda nije znao za poraz. Čudna neka ekipa. Još nije primila ni gol na protekla tri meča kod kuće. Sa druge strane, Kasimpaša ne briljira kada igra u gostima, ali iščačkali smo zanimljiv podatak koji kaže da je gost igrao GG&3+ na osam od deset poslednjih duela. Domaćinu nedostaju dva suspendovana prvotimca, dok gostima fali najbolji strelac tima Bujuk. Podela bodova je ovde najrealnija opcija (tip X, kvota 3,45).

LUDI TIKET, nedelja, 1.277.909,75 dinara: Deda Mraz živi u MOZZARTU!

BET INFO: Dva kola ostala su u Engleskoj do kraja kalendarske godine, posle toga još jedno pre nego što počnu mečevi FA kupa. U ovom delu sezone svakom treneru je važno da ima na raspolaganju sve igrače, međutim, čak 14 klubova strahuje da u 2017. uđe bez nekog od važnih oslonaca tima. Da se, ipak, ne zamarate time, lista fudbalera kojima preti suspenzija nalazi se klikom OVDE.

POLUVREME

Turska 1

Rize - Osmanli 0:0 ==> (((UŽIVO KLAĐENJE)))

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u redovnoj rubrici je slavni košarkaš Žarko Varajić. Nekadašnji as Bosne i selekcije Jugoslavije potencijalni dobitak u iznosu od 191,058 dinara namenio je NURDOR-u, a OVDE pogledajte za koje se tipove opredelio.

KOŠARKA: NBA liga vadi fleke u ovim sumornim danima, kako ih mnogo nazivaju, za klađenje. Večeras i tokom noći je na programu pet utakmica u najkvalitetnijoj ligi sveta. Ko je povređen, a ko pod znakom pitanja, ko je i zbog čega favorit pročitajte u opširnijoj najavi klikom OVDE.

FUDBAL: Konja je bez poraza na šest vezanih susreta u ligi i danas će pokušati da nastavi niz na gostovanju Akhisaru (14.00). Domaćin je poražen jednom na minulih osam utakmica računajući sva takmičenja, ali uprkos tome nema težak domaći teren. Takođe, ubedljivo je najneefikasniji sastav u prvenstvu sa svega deset postignutih golova na 15 utakmica. Prvi golman tima Ozturk je pod znakom pitanja, rezervni čuvar mreže Milan Lukač je van stroja pa je moguće da na gol stane treći golman. Čini se da vredi iskoristiti ovaj podatak i da dupla šansa u kombinaciji sa golovima može da se isplati (tip X2&2+, kvota 2,20).

LUDI TIKET (-), nedelja, 2.999.842,89 dinara: Turci, ne gaz’te oranje

PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Turci, Izraelci, košarka... Sve što mora da igra i na katolički Božić

FUDBAL: Kada je kladioničarski dan mršav, dobri su i Kuvajćani. Al Kvadsija će danas od 15.15 odmeriti snage sa svojom starom mušterijom Al Šababom. Pazite samo ovo: Al Kvadsija je tukla Al Šabab na SVAKOM od devet prethodnih susreta, a sastaju se od 2012. godine... Složićete se, nije malo. Plus vam ide u prilog to što je Al Šabab proteklih nedelja poklanjao bodove uglavnom slabijima od sebe. OK, marnuli su bod trećeplasiranoj Kazmi, ali ne događaju se čuda baš svaki dan. E sad, treba još da znate da su današnji gosti uvek uspevali da uvaljaju Al Šababu bar dva gola. Kombinacija 2-2&2+ nosi kvotu 1,70. Vredi probati, zar ne?

KOŠARKA: Bolja utakmica za kraj takmičarske godine u ABA ligi gotovo da nije mogla da se zamisli. Cedevita i Crvena zvezda će u velikom derbiju 15. kola regionalnog takmičenja odmeriti snage u zagrebačkom Domu sportova (19.00), gde će domaćin pokušati da prekine apsolutnu dominaciju srpskog šampiona u ovoj sezoni, dok crveno-beli imaju idealnu šansu da najvećem rivalu u poslednjih nekoliko godina još jednom zadaju težak udarac. Imajte u vidu da Zvezda u proseku postiže 85,50 poena, prima 66, kao i da igra mečeve sa prosečno 151,50 poena. Kada je u pitanju Cedevita, zagrebački tim u proseku postiže 89,10, prima 79.57, i igra utakmice sa prosečno 168,67 poena. Kompletnu najavu za duel, kao i kvote, pogledajte OVDE.

=====> Kako Hečer slavi Božić u Beogradu...

