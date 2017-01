KLADIONIČARSKI DAN (petak, 6. januar): Današnji zadatak za BONUS KVOTU 500 - pogodite ukupan broj poena na Žalgiris - Crvena zvezda i Real - CSKA!

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Poštovani posetioci portala MOZZART Sport, i danas za vas imamo lepe vesti.

*** Današnji zadatak: Pogodite ukupan broj poena na utakmicama Žalgiris - Crvena zvezda i Real CSKA. Dakle, ukupan broj poena i na jednoj i na drugoj utakmici (recimo, 320). Svako ko pogodi imaće priliku da iskoristi BONUS KVOTU 500! Komentari koji budu poslati posle 19.00 neće ući u konkurenciju za osvajanje BONUS KVOTE 500.

O čemu se radi? Mi postavljamo zadatke, vi u komentarima odgovarate, a najbolji ili najoriginalniji dobiće BONUS KVOTU 500.

KOŠARKA: Crvena zvezda je u sjajnoj formi. Poraženi su Makabi, Real i CSKA, tako da bi u Litvaniji mogla da padne slatka osveta crveno-belih. Žalgiris je slavio u Beogradu, što, priznaćete, nije tako lako. Zvezda je poznata po odličnoj odbrani, ali i po tome da lošije igra na strani. Velika je nepoznanica kako će se Dion Tompson snaći u novoj ekipi, pošto bi danas trebalo da debituje za crveno-bele. Beogradski sastav ima drugu najbolju odbranu sa 76,2 primljena koša u proseku, dok Žalgiris ide čak do 82 poena. Zvezda je u prethodna tri okršaja protiv litvanskog velikana imala prosek od 72 poena, a četa Šarunasa Jasikevičijusa je baš protiv Zvezde u Beogradu nedavno ubacio drugi najviši broj koševa u Evroligi ove sezone (88). Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

Još bi moglo da vas zanima: Crvena zvezda rivale u Evroligi lomi granitnom odbranom! Ništa novo i epohalno, ali u analitičkom tekstu novinara Eurohupsa ponovo se apostrofira defanzivna snaga čete Dejana Radonjića. Crvena zvezda je poboljšala igru u defanzivi, pobedila kod kuće Real Madrid i CSKA i samo potvrdila koliko je teško slaviti u Beogradu. Crvena zvezda u Evroligi prosečno prima 76,2 poena. Apostrofira se veliki broj ukradenih lopti, uloga Ognjena Kuzmića koji bi mogla da dovede Zvezdu u plej-of zonu.Crvena zvezda je najgora po procentu šuta za tri poena. Novinari Eurohupsa pišu da bi u slučaju da Zvezda sakrije tu anomaliju mogla da dođe do plej-ofa.Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

TENIS: Malo da prošaramo i belim sportom. Novak Đoković se sastaje sa Fernandom Verdaskom u polufinalu turnira u Dohi (meč neće početi pre 15.00. Naš teniser je vezao tri pobede savladavši Jan-Lenarda Štrufa, Horacija Cebaljosa i Radeka Štepaneka bez izgubljenog seta. Na isti način je Verdasko slavio protiv Vašeka Pospišila i mnogo bolje plasiranih od sebe Davida Gofana i Iva Karlovića. Podsetimo, Španac je 42. na ATP listi. Đoković je u minuloj godini odigrao 43 meča na tvrdoj podlozi od čega je 39 puta slavio. Verdasko ima 15 trijumfa i 14 poraza na betonu. Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Siti izbacuje Vest Hem iz FA Kupa, košarkaši Zvezde "naplaćuju" Žalgirisu

FUDBAL: Sve sem trijumfa Monaka nad drugoligašem Ažaksioom večeras bi bilo veliko iznenađenje (20.45). Kneževi su se raspucali ove sezone, postižu skoro tri pogotka u proseku i najefikasniji su u najjačim evropskim ligama. Leonardo Žardim je pronašao žicu Radamelu Falkau, Valeru Žermenu i družini. Neki će sada reći: OK, ali to je kup? Da, ali setite se šta je Monako uradio Renu u tom istom kupu? Da vam pomognemo - 7:0. Dakle, kec i tri plus ne bi smeli da dođu u pitanje (kvota 1,42), a za one hrabrije spremna je sigurna pobeda Kneževa (1,95).

