KLADIONIČARSKI DAN (petak, 12. maj): Zvezda se odlepila!

Budite i danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

POLUVREME

Superliga Turske

Kasimpaša - Rize 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Kajzeri - Konja 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Mabijala 25 - Bajić 41/

Švedska 1

Eskilstuna - Norćeping 0:2 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Elijason 7, Holmberg 36/

- Poluvreme! Možda i krucijalna tri minuta za branioca trofeja... Crvena zvezda je serijom 9:2 okončala prvi deo igre sa ozbiljnom prednošću - 41:29!

- Ista meta isto odstojanje u sudaru dva beogradska kluba u MOZZART Superligi. Uprkos tome što su puleni Dejana Radonjića vodili 32:22, gosti su trojkom Bruksa prišli na pet razlike (34:27). Do odlaska na poluvreme ima još nešto više od tri minuta...

*** Laza je bio u pravu! Bežanija je savladala Dinamo iz Vranja rezultatom 2:0 (0:0). Imas "+" od redakcije :)

- Marko Simonović, potom i Nejt Volters promašili su dalekometne hice za prvu dvocifrenu razliku Crvene zvezde... Dinamik i dalje na pristojnih sedam poena zaostataka - 29:22.

POLUVREME

Premijer liga Rusije

CSKA - Arsenal Tula 2:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Načo 31, Čalov 41/

- Završena je prva četvrtina. Crveno-beli na "plus osam" - 24:16.

- Na mini-seriju gostiju sa Dorćola od 5:0 crveno-beli odgovaraju istom merom i na taj način održavaju stečeno vođstvo iz prvog dela uvodnog kvartala - 20:13.

- Na krilima Čarlsa Dženkinsa (7 poena) i Milka Bjelice (5), Crvena zvezda vodi 15:8 protiv Dinamika posle prvih pet minuta igre u dvorani Pionir.

UŽIVO KLAĐENJE: CRVENA ZVEZDA - DINAMIK

- Prvi polufinalni par Mastersa u Madridu biće Novak Đoković - Rafael Nadal. Španski teniser imao je dosta problema u prvom setu koji je dobio tek posle taj-brejka, ali je otpor Davida Gofana u potpunosti slomljen u nastavku kada je Bik sa Majorke dva puta oduzeo servis protivniku i lako došao do 6:2.

KRAJ

MOZZART Superliga

FMP - Borac 83:61 (22:11, 20:13, 20:23, 21:14)

/Apić 21 - Milovanović 13/

- FMP je odradio veći deo posla protiv čačanskog Borca na otvaranju sedmog kola MOZZART Superlige. Panteri pred odlazak na odmor imaju velikih 18 poena suficita - 42:24. Kladiote se UŽIVO na ovaj meč.

- Pablo Kuevas je drugi polufinalista Mastersa u Madridu! Urugvajac je posle nešto više od sat i po vremena borbe savladao supertalentovanog Nemca Aleksandera Zvereva - 3:6, 6:0, 6:4. U borbi za finale, Kuevas će igrati sa pobednikom meča Ćorić - Tim.

*** Pravo u metu! Sve je spremno za Čelsijevo slavlje...

KOŠARKA: Vreme je za NBA! Granica i prosečni učinci...

