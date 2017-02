KLADIONIČARSKI DAN (nedelja, 26. februar): Sautempton izjednačio!

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

- ŠOK na Vembliju! Sautempton je anulirao dva gola zaostatka za Junajtedom. Ponovo je Gabjadini matirao De Heu.

- Lion je završio posao! Nakon još jednog gola Depaja (53. minut), Baliju je savladao sopstvenog golmana u 74, a četiri minuta kasnije prednost na četiri minuta povisio Lakazet (4:0).

- Duplirao je prednost MančesMančester Junajted preko Lingarda u 38. minutu, ali je Gabjadini u prvom minutu nadoknade prvog dela igre smanjio zaostatak (2:1).

- Akciju iz udžbenika izveli su fudbaleri Liona, ali iz izgrađene pozicije nije postignut gol, već je na loptu natrčao Memfis Depaj smestivši je u mrežu Meca u 43. minutu.

- Ibraaaaaaaaaa! Vodi Mančester Junajted od 19. minuta protiv Sautemptona. Majstorski je gađao Zlatan Ibrahimović sa oko 25 metara i doneo Crvenim đavolima vođstvo.

UŽIVO KLAĐENJE: ATLETIKO MADRID - BARSELONA!

KRAJ UTAKMICE! Opširnije OVDE.

90+1. minut - U poslednjem trenutku je Pike skinuo loptu sa noge Toresu.

90. minut - Igraće se još četiri minuta.

87. minut - GOOOOOL! Barsa vodi 2:1, strelac je Lionel Mesi.

78. minut - Ne igra remi ni jednim ni drugima, a sve ide ka tome da će derbi 24. kola Primere biti završen bez pobednika...

70. minut - Izjednačenje u Madridu! Godin je bio najviši u skoku i materijalizovao jeftinu grešku i prekršaj Busketsa koga je, usput rečeno, i preskočila lopta pre nego što je Urugvajac smestio u mrežu.

64. minut - GOOOOOOOOOOL!!! Karambol u šesnatestercu Atletiko Madrida na pravi način iskoristio je Rafinja savladavši Oblaka iz teške situacije.

57. minut -Očekivano, počele su da sevaju varnice na terenu. Ovoga puta u glavnim ulogama bili su Nigez i Nejmar, a deblji kraj izvukao je prvopomenuti koji je zaradio žuti karton.

55. minut - Buskets oštrim startom nad Grizmanom prekida naizgled opasnu akciju Atletika i zarađuje žuti karton. Bila je to ujedno i prva javna opomena na utakmici...

49. minut - Prva ozbiljna pretnja u nastavku ispred gola Atletiko Madrida. Traljavo je u finišu reagovao Luis Suarez...

Drugi deo igre je počeo...

KRAJ PRVOG POLUVREMENA!

43. minut - Ponovo brani Oblak! Đerar Pike je najviše skočio u kaznenom prostoru Jorgandžija, ali je opet na mestu maestralni Slovenac. Da nije njega, Atletiko bi odavno bio u minusu.

38. minut - Šta je sada skinuo Oblak! Mesi je šutirao iz slobodnjaka u dalji ugao, a Slovenac je maestralno vrhovima prstiju izbacio loptu u korner. Kakva odbrana.

34. minut - Šansa za Luisa Suareza koji šutira sa distance preko gola

33. minut - Kako je samo Ter Štegen pročitao nameru Antoana Grizmana. Francuz je želeo nesebično da uposli saigrača što je Nemac nanjušio i uz mnogo muke presekao pas napadača Atletika.

29. minut - Uzvraća udarac Barselona! Probio je po levoj strani Nejmar, šutirao Lionel Mesi, ali Jan Oblak odbio njegov šut. Na odbitak je naleteo Luis Suarez koji faulira Slovenca.

26. minut - Evo je! Antoan Grizman šalje projektil ka golu gostiju, ali se Mark-Andre Ter Štegen izvrnuo koliko je dugačak i izbacio loptu u korner.

24. minut - Bez većih prilika na Visente Kalderonu...

17. minut - Atletiko kidiše na gol Barselone, no Antoan Grizman nije uspeo da ukroti dodavanje, pa je lopta kod igrača gostiju.

15. minut - I jedni i drugi su gladni gola, ali slabo zasad ima šansi. Gabi tuče iz voleja pravo u Ter Štegena.

7. minut - Loš centaršut Lionela Mesija iz "skraćenog kornera".

4. minut - Dijego Godin propušta prvu ozbiljniju priliku za Atletiko Madrid.

Počeo je derbi Atletiko - Barselona!

FUDBAL: Za Romu nema stajanja ni predaha. Nakon revanš utakmice s Viljarealom u Ligi Evrope, izabranike Lučana Spaletija očekuje okršaj s Interom u Seriji A (nedelja, 20.45), a sve to uoči rimskog derbija u prvom polufinala Kupa Italije, odnosno Derbija sunca s Napolijem sledećeg vikenda. S druge strane, domaćin ima samo jedan meč nedeljno, pa utakmicu na Đuzepe Meaci dočekuju daleko odmorniji od protivnika.

