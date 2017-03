KLADIONIČARSKI DAN (UŽIVO): Crvena zvezda - Budućnost

​Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

UŽIVO KLAĐENJE: ČELSI - MANČESTER JUNAJTED

UŽIVO KLAĐENJE: CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST

24. minut - Ponovo Dženkins, ovoga puta sa poludistance - 58:47.

23. minut - Sjajni Dženkins ide na polaganje - 56:47. Njegov 19. poen. Bez sumnje, najbolji i najraspoloženiji pojedinac za igru u timu crveno-belih.

22. minut - Kuzmić koristi oba penala - 54:47.

22. minut - Poeni Ognjena Kuzmića, potom dobar potez Petra Popovića - 52:47.

Počelo je drugo poluvreme!

KRAJ PRVOG POLUVREMENA!

20. minut - Zoran Nikolić maksimalan sa penala - 50:45.

19. minut - Evo odgovora gostiju! Markus Vilijams i Suad Šehović pogađaju trojke - 50:43. Kakvo šutersko veče, kakva utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić. Crvena zvezda 9/11, a Budućnost 8/13 za tri. Ko god da je došao večeras uživo da posmatra ovaj duel, nema šanse da se pokajao. Odličan meč.

19. minut - Kako igra Čarls Dženkins... Njegova nova trojka - 50:37.

17. minut - Džej Ar Rejnolds uspeva da poentira, ali Marko Gudurić trojkom gasi sve nade gostiju o topljenju ove prednosti na neku razumnu razliku - 44:30.

17. minut - Raste li raste prednost Zvezde... Stefan Jović deli lopte šakom i kapom, a Ognjen Kuzmić poentira - 41:30.

16. minut - Stefan Jović pogađa trojku! Zvezda 6/7 za tri - 39:30.

16. minut - Prvi poeni Ognjena Kuzmića iz igre - 36:30. Ilijas Zuros traži tajm-aut.

15. minut - Brutalni Dženkins ponovo precizan izvan linije 6,75. Pre toga je Nemanja Vranješ bio polovičan sa crte - 34:30.

15. minut - Nemanja Gordić pogađa iz driblinga sa poludistance - 31:29.

14. minut - Ognjen Kuzmić maksimalno koristi penale - 31:27.

14. minut - Trojka Gordića! Peta trojka za Budućnost iz devet pokušaja - 29:27.

13. minut - Gordić 1/2 sa crte - 27:24. Serija sjajnih poteza Čarlsa Dženkinsa - 29:24.

13. minut - Nemanja Gordić ide na prodor, treću ličnu grešku pravi Nejt Volters.

12. minut - Vraćamo se u dvoranu Aleksandar Nikolić. Izgleda da nismo mnogo toga propustili. Samo je Oven Klasen polovično iskoristio bacanja - 27:23.

- Da malo skoknemo do Engleske! CRVENI KARTON je u 35. minutu zaradio Ander Erera, Mančester Junajted je sa desetoricom na terenu. Podsetimo, Crveni đavoli su ušli veoma oslabljeni pred ovaj duel izostancima Zlatana Ibrahimovića, Vejna Runija i Antonija Marsijala. LIVE BET: Pobeda Čelsija 1,50, X vredi 3,25, a trijumf Junajteda čak 10,25.

KRAJ PRVE ČETVRTINE!

10. minut - Nakon poena Nemanje Gordića Oven Klasen pravi faul, a Marko Simonović koristi dva bacanja. U poslednjim sekundama prve četvrtine Čarls Dženkins krade loptu Nemanji Gordiću i šalje je Dionu Tompsonu koji donosi crveno-belima lake poene - 27:22.

9. minut - Sjajna blokada Marka Simonovića, osujećen je šut Džej Ara Rejnoldsa za tri. Na drugoj strani trojka Branka Lazića, potom odgovor Ovena Klasena koji je lepo okrenuo Stefana Jovića. Plej Zvezde odmah proigrava Luku Mitrovića koji poentira, a odmah sledi trojka Suada Šehovića - 23:20. Buran pretposlednji minut prve četvrtine.