KOŠARKA: Željko Obradović je konačno dočekao povratak Bogdana Bogdanovića. Armani je u velikoj krizi sa sedam poraza na minulih devet mečeva, što bi gigant sa Bosfora mogao da iskoristi. Srpski bek se, dakle, vraća u ekipu posle dva meseca lečenja povrede, ali je pitanje koliko će mu Žoc pružiti minuta na parketu. Armani je poražen od Žalgirisa u prošlom kolu, nakon čega su tesno savladali Pesaro 88:84. Da stvari budu gore, milanska ekipa je izgubila Rakima Sandersa, ponajboljeg igrača proteklih nedelja. Sa druge strane, Fener je izgubio od Olimpijakosa, nakon čega je potukao Efes. Obradović je izjavio da je najjača snaga Armanija brzina, ali da nemaju dobru odbranu. Uostalom, šta reći kada primite 84 koša od fenjeraša u ligi? Kombinazzija keca i ukupno poena više na meču od granice 157,5 uz kvotu 2,05 deluju sasvim pristojno. Meč je na programu od 18.45.

SKI SKOKOVI: Konačni obračun počinje. Mesto dvoboja nije OK Koral, niti su na suprotnim stranama Dok Holidej i Ajk Klenton, već je poprište borbe skakaonica Paul Auserlajtner u austrijskom Bišofshofenu, a akteri su Danijel-Andre Tande iz Norveške i Poljak Kamil Stoh.

Pobeđuje Tande - KVOTA 1,90 (kvota se odnosi na ukupnu pobedu na turniru "Četiri skakaonice")

Četvrto, poslednje po redu takmičenje na tradicionalnoj novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice pokazaće ko od njih dvojice zaslužuje svoje mesto u posebnom poglavlju istorije skijaških skokova.

Prednost od 1,7 poena u ukupnom plasmanu Turneje je na strani Norvežanina (otprilike 1 dužni metar), što garantuje žestoku borbu. Iz prikrajka, mada s malim šansama da ugrozi vodeći dvojac, vrebaće Austrijanac Štefan Kraft.

Opširnije OVDE.

- Budite i danas uz danas jer ćemo vam oko podneva zadati novi zadatak u vezi sa BONUS KVOTOM 500!

NAJAVA DANA (petak, 6. januar): Da li će Zvezda prisesti Žalgirisu u Evroligi? Pratimo i Čekićare koji dočekuju Građane u FA Kupu

KOŠARKA: To je ono što smo čekali od oktobra, to je noć koja nas seća na romantična vremena kada su Predrag Stojaković i Vlade Divac nosili dres Sakrementa. Srbi su konačno ponovo postali sila u NBA ligi. Bar kratkoročna sila.

Mučio se Boban Marjanović od dolaska u Detroit, ali je u neizvesnom duelu sa Šarlotom pokazao od kakvog je materijala satkan. Kao nekad u Evroligi Bobi je izmaltretirao centre Šarlota i došao do dabl-dabl učinka. Opširnije OVDE.

NBA REZULTATI

Indijana – Bruklin 121:109

/Džordž 26 – Hamilton 16/

Toronto – Juta 101:93

/Lovri 33 – Mak 17/

Detroit – Šarlot 115:114

/Haris 25 – Voker 32/

Nju Orleans – Atlanta 94:99

/Dejvis 20 – Šreder 23/

Hjuston – Oklahoma 118:116

/Harden 26 – Vestrbuk 49/

Dalas – Finiks 95:102

/Vilijams 20 – Blwedsou 26/

Denver – San Antonio 99:127

/Jokić 19 – Aldridž 28/

Portland – Los Anđeles Lejkers 118:109

/Mekkolum 27 – Klarkson/

LUDI TIKET, petak, 1.793.176 dinara: Ogradiš se sistemom, a dođe ti SVE!

LUDI TIKET (-), petak, 1.809.038 dinara: Baksuz godine - nisu mogli da daju nijedan, a onda natrpali pet komada!

TROSTRUKI SUPERPAR

Poštovani čitaoci MOZZART Sporta, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog posvećen kladioničarskom sadržaju u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama će biti Nemanja Banović, a nešto kasnije priključiće mu se Nikola Drenovac.

(FOTO: Action Images)