MOZZART KVOTE: 1 3,00, X 3,00, 2 3,00

Bodovi su i jednima i drugima preko potrebni, a mogu se očekivati i golovi s obe strane. Inter i Roma su tokom bliske istorije često igrali i najspektakularnije mečeve u italijanskom prvenstvu, pa se nadamo da ćemo biti svedoci još jednog. Domaćin je na četvrtom mestu, sa osam bodova manje od Vučice, odnosno šest od trećeplasiranog Napolija, pa bi se sa eventualna tri boda ozbiljno umešao u borbu za Ligu šampiona. Roma želi da zadrži drugo mesto, ali i dočeka eventualni kiks Juventusa kako bi probala da se umeša u borbu sa „skudeto“. Za sve to su joj neophodni bodovi u Milanu. Opširnije OVDE.

Serija A

Kjevo - Peskara 2:0 (1:0)

/Birsa 12, Kastro 61/

Krotone - Kaljari 1:2 (1:1)

/Stojan 10 - Žoao Pedro 33, Borijelo 69/

Đenova - Bolonja 1:1 (0:0)

/Ntčam 90+4- Vivijani 57/

Lacio - Udineze 1:0 (0:0)

/Imobile 72pen/

Sasuolo - Milan 0:1 (0:1)

/Baka 22pen/

Liga 1

Sent Etjen - Kaen 0:1 (0:1)

/Rodelin 33/

- Zdravo svima! Ja sam Hari Kejn, imam 23 godine i preko 100 golova u dresu Totenhema. Pevci su uništili nezainteresovani Stouk (4:0). Izveštaj pročitajte OVDE.

- Gol tehnologija je odlučila šampiona Holandije! Mreža se nije tresla, ali je savremena tehnika potvrdno odgovorila na pitanje - da li je lopta prešla liniju? Van der Hejden je bio strelac u 83. minutu. Opširnije OVDE.

- PSV DOLAZI DO IZJEDNAČENJA! Gaston Pereira ga je šmekerski smestio nakon prelepe akcije Ajndhovena (((UŽIVO KLAĐENJE)))

POLUVREME

Serija A

Kjevo - Peskara 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Birsa 12/

Krotone - Kaljari 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Stojan 10 - Žoao Pedro 33/

Đenova - Bolonja 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Lacio - Udineze 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Sasuolo - Milan 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Baka 22p/

Liga 1

Sent Etjen - Kaen 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Rodelin 33/

KRAJ

Super Lig

Osmanli - Istanbul Bašakšehir 0:1 (0:1)

/Pektemek 7/

- Evo sastava za okršaj Atletiko Madrida i Barselone!

ATLETIKO MADRID (4-4-2): Oblak - Vrsaljko, Savić, Godin, Luis - Saul, Koke, Gabi, Karasko - Gameiro, Grizman.

BARSELONA (4-3-3): Ter Štegen - Roberto, Pike, Umtiti, Matje - Rafinja, Buskets, Inijesta - Mesi, Suarez, Nejmar.

KRAJ

Cvajta

Aue - Dinamo Drezden 1:4 (0:4)

/Nazarov 59p - Miler 16, Kruzer 21, Kučke 39, 45+2/

Nirnberg - Bohum 0:1 (0:1)

/Kvašner 35/

Štutgart - Kajzerslautern 2:0 (0:0)

/Terode 58, Ozčan 87/

POLUVREME

Premijer liga

Totenhem - Stouk 4:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Kejn 14, 32, 37, Dele Ali 45+1/

Eredivizija

AZ Alkmar - Cvole 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Fajenord - PSV 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Tornstra 9/

Pro liga

Standard - Mehelen 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Kosanović 40 - Rits 45/

- GOOOOOOOOOOOOOOL! Ono što nije pošlo za nogom Berardiju, učinio je Karlos Baka! Rosoneri su poveli sa bele tačke u 21. minutu, ali je veliko pitanje da li je Kolumbijac pravilno izveo jedanaesterac...

- ŠANSA ZA PSV! Gaston Pereiro je pao u kaznenom prostoru, no glavni arbitar nije pokazao na belu tačku.

- Ako dosad nije bilo jasno, sada jeste! Sinovi, zaokružujte keca na Totenhem. Hari Kejn e ovoga puta proigrao Dele Alija koji je povisio prednost Pevaca na 4:0. To je to.

- U međuvremenu su do vođstva došli Kjevo i Krotone preko Adrijana Stojana, odnosno Valtera Birse.

- PROMAŠEN PENAL! Kakva šansa za Sasuolo, ali na sreću svih onih koji su grunuli dvojku, a i Juraja Kucke koji je skrivio jedanaesterac, Domeniko Berardi je promašio jedanaesterac.

- BUM, BUM! Tako to radi Hari Kejn. Engleski centarfor je sada došao do brojke od 102 gola u klupskoj karijeri. Ono što je vama svakako najvažnije - Pevci vode sa 3:0...

- ODLIČNA ŠANSA ZA MILAN! Đerar Deulofeu je izborio faul, nakon čega na oštru loptu sa levog krila ne naleću ofanzivci Rosonera. Šteta... Odličan tempo na Mapei stadionu. Sledeći gol gostiju u lajvu vredi 1,95.