8. minut - Poeni Diona Tompsona - 18:15.

7. minut - Trojka Luke Mitrovića - 16:15. Prilično uzbudljiva prva četvrtina, ekipe se smenjuju u vođstvu. Izlazi Čarls Dženkins, u igru se vraća Stefan Jović.

6. minut - Ponovo Savović zatrpava koš crveno-belih izvan linije 6,75. Njegova druga trojka, a treća Budućnosti iz četiri pokušaja - 13:15.

5. minut - Faul Markusa Vilijamsa, a Branko Lazić koristi oba penala - 13:12.

5. minut - Prva lična greška Marka Simonovića.

5. minut - Odlična kretnja Petra Popovića bez lopte - 11:12. Crvena zvezda zasad ima tri izgubljene lopte. Gosti dobro igraju u odbrani. Marko Simonović menja Stefana Jovića, Čarls Dženkins će na pleja.

4. minut - Amerikanac veže šest poena, pošto je posle poena iz igre iskoristio i dodatni faul koji je napravio Zoran Nikolić - 11:10.

4. minut - Čarls Dženkins pogađa za tri, pre toga je poentirao Zoran Nikolić - 8:10.

2. minut - Nova trojka gostiju, ovoga puta je precizan bio Boris Savović. Potom uzvraća Nemanja Dangubić. Još jednom Vilijams - 6:8.

2. minut - Stefan Jović odlično koristi prazan prostor i donosi prve poene Zvezdi na ovom meču - 2:3.

2. minut - Trojka Markusa Vilijamsa - 0:3.

UTAKMICA JE POČELA! Lopta za Budućnost.

- Stefan Jović se nalazi u sastavu crveno-belih! Zvezdin plejmejker nije igrao od meča protiv Galatasaraja kada je dobio udarac, a ima hronično problem sa leđima zbog koje je propustio i gostovanje CSKA ranije ove sezone.

- Luka Mitrović je, takođe, u prvih 12, iako se posle meča sa Real Madridom žalio na povredu. U konkurenciji za tim je i roviti Nemanja Dangubić.

- Ostanite sa nama i pratite tekstualni prenos okršaja Crvena zvezda - Budućnost!

- Poznati su sastavi za okršaj Čelsija i Mančester Junajteda u četvrtfinalu FA kupa!

Čelsi (3-4-3): Kurtoa - Aspilikueta, David Luiz, Kejhil - Mozes, Kante, Matić, Alonso - Vilijan, Dijego Kosta, Azar.

Mančester Junajted (3-4-3): De Hea - Džons, Smoling, Roho - Valensija, Erera, Pogba, Darmijan - Mhitarjan, Rašford, Jang.

- Evo sastava za okršaj Lacio - Torino. Igraju Dušan Basta, Saša Lukić, Sergej Milinković Savić i Adem Ljajić. Filip Đorđević je na klupi.

KOŠARKA: Zanimljivosti iz NBA lige!

ŠARLOT - ČIKAGO 00.00

- Šarlot je slavio na polovini od šest prethodnih mečeva

- Čikago ima samo jedan trijumf na šest minulih okršaja

- Šarlot prosečno postiže 105,24, prima 104,35, a utakmice okončava sa 209,59 poena u proseku

- Čikago prosečno postiže 101,80,prima 103,26, a mečeve okončava sa 205,06 poena

TORONTO - DALAS 00.30

- Toronto je slavio na dve, a Dalas na četiri od šest proteklih mečeva

- Toronto prosečno postiže 107,27 poena, prima 103,77, a mečeve okončava sa 211,05 poena

- Dalas prosečno postiže 98,42, prima 99,78, a utakmice završava sa 198,20 poena u proseku