VAŠINGTON - BOSTON 02.00

BREDLI BIL (VAŠINGTON) - granica 24,5

Prosek u poslednjih 10 utakmica: 23,3

Prosek protiv Bostona: 19,4

Prosek u pobedama svog tima: 25,2

Prosek u porazima svog tima: 20,2

Prosek u regularnom delu sezone: 34,9

Prosek u plej-ofu: 37,9

BOJAN BOGDANOVIĆ (VAŠINGTON) - granica 9,5

Prosek u poslednjih 10 utakmica: 8,8

Prosek protiv Bostona: 9,6

Prosek u pobedama svog tima: 11

Prosek u porazima svog tima: 8

Prosek u regularnom delu sezone: 25,7

Prosek u plej-ofu: 21

DŽON VOL (VAŠINGTON) - granica 27,5

Prosek u poslednjih 10 utakmica: 25,8

Prosek protiv Bostona: 26,4

Prosek u pobedama svog tima: 29,5

Prosek u porazima svog tima: 26,4

Prosek u regularnom delu sezone: 36,4

Prosek u plej-ofu: 38,3

MARCIN GORTAT (VAŠINGTON) - granica 10,5

Prosek u poslednjih 10 utakmica: 9,3

Prosek protiv Bostona: 11,2

Prosek u pobedama svog tima: 9

Prosek u porazima svog tima: 8,2

Prosek u regularnom delu sezone: 31,2

Prosek u plej-ofu: 31,9

MARKIF MORIS (VAŠINGTON) - granica 12,5

Prosek u poslednjih 10 utakmica: 14

Prosek protiv Bostona: 11,2

Prosek u pobedama svog tima: 12,5

Prosek u porazima svog tima: 9,6

Prosek u regularnom delu sezone: 31,2

Prosek u plej-ofu: 26,5

EJVERI BREDLI (BOSTON) - granica 15,5

Prosek u poslednjih 10 utakmica: 11,7

Prosek protiv Vašingtona: 14,6

Prosek u pobedama svog tima: 18,7

Prosek u porazima svog tima: 9,5

Prosek u regularnom delu sezone: 33,4

Prosek u plej-ofu: 34,7

EL HORFORD (BOSTON) - granica 15,5

Prosek u poslednjih 10 utakmica: 12,2

Prosek protiv Vašingtona: 16,4

Prosek u pobedama svog tima: 17,3

Prosek u porazima svog tima: 13,3

Prosek u regularnom delu sezone: 32,3

Prosek u plej-ofu: 33,5

AJZEA TOMAS (BOSTON) - granica 29,5

Prosek u poslednjih 10 utakmica: 28,3

Prosek protiv Vašingtona: 27,2

Prosek u pobedama svog tima: 27

Prosek u porazima svog tima: 21,3

Prosek u regularnom delu sezone: 33,8

Prosek u plej-ofu: 35,1

DŽEJ KRAUDER (BOSTON) - granica 14,5

Prosek u poslednjih 10 utakmica: 15,6

Prosek protiv Vašingtona: 15,2

Prosek u pobedama svog tima: 14,7

Prosek u porazima svog tima: 11,3

Prosek u regularnom delu sezone: 32,4

Prosek u plej-ofu: 32,8

MARKUS SMART (BOSTON) - granica 8,5

Prosek u poslednjih 10 utakmica: 9,7

Prosek protiv Vašingtona: 8,4

Prosek u pobedama svog tima: 7,1

Prosek u porazima svog tima: 10

Prosek u regularnom delu sezone: 30,4

Prosek u plej-ofu: 29,8

TENIS:

Masters Madrid, polufinale

Dame

Halep - Sevastova 2:0 (6:2, 6:3)

Novi broj MOZZART Sporta u kladionicama

FUDBAL: Polako ste počeli da igrate na Fince, pa evo u to ime nekoliko korisnih podataka...

Veikausliga, 6. kolo

Petak

Inter Turku - VPS 17.30

KuPS - HIFK 17.30

IFK - PS Kemi 17.30

RoPS - Lahti 17.30

SJK - JJK 19.00

Serije:

Bez pobede: JJK 5, IFK 4, SJK 4

Bez nerešenog: RoPS 5, PS Kemi 3

Bez poraza: Lahti 5, VPS 4, Inter Turku 3

2-3: IFK 4, Inter Turku 4

3+: PS Kemi 3

4-6: PS Kemi 3

4+: Kemi 3

ODBOJKA: U polufinalu svetskog klupskog prvenstva za odbojkašice u Japanu ćemo gledati reprizu nedavnog polufinala Lige šampiona između dve turske sile. Opet će Vakifbank i Ezačibaši vojevati borbu za finale. Aktuelni evropski prvak će pokušati da skine sa trona aktuelnog svetskog prvaka i objedini dve titule.

Ezačibaši je posle poraza od Volera u grupnoj fazi morao da ponbedi domaći Nec Red Rokets da bi se plasirao u polufinale. Uradio je to vez većih problema rutinskom pobedom od 3:0 (25:22, 325:22, 25:16) i zauzeo drugo mesto u grupi, iza Volera koji je pobedio sva tri meča. Tijana Bošković je sa 18 poena predvodila turski tim do pobede nad domaćim odbojakšicama, a standardno dobra je bila Maja Ognjenović. Opširnije OVDE.

*** Evo jedne vesti za transferofile :). Završen je najveći transfer u istoriji belgijskog fudbala. Mala pomoć - kupac je Monako. Opširnije OVDE.

- Srećan 29. rođendan želimo Marselu! Jedan od najboljih levih bekova današnjice upisao je devet asistencija u dosadašnjem toku sezone što je više od bilo kojeg defanzivca iz TOP 5 liga. Alal vera, care!

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz druge austrijske lige...