FUDBAL: Dolazak Pajea i Evre podigao je optimizam u timu Rudija Garsije, koji se uveliko sprema za sledeću sezonu, ali ima veliku obavezu da ovog vikenda porazi višegodišnjeg uzastopnog šampiona Francuske. Olimpik igra promenljivo, kući beleži pobede, ali zato kada izađe van Marselja, poraz mu ne gine, pa otuda tek na šestom mestu sa čak 17 bodova manje od Svetaca. PSŽ je s druge strane dostigao formu. Istina, nije uspeo da obori Tuluz na Parku prinčeva u prethodnom kolu (0:0), ali ono rasturanje Barselone prošle nedelje u Ligi šampiona (4:0) i te kako je ozbiljna opomena Olimpiku da mora dobro da se spremi, jer Sveci umeju da kazne svaku grešku. Gol-razlika od 12:2 PSŽ-a u poslednjih pet utakmica dovoljno oslikava ko je favorit na ovom meču, a uz to i podatak da je ekipa Unaja Emerija vezala šest pobeda na strani uz minimum tri postignuta gola. Kvota u Kladionici MOZZART da će i večeras gosti dati najmanje tri gola je 3,10. Opširnije OVDE.

- GOOOOOOOOOL! Morao je domaćin da dođe do vođstva. Jednostavno, visio je gol u vazduhu. Kako ga je samo zašio Jens Tornstra. Terens Kongolo je u devetom minutu nesebično proigrao Tornstru koji je zakucao loptu pod prečku. BUM! Ko nas je poslušao, mogao je dobro da naplati u lajvu. Sledeći gol Fajenorda vredeo je skoro dvostruko (1,95).

- Opet Jorgensen u šansi, ali je ovoga puta zakasnio na ubačaj sa strane! Pršti od samog starta u Roterdamu, Fajenord je zasad bolji tim na terenu.

- Još jedna prilika za domaćina! Nikolaj Jorgensen iz okreta gađa pravo u Zuta.

- Prva šansa za Fajenord! Elija je tukao jako, ali je lopta završila u reklamama. Ponos juga steže obruč oko gola gostiju. Trenutna kvota u lajvu da će Fajenord prvi postići gol iznosi odličnih 1,95. Srećno!

KRAJ

Serija A

Palermo - Sampdorija 1:1 (1:0)

/Nestorovski 31pen - Kvaljarela 90/

Eredivizija

Go Ahed - Vitese 1:3 (0:1)

/Krauli 88 - Van Volfsvinkel 31, For 52, Rašica 80/

FUDBAL: Poznati su sastavi Sasuola i Milana (15.00)

SASUOLO (4-3-3): Konsilji - Gacola, Ačerbi, Peluzo, Del' Orko - Pelegrini, Akvilani, Dankan - Berardi, Defrel, Politano.

MILAN (4-3-3): Donaruma - Abate, Zapata, Paleta, Vanhioni - Kucka, Sosa, Bertolaći - Suso, Baka, Deulofeu

*** Dovoljno je i 24 sekundi da skontate (ako već niste) zašto je N'Golo Kante glavni šraf u mašineriji Antonija Kontea. Nadrealan lik.

Kante summed up in 24 seconds. Unreal. This guy is not human. pic.twitter.com/ZeycaCeQOX — Mr.BlueGuy (@ItsMrBlueGuy) February 26, 2017

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta MOZZART kladionica. Ovo su najigraniji parovi dana:

2007 TOTENHEM - STOUK (tip 1, kvota 1,40), početak 14.30

1007 LACIO - UDINEZE (tip 1, kvota 1,50), početak 15.00

4008 BILBAO - GRANADA (tip 1, kvota 1,55), početak 18.30

5009 SENT ETJEN - KAEN (tip 1, kvota 1,80), početak 15.00

3038 ŠTUTGART - KAJZERSLAUTERN (tip 1, kvota 1,65), početak 13.30

KRAJ

Primera

Espanjol - Osasuna 3:0 (1:0)

/Kaisedo 17, Hurado 46, Moreno 90+1/

FUDBAL: Poznate su startne postave Fajenorda i PSV Ajndhovena! Meč je na programu u 14.30

FAJENORD (4-3-3): Džons - Karsdorp, Botegin, Van Hejden, Kongolo - El Ahmadi, Tornstra, Vilena - Berhuis, Jorgensen, Elija

PSV (4-3-3): Zut - Arijas, Izimat-Miren, Moreno, Viljems - Gvardado, Proper, Van Ginkel - Ramzelar, De Jong, Pereiro.

VAŽNO: Da se malo odmorimo od brojki. Pročitajte intervju Dušana Tadića u kojem je otkrio da je Sautempton spremio novu taktiku za Mančester Junajted. Opšinije OVDE.

FUDBAL: Poznati su sastavi za okršaj Totenhema i Stouka (14.30)

TOTENHEM (3-4-2-1): Ljoris - Dajer, Aldervejreld, Vertongen - Voker, Vanjama, Dembele, Dejvis - Eriksen, Ali, Kejn

STOUK (4-2-3-1): Grant - Bardsli - Šoukros, Martins Indi, Piters - Vilan, Adam - Arnautović, Alen, Sobhi - Krauč.