SAN ANTONIO - ATLANTA 01.00

- San Antonio je samo jednom poražen na šest minulih mečeva, Atlanta triput

- San Antonio prosečno postiže 106,51 poena, prima 98,32, a mečeve okončava sa 204,83 poena u proseku

- Atlanta prosečno postiže 103,95, prima 104,38, a mečeve okončava sa 208,33 poena

MEMFIS - MILVOKI 01.00

- Memfis ima pet poraza, a Milvoki šest pobeda na isto toliko minulih mečeva

- Memfis prosečno postiže 101,21 poena, prima 100,83, a mečeve okončava sa 202,05 poena u proseku

- Milvoki prosečno postiže 105,08, prima 104,31, a mečeve okončava sa 209,38 poena u proseku

MINESOTA - VAŠINGTON 01.00

- Minesota je slavila na četiri, a Vašington na pet od proteklih šest utakmica

- Minesota prosečno postiže 104,68, prima 104,77, a utakmice završava sa 209,45 poena u proseku

- Vašington prosečno postiže 109,15, prima 106,62, a utakmice završava sa 215,77 poena u proseku

JUTA - LA KLIPERS 02.00

- Juta i LA Klipers ostvarili su po četiri pobede na šest prethodnih mečeva

- Juta prosečno postiže 100,59, prima 96,45 poena, a mečeve okončava sa 197,05 poena u proseku

- LA Klipers prosečno daju 107,82, primaju 104,73, a mečeve završavaju sa 212,55 poena u proseku

SAKRAMENTO - ORLANDO 03.30

- Sakramento je poražen na svih šest prethodnih utakmica, Orlando je na istom broju minulih duela zabeležio dve pobede

- Sakramento prosečno postiže 102,76, prima 106,09 poena, a utakmice završava sa 208,85 poena u proseku

- Orlando prosečno postiže 99,72, prima 106,07, a utakmice završava sa 205,79 poena u proseku

DENVER - LA LEJKERS 03.30

- Denver je ostvario četiri pobede na šest proteklih duela, LA Lejkers samo jednu

- Denver prosečno postiže 110,68 poena, prima 110,89, a mečeve okončava sa 221,58 poena u proskeu

- LA Lejkers prosečno postiže 104,47 poena, prima 111,09, a mečeve okončava sa 215,56 poena u proseku

KOŠARKA: Evo jednog predloga od nas za igrače, a vi recite šta mislite. Naš predlog je plus na Pola Milsapa (granica 18,5). Zašto? Krilni centar Atlante i njen najbolji pojedinac je na pet poslednjih okršaja postizao skoro 21 poen u proseku (20,8). On je na jedinom ovogodišnjem meču protiv San Antonija upisao 32 poena. Važno je napomenuti da su tada Sparsi bili kompletni. Još jedno: zašto? San Antonio je ozbiljno osakaćen odsustvom Lamarkusa Oldridža, Tonija Parkera, Marija, a i Kauaj Lenard je pod znakom pitanja.

Dakle, realno je očekivati da će Milsap prebaciti marginu 18,5, pogotovo zbog činjenice što San Antonio trenutno najviše kuburi sa pozicijom krilnog centra, a rekosmo vam, upravo je ova pozicija od presudnog značaja za Hokse. Inače, Milsapa će verovatno čuvati Dejvid Li.

KRAJ

Premijer liga Rusije

Lokomotiva Moskva - Krasnodar 1:2 (1:0)

/Ignatjev 36 - Mamaev 56, Vanderson 64/

Liga 1 (Rumunija)

Gaz Metan Medijaš - Targu Mureš 2:0 (0:0

/Munteanu 63, Sikorski 90+1/

Superliga

Metalac - Vojvodina 0:3 (0:1)

/Malbašić 15, 85, Paločević 73/

- GOOOOOL! MALBAŠIĆ - 3:0!

TENIS: Malo da presečemo ovo fudbalsko popodne najavama iz belog sporta. Uzeli smo nekoliko od kolege Slavka Đorđevića, ostatak njegovih predloga pronađite OVDE.