=====> Đa Đeđe Zvezdina opcija za napad

=====> Budi (lud) kao Zlatan

FUDBAL: Možda malo čudi što je dvojka na Osmanli čak 2,05, ali treba imati na umu da su gosti pre četiri dana ispali od drugoligaša u kupu, tako da će sada biti na pravom testu. Videćemo da li će uspeti da se izdignu iz pepela. Iako je Rize trijumfom nad Gacijantepom prekinuo crnu seriju od šest ligaških mečeva bez neuspeha, Osmanli bi danas trebalo da slavi, pošto u turskoj eliti već isto toliko rundi ne zna za poraz. Oprez, svakako, nije na odmet. Da se ne lažemo, Osmanli je umeo da prospe bodove na strani. Takođe, ukupan broj golova na 13 prethodnih međusobnih okršaja ovih ekipa dostizao je maksimalno kotu tri. Za one koji nisu baš toliko sigurni u goste, eto predloga X2&0-3, a kvota je solidna - 1,60. Da vas ne davimo previše, bacite pogled i na statistiku ispod, ni GG nije nerealna priča (kvota 1,80)...

*** Izvukli smo timove koji danas igraju svoje utakmice, a koji često mečeve završavaju u istom znaku... Bacite pogled...

0-2

Saipa I. (Iran) 13/14 - početak 11.45

Hapoel Tel Aviv (Izrael) 12/14 - početak 20.00

Hapoel Ranan (Izrael) 11/14 - početak 18.00

Šanlijurfa (Turska 2) 11/15 - početak 11.00

Giresun (Turska 2) 10/15 - početak 11.00

Akhisar (Turska 1) 10/15 - početak 14.00

Konja (Turska 1) 10/15 - početak 14.00

Umranije (Turska 2) 10/15 - početak 16.30

Kasba Tadla (Maroko) 9/13 - početak 15.00

Esteghal T. (Iran) 9/14 - početak 12.00

Bandirma (Turska 2) 9/15 - početak 14.00

Itihad Tanger (Maroko) 8/13 - početak 16.00

Olimpik H. (Maroko) 8/13 - početak 17.00

Olimpik Safi (Maroko) 8/13 - početak 19.30

Magred Tetuan (Maroko) 8/13 - početak 19.30

Al Kvadsia (Kuvajt) 5/7 - početak 15.15

3+

Hapoel Ber Ševa (Izrael) 9/14 - početak 20.00

Denizli (Turska 2) 9/15 - početak 11.00

Rize (Turska 1) 9/15 - početak 11.30

Mersin (Turska 2) 9/15 - početak 14.00

Altinordu (Turska 2) 9/15 - početak 16.30

Kasimpaša (Turska 1) 9/15 - početak 17.00

Alanja (Turska 1) 9/15 - početak 17.00

Hoseima (Maroko) 8/13 - početak 16.00

Kavkab M. (Maroko) 8/13 - početak 17.00

Naft Tehran (Iran) 8/14 - početak 12.30

Traktor Sazi (Iran) 8/14 - početak 12.30

Burgan (Kuvajt) 5/7 - početak 15.15

GG

Osmanli (Turska 1) 10/15 - početak 11.30

Rize (Turska 1) 10/15 - početak 11.30

Altinordu (Turska 2) 10/15 - početak 16.30

Kasimpaša (Turska 1) 10/15 - početak 17.00

Galatasaraj (Turska 1) 10/15 - početak 17.00

Sepahan (Iran) 9/14 - početak 12.00

Esteghal T. (Iran) 9/14 - početak 12.00

Konja (Turska 1) 9/15 - početak 14.00

Denizli (Turska 2) 9/15 - početak 11.00

Naft Tehran (Iran) 8/14 - početak 12.30

Makabi Petah Tikva (Izarel) 8/14 - početak 18.00

Al Jahra (Kuvajt) 5/7 - početak 17.15

GG&3+

Kasimpaša (Turska 1) 9/15 - početak 17.00

Rize (Turska 1) 8/15 - početak 11.30

Altinordu (Turska 2) 8/15 - početak 16.30

Traktor Sazi (Iran) 7/14 - početak 12.30

2+I

Makabi Petah Tikva (Izarel) 7/14 - početak 18.00

1-1

Hapoel Ber Ševa (Izrael) 5/6 - početak 20.00

1&3+

Hapoel Ber Ševa (Izrael) 5/6 - početak 20.00

Naft Tehran (Iran) 4/7 - početak 12.30

Napomena: Ime kluba, broj završenih utakmica u sezoni pod navedenim znakom, broj odigranih mečeva, satnica.

*** Da, da... Spremamo statistiku za sve fudbalske utakmice koje su danas na programu... :)

NAJAVA DANA (nedelja, 25. decembar): Zvezda u Zagrebu, Mega i FMP, Turci i Izraelci

(FOTO: Action Images)