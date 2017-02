KLADIONIČARSKI DAN (nedelja, 5. februar): Pogledajte zadatak za BONUS KVOTU 500!

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

Hoćemo li BONUS KVOTU 500? Hoćemo! Kompanija MOZZART pokušaće da vam februarske dane time što će kroz rubriku Kladioničarski dan deliti BONUS KVOTU 500.

DANAŠNJI ZADATAK: Pogodite konačne ishode na mečevima Egipat - Kamerun, Juventus - Inter, Bešiktaš - Fenerbahče, Kluž - Steaua i Sent Etjen - Lion. Dakle, 1, X ili 2. Ne gađate golove, kombinacije, duple šanse... Komentari koji budu poslati posle 18.30 neće ući u konkurenciju za BONUS KVOTU 500.

Za one koji nisu upućeni (a verujemo da ih je malo), mi ćemo postaviti zadatak, vi u komentarima odgovarati, a najbolji ili najoriginalniji, u zavisnosti od zadatka, dobijaće BONUS KVOTU 500 čiju ćemo svrhu prikazati na plastičnom primeru. Važi na pet dana, svakog možete da koristite po jednu kvotu 100, a ako, primera radi, sa njom zaokružite tiket sa kvotom 10, na vaš MOZZART nalog leći će 1.000 dinara.

VRLO VAŽNO! Pre slanja komentara treba da znate:

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze korisnici stariji od 18 godina;

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze samo korisnici iz Srbije;

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze samo korisnici koji su svoje tikete u formi komentara poslali pre vremena početka prve utakmice na tiketu;

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze korisnici registrovani na sajtu mozzartsport.com sa ispravnom e-mail adresom (po dobijanju BONUS KVOTE uputstvo za aktiviranje biće poslato e-mailom, pa je važno da proverite da li ste prilikom registracije uneli ispravnu adresu kako biste dobili obaveštenje). Ako niste registrovani korisnik možete da postanete na OVOM LINKU;

- Možete poslati samo jedan komentar sa svog naloga

- Po obaveštenju o dobijanju BONUS KVOTE 500 ista će biti aktivirana na nalogu na sajtu mozzartbet.com u roku od tri dana (ukoliko nemate nalog na sajtu mozzartbet.com, biće potrebno da ga kreirate - registracija je potpuno besplatna i traje nekoliko trenutaka);

- Kada dobijete BONUS KVOTU 500 možete je aktivirati u periodu od sedam dana. Od trenutka aktivacije, u narednih pet dana možete iskoristiti svaki dan po jednu kvotu 100;

- Način korišćenja: ako sastavite tiket sa ukupnom kvotom 10 i iskoristite bonus kvotu 100, potencijalni dobitak na tom tiketu iznosi 1.000 dinara.

FUDBAL: Poslednji duel 23. kola Lige 1 obeležiće derbi meč između Sent Etjena i Liona (21.00). Domaćin je u formi, posle dva remija upisao je dve pobede i sada je samo četiri boda u zaostatku za velikim rivalom. Prvi golman Rufije nije se oporavio za duel sa Lionom i to bi moglo da predstavlja problem. Sa druge strane, Lion je u prošlom kolu prekinuo seriju od pet trijumfa. Najbolji igrač Lakazet je propustio Kup meč u utorak zbog male povrede, ali će naći mesto u postavi protiv Zelenih. Na prethodnih osam dvoboja ovih rivala u prvenstvu nije bio remija. Sent Etjen je slavio na minula dva duela, dok je na proteklih šest poražen. Lion je bliži pobedi, a golova bi trebalo da bude na obe strane (tip X2&GG, kvota 2,30).

- CRVENI KARTON! Defanzivac Kjeva Boštjan Cezar isključen je u 82. minutu. Šansa za Udineze. Trenutna kvota u lajvu da će Zebre uspeti da zatresu mrežu Letećih magaraca iznosi odličnih 4,90. Logično da je ovolika kvota, s obzirom na to da je ostalo oko deset minuta do kraja.

TENIS: Ko kaže da ne može bez Noleta! Dušan Lajović je počistio Konstantina Kravčuka sa 2:1 (6:3, 4:6, 6:3). Bravo, bravo! Podsetimo, ranije smo već obezbedili plasman u četvrtfinale Dejvis kupa, tako da ovaj duel nije imao takmičarski značaj.

- TOOOOOOOOOOOOO! Siti je uspeo!