KERBER - PARMENTIJE H 1 (-5,5) KVOTA 1,70

Počinjemo od prvog večerašnjeg meča (19 č), a to je duel malo poznate Poline Permentije i Angelike Kerber koja će se nakon ovog turnira vratiti na prvo mesto svetske liste pošto je Serena Vilijams izgubila bodove jer preskače i ovaj i naredni veliki trurnir koji se održava u Majmiju zbog povrede kolena. U svakom slulaju, Nemica je velika favoritkinja u duelu sa Francuskinjom, koju je i dobila u jedinom njihovom dosadašnjem duelu davne 2010.

POSPIŠIL - LAJOVIĆ KI 2, KVOTA 2,29

Za kraj ovog pregleda, da ne zaboravimo i na našeg Dušana Lajovića koji se probio kroz kvalifikacije do trećeg kola, što mu je najveći uspeh u karijeri kada su mastersi u pitanju. Njegov protivnik je Kanađanin Vasek Pospišil koji je u prošloj rundi neočekivano savladao Endija Marija. Momak češkog porekla je zaista odigrao fantastično i jednostavno bio bolji od prvog igrača sveta, ali verujemo da ne može dva puta tako da odigra. Iako je jednom slavio protv momka iz Stare Pazove, bilo je to pre dve godine i bilo je "gusto", te i navijački i rezonski verujemo u srpskog reprezentativca.

- GOOOOOOOOOOOL! Aleksandar Paločević! Voša vodi sa 2:0!

- OPA! Ofanzivac Metalca Miloš Mijić pogađa okvir gola! U toku je 71. minut... (((UŽIVO KLAĐENJE)))

FUDBAL: Ispade da vas samo ložimo da igrate na malo golova, ali zaista i u Nemačkoj očekujemo 0-2. Kome je promakla najava večerašnjeg duela Lans - Sošo (20.45), neka baci pogled nekoliko postova niže, a mi idemo dalje.

Narodski rečeno, Dizeldorf ne može vola da ubode. Večerašnji domaćin nije postigao gol na sedam od devet minulih mečeva u Cvajti (na četiri od proteklih šest kod kuće), glavni napadač ekipe Ruven Henings (prošle godine došao na pozajmicu iz Barnlija) zatresao je mrežu poslednji put pre minulog kola još u oktobru. Kad je to bilo, burazeru... Verovatno je i njegova familija zaboravila. Ajntraht pak ume da pronađe put do mreže, ali uglavnom igra tvrdo (0-2 na šest od sedam prethodnih utakmica).

Kad se sve sabere i oduzme, 0-2 je realna opcija (kvota 1,70), a onaj ko bi želeo da se još više ogradi ima spremnu kombinazziju X2&0-3 (kvota 1,60). Jasno - gosti su favoriti, pošto su u sasvim realnoj poziciji da izbore plasman u Bundesligu. Dizeldorf igra loše kod kuće, Ajntraht ume da otkine bodove u gostima, tako da je i druga opcija apsolutno moguća.

DA LI ZNATE? Kojem je evropskom klubu dosuđeno najviše penala u Ligi šampiona? Odgovor potražite OVDE.

POLUVREME

Superliga

Metalac - Vojvodina 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Malbašić 15/

VAŽNO: Ozbiljan udarac za Volfzburg! Opširnije OVDE.

- GOOOOOOOOOOL! Vojvodina vodi protiv Metalca. Protutnjali su odbranom domaćih nekadašnji igrači Partizana Nikola Trujić i Filip Malbašić i lagano doveli svoj tim do prednosti... Novosađani ne planiraju da se zaustave. LIVE BET: Voša sledeća postiže gol (kvota 1,95).