Austrija 2, 34. kolo

Petak

Horn - Vatens 18.30

LASK - Kapfenberg 18.30

Lifering - Austrija Lustenau 18.30

Inzbruk - BV Linc 18.30

FAC - Nojštat 18.30

Serije:

Bez pobede: Kapfenberg 7

Bez nerešenog: Lifering 9, Vatens 5, LASK 4, Inzbruk 4, Nojštat 4, Austrija Lustenau 3, Horn 3, Kapfenberg 3

Porazi: Kapfenberg 3

2-3: Lifering 5

3+: Inzbruk 9, Lifering 5, Austrija Lustenau 3, Kapfenberg 3

Zanimljivosti:

- Horn kod kuće prosečno prima 1,63 gola

- Vatens je postigao najmanje dva pogotka na sedam od poslednjih osam utakmica

- Inzbruk prosečno prima 1,55 golova

- BV Linc je dao najmanje tri gola na tri od četiri minula gostovanja

- LASK je neporažen na 17 prethodnih mečeva kod kuće

- Kapfenberg i LASK su odigrali GG na sedam prethodnih dvoboja

- Kapfenberg je odigrao GG na osam od deset minulih gostovanja

- Austrija Lustenau je postigla bar gol protiv Liferinga na 10 prethodnih susreta

- Lifering je odigrao 3+ na tri minula meča kod kuće

- FAC je vezao šest poraza kod kuće

- Nojštat nije postigao gol na četiri od šest prethodnih gostovanja

(Podaci se odnose na Austriju 2, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

*** Imitacija penala na FIFA i PES-u! Ha-ha-ha, totalno realna priča, zar ne?

KRAJ

Evropsko prvenstvo za kadete

Mađarska - Turska 0:1 (0:1)

/Čonka 20ag/

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta MOZZART kladionica. Ovo je pet najigranijih parova dana...

2001 EVERTON - VOTFORD (tip 1, kvota 1,50) - početak 20.45

4301 CSKA - ARSENAL TULA (tip 1, kvota 1,30) - početak 18.30

3521 PLZENJ - MLADA BOLESLAV (tip 1, kvota 1,57) - početak 18.15

2002 VBA - ČELSI (tip 2, kvota 1,35) - početak 21.00

5109 TROA - REMS (tip 1, kvota 1,72) - početak 20.30

*** Au, kakav prijem Gabrijela Žezusa, dragulja Pepa Gvardiole...

FUDBAL: Glavna asocijacija na petak za fudbalofile su niže lige. Verujte, svašta ovde ima da se probere. Idemo prvo do Francuske...

Liga 2, 37. kolo

Petak

Amijen - Laval 20.30

Burž Peron - Brest 20.30

Gazelek Ažaksio - Lans 20.30

Nim - Ažaksio 20.30

Orlean - Klermon 20.30

Red Star - Sošo 20.30

Nior - Strazbur 20.30

Troa - Rems 20.30

Tur - Avr 20.30

Valensijan - Okser 20.30

Serije:

Pobede: Amijen 4

Bez pobede: Klermon 5, Nior 5, Brest 3, Laval 3

Bez nerešenog: Burž Peron 12, Amijen 10, Orlean 6, Ažaksio 5, Laval 5, Brest 4, Sošo 4, Gazelek Ažaksio 3

Porazi: Brest 3, Laval 3

Bez poraza: Tur 10, Strazbur 8, Amijen 4, Troa 4

0-2: Avr 11, Lans 4

2-3: Strazbur 3, Rems 3

3+: Amijen 3

Zanimljivosti:

- Okser je u seriji od devet gostovanja na kojima je odigrao 0-2

- Valensijan i Okser su odigrali 0-2 na tri minula susreta

- Burž Peron je vezao četiri poraza kod kuće

- Burž Peron nije dao gol na četiri od šest poslednjih mečeva na svom stadionu

- Gazelek Ažaksio je postigao bar gol na 10 prethodnih mečeva kod kuće

- Lans je primio bar dva gola na šest od devet proteklih gostovanja

- Nim je poražen samo šest puta na 37 prethodnih mečeva kod kuće

- Ažaksio je odigrao GG na devet od 12 proteklih gostovanja

- Strazbur je slavio na šest od osam poslednjih mečeva

- Nior je izgubio sa najmanje dva primljena gola na tri od pet prethodnih duela

- Orlean nije poražen na sedam minulih mečeva kod kuće

- Klermon je odigrao GG na četiri od pet poslednjih dvoboja

- Red Star prosečno prima 1,5 golova

- Sošo je odigrao 3+ na četiri od pet poslednjih susreta

- Tur je slavio sa najmanje dva postignuta gola na četiri prethodna okršaja na svom stadionu

- Avr nije dao gol na pet od šest prethodnih gostovanja

- Troa nije poražen na sedam prethodnih duela kod kuće

- Rems nije izgubio na šest od sedam poslednjih mečeva na strani

- Amijen je slavio na tri protekla susreta sa Lavalom

- Laval je slavio samo jednom na 11 prethodnih gostovanja

- Amijen i Laval su odigrali GG na pet od šest proteklih susreta

(Podaci se odnose na Ligu 2, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

POLUVREME

Evropsko prvenstvo za kadete

Mađarska - Turska 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Čonka 20ag/

PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Čelsi na Hotornsu igra za titulu, festival golova u škotskom derbiju

POVREDE I SUSPENZIJE

(u obzir su uzeti igrači sa dvocifrenim brojem utakmica u dosadašnjem toku sezone)

Premijer liga

Everton: Kalvert-Levin, Stekelenburg, Lenon, Kolman, Funes Mori, Mekarti, Bolasi

Votford: Kleverli (nema pravo nastupa jer je na pozajmici iz Evertona), Britos, Katkart, Kabul, Pereira

Vest Bromvič Albion: Robson-Kanu (pod znakom pitanja), Filips

Erste Divizija (Holandija 2)

Emen: Rozema

RKC Valvajk: Van Vert, Sno, Ndefe

Premijer liga Rusije

CSKA Moskva: Aleksej Berezucki, Dzagojev (obojica pod znakom pitanja),

Arsenal Tula: Dumbija (suspendovan), Tesak, Berhamov

HNL (Hrvatska 1)

Istra: Bertoša

Cibalija: Čuljak (suspendovan), Dabro

Premijer liga Škotske

Aberdin: Džek (kapiten), Paulet, Kristi (na pozajmici iz Seltika)

Seltik: Braun, Dembele (drugi strelac tima)

Liga 2

Laval: Glombar (suspendovan), Apindangoje, Kuintan, Dembele, Monfraj, Nkololo

Gazelek Ažaksio: Kur, Juga (obojica suspendovani), Kler, Monagan, Boujedra

Lans: Bostok (suspendovan), Zubar, Žerar

Nior: Doben, Đigla

Strazbur: N'Dur, Mareste, Aulu, Žranjik

Nemačka 4 Bavarija

Švajnfurt: Gertler (drugi strelac tima), Krautšnajder (drugi strelac tima)

Bajern Minhen II: Erl (pod znakom pitanja), Basta, Feldhan (suspendovan)

Ekstraklasa (Poljska 1)

Arka: Abot (pod znakom pitanja), Jaloha (prvi golman tima), Blad

Gornjik: Šmatijuk, Komor, Pitri

Premijer liga Ukrajine

Volinj: Petrov (pod znakom pitanja)

Premijer liga Irske

Šamrok: Minan (suspendovan)

Dandalk: Gartland

Golvej: Faerti

Kork Siti: Šepard (drugi strelac tima, pod znakom pitanja)

MLS

Hjuston: Tores (prvi strelac tima, pod znakom pitanja, ali verovatno igra)

Češka 1

MFK Karvina: Šisler, Koštal (obojica pod znakom pitanja)

Sparta Prag: Juliš, Kadlec, Hibš (svi pod znakom pitanja), Pulkrab, Kosta, Hovorka, Mazuh, Kubek (prvi golman tima)

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u našoj redovnoj rubrici bio je pevač Radiša Urošević. OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio.

TENIS: Kei Nišikori je zbog povrede ručnog zgloba predao meč Novaku Đokoviću, te se naš as bez prolivene kapljice znoja našao u polufinalu Mastersa u Madridu. Opširnije OVDE.

*** A sada - prelistavanje apeninske štampe! Uskoro stižu novosti o povredama i suspenzijama širom Evrope...

Buongiorno italia: Od 10 legendi - četvorica kažu Juve! Inter opseda Kontea, žurka za Totijev adio

TENIS: Vreme je za beli sport! Predloge kolege Slavka Đorđevića potražite OVDE.

*** Spreman je tiket koji smo sastavili pomoću tradicija, ali i serija i zanimljivosti sa kojima ste se već upoznali. Ukupna kvota je preko 21, a ukoliko se ne slažete sa nekim našim tipovima, slobodno skinite ili dodajte parove po svojoj volji, nakon što vas klik na KLADI SE odvede na mozzartbet.com.

- Kork Siti je u seriji od 12 pobeda

- LASK je vezao devet trijumfa kod kuće

- Votford je vezao pet gostovanja na kojima nije dao gol

- Legnica je odigrala 0-2 na 20 od 25 prethodnih gostovanja

- Pariz je u seriji od sedam mečeva na kojima je odigrao 0-2

- Dandalk je odigrao 3+ na 17 od 20 minulih mečeva

- Belenenses je u seriji od 10 mečeva na kojima je odigrao 0-2

(Podaci se odnose na domaća prvenstva, ukoliko drukčije nije naznačeno)

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 18:30 3322 AUT 2 LASK - Kapfenberg ki 1 1,40 Pet 20:45 2001 ENG 1 Everton - Watford tm1 2+ 1,50 Pet 20:00 5134 FRA 3 C.A. Bastia - Paris ug 0-2 1,62 Pet 19:00 3461 POL 2 Legnica - Zaglebie S. ug 0-2 1,72 Pet 21:30 4105 POR 1 Belenenses - Moreirense ug 0-2 1,69 Pet 20:45 2572 IRS 1 Dundalk - Sligo ug 3+ 1,55 Pet 20:45 2576 IRS 1 Galway - Cork City ki 2 1,40 Kladi se

*** Kvote su podložne promenama

BET INFO - STATISTIKA: Pariz 0-2? Nema greške

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Holandije...