KRAJ

Premijer liga

Mančester Siti - Svonsi 2:1 (1:0)

/Gabrijel Žezus 11, 90+3 - Sigurdson 81/

Eredivizija

Sparta - Cvole 2:3 (0:0)

/Pogba 90+1, 90+4 - Menig 51, Brok-Madsen 62, Izraelson 86/

Tvente - Fajenord 0:2 (1:0)

/Botegin 75, Jorgensen 87/

Pro liga

Klub Briž - Šarlroa 1:0 (0:0)

/Fosen 72/

POLUVREME

Bundesliga

Augzburg - Verder 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Šmid 28 - Selasije 26/

- Torino MAŠI PENAL! Adem Ljajić je iznudio najstrožu kaznu, ali Jaga Falkea u 55. minutu čita Lukaš Skorupski. Dva minuta kasnije i Lacio povećava prednost protiv Peskare preko Balde Keite - 4:2.

UŽIVO KLAĐENJE

- Ovo ne valja! Gilfi Sigurdson šalje prangiju u gol Sitija - 1:1. Trenutna kvota u lajvu na pobedu Građana desetak minuta pre kraja iznosi 2,75.

- Evo sastava za okršaj Lestera i Mančester Junajteda (17.00)

- Ko je igrao na Lacio, NIJE pare bacio! Makar se nadamo. Marko Parolo postiže het-trik i dovodi Lacio u vođstvo - 3:2. Možda niste očekivali da vas baš on danas obraduje, ali koga boli uvo? :) OVDE se kladite uživo.

*** Danas nam je divan dan :)

- Kristijano Ronaldo (32)

- Karlos Tevez (33)

- Nejmar (25)

- George Hadži (52)

- Sven Goran Erikson (69)

- Đovani Van Bronkhorst (42)

- Vedran Ćorluka (31)

- Rodrigo Palasio (35)

- Kurtis Džerels (30)

- Pršti li pršti! GG u Nemačkoj u roku od pola sata. Verder je poveo preko Teodora Gebrea Selasija u 26, a samo dva minuta kasnije je Džonatan Šmid poravnao rezultat - UŽIVO KLAĐENJE.

Liga 1

Tuluz - Anže 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Serija A

Atalanta - Kaljari 2:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Gomez 5, 17/

Kjevo - Udineze 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Empoli - Torino 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Pućareli 45+2 - Beloti 11/

Đenova - Sasuolo 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Pelegrini 26/

Peskara - Lacio 2:2 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Benali 29, Brugman 41 - Parolo 10, 14/

- Neeeeeeee! Samo što smo objavili prethodnu rečenicu, eto izjednačenja Peskare - 2:2! Gaston Brugman je sjajno odreagovao u šesnaestercu Lacija i doneo izjednačenje svom timu.

- Peskara maši penal za 2:2! Đanluka Kaprari je bio neprecizan. Puna kapa za one koji su igrali na Lacio! :)

- Konstantin Kravčuk uzvraća udarac! Rus je potukao Lajovića u drugom setu sa 6:4.

POLUVREME

Premijer liga

Mančester Siti - Svonsi 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Gabrijel Žezus 11/

Cvole

Sparta - Cvole 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Tvente - Fajenord 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Pro liga

Klub Briž - Šarlroa 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

---- Srbija je povela u setovima sa 1:0 (6:3). Bravo, Dušane!

- GOOOOOOOOOL! Mančester Siti vodi protiv Svonsija već od 11. minuta. Pogodio je - Gabrijeeeeeeeeeeeeeeeeeel Žezuuuuuuuuuuuuuuuus! Bravo mu ga.

KRAJ

Serija A

Milan - Sampdorija 0:1 (0:0)

/Murijel 70pen/

Eredivizija

Roda - Ajaks 0:2 (0:0)

/Klasen 53, Junes 90+3/

---- Dušan Lajović vodi protiv Konstantina Kravčuka u prvom setu sa 2:0. Novak Đoković je odlučio da ne izađe na teren pošto je plasman u četvrtfinale već obezbeđen. Podsetimo, potencijalni protivnici Srbije su teniseri Španije i Hrvatske. Posle drugog dana Vatreni vode sa 2:1.

- Jao, jao, jao... Sampdorija je povela protiv Milana! Pogodio je Luis Murijel sa bele tačke u 69. minutu. Gabrijel Paleta je nespretnom reakcijom napravio penal. Ko hoće, nek pljusne lovu u lajvu da će Milan izjednačiti iznosi 2,00.

