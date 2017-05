KLADIONIČARSKI DAN (nedelja, 7. maj): Hoće li taj Liverpul da omane? Srbija kaže NE!

Budite i danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

POLUVREME

Premijer liga

Liverpul - Sautempton 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Eredivizija

Ajaks - Go Ahed 2:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Klajvert 24, Dolberg 29/

Ekscelzior - Fajenord 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Groningen - PSV 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Mahi 11/

Herakles - Den Hag 2:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Nimajer 5, 12/

NEC - AZ Alkmar 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Fon Hake 30 - Jahanbakš 43/

Cvole - Herenven 1:0

/Hola 29/

Roda - Viljem II 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Sparta - Tvente 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Utreht - Vitese 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

KRAJ

Serija A

Udineze - Atalanta 1:1 (0:1)

/Perica 53 - Kristante 41/

*** Danas nam je divan dan :)

- Vladimir Ivić (40)

- Žeremi Menez (30)

- Juri Tilemans (20)

FUDBAL: Prvih 11 za meč na Enfildu između Liverpula i Sautemptona:

KRAJ

Primera

Alaves - Bilbao 1:0 (0:0)

/Ernandez 53/

POLUVREME

Serija A

Udineze - Atalanta 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Kristante 41/

FUDBAL: Završen je duel Nemačke i Srbije u okviru 2. kola Grupe C na Evropskom prvenstvu za kadete u Hrvatskoj.

NEMAČKA M17 - SRBIJA M17 3:1 (2:0)

/Abučabaka 7pen, Jeboa 39, Maječak 61 - Stuparević 75pen/

Nemačka (4-2-3-1): Plogman - Ludevig, Mai, Boler, Haketal - Kitel, Maječak - Jeboa, Abučabaka, Jastrembski - Arp;

Srbija (3-5-2): Gordić - Marković, Janković, Pavlović - Kostić, Ilić, Đerlek, Gavrić, Kamenović - Tedić, Stuparević.

Kompletan izveštaj pročitajte OVDE.

KRAJ UTAKMICE!

- GOOOOOL!!! Srbija je smanjila na 1:3 u 75. minutu, strelac Stuparević sa bele tačke.

- Bez većih prilika u poslednjih desetak minuta igre...

- GOOOOOL!!! Nemačka vodi 3:0, strelac Maječak u 61. minutu.

- I Stuparević je dobio žuti karton. Igrao se 52. minut.

- Jeboa zbog prigovora dobija žuti karton u 51. minutu.

- ??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ne postoje reči koje bi mogle da opišu situaciju koja se dogodila u 49. minutu. Golman Plogman izašao je sedam metara van svog kaznenog prostora i rukom zaustavio Tedića. Arbitar iz Austrije je svirao faul, ali je zaboravio da ima karton u džepu. Ništa. Samo prekršaj za Orliće.

- Prva javna opomena u taboru Pancera u 48. minutu. Boler je zaradio žuti karton zbog saplitanja Stuparevića.

POČEO JE DRUGI DEO IGRE!

POLUVREME!

- GOOOOL!!! Nemačka vodi 2:0 u 39. minutu, strelac je Jeboa. Jastrembski je probio po levoj strani, ubacio loptu do Jeboe, a ovaj iz okreta zatresao mrežu Orlića.

- Mogao je Plogman da se revanšira kiksom kakav je načinio njegov kolega Gordić na drugoj strani. Loše je primio loptu i u poslednjem trenutku uspeo da osujeti Tedića da mu je uzme.

- Velika, velika prilika u 19. minutu za izjednačenje je propala. Đerlek je savršeno uposlio Stuparevića, napadač Orlića izašao jedan na jedan sa Plogmanom, ali je čuvar mreže Nemačke izašao kao pobednik.

- Bilo je opasno pred golom Pancera, ali je šut Đerleka sa distance bio zamalo neprecizan u 17. minutu.

- Ivan Ilić je u 15. minutu zaradio žuti karton. Odlična gluma Jeboe, a arbitar iz Austrije (gle čuda) je naseo.

- GOOOOL!!! Nemačka u 7. minutu stiže do 1:0, strelac Abučabaka sa 11 metara. Prethodno je golman Srbije Gordić katastrofalno petljao sa loptom, izgubio loptu i skrivio penal...