Eredivizija, 34. kolo

Nedelja

Den Hag - Ekscelzior 14.30

AZ Alkmar - Utreht 14.30

Fajenord - Herakles 14.30

Go Ahed - Sparta 14.30

Herenven - NEC 14.30

PSV - Cvole 14.30

Tvente - Groningen 14.30

Viljem II - Ajaks 14.30

Vitese - Roda 14.30

Serije:

Pobede: Ekscelzior 4

Bez pobede: Go Ahed 5, Vitese 3

Bez nerešenog: NEC 16, Vitese 14, Herakles 11, Sparta 10, Go Ahed 8, Herenven 8, Utreht 8, Ajaks 6, Viljem II 6, Ekscelzior 5, Tvente 4, AZ Alkmar 3, Fajenord 3, Cvole 3, Roda 3

Porazi: Go Ahed 5, Vitese 3

Bez poraza: PSV 9, Ekscelzior 4, Groningen 3

0-2: PSV 3, Utreht 3, Viljem II 3, Vitese 3

2-3: AZ Alkmar 4, Fajenord 3

3+: Cvole 5, Herakles 4, AZ Alkmar 3

Zanimljivosti:

- Tvente je u seriji od 15 mečeva bez poraza na poluvremenu kod kuće

- Groningen je odigrao GG na devet od 11 minulih mečeva

- Tvente je slavio na devet od 10 prethodnih susreta sa Groningenom na svom stadionu

- Vitese je postigao bar gol protiv Rode na 14 prethodnih mečeva

- Roda je primila makar gol devet prethodnih gostovanja, od čega najmanje dva na sedam minulih mečeva na strani

- PSV je neporažen na 13 prethodnih mečeva kod kuće

- PSV je vezao 10 pobeda na svom stadionu

- Cvole je odigrao GG na 10 od 11 minulih mečeva

- Ajaks je neporažen na 48 od 51 prethodne utakmice

- Viljem II nije postigao gol na četiri od šest prethodnih utakmica

- NEC je primio bar gol na 14 proteklih mečeva

- Herenven je u seriji od 10 mečeva na kojima je postigao bar pogodak

- NEC u gostima prosečno prima 2,06 golova

- Go Ahed je odigrao GG na šest proteklih mečeva kod kuće

- Sparta je poražena na pet od šest proteklih gostovanja

- Fajenord je neporažen na 22 prethodne utakmice kod kuće

- Herakles je odigrao GG na šest proteklih gostovanja

- Herakles je odigrao GG na 16 od 19 minulih mečeva na strani

- AZ Alkmar je u seriji od šest mečeva na kojima nije izgubio kod kuće

- Utreht je gubio na poluvremenu od AZ Alkmara na tri minula susreta

- Utreht je sačuvao svoj gol na pet od sedam minulih mečeva

- Den Hag je primio bar gol od Ekscelziora na 11 minulih okršaja

- Ekscelzior je postigao bar gol na devet prethodnih mečeva

- Ekscelzior u proseku u gostima prima skoro dva gola (1,94)

(Podaci se odnose na Erediviziju, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Italije...

Serija A, 36. kolo

Subota

Fjorentina - Lacio 18.00

Atalanta - Milan 20.45

Nedelja

Inter - Sasuolo 12.30

Bolonja - Peskara 15.00

Kaljari - Empoli 15.00

Krotone - Udineze 15.00

Palermo - Đenova 15.00

Sampdorija - Kjevo 15.00

Torino - Napoli 15.00

Roma - Juventus 20.45

Serije:

Pobede: Lacio 3

Bez pobede: Peskara 10, Inter 7, Sampdorija 5, Milan 4

Bez nerešenog: Kaljari 6, Empoli 4, Peskara 4, Bolonja 3, Inter 3, Lacio 3, Roma 3, Đenova 3

Porazi: Peskara 4, Inter 3

Bez poraza: Juventus 16, Napoli 9, Atalanta 7, Torino 7, Krotone 6, Sasuolo 5, Lacio 4

3+: Lacio 6, Empoli 4, Sasuolo 4, Bolonja 3, Roma 3

4-6: Bolonja 3, Roma 3, Sasuolo 3

4+: Lacio 4, Bolonja 3, Roma 3, Sasuolo 3

Zanimljivosti:

- Lacio nije izgubio na sedam minulih gostovanja

- Lacio je odigrao X na poluvremenu na četiri prethodna okršaja na strani

- Fjorentina je odigrala GG na 10 od 13 minulih mečeva kod kuće

- Fjorentina je neporažena na 24 od 26 poslednjih utakmica na Artemio Frankiju

- Atalanta nije poražena na devet minulih duela na svom stadionu

- Milan je poražen na poluvremenu na četiri minule utakmice

- Milan je odigrao GG na sedam od proteklih devet gostovanja

- Inter kod kuće prosečno postiže 2,24 gola

- Inter je odigrao 3+ na osam od poslednjih 10 mečeva

- Sasuolo je primio bar gol na osam poslednjih okršaja

- Peskara je primila bar gol na 16 minulih gostovanja

- Bolonja nije postigla gol na četiri od šest prethodnih utakmica kod kuće

- Peskara u gostima prosečno prima 2,24 gola

- Kaljari je odigrao 3+ na 13 od 17 proteklih okršaja kod kuće

- Empoli u gostima prosečno prima 1,59 golova

- Empoli je primio bar gol na 14 prethodnih mečeva

- Krotone prosečno prima 1,54 gola

- Udineze prosečno prima 1,59 golova na strani

- Udineze je odigrao 3+ na četiri poslednja gostovanja

- Palermo je neporažen na sedam prethodnih dvoboja sa Đenovom kod kuće

- Đenova je slavila samo šest puta na 36 prethodnih gostovanja

- Palermo je slavio samo jednom na 12 prethodnih mečeva

- Kjevo na strani prima 1,71 gol u proseku

- Sampdorija je dala najmanje dva gola na četiri od šest poslednjih okršaja sa Kjevom na svom terenu

- Kjevo je odigrao 3+ na sedam od devet minulih mečeva

- Torino je postigao bar gol na 15 proteklih mečeva kod kuće

- Napoli prosečno postiže 2,41 gol u gostima

- Napoli je odigrao 3+ na 12 od 13 minulih gostovanja

- Juventus je u seriji od osam mečeva bez poraza u gostima

- Roma je neporažena na 27 od 29 poslednjih mečeva kod kuće

- Juventus nije izgubio od Rome na devet od 11 poslednjih dvoboja na Olimpiku

(Podaci se odnose na Seriju A, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Nemačke...

Bundesliga, 33. kolo

Subota

Augzburg - Dortmund 15.30

Leverkuzen - Keln 15.30

Darmštat - Herta 15.30

Frajburg - Herta 15.30

Majnc - Frankfurt 15.30

Lajpcig - Bajern 15.30

Šalke - Hamburger 15.30

Verder - Hofenhajm 15.30

Volfzburg - Menhengladbah 15.30

Serije:

Bez pobede: Leverkuzen 5, Hamburger 4, Ingolštat 4, Majnc 3

Bez nerešenog: Darmštat 15, Herta 11, Frajburg 7, Volfzburg 6, Frankfurt 4, Verder 4

Bez poraza: Lajpcig 7, Bajern 5, Dortmund 4, Keln 3

2-3: Frajburg 3

Zanimljivosti:

- Lajpcig nije primio nijedan gol na četiri poslednja meča kod kuće

- Bajern je slavio na osam od proteklih 11 gostovanja

- Frajburg prima prosečno 1,72 gola

- Ingolštat prima prosečno 1,72 gola

- Ingolštat je primio najmanje dva gola na četiri od šest proteklih utakmica

- Darmštat je primio dva ili više golova na četiri od pet minulih duela

- Herta prima 1,75 golova na strani, a na prethodna tri nije postigla nijedan gol

- Verder je postigao dva ili više golova na pet poslednjih utakmica kod kuče

- Hofenhajm je primio najmanje jedan gol na osam proteklih gostovanja

- Augzburg je postigao minimum dva gola na tri poslednja meča pred svojim navijačima

- Dortmund je postigao bar jedan gol na 13 minulih gostovanja

- Dortmund postiže prosečno 1,69 golova u gostima

- Volfzburg je dao bar dva gola Menhengladbahu na šest od osam minulih domaćinstava

- Menhengladbah je postigao dva ili više golova na tri protekla gostovanja

- Majnc je slavio na tri poslednja susreta sa Ajntrahtom kod kuće

- Ajntraht je poražem na šest prethodnih gostovanja

- Leverkuzen je pobedio samo jednom na 11 poslednjih utakmica

- Leverkuzen je remizirao na tri od četiri minula meča kod kuće

- Keln je igrao GG na četiri od ppet proteklih utakmica

- Šalke i Hamburger su igrali 3+ na četiri od pet poslednjih susreta u Gelzenkirhenu

- Hamburger je igrao 3+ na na šest od sedam prethodnih gostovanja

(Podaci se odnose na Bundesligu, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Francuske...