KRAJ

Primera

Sevilja – Viljareal 0:0

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta. Ovo je pet najigranijih parova u MOZZART kladionicama:

3009 AJNTRAHT - DARMŠTAT (tip 1, kvota 1,60), početak 17.30

2019 MANČESTER SITI - SVONSI (tip 1, kvota 1,25), početak 14.30

1002 MILAN - SAMPDORIJA (tip 1, kvota 1,75), početak 12.30

1008 PESKARA - LACIO (tip 2, kvota 1,65), početak 15.00

1806 KLUB BRIŽ - ŠARLROA (tip 1, kvota 1,40), početak 14.30

POLUVREME

Serije A

Milan - Sampdorija 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Eredivizija

Roda - Ajaks 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

- SAMIR NASRI MAŠI PENAL! Odličnu je šansu imala Sevilja na početku drugog poluvremena, ali je Francuz nonšalantno gađao donji desni ugao, što je pročitao golman Viljareala Serhio Asenho. Ako mislite da će gosti uzvratiti paljbu, znajte da je trenutna kvota na gol Žute podmornice 3,90.

POLUVREME

Primera

Sevilja - Viljareal 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u našoj redovnoj rubrici bio je proslavljeni glumac Radoš Bajić. Opširnije OVDE.

KOŠARKA: Pažnja, pažnja! Vreme je za večiti derbi! Partizan će dočekati Crvenu zvezdu (18.00) u najvećoj utakmici naše košarke, a to je i dobra šansa da sve priče sa prijateljima, braćom i kumovima pretvorite u tiket i dokažete tvrdnje na delu. Pored redovne ponude, MOZZART vam je spremio i ponudu u vidu poena igrača.

Ukoliko mislite da bi recimo Vil Hečer mogao da bude važan akter derbija i da može do 15 poena to možete naplatiti kvotom 1,85. Granica na Novicu Veličkovića je 12,5. Granica za Stefana Birčevića je 11,5.

Ako su vam igrači Zvezde bliži, onda treba reći da Marko Simonović ima granicu 12,5, Ognjen Kuzmić 8,5 a Nejt Volters 7,5. Stefan Jović će biti malo rovit, a granica na njega je 6,5.

Derbi je specifična utakmica, zato je prognoziranje još veći izazov, a da biste se još bolje informisali o meču preporučujemo da OVDE pročitate najavu meča.

GRANICE IGRAČA ZA DERBI

PARTIZAN

Adin Vrabac - 5,5

Frenk Robinson - 5,5

Novica Veličković - 12,5

Stefan Birčević - 11,5

Vil Hečer - 14,5

CRVENA ZVEZDA

Čarls Dženkins - 9,5

Marko Gudurić - 7,5

Marko Simonović - 12,5

Ognjen Kuzmić - 8,5

Stefan Jović - 6,5

Sve igrače koji su danas u ponudi pogledajte OVDE.

*Granice i kvote su podložne promenama

*Klađenje zabranjeno maloletnim licima

KOŠARKA: Trofeji, istorija, međusobni odnos pobeda i poraza, trenutno stanje stvari, povrede, umor – sve to danas pada u zaborav jer se igra drugi večiti derbi u sezoni (18.00, TV Arenasport). Najveći srpski klubovi Partizan i Crvena zvezda odmeriće snage u 21. kolu ABA lige, u situaciji u kojoj je Parnom valjku slavlje važnije zbog borbe za poziciju dva na kraju ligaškog dela, ali sa druge strne crveno-beli imaju veliki motiv da pobedom postave novi rekord regionalnog takmičenja i na najbolji način neutrališu poraz od Anadolu Efesa od pre samo dva dana.

Ono što je činjenica jeste da je Partizan trenutno odmorniji, ekipa Aleksandra Džikića je imala tačno sedam dana da se pripremi za okršaj sa najvećim rivalom, a velika podrška sa tribina biće nešto što će dodatno podići adrenalin crno-belima.

POGLEDAJTE KVOTE ZA OVAJ MEČ

Ipak, ako je Zvezda nešto pokazala ove sezone to je da se odlično snalazi u situacijama kada je samo jedan dan između utakmica. Ipak, veliko je pitanje koliko je to bilo dovoljno za Stefana Jovića, koji još uvek kuburi sa leđima, pa je protiv Efesa bio samo jedno poluvreme na terenu. Reprezentativni plej verovatno ni ovoga puta neće biti u mogućnosti da iznese veliki teret meča, pa će velika odgovornost pasti na Nejta Voltersa, kome bi upravo jedan ovakav meč mogao da pomogne na sticanju dodatnog samopozdanja.

„Derbi je uvek specifična utakmica, ovaj meč igramo samo četrdesetak sati nakon utakmice sa Anadolu Efesom i zaokupljeni problematikom koja je prisutna, ali svesni važnosti ovog meča, imamo obavezu da damo svoj trenutni maksimum i to bez obzira u kom sastavu ćemo nastupiti i ko će koliko moći u ovom trenutku da pruži“, rekao je trener crveno-belih Dejan Radonjić.

FUDBAL: Evo nekoliko predloga iz rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA. Ostatak potražite OVDE.