POLUVREME

Serija A

Palermo - Sampdorija 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Nestorovski 31pen/

Eredivizija

Go Ahed - Vitese 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Van Volfksvinkel 29/

Primera

Espanjol - Osasuna 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Kaisedo 17/

CRVENI KARTON: Ojer (Osasuna) u 27. minutu

PROMAŠEN PENAL: Kaisedo (Espanjol) u 29. minutu

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u našoj redovnoj rubrici bio je nekadašnji fudbaler Partizana Nenad Stojković. OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio.

POVREDE I SUSPENZIJE: Bacite pogled na kadrovske probleme određenih ekipa. Može da koristi pri sastavljanju tiketa...

Serija A

KJEVO - PESKARA 15.00

Kjevo: Pelisije (19/5, napadač, drugi najbolji strelac)

Peskara: Kampanjaro (14/2, odbrana), Đilardino (1/0, napadač), Baebek (7/2, napadač)

ĐENOVA - BOLONJA 15.00

Đenova: Perin (16/0, prvi golman), Orban (11/0, odbrana), Đentileti (6/0, odbrana), Edenilson (15/0, vezista), Veloso (15/0, vezista), Ninković (14/2, vezista)

Bolonja: Majeta (19/0, odbrana), Gastaldelo (15/0, odbrana), Okvonkvo (4/0, napadač)

LACIO - UDINEZE 15.00

Lacio: Bilja (19/3, vezista, suspendovan)

Udineze: De Paul (23/1, vezista, suspendovan), Halfredson (18/0, vezista, suspendovan), Gnukuri (0/0, vezista), Faraoni (5/0, vezista), Evanđelista (3/0, vezista)

SASUOLO - MILAN 15.00

Sasuolo: Antej (14/1, odbrana), Lirola (14/0, odbrana), Bjondini (11/0, vezista), Manjaneli (13/0, vezista), Jemelo (10/1, napad)

Milan: Lapadula (16/4, napad, pod znakom pitanja), Antoneli (5/0, odbrana), Romanjoli (20/0, odbrana), Montolivo (7/0, vezista), Bonaventura (19/3, vezista)

KROTONE - KALJARI 15.00

Krotone: Ferari (25/2, odbrana, suspendovan), Tonev (9/0, napad)

Kaljari: Tahtsidis (16/0, vezista, suspendovan), Čepiteli (19/0, odbrana), Farag (1/0, vezista), Farijas (11/4, napadač, drugi najbolji strelac), Melkjori (10/3, napadač)

INTER - ROMA 20.45

Inter: Brozović (15/3, vezista, pod znakom pitanja), Miranda (25/0, odbrana, suspendovan)

Roma: Florenci (9/0, vezista)

Primera

ATLETIKO MADRID - BARSELONA 16.15

Atletiko: Huanfran (17/0, odbrana), Tijago (9/1, vezista), Fernandez (3/0, vezista)

Barselona: Maskerano (15/0, odbrana), Turan (16/3, vezista), Vidal (6/2, vezista)

BILBAO - GRANADA 18.30

Bilbao: Raul Garsija (22/5, vezista, drugi najbolji strelac), Kepa (11/0, golman), Laporte (21/1, odbrana), De Markos (15/1, vezista), Aduric (20/8, napad, najbolji strelac)

Granada: Lomban (15/2, odbrana), Sonije (9/0, odbrana), Kravec (20/5, napadač, najbolji strelac)

HIHON - SELTA 18.30

Hihon: Marinjo (1/0, golman, suspendovan), Baben (10/0, odbrana), Isma Lopez (18/0, vezista), Vigera (15/1, napadač)

Selta: Maljo (16/2, odbrana), Honi (20/0, odbrana), Kabral (16/1, odbrana), Vas (20/2, vezista), Guideti (14/3, napad)

VILJAREAL - REAL MADRID 20.45

Viljareal: Soldado (0/0, pod znakom pitanja)

Real Madrid: Varan (18/1, odbrana), Danilo (8/1, odbrana)

Bundesliga

INGOLŠTAT - MENHENGLADBAH 15.30

Ingolštat: Leks (9/0, pod znakom pitanja), Hartman (14/1, napadač), Leki (19/0, napadač, suspendovan)

Menhengladbah: Azar (18/5, napadač, drugi najbolji strelac, pod znakom pitanja), Dukure (0/0, odbrana), Šulc (0/0), Traore (7/0, vezista)

ŠALKE - HOFENHAJM 17.30

Šalke: Baba (13/0, odbrana), Naldo (18/1, odbrana), Koke (0/0, odbrana), Učida (0/0, odbrana), Di Santo (6/0, napadač),

Embolo (7/2, napadač)

Hofenhajm: Toljan (11/1, odbrana, verovatno neće igrati), Šer (6/0, odbrana), Rup (11/2, vezista), Ut (14/6, napadač, drugi najbolji strelac)