Liga 1, 37. kolo

Nedelja

Bastija - Lorijan 21.00

Dižon - Nansi 21.00

Kaen - Ren 21.00

Mec - Tuluz 21.00

Monako - Lil 21.00

Monpelje - Lion 21.00

Nant - Gengan 21.00

Nica - Anže 21.00

Sent Etjen - PSŽ 21.00

Bordo - Marselj 21.00

Serije:

Pobede: Monako 9

Bez pobede: Anže 6, Tuluz 5, Nansi 4, Monpelje 3

Bez nerešenog: PSŽ 10, Monako 9, Gengan 8, Bastija 8, Monpelje 8, Lil 6, Lion 6, Mec 4, Nant 4, Kaen 3

Porazi: Monpelje 3

Bez poraza: Monako 17, Marselj 9, Bordo 5, Sent Etjen 3

0-2: Ren 4

2-3: Lil 5

3+: Lion 6, Monako 4

Zanimljivosti:

- Mec prima gotovo dva gola u proseku (1,94)

- Mec je primio najmanje dva gola na tri prethodna domaćinstva

- Mec je igrao 3+ na četiri prethodna meča kod kuće

- Mec je primio najmanje dva gola od Tuluza na pet od sedam prethodnih okršaja

- Bordo je slavio sa dva ili više golova razlike na tri protekla duela kod kuće

- Marselj je igrao X-X na tri od pet poslednjih utakmica na strani

- Monpeje nije dao gol na tri minula meča

- Lion je dao bar dva gola na četiri od pet prethodnih mečeva protiv Tuluza

- Nica je postigla bar jedan gol na 13 poslednjih utakmica

- Nica je igrala 3+ na pet poslednjih susreta na svom terenu

- Anže je primio bar dva gola na šest od devet proteklih utakmica

- Bastija je slavila samo jednom na osam poslednjih utakmica pred svojim navijačima

- Lorijan nije postigao gol na šest od devet proteklih gostovanja

- Dižon je upisao samo jedan trijumf na 11 minulih mečeva

- Nansi je igrao nerešeno na poluvremenu na četiri poslednja gostovanja

- Monako je slavio na 11 od 12 poslednjih mečeva kod kuće

- Lil nije savladan na pet od šest proteklih gostovanja

- Nant postiže manje od jednog gola u proseku kod kuće (0,83)

- Nant nije primio gol na četiri minula domaćinstva

- Gengan nije dao gol na tri poslednja gostovanja

- Kaen je poražen na pet prethodnih domaćinstava

- Ren nije postigao nijedan gol na pet od sedam proteklih gostovanja

- Sent Etjen nije izgubio na sedam od osam poslednjih utakmica

- PSŽ je vodio na poluvremenu i slavio na kraju na pet od šest prethodnih gostovanja

(Podaci se odnose na Ligu 1, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Engleske...

Premijer liga, 37. kolo

Petak

Everton - Votford 20.45

VBA - Čelsi 21.00

Subota

Mančester Siti - Lester 13.30

Bornmut - Barnli 16.00

Midlzbro - Sautempton 16.00

Sanderlend - Svonsi 16.00

Stouk - Arsenal 18.30

Nedelja

Kristal Palas - Hal 13.00

Vest Hem - Liverpul 15.15

Totenhem - Mančester Junajted 17.30

Serije:

Pobede: Čelsi 3

Bez pobede: VBA 6, Sautempton 5, Everton 3, Kristal Palas 3, Mančester Junajted 3, Stouk 3, Votford 3

Bez nerešene: Totenhem 12, Čelsi 10, Votford 9, Arsenal 7, Kristal Palas 4, Lester 3, Sanderlend 3

Porazi: Kristal Palas 3, Votford 3

Bez poraza: Mančester Siti 5, Vest Hem 5, Bornmut 3, Čelsi 3, Svonsi 3

0-1: Vest Hem 3

0-2: Mančester Junajted 5, Svonsi 5, Arsenal 4, Hal 3, Sanderlend 3, Sautempton 3, Totenhem 3, Vest Hem 3

2-3: Arsenal 3

3+: Čelsi 3

Zanimljivosti:

- Votford je primio gol na 13 vezanih mečeva na strani u svim takmičenjima

- Votford nije dao gol na pet poslednjih susreta u gostima

- Everton postiže 2,28 golova kao domaćin

- VBA je poražen na tri prethodna duela kod kuće, i to 2-2

- Čelsi je slavio na šest od sedam proteklih utakmica

- Mančester Siti je igrao 3+ na šest od osam minulih duela u svim takmičenjima

- Lester prima u proseku dva gola u gostima

- Svonsi je gubio na poluvremenu na četiri poslednja gostovanja

- Sanderlend je slavio jednom na prethodnih 12 susreta kod kuće u svim takmičenjima