- Kolosalna prilika za Orliće u 5. minutu. Gavrić je spojio sa golom Đerleka, ali se spetljao kapiten Srbije u izglednoj prilici.

POLUVREME

Primera

Alaves - Bilbao 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

*** Zanimljivosti iz liga širom planete...

- Benfika je slavila na 48 od poslednjih 58 susreta

- Sporting je vodio na poluvremenu i pobedio na kraju na 15 od prethodnih 19 mečeva kao domaćin

- Ebsflit je slavio na 11 vezanih domaćinstava

- Legija je u seriji od devet trijumfa u gostima

- Dartford je igrao 1-1 na šest proteklih okršaja pred svojim navijačima

- Gimaraeš je slavio na šest minulih duela

- Šefild Venzdej je pobedio na šest poslednjih utakmica

- Herenven je u seriji od osam neuspeha u gostima

- Belenenseš je vezao sedam neuspeha na strani

- Karslrue je poražen na šest poslednjih duela

- Arau je gubio na poluvremenu i izgubio na kraju utakmice na šest prethodnih mečeva

- Split je gubio na poluvremenu i izgubio na kraju utakmice na četiri protekla duela u gostima

- Dunajska Streda je neporažena na 13 proteklih okršaja

- Bazel je bez poraza na 13 minulih duela

- Ismaili (Egipat) je igrao X na 14 od poslednjih 19 utakmica

- Geteborg je remizirao na četiri prethodna susreta kod kuće

- Grojter je sačuvao mrežu na pet vezanih duela na svom terenu

- Njuels nije primio gol na pet proteklih susreta kod kuće

- Krasnodar nije primio gol na četiri minula duela

- Zlin nije uspeo da zatrese mrežu na osam od 12 poslednjih utakmica

- Pobeda iz Prilepa je bez gola na šest prethodnih mečeva na strani

- Naftan nije dao gol na pet proteklih duela

- Hradec nije zatresao mrežu na pet minulih susreta kod kuće

- Rubin nije postigao gol na četiri poslednja domaćinstva

- Setubal je bez pogotka već četiri utakmice

- Ufa je igrala 0-2 na 15 vezanih gostovanja

- Sarpsborg je na prethodnih 10 susreta igrao 3+

- Belenenseš je igrao 3+ na devet protreklih mečeva

(Podaci se odnose na ligaške utakmice)

FUDBAL: Prva liga Srbije ulazi u samu završnicu. Preostalo je da se odigra još pet kola posle kojih ćemo znati ko će se pridružiti OFK Beogradu na putu u Srpsku ligu, odnosno koja će dva tima od tri preostala u trci, od jeseni igrati u srpskoj fudbalskoj eliti.

Sva tri kandidata za Superligu ponovo gostuju. Mačva ide u Dobanovce, Zemun će do novih bodova pokušati da dođe na Vračaru, dok bi najlakše trebalo da bude Slobodi na Staroj Karaburmi. Statistiku, kvote i predviđanja pročitajte OVDE.

*** Ljubitelji tradicija, šta kažete na tiket?

- Vigan i Lids su igrali 0-2 na pet poslednjih mečeva

- Partik i Rendžers okončali su šest prethodnih dvoboja sa između dva i tri gola

- Lugano i Bazel završili su proteklih šest duela sa više od tri pogotka

- Fajenord je slavio na devet vezanih susreta sa Ekscelziorom

- Peskara i Krotone igrali su 3+ na osam minulih mečeva

- Altah i Austrija Beč su na 11 poslednjih susreta odigrali duel u kome je u prvom poluvremenu palo 1-2 gola

- Lion i Nant igrali su NG na četiri prethodna dvoboja

*** Iz rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA izvukli smo dve zanimljive analize, a vi ostatak pogledajte klikom OVDE.

13.30 ŠTUTGART - AUE (FIKSEVI DANA)

Još samo malo! I Štutgart je opet u Budesligi... Švabe se nalaze na korak od ekspresnog povratka u elitu. Sjajno igraju u finišu sezone, vezali su četiri pobede i ako danas pobede peti put zaredom, doći će nadomak cilja dva kola pre kraja. Gostujući Aue se bori za opstanak, ali na pogrešno je mesto došao da traži bodove spasa. Za Štutgart je ovo mnogo bitan meč. Tri boda ima garantuju prvo mesto uoči velikog derbija u Hanoveru u pretoposlednjem kolu... Kec ne sme da izostane danas.