Liga 1

SENT ETJEN - KAEN 15.00

Sent Etjen: M'Beng (12/0, odbrana), Tananea (16/1, napadač), Sederlund (13/1, napadač), Kornje (2/0, vezista), Hamuma (19/6, napadač, drugi najbolji strelac), Pogba (14/1, odbrana), Selnes (19/0, vezista), Žoržinja (3/1, napadač, suspenzija), Malkui (19/0, odbrana)

Kaen: Voisen (0/0, vezista9, Sane (12/1, napadač), Dabo (2/0, odbrana), Diomande (7/0, vezista), Imoru (7/0, odbrana), Bazile (19/2, napadač), Makengo (10/0, vezista), Malbran (11/0, vezista)

LION - MEC 17.00

Lion: Morel (22/0, odbrana), Gonalon (21/1, vezista9

Mec: Selimović (0/0, vezista), Til (1/0, napadač), Žufre (11/3, vezista, Asu-Ekoto (13/0, odbrana), Sar (22/1, vezista), En (12/2, vezista9, Koad (23/0, vezista), Dijabate (5/4, napadač, drugi najbolji strelac)

MARSELJ - PSŽ 21.00

Marselj: Hubočan (12/0, odbrana), Kamara (0/0, odbrana), Gomis (24/16, napadač, najbolji strelac), Sar (21/0, napadač), Kaui (9/0, vezista), Dijabi (2/0, vezista)

PSŽ: Maksvel (11/0, odbrana), Mota (24/0, vezista)

Premijer liga

TOTENHEM - STOUK 14.30

Totenhem: Rouz (18/2, odbrana), Lamela (9/1, vezista)

Stouk: Bardsli (12/0, odbrana), Volters (16/2, napadač), Kameron (7/0, odbrana), Batlend (0/0, golman), Ajrlend (0/0, vezista)

Liga kup, Engleska

MANČESTER JUNAJTED - SAUTEMPTON 17.30

Mančester Junajted: Džons (12/0, odbrana, pod znakom pitanja), Mhitarjan (15/3, vezista)

Sautempton: Bufal (13/1, vezista, pod znakom pitanja), Van Dajk (21/1, odbrana, kapiten), Mekarti (0/0, golman), Ostin (13/6, napadač, najbolji strelac), Hesket (0/0, vezista), Target (4/0, odbranaa), Pid (1/0, vezista)

Eredivizija

AZ ALKMAR - CVOLE 14.30

AZ Alkmar: Kutinjo (0/0, golman)

Cvole (Mastur 5/0, napad), Izraelson (2/1, vezista), Karagunis (5/0, napad), Deker (0/0, vezista)

FAJENORD - PSV 14.30

Fajenord: Van Bek (0/0, odbrana)

PSV: Lundkvist (2/0, vezista)

FUDBAL: Žoze Murinjo već je osvojio jedan trofej sa Mančester junajtedom - Komjuniti šild u avgustu - ali da bi došli do njega portugalski menadžer i njegovi Crveni đavoli odigrali su samo jednu utakmicu, sa Lesterom. U ovom slučaju put do Vemblija bio je daleko izazovniji, i za momke sa Old Traforda, i za njihove kolege sa Sent Meriza. Junajted je do finala Liga kupa stigao preko Nortemptona, Mančester Sitija, Vest Hema i Hala (koji je uspeo da mu nanese poraz u revanšu polufinala). Sautempton je eliminisao Kristal Palas, Sanderlend, Arsenal i Liverpul, a kvalitet poslednja dva rivala daje realnu nadu Svecima da bi mogli da osvoje prvi značajniji pehar još od FA kupa 1976. Više o najavi finala Liga kupa potražite OVDE.

FUDBAL: Atletiko i Barselona sastaju se već treći put u februaru. Katalonci su bili uspešniji u polufinalnom dvomeču Kupa kralja - slavili su u Madridu sa 2:1, dok je u revanšu bilo 1:1, ali lako je moglo da se desi da u završnicu tog takmičenja odu Jorgandžije. Trebalo bi da je tih 180 minuta fudbala bilo dovoljno izabranicima Dijega Simeonea da shvate da mogu da se nose sa Blaugranom, koja povremeno iskazuje slabosti kao nikad ranije u eri Luisa Enrikea (najbolji primer je prošlonedeljno poniženje koje im je priredio PSŽ u Ligi šampiona), i ne bi bilo nikakvo iznenađenje ako bi crveno-beli posle punih sedam godina savladali Blaugranu na Visenteu Kalderonu u okviru Primere. Opširnije OVDE.

Očekivane postave:

ATLETIKO MADRID (4-2-2-2): Oblak - Vrjsalko, Godin, Savić, Filipe - Koke, Gabi - Saul, Karasko - Grizman, Gameiro.

BARSELONA (4-3-3): Ter Štegen - Roberto, Pike, Umtiti, Alba - Buskets, Rakitić, Inijesta - Mesi, Suarez, Nejmar.

FUDBAL: Evo nekoliko predloga iz naše redovne rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA. Ostatak potražite OVDE.