FUDBAL: Ne mogu da ga prime, ne mogu ni da ga daju! Možda ne baš bukvalno, ali tako u poslednje vreme igra Sošo. I dok raspucani Monako, Lion i PSŽ prosečno postižu između dva i tri gola po meču u Ligi 1, to nikako nije slučaj u drugorangiranom francuskom takmičenju gde je Lans sa 1,39 pogodaka među četiri najefikasnija tima. Dakle, večeras (20.45) na Feliks Bolaru ne bi trebalo očekivati mnogo golova. Trener Sošoa Alber Koltje zategao je odbranu svoje ekipe samo tako. Lavovi imaju jednu od najtvrđih defanziva u ligi. Golobradi golman Maksens Prevo nema mnogo posla među stativama, uglavnom zahvaljujući stabilnoj odbrani sačinjenoj od igrača koji već dugo zarađuju hleb u francuskom fudbalu.

Ipak, Lans je favorit i ne sme da prosipa bodove ukoliko želi da se sledeće godine brčka u prvoligaškim vodama. Očekujte da će Lans od prvog minuta krenuti svom snagom u jurnjavu na tri boda. Ako vas još uvek nismo ubedili da odigrate 0-2 (kvota 1,53) ili 1&0-2 (kvota 3,30), evo još nekoliko informacija:

- Sošo je vezao sedam mečeva u Ligi 2 na kojima je odigrao 0-2

- Sošo je na četiri minula gostovanja odigrao 0-2

- Lans je na protekla tri okršaja sa Sošoom odigrao 0-2

- Sošo prosečno postiže 0,93 golova (u gostima 0,79)

- Lans je 19 od poslednjih 25 mečeva kod kuće odigrao 0-2

- Sošo nije postigao gol na pet od proteklih sedam mečeva

(Podaci se odnose na Ligu 2, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Gde ćete boljeg protivnika za izlazak iz krize od Osasune? Petar Vasiljević nema izbora, pa po ko zna koji put poziva svoje igrače da ne gube veru u ostanak u eliti, ali surove brojke su uvek tu razuvere Pamplonce i ubiju i najmanju dozu optimizma - Osasuna nije osetila slast pobede na 18 minulih mečeva u Primeri, a vezala je šest poraza.

E sad, Eibar igra promenljivo u gostima i zbog toga bi možda ovde najmudrije bilo izbeći prognozu pobednika i gađati golove ili možda iskombinovati pogotke sa duplom šansom. Plus, gosti će biti lišeni usluga veziste Frana Rika koji je sve do danas bio pod znakom pitanja. Dakle, X2&2+ (kvota 1,48) ne bi trebalo da omane, X2&3+ (kvota 2,30) je za malo hrabrije, a 2&3+ za baš odvažne. Nije isključena poslednja opcija. Setite se da je Eibar početkom januara tukao Osasunu u Kupu kralja i to u gostima sa 3:0, ali i da je u prošlom kolu ubedljivo poražen od Reala (4:1), te će danas sasvim sigurno iskaliti bes na Osasuni.

Zanimljivosti:

- Osasuna je šest od proteklih sedam mečeva kod kuće odigrala 3+

- Osasuna je primila bar tri gola na šest od proteklih sedam mečeva kod kuće

- Eibar je primio bar dva gola na 11 od 16 proteklih gostovanja

- Eibar je odigrao 3+ na osam od poslednjih devet utakmica

- Osasuna na svom stadionu prima 2,31 golova u proseku

- Osasuna je primila bar dva gola na šest proteklih mečeva

(Podaci se odnose na Primeru, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

*** Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan...

- Edgar Davids (44)

- Mark Klatemburg (42)

- Marko Marin (28)

- Holger Badštuber (28)

- Tanja Medved (43)

FUDBAL: Kompletno 20. kolo holandske Erste Divizije igra se večeras od 20 časova.