15.00 SASUOLO - FJORENTINA (VREDI PROBATI)

Sasuolova sezona je praktično propala. Istina, nisu u borbi za opstanak ali se očekivalo više posle prethodne u kojoj su izborili Evropu. U finišu sezone popravljaju utisak što je i bilo za očekivati pošto su pregrmeli katastrofalnu seriju povreda najboljih igrača i opet igraju dobar fudbal iz prošle sezone. Bodovi im danas nisu potrebni, za razliku od Fiorentine koja je i dalje u igri za Ligu Evrope. Ali Viola je van forme... Domaći trener Di Frančesko ima još jedan motiv. Najveći je kandidat da na kraju sezone nasledi Paula Souzu na klupi Ljubičastih, a danas bi mogao da se dokaže navijačima iz Firence.

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Holandije...

Eredivizija, 33. kolo

Nedelja

Ajaks - Go Ahed 14.30

Ekscelzior - Fajenord 14.30

Groningen - PSV 14.30

Herakles - Den Hag 14.30

NEC - AZ Alkmar 14.30

Cvole - Herenven14.30

Roda - Viljem II 14.30

Sparta - Tvente 14.30

Utreht - Vitese 14.30

Serije:

Pobede: Ekscelzior 3

Bez pobede: NEC 7, Cvole 5, Sparta 5, Go Ahed 4

Bez nerešene: NEC 15, Vitese 13, Herakles 10, Sparta 9, Go Ahed 7, Herenven 7, Utreht 7, Ajaks 5, Viljem II 5, Ekscelzior 4, Groningen 4, Tvente 3

Porazi: NEC 7, Sparta 5, Go Ahed 4

Bez poraza: PSV 8, Den Hag 5, Fajenord 4, AZ Alkmar 3, Ekscelzior 3

2-3: AZ Alkmar 3, Tvente 3

3+: Tvente 8, Cvole 4, Groningen 3, Herakles 3

4+: Groningen 3

Zanimljivosti:

- Ajaks je slavio na sedam poslednjih domaćinstava

- Ajaks je vodio na poluvremenu i slavio na kraju na četiri od pet minulih mečeva

- Go Ahed je izgubio sa dva ili više golova razlike na pet od sedam proteklih utakmica

- Ekscelzior nije izgubio 12 prethodnih poluvremena kao domaćin

- Fajenord je pobeđivao Ekscelzior na osam minulih okršaja

- Groningen je igrao GG na osam od 10 poslednjih susreta

- PSV je igrao GG na sedam od osam prethodnih gostovanja

- Herakles nije izgubio od Den Haga na sedam proteklih dvoboja

- NEC je primio dva ili više golova na pet od šest minulih susreta

- AZ Alkmar je igrao 2-3 na četiri prethodna meča

- Cvole je primio bar jedan gol na 10 poslednjih utakmica

- Herenven je postigao minimum jedan gol na devet proteklih mečeva

- Roda prima 1,5 golova po utakmici u proseku

- Roda je postigla dva ili više golova na četiri protekla domaćinstva protiv Viljema II

- Viljem II nije dao nijedan gol na tri prethodna gostovanja

- Sparta je primila minimum jedan gol na sedam minulih utakmica, a pet poslednjih je izgubila

- Tvente je igrao 2-4 na 10 proteklih mečeva uključujući i prijateljsku sa belgijskim Lokerenom

- Utreht je pobedio na tri prethodna meča pred svojim navijačima

- Utreht i Vitese su igrali GG na sedam poslednih međusobnih mečeva.

(Podaci se odnose na Erediviziju, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Italije...

Serija A, 35. kolo

Subota

Napoli - Kaljari 3:1 (1:0)

Juventus - Torino 1:1 (0:0)

Nedelja

Udineze - Atalanta 12.30

Empoli - Bolonja 15.00

Kjevo - Palermo 15.00

Lacio - Sampdorija 15.00

Peskara - Krotone 15.00

Sasuolo - Fjorentina 15.00

Đenova - Inter 15.00

Milan - Roma 20.45

Serije:

Bez pobede: Peskara 9, Đenova 7, Inter 6, Sampdorija 4, Milan 3

Bez nerešene: Kjevo 11, Udineze 4, Empoli 3, Fjorentina 3, Peskara 3

Porazi: Peskara 3

Bez poraza: Atalanta 6, Krotone 5, Sasuolo 4, Lacio 3

2-3: Krotone 5, Sampdorija 3

3+: Udineze 7, Lacio 5, Đenova 5, Empoli 3, Kjevo 3, Sasuolo 3

4+: Lacio

Zanimljivosti:

- Atalanta je na tri poslednja okršaja imala prednost na poluvremenu

- Atalanta je samo jednom savladala Udineze na 12 prethodnih susreta

- Bolonja je igrala 3+ na četiri od proteklih pet utakmica na strani

- Kjevo je bez poraza od Palerma na sedam minulih domaćinstava

- Palermo je pobedio jednom na 11 poslednjih mečeva

- Kjevo je poražen na pet od šest prethodnih utakmica

- Inter je poražen na tri protekla gostovanja Đenovi

- Đenova je slavila samo jednom na 18 minulih utakmica

- Inter je zabeležio jednu pobedu na sedam poslednjih duela

- Inter je igrao GG na osam od devet prethodnih mečeva

- Đenova nije dala gol na pet od sedam proteklih susreta

- Fjorentina u proseku prima 1,65 golova na strani

- Sasuolo prima prosečno 1,56 golova

- Krotone je primio gol na 17 vezanih gostovanja

- Peskara u proseku prima 2,21 gol

- Lacio je bez poraza od Sampdorije na deset poslednjih utakmica

- Sampdorija je vodila na poluvremenu na četiri prethodna meča

- Sampdorija je igrala GG na 11 od 14 proteklih gostovanja

- Milan i Roma su igrali 3+ na devet od 12 poslednjih duela na San Siru

- Milan je u seriji od tri meča u kojima je gubio na poluvremenu

- Roma je na pet prethodnih duela u gostima vodila na poluvremnu i pobedila na kraju

(Podaci se odnose na Seriju A, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Francuske...

Liga 1, 36. kolo

Petak

Sent Etjen - Bordo 2:2 (1:1)

Subota

PSŽ - Bastija 5:0 (2:0)

Gengan - Dižon 4:0 (1:0)

Lil - Mec 0:2 (0:1)

Lorijan - Anže 1:1 (0:0)

Nansi - Monako 0:3 (0:2)

Tuluz - Kaen 0:1 (0:0)

Nedelja

Ren - Monpelje 15.00

Lion - Nant 17.00

Marselj - Nica 21.00

Serije:

Bez nerešene: Monpelje 7, Lion 4, Nant 3

Bez poraza: Nica 12, Marselj 8

0-2: Nant 4, Ren 3

2-3: Monpelje 4

3+: Lion 4

Zanimljivosti:

- Ren nije poražen na šest prethodnih utakmica kod kuće

- Monpelje je gubio na poluvremenu i izgubio na kraju na četiri od šest proteklih mečeva

- Lion je slavio sa dva ili više golova razlike na šest od devet poslednjih susreta kao domaćin

- Lion je sačuvao mrežu na četiri protekla duela sa Nantom

- Nant je poražen samo jednom na devet minulih gostovanja

- Marselj je igrao nerešeno na četiri od šest prethodnih utakmica

- Nica je ostala neporažena na 11 od 12 poslednjih mečeva na strani

(Podaci se odnose na Ligu 1, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Nemačke.

Bundesliga, 32. kolo

Petak

Keln - Verder 4:3 (3:2)

Subota

Ajntraht - Volfzburg 0:2 (0:0)

Bajern - Darmštat 1:0 (1:0)

Dortmund - Hofenhajm 2:1 (1:0)

Menhengladbah - Augzburg 1:1 (0:0)

Ingolštat - Leverkuzen 1:1 (0:0)

Herta - Lajpcig 1:4 (0:1)

Nedelja

Hamburger - Majnc 15.30

Frajburg - Šalke 17.30

Serije:

Bez pobede: Hamburger 3

Bez nerešene: Frajburg 6, Hamburger 6

Porazi: Hamburger 3

3+: Hamburger 6, Frajburg 3

Zanimljivosti:

- Hamburger prima gotovo dva pogotka u proseku (1,90) po meču

- Majnc je primio minimum dva gola na četiri od šest poslednjih utakmica

- Frajburg prosečno prima 1,77 golova

- Šalke je igrao 3+ na četiri od pet proteklih mečeva

(Podaci se odnose na Bundesligu, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Španije...