- Sanderlend nije dao gola na devet od 11 proteklih duela

- Midlzbro je primio najmanje dva gola na pet od sedam minulih domaćinstava u svim takmičenjima

- Sautempton je iograo 3+ na šest od poslednjih osam utakmica na strani u svim takmičenjima

- Bornmut prima 1,82 gola u proseku

- Stouk je slavio jednom na devet prethodnih mečeva

- Arsenal je pobedio Stouk jednom na devet proteklih dvoboja u gostima u svim takmičenjima

- Hal nije dao gol na 11 od minulih 16 gostovanja u svim takmičenjima

- Kristal Palas je bez gola na tri poslednja duela

- Liverpul je bez poraza na devet od deset prethodnih mečeva

- Totenhem je vezao 13 pobeda kod kuće

- Mančester Junajted je zabeležio sedam pobeda na deset proteklih susreta na strani

- Mančester Junajted je beporažen na 19 od 20 minulih utakmica

(Podaci se odnose na Premijer ligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Španije...

Primera, 37. kolo

Subota

Espanjol - Valensija 16.00

Osasuna - Granada 18.30

Nedelja

Alaves - Selta 16.00

Bilbao - Leganes 20.00

Betis - Atletiko Madrid 20.00

Eibar - Real Sporting 20.00

Las Palmas - Barselona 20.00

Real Madrid - Sevilja 20.00

Sosijedad - Malaga 20.00

Viljareal - La Korunja 20.00

Serije:

Pobede: Barselona 5, Malaga 4, Real Madrid 3

Bez pobede: Granada 11, Las Palmas 5, Osasuna 5, La Korunja 4, Selta 4, Betis 3

Bez nerešene: Bilbao 17, Barselona 16, Viljareal 14, Selta 11, Betis 10, Malaga 8, Leganes 7, Granada 6, Atletiko Madrid 5, Real Madrid 5, Valensija 4, Las Palmas 3

Porazi: Granada 6, Selta 4, Betis 3, Las Palmas 3

Bez poraza: Alaves 5, Barselona 5, Malaga 4, Sosijedad 4, Real Madrid 3

0-2: Eibar 6

2-3: Espanjol 3, Selta 3

3+: Osasuna 6, Barselona 5, Real Madrid 5, Betis 3, La Korunja 3, Selta 3, Valensija 3

4+: Osasuna 4

Zanimljivosti:

- Espanjol je postigao barem gol na 13 vezanih dvoboja sa Valensijom

- Valensija je igrala 3+ na sedam od devet prethodnih meleva

- Osasuna je igrala GG na deset poslednjih domaćinstava

- Granada je poražena na devet od deset proteklih gostovanja

- Alaves kod kuće postiže 0,89 golova

- Selta nije postigla gol na četiri od šest minulih mečeva

- Leganes je izgubio na šest od osam poslednjih duela na strani

- Bilbao nije poražen kod kuće na 16 od 17 prethodnih susreta

- Atletiko Madrid ne zna za poraz u gostima na deset proteklih duela

- Atletiko Madrid je vezao sedam pobeda nad Betisom

- Betis je poražen na šest od osam minulih utakmica

- Hihon je pobedio jednom na osam poslednjih mečeva

- Eibar nije dao gol na četiri od pet prethodnih duela

- Las Palmas je pobedio jednom na osam proteklih mečeva

- La Korunja je poražena ma šest od osam minulih gostovanja

- Viljareal je pobedio na pet od sedam poslednjih utakmica

- Real Madrid je pobedio Sevilju na sedam prethodnih utakmica kod kuće

- Sevilja je slavila jednom na šest proteklih gostovanja

- Malaga je igrala 0-2 na pet minulih duela na strani

(Podaci se odnose na Primeru, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

*** BUĐENJE! Otvoren je još jedan kladioničarski dan :).

KOŠARKA: To je moćni San Antonio! Iskusni sastav trenerskog maga Grega Popovića utišao je Tojota centar u šestoj utakmici polufinalne serije Zapadne konferencije i na krilima fenomenalnog Lamarkusa Oldridža obezbedio plasman u finale – 114:75. Opširnije OVDE.

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa).

NAJAVA DANA (petak, 12. maj): Čelsi stiže u Birmingem po titulu, CSKA čuva drugo mesto, Dinamo juri Rijeku, Novak na putu samuraja...

Poštovani čitaoci portala MOZZART Sporta, ljubitelji klađenja i ostali, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. Početak dana sa vama će provesti Nemanja Banović, a nešto kasnije priključiće mu se Nikola Drenovac.

(FOTO: Action Images)