TVENTE FAJENORD 14.30

Ukoliko Ajaks nešto iza podneva upiše očekivane bodove u Kerkradeu, jasno je da će gigant iz Roterdama iz sve snage udariti na Tvente kako bi održao pet bodova prednosti na vrhu tabele. Fajenord nema problema sa ovim rivalom, pune četiri godine nije izgubio od Tventea, a tukao ga je na četiri vezana međusobna duela, a sva je prilika da će i danas jer je ulog titula.

PESKARA-LACIO 15.00

Rimljani su dva prevenstvena poraza preboleli eliminacijom Intera u Kupu Italije, pa sada žele da se vrate u pobednički ritam i u prevenstvenoj trci, jer bitka za treće mesto još nije izgubljena. Peskara je već prežaljena, vezala je četiri poraza u Seriji A, a smatramo da će i peti.

FUDBAL: Bacite pogled na povređene, rovite, suspendovane i igrače koji su pod znakom pitanja pred današnje okršaje širom starog kontinenta. Naravno, fokusirali smo se na fudbalere koji su upisali bar nastup ove sezone.

Premijer liga

Mančester Siti: Gundogan (10/3, vezista)

Svonsi: Montero (11/0, vezista, pod znakom pitanja) Mekbarni (4/0, napadač)

Lester: Amarti (17/1, vezista, reprezentacija), Slimani (13/5, najbolji strelac), Uljoa (12/1, napadač)

Mančester Junajted: Džons (12/0, odbrana), Vilson (0/0, napad)

Serija A

Milan: Antoneli (5/0, odbrana), De Šiljo (17/0, odbrana), Montolivo (7/0, vezista), Bonaventura (19/3, vezista)

Sampdorija: Sala (13/0, odbrana), Pereira (12/0, odbrana, napustio klub)

Atalanta: Drame (10/0, odbrana), Konko (10/0, odbrana), D'Alesandro (17/1, vezista9

Kaljari: Žoao Pedro (8/2, vezitsa, suspendovan), Padoin (17/1, vezista), Farijas (11/4, drugi najbolji strelac), Melkjori (10/3, napad), Farago (1/0, vezista)

Kjevo: Kaćatore (16/1, odbrana, suspenzija), Daineli (19/0, odbrana), Kastro (19/2, vezista)

Udineze: Gnokuri (0/0, vezista), Faraoni (5/0, vezista), Agijemang-Badu (15/0, vezista, reprezentacija)

Empoli: Barba (5/0, odbrana), Saponara (18/2, vezista, napustio klub)

Torino: Zapakosta (18/0, odbrana), Rosetini (18/1, odbrana), Kastan (14/0, odbrana), Molinaro (4/0, odbrana), Akva (11/0, vezista, reprezentacija)

Đenova: Perin (16/0, prvi golman)

Sasuolo: Lirola (14/0, odbrana), Manjaneli (13/0, vezista), Bjondini (11/0, vezista), Defrel (21/6, napad, najbolji strelac)

Peskara: Koda (6/0, odbrana), Kampanjaro (14/2, odbrana), Fornasije (13/0, odbrana)

Lacio: De Fraj (15/1, odbrana, pod znakom pitanja, Lombardi (11/1, napad)

Palermo: Goldaniga (17/1, odbrana, suspendovan), Gonzalez (10/0, odbrana, suspendovan), Rajković (4/0, odbrana), Salaj (8/0, napad)

Juventus: Barzalji (14/0, odbrana, pod znakom pitanja), Lemina (10/0, vezista), Ernanes (10/1, vezista)

Inter: bez povređenih, rovitih i suspendovanih

Primera

Sevilja: Pareha (17/1, odbrana, suspendovan), Eskudero (13/0, odbrana)

Viljareal: Gonzalez (9/1, odbrana, suspendovan), Roberto Sorijano (19/4, vezista, drugi najbolji strelac, suspendovan), Musakio (12/0, odbrana), Sansone (19/7, najbolji strelac)

Hihon: Baben (10/0, odbrana), Daglas (9/1, odbrana), Lora (6/0, odbrana), Viktor Rodrigez (16/1, vezista), Vigera (15/1, napadač)

Sosijedad: Injigo Martinez (19/3, odbrana, suspendovan), Karlos Martinez (10/0, odbrana)

Osasuna: Nauset (13/0, prvi golman), Mario (7/0, drugi golman), Migel Flanjo (12/1, odbrana), Rijera (15/4, napadač, drugi najbolji strelac)

Liga 1

Tuluz: Jago (16/0, odbrana, reprezentacija), Mišelin (8/0), Eduard (16/1, napadač), Somalija (16/0, vezista, suspendovan