Primera, 36. kolo

Petak

Sevilja - Sosijedad 1:1 (1:0)

Subota

Hihon - Las Palmas 1:0 (0:0)

Atletiko Madrid - Eibar 1:0 (0:0)

Barselona - Viljareal 4:1 (2:1)

Granada - Real Madrid 0:4 (0:4)

Nedelja

Alaves - Bilbao 12.00

Valensija - Osasuna 16.15

La Korunja - Espanjol 18.30

Malaga - Selta 20.45

Ponedeljak

Leganes - Betis 20.45

Serije:

Pobede: Bilbao 4, Malaga 3

Bez pobede: Osasuna 4, Valensija 4, La Korunja 3, Espanjol 3, Selta 3

Bez nerešene: Bilbao 16, Selta 10, Betis 9, Malaga 7, Leganes 6, Valensija 3

Porazi: Selta 3, Valensija 3

Bez poraza: Alaves 4, Bilbao 4, Malaga 3

2-3: Leganes 3

3+: Osasuna 5

4+: Osasuna 3

Zanimljivosti:

- Bilbao nije dao gol Alavesu na tri protekla dvoboja

- Alaves je igrao 0-2 na četiri od pet minulih duela kod kuće

- Valensija je u seriji od tri meča na kojima je gubila na poluvremenu i izgubila na kraju

- Osasuna je na pet od sedam poslednjih mečeva u gostima gubila na poluvremenu i izgubila na kraju

- Espanjol nije uspeo da savlda La Korunju na četiri prethodna gostovanja

- Espanjol je slavio jednom na sedam proteklih mečeva u gostima

- Selta je igrala 3+ na tri minula meča na strani

- Malaga nije primila gol na četiri od šest poslednjih susreta

- Leganes je slavio jednom na devet prethodnih duela

- Leganes je sačuvao mrežu na četiri od šest proteklih domaćinstava

- Betis je poražen na pet od sedam minulih susreta

(Podaci se odnose na Primeru, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Engleske...

Premijer liga, 36. kolo

Petak

Vest Hem - Totenhem 1:0 (0:0)

Subota

Mančester Siti - Kristal Palas 5:0 (1:0)

Barnli - VBA 2:2 (0:0)

Bornmut - Stouk 2:2 (0:1)

Hal - Sanderlend 0:2 (0:0)

Lester - Votford 3:0 (1:0)

Svonsi - Everton 1:0 (1:0)

Nedelja

Liverpul - Sautempton 14.30

Arsenal - Mančester Junajted 17.00

Ponedeljak

Čelsi - Midlzbro 21.00

Serije:

Bez pobede: Sautempton 3

Bez nerešene: Čelsi 9, Arsenal 5, Liverpul 4

Bez poraza: Mančester Junajted 25

0-2: Mančester Junajted 4

Zanimljivosti:

- Sautempton je postigao barem gol na 11 vezanih gostovanja

- Liverpul u proseku postiže 2,03 gola

- Liverpul na tri poslednja dvoboja sa Satemptonom u svim takmičenjima nije uspeo da postigne gol

- Mančester Junajted je bez poraza u gostima na 11 prethodnih mečeva

- Arsenal je bez poraza na 14 od proteklih 15 duela kao domaćin

- Čelsi je vezao sedam pobeda nad Midlzbroom u svim takmičenjima, i pritom nije primio gol

- Midlzbro je pobedio jednom na 18 minulih utakmica

(Podaci se odnose na Premijer ligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

KOŠARKA: Džezeri bez snage za krešendo! Juče Klivlend, jutros Golden Stejt - najveći favoriti za NBA prsten nalaze se na korak od finala Istoka, odnosno Zapada. Voriorsima bi to bilo treće uzastopno finale konferencije i napad na treću titulu.

Juta je pružila dostojan otpor po mnogima najmoćnijem timu lige (91:102), čak je uspela da nadoknadi dvocifreni zaostatak (31:20) i ode na poluvreme s prednošću, ali posle iscrpljujuće borbe u trećoj deonici Džezeri nisu imali snage za krešendo u poslednjih 12 minuta. Kompletan izveštaj pročitajte OVDE.

Poštovani čitaoci MOZZART Sporta i ljubitelji klađenja, dobro jutro!

(FOTO: Action Images)