Ahiles - RKC 20.00

Ajndhoven - PSV II 20.00

Amere Siti - Dordreht 20.00

Den Boš - Venlo 20.00

Fortuna Sitard - NAC Breda 20.00

Helmond - De Grafšap 20.00

Ajaks II - Volendam 20.00

MVV Mastriht - Utreht II 20.00

Os - Kambur 20.00

Telstar - Emen 20.00

Serije:

Pobede: De Grafšap 4

Bez pobede: Dordreht 8, Helmond 7, Utreht II 5, Os 4

Bez nerešenog: De Grafšap 13, RKC 8, NAC Breda 7, Ahiles 4, Kambur 4, Telstar 4

Bez poraza: Venlo 5, De Grafšap 4, Almere 3

0-2: Den Boš 4, Volendam 4, Utreht II

3+: RKC 8, De Grafšap 4, Os 3

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice MOZZART. Ovo je pet najigranijih parova dana:

1010 LACIO - TORINO (tip 1, kvota 1,55) - početak 20.45

1031 VERONA - ASKOLI (tip 1, kvota 1,45) - početak 20.30

4109 BENFIKA - BELENENSES (tip 1, kvota 1,18) - početak 21.00

2708 METALAC - VOJVODINA (tip 2, kvota 2,20) - početak 16.30

2054 ČELSI - MANČESTER JUNAJTED (tip 1, kvota 1,75) - početak 20.45

KOŠARKA: Utakmicama MZT - Mornar (18.00) i Crvena zvezda - Budućnost (21.00) biće spuštena zavesa na ligaški deo sezone jadranskog karavana.

Za sada je poznato samo jedno - Krka je poslednja i sledeće sezone neće učestvovati u ABA ligi. Kada je reč o polufinalnim parovima, naziru se već neko vreme, ali i dalje ništa nije sigurno. Konačna odluka će pasti upravo u derbiju poslednjeg kola, u dvorani Pionir.

Zvezda je osigurala "pol poziciju", Cedevita je sigurno druga, ali bi Đetići eventualnim trijumfom nad aktuelnim šampionom "pobegli" na treću poziciju i izbegli najtežeg rivala u polufinalu. Rezultati u odnosu na ulaganja nisu zadovoljili odgovorne iz Podgorice, a komentar Dejana Radonjića da "nema prostora za kalkulacije" nedvosmisleno navodi da će crveno-beli ići na pobedu i na taj način izboriti još minimum dva okršaja sa Budućnošću.

Uprkos tome što Stefan Jović i dalje nije u mogućnosti da pomogne saigračima i što je Nemanja Dangubić i dalje rovit, uloga apsolutnogf favorita dodeljena je srpskom predstavniku. Prošlost nas uverava da Zvezda i Budućnost neće prebaciti granicu od 155,5 poena, jer na 12 poslednjih okršaja ova granica nije nijednom prebačena.

Najlogičniji izbor u tom slučaju bila bi kombinacija jedinice i minus poena, koja u kladionici MOZZART plaća kvotom 2,26.

Humanitarni tiket u podne: Ognjen Stojaković tipuje za Institut za neonatologiju

*** Šta kaže tradicija?

- Neftohimik Burgas i Vereja su na sva tri međusobna duela odigrali nerešeno

(16.30: Neftohimik Burgas - Vereja, tip X, kvota 3,15)

- ROPS i SJK su igrali GG na četiri minula okršaja

(17.00: ROPS- SJK, tip GG, kvota 1,70)

- Hapoel Ramat Gan i Hapoel Jerusalem su pet poslednjih odmeravanja snaga okončali sa dva ili manje golova

(18.00: Hapoel Ramat Gan - Hapoel Jerusalem, tip 0-2, kvota 1,69)

- Sedam uzastopnih mečeva Osa i Kambura dolazio je tip GG&3+

(20.00: Os - Kambur, tip GG&3+, kvota 1,62)

- Benfika je pobeđivala Belenenses na šest prethodnih duela bez primljenog pogotka

(21.00: Benfika - Belenenses, tip SP1, kvota 1,87)