Anže: Toko Ekambi (18/2, napadač, reprezentacija), Andro (16/0, odbrana), Pavlović (11/1, odbrana), Sunu (15/0, napadač)

Nant: Iloki (12/1, vezista), Điđi (13/0, odbrana), obojica pod znakom pitanja, Bamu (20/1, napadač)

Sent Etjen: M'Beng (12/0, odbrana), Rufije (17/0, prvi golman), Tanane (16/1, napad), Berić (10/3, napadač, drugi najbolji strelac) Dabo (13/0, vezista)

Lion: N'Kulu (7/0, odbrana, reprezentacija), Dijahabi (12/1, odbrana)

Bundesliga:

Augzburg: Bajer (17/1, vezista, pod znakom pitanja), Moravek (8/0, vezista), Finbogason (6/1, napadač)

Verder: Moisander (16/0, odbrana), Pizaro (9/0, napadač), obojica verovatno van protokola, Drobni (10/0, golman, suspendovan), Garsija (12/1, odbrana, suspendovan), Bargfrede (6/0, odbrana), Grilič (11/1, vezista), Hajrović (10/1, vezista)

Ajntraht: Fabijan (13/3, vezista, drugi najbolji strelac), Hušsti (15/2, vezista)

Darmštat: Olinik (3/1, napadač)

Eredivizija:

Roda: Čerč (4/0, napadač)

Ajaks: De Ligt (3/0, vezista), Klement (1/0, napadač), Bertrand Traore (13/4, napadač)

Utreht: Ruiter (14/0, prvi golman), Brafhajd (2/0, odbrana), Štrider (16/1, vezista)

Herenven: Verman (14/5, napadač, drugi najbolji strelac, pod znakom pitanja), Shars (14/1, vezista)

NAPOMENA: Klub, igrač, broj odigranih utakmica broj golova, pozicija u timu

*** BUĐENJE! A kako drugačije nego uz statistiku... :)

3+

Verder 15/18 (83%) - početak 15.30

Vesterlo 19/24 (79%) - početak 20.00

Svonsi 18/23 (78%) - početak 14.30

Sevilja 15/20 (75%) - početak 12.00

Hihon 15/20 (75%) - početak 16.15

Mančester Siti 17/23 (74%) - početak 14.30

Kaljari 16/22 (73%) - početak 15.00

Juventus 15/21 (71%) - početak 20.45

Herenven 14/20 (70%) - početak 16.45

0-2

Belenenses 15/19 (79%) - početak 21.15

Nansi 16/21 (76%) - početak 17.00

Roda 15/20 (75%) - početak 12.30

Nant 16/22 (73%) - početak 17.00

GG

Verder 16/18 (89%) - početak 15.30

Nant 16/22 (73%) - početak 17.00

Tvente 14/20 (70%) - početak 14.30

Hihon 14/20 (70%) - početak 16.15

GG3+

Verder 14/18 (78%) - početak 15.30

1&3+

Juventus 9/11 (82%) - početak 20.45

Sevilja 6/9 (67%) - početak 12.00

Benfika 6/9 (66%) - početak 19.00

Klub Briž 7/12 (58%) - početak 14.30

1-1

Juventus 9/11 (82%) - početak 20.45

Benfika 6/9 (66%) - početak 19.00

Klub Briž 7/12 (58%)- početak 14.30

2+I

Vesterlo 13/24 (54%) - početak 20.00

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Engleske...

Premijer liga, 24. kolo

Subota

Čelsi - Arsenal 3:1 (1:0)

Everton - Bornmut 6:3 (3:0)

Hal - Liverpul 2:0 (1:0)

Kristal Palas - Sanderlend 0:4 (0:4)

Sautempton - Vest Hem 1:3 (1:2)

VBA - Stouk 1:0 (1:0)

Votford - Barnli 2:1 (2:0)

Totenhem - Midlzbro 1:0 (0:0)

Nedelja

Mančester Siti - Svonsi 14.30

Lester - Mančester Junajted 17.00

Serije:

Bez pobede: Lester 4, Mančester Junajted 3

Nerešene: Mančester Junajted 3

Bez nerešene: Svonsi 11, Lester 3

Porazi: Lester 3

Bez poraza: Mančester Junajted 14

0-2: Mančester Junajted 4

3+: Svonsi 11, Mančester Siti 4

4-6: Mančester Siti 3

Zanimljivosti:

- Mančester Siti nije izgubio na deset poslednjih dvoboja sa Svonsijem u svim takmičenjima

- Mančester Siti i Svonsi su na sedam proteklih susreta u svim takmičenjima igrali GG-