TOTENHEM - STOUK (tip 1, kvota 1,40), početak 14.30

Eliminacija iz Lige Evrope je prošlost, Sveci moraju da nastave da marširaju u Pemijer ligi. Kvalitet je sigurno na strani ekipe Maurisija Poketina, a kako je Stouk bezbedan u sredini tabele realno je da nas očekuje meč bez puno tenzija. Pevci su u punom sastavu, izostaju samo Rouz i Lamela, ali to ne bi trebalo da bude problem jer je Hari Kejn zaista nezaustavljiv u poslednje vreme, pa je on garant sigurnog keca.

MANČESTER JUNAJTED-SAUTEMPTON (tip 1, kvota 1,70), početak 17.30

Vreme je za drugi trofej u eri Žozea Murinja. Prethodni put kada su došli na Vembli po Komjuniti šild prošlog leta Zlatan Ibrahimović se potrudio da spakuje trofej pod mišku i odnese ga na Old Traford. Slično bi trebalo da bude i danas, jer je Ibra u top formi, a Sautempton nije (tri poraza na poslednje četiri utakmice) i u finale ulazi osakaćen bez Van Dajka, Ostina, Targeta, Mekartija, a možda i Sofijana Bufala. Dovoljan razlog da se kladimo na Junajted.

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz francuskog šampionata...

Liga 1, 27. kolo

Petak

Nant - Dižon 3:1 (1:1)

Nica - Monpelje 2:1 (0:1)

Subota

Gengan - Monako 1:2 (0:1)

Nansi - Tuluz 0:0

Lil - Bordo 2:3 (0:1)

Anže - Bastija 3:0 (1:0)

Ren - Lorijan 1:0 (1:0)

Nedelja

Sent Etjen - Kaen 15.00

Lion - Mec 17.00

Marselj - PSŽ 21.00

Serije:

Bez nerešene: Lion 20, Marselj 11, Sent Etjen 6, Kaen 5

Bez poraza: PSŽ 8

0-2: Kaen 3

3+: Lion 3

Zanimljivosti:

- Sent Etjen je neporažen na 21 od 25 prethodnih utakmica kod kuće

- Kaen je pobedio na tri od 21 protekla susreta na strani

- Sent Etjen je neporažen na šest proteklih mečeva kod kuće

- Kaen je izgubio na sedam od devet minulih gostovanja

- Sent Etjen je sačuvao svoj gol na pet od minulih šest mečeva kod kuće

- Lion je vezao četiri meča kod kuće kako je odigrao 3+

- PSŽ je odigrao GG na osam od poslednjih 10 gostovanja Marselju

- Maselj nije primio gol na 11 od 14 proteklih mečeva kod kuće

- PSŽ je slavio protiv Marselja na sedam od osam proteklih duela

- Lion je postigao gol na 23 minula okršaja kod kuće

- Lion nije savaldan na četiri poslednja dvoboja sa Mecom kod kuće

- PSŽ je neporažen na deset prethodnih duela sa Marseljom

- PSŽ je na tri minula gostovanja slavio sa dva ili više golova razlike

(Podaci se odnose isključivo na Ligu 1, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Holandije...

Eredivizija, 24. kolo

Petak

Den Hag - Tvente 1:1 (1:1)

Subota

Groningen - Utreht 2:3 (2:0)

NEC Nejmehen - Sparta Roterdam 0:1 (0:1)

Ekscelzior - Viljem II 0:2 (0:0)

Herenven - Roda 3:0 (0:0)

Nedelja

Go Ahed - Vitese 12.30

AZ Alkmar - Cvole 14.30

Fajenord - PSV 14.30

Ajaks - Herakles 16.45

Serije:

Pobede: Fajenord 9, Ajaks 6, PSV 6

Bez nerešene: Fajenord 9, Cvole 7, Ajaks 6, PSV 6, Go Ahed 4, Vitese 4

Bez poraza: PSV 17, Fajenord 11, Ajaks 7

0-2: Ajaks 3, Fajenord 3, Vitese 3

3+: PSV 5, Herakles 4

4-6: Herakles 3

4+: Herakles 3

Zanimljivosti:

- Go Ahed je primio bar gol na 11 prethodnih utakmica

- Vitese je postigao bar gol na osam poslednjih gostovanja

- AZ Aklmar je odigrao 3+ na šest od poslednjih sedam mečeva kod kuće

- Cvole je vezao šest gostovanja na kojima je odigrao 3+

- PSV je neporažen na 24 prethodnih gostovanja

- Fajenord nije izgubio na poluvremenu kod kuće na 13 proteklih utakmica

- Fajenord je samo jednom poražen na 34 prethodna meča

- Ajaks nije izgubio od Heraklesa na 24 protekla meča

- Herakles je odigrao GG na 11 od 14 minulih gostovanja

(Podaci se isključivo odnose na Erediviziju, osim ukoliko drukčije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored serije i zanimljivosti iz Nemačke...

