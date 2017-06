UŽIVO: Crvena zvezda - FMP

(KLAĐENJE UŽIVO)

02:20 - Zvezda ima 20 razlike posle nepunih osam minuta igre (26:6)...

03:22 - Ostin opet siguran sa penala, 22:6.

Evo i sastava Slovačke i Poljske, drugi meč grupe A EP za mlade reprezentacije:

05:12 - Ognjen Dobrić kao u transu igra, već 13 njegovih poena, 17:4.

06:00 - Ostin sa penala upisuje prve poene za FMP, posle četiri minuta igre, 13:2.

07:55 - Trojka Dobrića, 11:0!

08:18 - Furiozna Zvezda otvara utakmicu s četiri sjajne akcije i već ima 8:0. Četiri poena Dobrića i po dva Mitrovića, odnosno Dangubića.

Utakmica Crvena zvezda - FMP je počela!

KOŠARKA: Nastavljamo s košarkom! Idemo u Pionir i pratimo UŽIVO susret Crvena zvezda - FMP. Ako dobiju, crveno-beli će proslaviti novu titulu šampiona Srbije, 18. u svojoj istoriji, a treću uzastopnu...

FUDBAL: Premijerni meč na Evropskom šampionatu za mlade, Engleska - Švedska 0:0.

Kraj utakmice! Grčka je savladala Srbiju na startu ženskog Evrobasketa rezultatom 69:60.

01:45 - Tri napada zaredom naše devojke nisu iskoristile, sve je ovde rešeno. Aktuelne šampionke Evrope porazom su startovale na Evrobasketu. Tim koji na minut i po pre kraja u poslednjoj deonici ubaci samo pet poena, nema čemu da se nada...

03:00 - Nemoguća misija za srpske košarkašice (56:67)...

04:10 - Ništa od koša za naše devojke, Stanković je promašila, ostaje šest razlike za Gkinje (56:64)...

FUDBAL: Šveđani su promašili penal u 81. minut! Valkvist je užasno loše šutirao i Pikford je lako odbranio...

05:34 - Trojka! Škorić pogađa iz ćoška, 56:62.

06:03 - U zao čas, Nikolopu za tri (53:62)...

06:57 - Spanu pogađa! Grkinje su nam opet pobegle (53:59)... Moramo pod hitno da prekinemo njihovu mini seriju...

08:33 - Prvi poeni za naše devojke u poslednjih deset minuta, Crvendakić za izjednačenje (53:53)...

Kraj treće četvrtine! U igri smo, to je najvažnije, 51:53!

00:54 - I opet! Ana Dabović! Trojka! Vodimo prvi put na utakmici, 51:50!

01:17 - Još jedna trojka, Ana Dabović! Samo dva razlike za Grčku (48:50) i faul u napadu prave naše rivalke...

02:06 - Crvendakić! Trojka! Ajmo dalje (45:50)...

03:04 - Opet ta 39-godišnja Maltsi, Grkinje se vraćaju na bezbednu udaljenost (42:50)...

05:07 - Konačno smo uspeli da spustimo ispod pet razlike (42:46) posle koša Jelena Milovanović, a onda i osvojena lopta! Idemo dalje...

05:30 - Faul u napadu, evo šanse da se približimo Grkinjama (40:46)...

06:39 - Druga trojka! Nevena Jovanović pogađa (38:44). Potrebne su nam dve tri vezane dobre odbrane i eto nas pristojnijem minusu...

07:56 - Konačno trojka! Jelena Milovanonović sa skoro deset metara, smanjili smo na 33:40.

09:32 - Trojkom Grkinje otvaraju drugo poluvreme, 38:30.

Krenulo je drugo poluvreme košarkaškog meča Srbija - Grčka...

Kraj prvog poluvremena! Grkinje nisu iskoristile poslednji napad u ovom delu meča, tako da je rezultat ostao nepromenjen, 35:30 za naše rivalke.

Statistika prvog dela:

00:18 - Ana Dabović pogađa dva slobodna bacanja (30:35).

FUDBAL: Poluvreme na meču Engleska - Švedska, rezultat 0:0.

02:02 - Crvendakić sama na šutu, i opet nema trojke, 0/9. (25:33)

03:40 - Ana Dabović pogađa dva puta sa penala, 23:28.

04:22 - Ni Čađo ne pogađa trojku, neće pa neće, sada smo na 0/8...

05:28 - Kakvi promašaji naših devojka, prvo Nevena Jovanović za tri - ceo koš - a onda Dabović sama kao duh ispod obruča... Prednost Grkinja sedam poena, 26:19.

06:23 - Grčka vodi 26:17, kod nas raspoložena samo Jelena Milovanović sa 10 poena.