- Svonsi je izgubio sa dva ili više golova razlike na šest od proteklih devet utakmica u svim takmičenjima

- Svonsi je izgubio osam od proteklih 11 gostovanja u svim takmičenjima

- Mančester Siti nije izgubio na 19 od minulih 20 mečeva kod kuće u svim takmičenjima

- Mančester Siti je slavio na sedam od poslednjih 10 takmičarskih utakmica

- Mančester Junajted je trijumfovao protiv Lestera na osam od minulih 11 mečeva

- Lester je neporažen na 23 od proteklih 26 mečeva kod kuće

- Mančester Junajted je slavio sa dva ili više golova razlike na šest od proteklih 11 susreta sa Lesterom

- Mančester Junajted je neporažen na šest minulih gostovanja

- Lester nije zatresao mrežu na četiri prethodna duela

(podaci se odnose isključivo na Premijer ligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz nemačkog prvenstva...

Bundesliga, 19. kolo

Petak

Hamburger - Leverkuzen 1:0 (0:0)

Subota

Hamburger - Leverkuzen 1:0 (0:0)

Bajern - Šalke 1:1 (1:1)

Menhengladbah - Frajburg 3:0 (0:0)

Herta - Ingolštat 1:0 (1:0)

Keln - Volfzburg 1:0 (0:0)

Hofenhajm - Majnc 4:0 (1:0)

Dortmund - RB Lajpcig 1:0 (1:0)

Nedelja

Augzburg - Verder 15.30

Ajntraht - Darmštat 17.30

Serije:

Bez pobede: Darmštat 10, Verder 4

Bez nerešene: Ajntraht 4

2-3: Verder 4, Augzburg 3

Zanimljivosti:

- Augzburg je trijumfovao samo jednom na šest poslednjih domaćinstava

- Verder je slavio samo jednom ove sezone u gostima

- Augzburg je izgubio sa dva ili više golova razlike na pet od 10 proteklih mečeva kod kuće

- Verder je poražen na poluvremenu na tri minula okršaja

- Verder je izgubio sa dva ili više golova razlike na četiri od osam poslednjih gostovanja

- Auzgburg je slavio sa dva ili više golova razlike na tri od pet minulih okršaja sa Verderom na svom stadionu

- Ajntraht je neporažen na poluvremenu na 12 minulih mečeva kod kuće

- Darmštat je slavio samo tri puta na 22 protekla okršaja

- Darmštat nije postigao pogodak na pet od šest proteklih mečeva

- Ajntraht nije izgubio nijedan meč na svom stadionu ove sezone

- Darmštat je upisao samo jednu pobedu na 16 minulih susreta

(podaci se odnose isključivo na Bundesligu, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz šampionata Francuske...

Liga 1, 23. kolo

Petak

Mec - Marselj 1:0 (0:0)

Subota:

Monako - Nica 3:0 (0:0)

Bordo - Ren 1:1 (0:0)

Lil - Lorijan 0:1 (0:0)

Monpelje - Bastija 2:1 (1:1)

Dižon - PSŽ 1:3 (1:1)

Gengan - Kaen 0:1 (0:0)

Nedelja

Tuluz - Anže 15.00

Nant - Nansi 17.00

Sent Etjen - Lion 21.00

Serije:

Bez pobede: Tuluz 5

Bez nerešene: Lion 16, Tuluz 4

Porazi: Tuluz 4

Bez poraza: Sent Etjen 4

0-2: Nant 7, Nansi 5

2-3: Anže 6, Sent Etjen 3

3+: Lion 3

Zanimljivosti:

- Tuluz je gubio na poluvremenu i izgubio na kraj na tri prethodna susreta

- Anže je u seriji od četiri uzastopna poraza u gostima

- Nant postiže 0,45 golova na svom terenu

- Nant nije primio gol na četiri od šest poslednjih utakmica

- Nansi je sačuvao mrežu na šest od devet prethodnih mečeva

- Sent Etjen je izgubio samo jedan od 11 minulih susreta kod kuće

- Lion je trijumfovao na šest od osam poslednjih gostovanja

- Tuluz nije postigao pogodak na četiri poslednja okršaja

- Anže nije dao gol na četiri od poslednjih šest gostovanja

- Nansi prosečno postiže 0,76 golova

- Nansi prosečno daje manje od pola gola u gostima (0,4)

- Nant daje manje od pola gola kod kuće (0,45)

- Lion je slavio na četiri od poslednjih pet gostovanja

- Lion je trijumfovao sa dva ili više golova razlike na tri od proteklih pet mečeva

(podaci se odnose isključivo na Ligu 1, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Španije...