Bundesliga, 22. kolo

Petak

Volfzburg - Verder 1:2 (1:2)

Subota

Bajern – Hamburger 8:0 (3:0)

Darmštat – Augzburg 1:2 (0:0)

Frajburg – Dortmund 0:3 (0:1)

Lajpcig – Keln 3:1 (2:0)

Leverkuzen - Majnc 0:2 (0:2)

Herta - Ajntraht 2:0 (0:0)

Nedelja

Ingolštat - Menhengladbah 15.30

Šalke - Hofenhajm 17.30

Serije:

Bez nerešene: Ingolštat 9, Hofenhajm 5, Menhengladbah 4

Bez poraza:Šalke 3

0-2: Šalke 5, Ingolštat 3

2-3: Šalke 3

Zanimljivosti:

- Ingolštat u proseku postiže 0,9 golova

- Menhengladbah prosečno postiže 0,7 golova na strani

- Šalke je pobedio na pet prethodnih dvoboja sa Hofenhajmom kod kuće

- Hofenhajm je slavio jednom na poslednjih šest gostovanja

- Šalke je pobedio sa dva ili više golova razlike na pet od devet proteklih duela

- Menhengladbah je odigrao 0-2 na tri poslednja okršaja sa Ingolštatom

- Šalke je slavio na pet poslednjih duela sa Hofenhajmom na svom stadionu

- Hofenhajm je ostvario samo jednu pobedu na šest minulih gostovanja

- Šalke je porazio Hofenhajm sa dva ili više golova razlike na četiri od pet proteklih duela na svom stadionu

- Šalke je slavio sa dva ili više golova ralzike na pet od poslednjih devet mečeva na svom stadionu

(Podaci se odnose isključivo na Bundesligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Italije...

Serija A, 26. kolo

Subota

Napoli - Atalanta 0:2 (0:1)

Juventus - Empoli 2:0 (0:0)

Nedelja

Palermo - Sampdorija 12.30

Kjevo - Peskara 15.00

Krotone - Kaljari 15.00

Lacio - Udineze 15.00

Sasuolo - Milan 15.00

Đenova - Bolonja 15.00

Inter - Roma 20.45

Ponedeljak

Fjorentina - Torino 20.45

Serije:

Pobede: Roma 3

Bez pobede: Đenova 9, Bolonja 5, Kaljari 5, Krotone 4, Udineze 3

Bez nerešene: Roma 14, Inter 12, Peskara 7, Sasuolo 6, Krotone 5, Bolonja 4, Fjorentina 4, Palermo 3, Đenova 3

Porazi: Bolonja 4, Krotone 4, Đenova 3

Bez poraza: Sampdorija 4, Lacio 3, Milan 3, Roma 3

0-2: Kaljari 5, Krotone 4, Inter 3

2-3: Kaljari 4

3+: Fjorentina 9, Peskara 7

4+: Peskara 3

5+: Peskara 3

Zanimljivosti:

- Palermo je pobedio samo dvaput na 20 proteklih okršaja

- Sampdorija je trijumfovala samo jednom na osam proteklih gostovanja Palermu

- Kjevo je odigrao 3+ na četiri od proteklih pet mečeva kod kuće

- Peskara je odigrala 3+ na tri vezana gostovanja

- Peskara na strani prosečno prima 2,33 gola

- Kaljari u gostima vadi loptu iz mreže malo više od dva puta u proseku (2,15)

- Krotone je primio bar gol na 14 proteklih utakmica

- Udineze nije dao gol na četiri prethodna gostovanja

- Lacio je slavio na pet od proteklih sedam susreta sa Udinezeom na svom stadionu

- Lacio nije izgubio kod kuće 10 od prethodnih 12 mečeva

- Sasuolo prosečno prima 1,64 gola

- Milan je postigao bar dva gola na pet od proteklih sedam susreta sa Sasuolom

- Milan i Sasuolo su odigrali 3+ na šest od minulih sedam međusobnih susreta

- Đenova je odigrala 0-2 na tri protekla okršaja kod kuće sa Bolonjom

- Bolonja prosečno postiže malo manje od pogotka(0,92)

- Đenova nije dala gol na pet od minulih šest duela sa Bolonjom

- Inter i Roma su odigrali GG na devet od poslednjih 12 međusobnih duela na Đuzepe Meaci

- Roma nije primila gol na četiri od šest proteklih gostovanja

- Inter je slavio na poluvremenu i kraju utakmice na četiri od šest poslednjih mečeva na svom stadionu

- Fjorentina je neporažena na osam proteklih okršaja sa Torinom na svom stadionu

- Torino je slavio samo jednom na devet minulih gostovanja

(Podaci se isključivo odnose na Seriju A, osim ukoliko drukčije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Španije...