07:37 - Spanu, 24:13. Spanu i Maltsi imaju po osam poena, trenutno je taj tandem nerešiva enigma za naše devojke...

08:25 - Raste prednost Grkinja, Maltsi je ubacila drugu trojku, 22:13.

09:13 - Jelena Milovanović za tri, sada smo na 0/6...

FUDBAL: Prošlo je 20 minuta na utamici mladih reprezentacija Švedske i Engleske, rezultat je 0:0. KLAĐENJE UŽIVO NA TAJ MEČ.

Grkinje bolje služi šut sa distance (2/3 za tri naspram naših 0/4), u skokovima dva tima su izjednačena, ali problem su asistencije - Grkinje ih imaju sedam, mi samo jednu. I naravno, odbrana. Naše rivalke u prvih deset minuta mnogo, mnogo bolje u tom segmentu. Jelena Milovanić drži Srbiju u igri. Sa šest poena i tri skoka ona je daleko najbolja u našem timu.

Kraj prve četvrtine! Grčka vodi 19:11. Na kraju prvog perioda igre Ana Dabović je dodatno pokvarila našu statistiku kada je šut za tri u pitanju - 0/5.

01.44 - Sotiriju, od koša do koša posle jako dobre odbrane - 9:16.

02:56 - Primili smo još jednu trojku - 7:14.

04.13 - Maltsi pogađa za tri poena - 5:9, pa inda posle kontre Spanu - 5:11.

05:59 - Škorić, 5:6.

06.35 - Jelena Jovanović, 2+1. Smanjili smo na 3:6.

06:42 - Četvrta trojka koju smo promašili, srećom skok u napadu, pa faul Grkinja. Izuzetno čvrstu odbranu igraju naše rivalke...

07:53 - Grkinje su iskoristile sva tri napada na početku - vode 6:0. Tajm aut traži Stevan Karadžić.

09:17 - Dve promašene trojke na startu meča za naš tim, prvo Jovanović, pa Ana Dabović...

Utakmica je počela!

Krećemo s praćenjem utakmice Srbija - Grčka. U toku je intoniranje himni dve države...

KOŠARKA

KOŠARKA

Završena su još dva meča na Evropskom šampionatu u Poljskoj:

Turska - Slovačka 69:58 (26:18, 19:15, 11:12, 13:13)

Letonija - Rusija 59:71 (17:12, 7:22, 19:19, 16:18)

Podsetimo, naše košarkašice startuju utakmicom protiv Grkinja, a meč počinje u 18 sati.

FUDBAL: Englezi su favoriti protiv Šveđana na otvaranju EP za mlade. Podsetimo se još jednom kako izgledaju KVOTE za taj meč...

Šta vi igrate?

*** Evo startnih postava mladih reprezentacija Engleske i Švedske:

FUDBAL: Opet Argentina, ali ovoga puta iz ugla brojki.

Primera, 28. kolo

Petak

San Martin - Temperlej 22.45

Subota

Urakan - Santa Fe 00.00

Taljeres Kordoba - Himnazija la Plata 01.00

Banfild - Rosario 02.15

Arsenal Sarandi - Godoj Kruz 19.00

Estudijantes - Belgrano 21.15

Atletiko Rafaela - Kilmes 22.15

Aldosivi - Boka Juniors 22.45

Nedelja

Velez - Sarmijento 00.30

Njuels Old Bojs - Lanus 19.00

Patronato - Tigre 19.45

Independijente - Olimpo 21.15

Defensa i Hustisija - Atletiko Tukuman 22.00

River Plata - Rasing 22.15

Serije:

Pobede: Lanus 3

Bez pobede: Kilmes 5, Urakan 4, Tigre 4, Atletiko Tukuman 3

Bez nerešenog: Banfild 18, Arsenal Sarandi 15, San Lorenco 14, Himnazija la Plata 8, Olimpo 8, Temperlej 8, Lanus 7, Njuels Old Bojs 7, Atletiko Rafaela 6, Atletiko Tukuman 5, Defensa i Hustisija 5, Estudijantes 4, Godoj Kruz 4, Sarmijento 3, Taljeres 3, Union Santa Fe 3

Porazi: Atletiko Tukuman 3

Bez poraza: Rosario 4, Aldosivi 3, Boka Juniors 3, Lanus 3, San Martin 3

0-2: Kilmes 9, Lanus 8, Aldosivi 4

2-3: Belgrano 5, Atletiko Tukuman 4, Godoj Kruz 4, Atletiko Rafaela 3, Himnazija la Plata 3, San Lorenco 3

3+: Atletiko Tukuman 4, Banfild 3, Himnazija la Plata 3, San Lorenco 3, Taljeres 3, Temperlej 3

(Podaci se odnose na nacionalno prvenstvo)