Primera, 21 kolo

Petak

La Korunja - Betis * odloženo

Subota

Malaga - Espanjol 0:1 (0:1)

Barselona - Bilbao 3:0 (2:0)

Atletiko Madrid - Leganes 2:0 (1:0)

Valensija - Eibar 0:4 (0:2)

Nedelja

Sevilja - Viljareal 12.00

Hihon - Alaves 16.15

Sosijedad - Osasuna 18.30

Selta - Real Madrid *odloženo

Ponedeljak

Granada - Las Palmas 20.45

Serije:

Bez pobede: Osasuna 12, Granada 6, Hihon 6, Alaves 4, La Korunja 4, Betis 3

Bez nerešene: Sevilja 10, Sosijedad 7, Selta 6, Real Madrid 5

0-2: Betis 6, Viljareal 4, Selta 3

2-3: Real Madrid 3

3+: Sevilja 10, Real Madrid 5

4-6: Eibar 3

Zanimljivosti:

- Sevilja je pobedila na 22 od 26 minulih okršaja kod kuće

- Sevilja je slavila na devet od 12 minulih dvoboja sa Viljarealom kod kuće

- Alaves je vezao šest mečeva u kojima je igrao X na poluvremenu

- Alaves nije zatresao mrežu na tri poslednja meča na strani

- Hihon je slavio jednom na 17 prethodnih susreta

- Hihon je poražen na 13 od 17 proteklih okršaja

- Alaves je neporažen na sedam od osam prethodnih utakmica

- Sosijedad je vodio na poluvremenu na tri minula dvoboja sa Osasunom

- Osasuna je pobedila jednom na 20 poslednjih susreta

- Sosijedad je pobedio na sedam od deset prethodnih utakmica sa Osasunom kod kuće

- Real Madrid je vezao pet pobeda nad Seltom

- Real Madrid nije gubio na poluvremenu na 14 proteklih duela

- Selta nije gubila na poluvremenu na 12 prethodnih utakmica kod kuće

- Las Palmas je primio gol na 13 poslednjih gostovanja

- Granada je primila gol na 11 minulih utakmica

- Las Palmas je postigao dva ili više pogodaka na tri prethodna dvoboja sa Granadom

(podaci se odnose isključivo na Primeru, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti sa Apenina...

Serija A, 23. kolo

Subota

Bolonja - Napoli 1:7 (1:4)

Nedelja

Milan - Sampdorija 12.30

Atalanta - Kaljari 15.00

Empoli - Torino 15.00

Kjevo - Udineze 15.00

Peskara - Lacio 15.00

Đenova - Sasuolo 15.00

Palermo - Krotone 18.00

Juventus - Inter 20.45

Utorak

Roma - Fjorentina 20.45

Serije:

Pobede: Inter 7

Bez pobede: Peskara 20, Đenova 6, Palermo 5, Torino 4, Milan 3

Bez nerešene: Juventus 21, Roma 11, Lacio 10, Inter 9, Kjevo 7, Peskara 4, Udineze 4, Sasuolo 3

Porazi: Peskara 4

Bez poraza: Inter 7, Fjorentina 5

2-3: Juventus 4

3+: Fjorentina 6, Peskara 4, Milan 3, Đenova 3

Zanimljivosti:

- Milan je slavio sa tri ili više golova razlike na četiri od minulih sedam okršaja sa Sampdorijom na San Siru

- Sampdorija je trijumfovala samo jednom na 16 proteklih gostovanja

- Milan je neporažen na osam proteklih mečeva sa Sampdorijom

- Atalanta je neporažena kod kuće na devet prethodnih okršaja sa Kaljarijem

- Atalanta je slavila na šest od proteklih sedam mečeva na svom stadionu

- Kaljari je trijumfovao samo jednom na 11 minulih gostovanja

- Empoli je sačuvao svoj gol na pet od proteklih sedam duela kod kuće

- Torino je remizirao sa Empolijem na poluvremenu i kraju utakmice na tri od proteklih pet gostovanja

- Udineze i Kjevo su odigrali GG na četiri od pet minulih susreta

- Udineze je remizirao sa Kjevom na tri od proteklih pet susreta u Veroni

- Kjevo je izgubio četiri od poslednjih pet mečeva sa razlikom od najmanje dva gola

- Peskara je poražena na poluvremenu i kraju utakmice na sedam od poslednjih 10 utakmica