Primera, 24. kolo

Petak

Las Palmas - Sosijedad 0:1 (0:0)

Subota

Alaves - Valensija 2:1 (0:0)

Betis - Sevilja 1:2 (1:0)

Leganes - Deportivo 4:0 (2:0)

Eibar - Malaga 3:0 (1:0)

Nedelja

Espanjol - Osasuna 12.00

Atletiko Madrid - Barselona 16.15

Atletik Bilbao - Granada 18.30

Hihon - Selta 18.30

Viljareal - Real Madrid 20.45

Serije:

Pobede: Atletiko Madrid 3, Barselona 3

Bez pobede: Osasuna 15

Bez nerešene: Real Madrid 8, Selta 8, Espanjol 6, Granada 5, Atletik Bilbao 4, Hihon 4, Atletiko Madrid 3, Barselona 3, Osasuna 3

Porazi: Osasuna 3

Bez poraza: Barselona 16, Atletiko Madrid 8, Viljareal 4

0-2: Viljareal 7

2-3: Atletik Bilbao 4

3+: Barselona 3, Osasuna 3

Zanimljivosti:

- Osasuna je primila barem gol na 19 prethodnih utakmica

- Espanjol je odigrao 3+ na tri minula okršaja kod kuće

- Osasuna u gostima prosečno prima 2,36 golova

- Atletiko Madrid je vezao četiri pobede na svom stadionu

- Atletiko Madrid je slavio na 15 od proteklih 18 mečeva kod kuće

- Barselona ne zna za neuspeh protiv Atletiko Madrida na poslednjih 13 dvoboja

- Barselona nije izgubila od Atletiko Madrida na šest minulih gostovanja

- Bilbao je neporažen na 11 proteklih domaćinstava

- Bilbao je odigrao GG na devet od 11 minulih mečeva kod kuće

- Granada je gubila sa dva ili više golova razlike na četiri minula duela

- Bilbao je gubio na poluvremenu na četiri protekla meča

- Hihon je primio gol na 11 poslednjih duela kod kuće

- Hihon je bar TRI PUTA vadio loptu iz mreže na pet od proteklih šest mečeva na svom stadionu

- Selta je postigla dva ili više golova na tri prethodna duela

- Real Madrid je pobedio na 28 od 34 proteklih okršaja

- Viljareal je neporažen na 23 od 27 minulih domaćinstava

- Viljareal nije primio gol na četiri od poslednjih šest mečeva

(Podaci se odnose isključivo na Primeru, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

*** Jutarnje razgibavanje uz statistiku može da počne!

3+

Lucern 20/21 (95%) - početak 13.45

Bazel 17/21 (81%) - početak 13.45

Real Madrid 17/22 (77%) - početak 20.45

Hihon 17/23 (74%) - početak 18.30

Ahna 17/24 (71%) - početak 16.00

1-1

Fajenord 9/12 (75%) - početak 14.30

Vojvodina 7/11 (64%) - početak 17.00

Lion 8/13 (62%) - početak 17.00

0-2

Lovćen 16/18 (89%) - početak 14.00

Zeta 15/18 (83%) - početak 14.00

Panionios 16/21 (76%) - početak 18.30

Viljareal 16/23 (70%) - početak 20.45

GG

Lucern 16/21 (76%) - početak 13.45

Hihon 17/23 (74%) - početak 18.30

AZ Alkmar 16/23 (70%) - početak 14.30

2+I

Real Madrid 13/22 (59%) - početak 20.45

2&3+

Ludogorec 6/10 (60%) - početak 16.30

1&3+

Bazel 9/11 (82%) - početak 13.45

Olimpijakos 8/11 (73%) - početak 18.30

NAPOMENA: Tip, klub, broj mečeva na kojima je dolazio navedeni tip, ukupan broj mečeva, procenat, satnica

*** Skuvajte kaficu, pustite muziku, pa lagano na čitanje statistike. Da dan počne kako treba! :)

LUDI TIKET, nedelja, 249.923 dinara: Alo, Požega, ovo je ludnica! Golovi za prolaz padali u 45+1, 90+1, 90+3.

LUDI TIKET (-), nedelja, 1.426.050 dinara: Samo jedan gol! Gde baš sada Barnli da stane...

KOŠARKA: Veliki eksperiment uprave Nju Orleans Pelikansa zasad ne daje rezultate. Dolazak Demarkusa Kazinsa i stvaranje strašnog centarskog tandema sa Entonijem Dejvisom trebalo je da donese mir u reketu u oba polja i pobedničku kombinaciju za dalji tok sezone. Rano je još za donošenje nekih većih zaključaka, ali posle drugog uzastopnog poraza konstatacija da - zasad ne ide - apsolutno stoji. Dalas je rutinski slavio rezultatoma 96:83 i tako uneo nemir u redove Pelikansa, uprkos tome što je moćni dvojac imao dobro veče. Opširnije OVDE.

NBA - rezultati

Sakramento - Šarlot 85:99

/Meklamor 18 - Kaminski 23/

Orlando - Atlanta 105:86

/Ros 24 - Pejton 15/

Njujork - Filadelfija 110:109

/Entoni 37 - Okafor 28/

Majami - Indijana 113:95

/Vejters 22, Vajtsajd 22 - Tarner 18/

Klivlend - Čikago 99:117

/Irving 34 - Vejd 20/

Dalas - Nju Orleans 96:83

/Barns 19 - Dejvis 39/

Hjuston - Minesota 142:130

/Harden 24 - Tauns 37/

Golden Stejt - Bruklin 112:95

/Kari 27 Holis Džeferson 16/

NAJAVA DANA (nedelja, 26. februar): Ovo je dan velikih derbija! Drhte Madrid, Milano, Marselj, a za trofej se igra na Vembliju

Poštovani čitaoci portala MOZZART Sport, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog u kome ćemo vas informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni.

(FOTO: Action Images)