- Lacio je sačuvao svoj gol na tri minule utakmice sa Peskarom

- Lacio je u seriji od tri pobede sa dva ili više golova razlike protiv Peskare

- Sasuolo je postigao bar gol na 15 proteklih gostovanja

- Đenova je dala makar dva gola na tri poslednja okršaja kod kuće sa Sasuolom

- Sasuolo je postigao najmanje tri gola na tri od pet poslednjih mečeva

- Palermo je odigrao GG na 12 od 16 proteklih utakmica

- Palermo je izgubio devet od 12 poslednjih mečeva

- Krotone je poražen na devet od 11 minulih gostovanja

- Juventus je neporažen na poluvremenu na 28 proteklih mečeva kod kuće

- Inter nije primio gol na pet od proteklih sedam mečeva

- Inter je u seriji od tri pobede u gostima

- Juventus je vezao 27 pobeda kod kuće

- Roma je potukla Fjorentinu na sedam od devet proteklih mečeva

- Roma nije izgubila na 13 od poslednjih 16 mečeva

- Fjorentina je slavila na poluvremenu na tri poslednje utakmice

(podaci se odnose na Seriju A, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Holandije...

Eredivizija, 21. kolo

Petak

Den Hag - Vitese 0:2 (0:2)

Subota

NEC – Go Ahed 1:2 (0:2)

AZ Alkmar – PSV 2:4 (1:3)

Viljem – Herakles 1:3 (1:0)

Groningen – Ekscelzior 1:1 (0:0)

Nedelja

Roda - Ajaks 12.30

Sparta - Cvole 14.30

Tvente - Fajenord 14.30

Utreht - Herenven 16.45

Serije:

Pobede: Fajenord 6, Ajaks 3

Bez pobede: Go Ahed 8, Sparta 8, Ekscelzior 7, Herakles 3

Bez nerešene: Fajenord 6, Tvente 5, Cvole 4, Ajaks 3, Roda 3, Utreht 3

Bez poraza: Fajenord 8, Ajaks 4

3+: Cvole 4

Zanimljivosti:

- Roda nije postigla gol na pet od proteklih šest mečeva

- Ajaks je neporažen na 36 od minulih 38 utakmica

- Ajaks je remizirao na poluvremenu na četiri protekla gostovanja

- Cvole je primio bar tri gola na tri od četiri poslednja gostovanja

- Sparta prosečno prima 1,75 golova

- Cvole je odigrao 3+ na četiri minula gostovanja

- Cvole je odigrao 3+ na četiri od poslednjih pet mečeva kod kuće sa Spartom

- Cvole u proseku prima 2,11 golova na strani

- Sparta je primila bar gol na 14 poslednjih okršaja

- Tvente je neporažen na osam od devet proteklih duela kod kuće

- Fajenord je neporažen na 13 od 14 minulih gostovanja

- Herenven je dao bar gol na 15 proteklih gostovanja

- Utreht je odigrao 3+ kod kuće na sedam od devet minulih susreta sa Herenvenom

- Herenven prosečno na strani prima 1,6 golova

- Utreht je postigao bar gol na devet poslednjih susreta sa Herenvenom

(podaci se isključivo odnose na Erediviziju, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

KOŠARKA: Noć u znaku Kralja! Magični Lebron Džejms ponovo se noćas upisao u istoriju kraljice igara pošto je postao najmlađi košarkaš u istoriji (32 godine i 36 dana) koji je stigao do brojke od 28.000 poena, čime je nadmašio rekord legendarnog Kobija Brajanta koji je to učinio kao „starac“ sa 33 godine 131 danom.

Veliki Greg smirio Jokića! Bjelica solidan (VIDEO)

Džejms je zabeležio 32 poena, deset asistencija i pet skokova uz šut iz igre od 60 odsto u trijumfu Klivlenda nad Njujork Niksima usred Medison Skver Gardena 111:104. Brojku od 28.000 dostigao je još u drugoj četvrtini šutem sa polu-distance preko Kortnija Lija, a ušao je u odabrano društvo legendi koje čine Šakil O'Nil, Dirk Novicki, Vilt Čembrlejn, Majkl Džordan, Kobi Brajant, Karl Meloun i Karim Abdul Džabar.

NBA REZULTATI

Atlanta - Orlando 113:86

Indijana - Detroit 105:84

Vašington - Nju Orleans 105:91

Majami - Filadelfija 125:102

Njujork - Klivlend 104:111

Minesota - Memfis 99:107

Finiks - Milvoki 112:137

San Antonio - Denver 121:97

Juta - Šarlot 105:98

Sakramento - Golden Stejt 109:106 (posle produžetka)

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa)

NAJAVA DANA (nedelja, 5. februar): Derbi Italije, finale KAN, Junajted, Siti, Milan, košarkaški derbi...

Poštovani čitaoci portala MOZZART Sport, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog posvećen kladionici u kome ćemo vas pravovremeno informisati o značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni... Sa vama će u prvoj smeni biti Nemanja Banović, a oko 15 časova priključiće se Milan Cakić.

(FOTO: Action Images)