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 16:30 1207 BUG 1 Neftohimik - Vereya ki X 3,15 Pon 21:00 4109 POR 1 Benfica - Belenenses sp 1 1,87 Pon 20:00 1638 HOL 2 Oss - Cambuur tgg gg3+ 1,62 Pon 17:00 5743 FIN K RoPS - SJK tgg gg 1,70 Pon 18:00 8511 IZR 2 Hapoel R.G. - Hapoel J. ug 0-2 1,69 Kladi se

FUDBAL: Seriju nešto slabijih rezultata Verona je prekinula sa dva trijumfa bez primljenog gola i vratila se u trku za plasman u Seriju A. Na Bentegodiju ne bi smela da ima problema sa Askolijom, pogotovo što ga je tukla jesenas u gostima (4:1), a ukupno je u seriji od pet trijumfa nad pomenutim rivalom. Askoli iza sebe ima tri uzastopna poraza, teško će izbeći još jedan... Jedinica vredi pristojnih 1,40, dok u Trostrukom superparu može da dostigne i 1,55.

Ostale predloge i tipovanja možete da pročitate OVDE.

KOŠARKA: Ponuda iz specijala kladionice MOZZART kada su u pitanju strelci izgleda ovako...

MZT - MORNAR 18.00

Klof (MZT, prosek 10,0), granica 10,5

Lalić (MZT, prosek 10,8), granica 10,5

Skot (MZT, prosek 12,6), granica 13,5

Drenovac (MZT, prosek 13,1), granica 13,5

Voler (Mornar, prosek 14,7), granica 14,5

Džons (Mornar, prosek 13,6), granica 13,5

Elis (Mornar, prosek 10,1), granica 9,5

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST 21.00

Dženkins (Crvena zvezda, prosek 8,7), granica 9,5

Mitrović (Crvena zvezda, prosek 7,6), granica 8,5

Gudurić (Crvena zvezda, prosek 8,4), granica 8,5

Simonović (Crvena zvezda, prosek ‚10,7), granica 12,5

Volters (Crvena zvezda, prosek 8,9), granica 8,5

Kuzmić (Crvena zvezda, prosek 9,4), granica 9,5

Savović (Budućnost, prosek 10,7), granica 11,5

Rejnolds (Budućnost, prosek 9,8), granica 10,5

Vilijams (Budućnost, prosek 10,4), granica 9,5

Su. Šehović (Budućnost, prosek 9,7), granica 9,5

FUDBAL: Lacio ubedljivo, Torino promenljivo. Poslednji meč 28. kola Serije A mogao bi da donese dosta uzbuđenja na Olimpiku gde će Nebesko plavi ugostiti pulene srpskog stručnjaka Siniše Mihajlovića...

- Lacio je na osam prethodnih utakmica protiv Torina kod kuće postigao najmanje jedan gol

- Lacio je na tri poslednja meča protiv Torina na svom stadionu postigao dva ili više pogodaka

- Lacio i Torino su igrali 3+ na četiri od pet minulih okršaja na Olimpiku, uključujući i jedan prijateljski

- Torino je primio najmanje jedan gol na osam prethodnih duela

- Torino je u seriji od četiri utakmice koje igra 3+

- Torino je primio dva ili više golova na pet od sedam minulih gostovanja

Prvi golman Lacija Federiko Marketi je i dalje pod znakom pitanja, dok Džoel Obi i dalje zbog povrede ne može da pomogne Torinu.

Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

FUDBAL: Nekada jedan od najnezahvalnijih mečeva za klađenje, danas fiks dana!

Četvrtfinale FA kupa, Čelsi - Mančester Junajted (20.45, Sportklub 1).

Jedinica kao vrata! Jer, gosti su na Stamford Bridž doputovali bez Zlatana Ibrahimovića suspednovan), Markusa Rašforda (grip), Entonija Marsijala i Vejna Runija (povređeni) i sve osim ubedljivog trijumfa Čelsija biće "bingo" za Crvene đavole. Plavci suvereno koračaju ka tituli u Premijer ligi, jedini ovosezonski duel protiv Junajteda dobili su rezultatom 4:0, a ne treba izostaviti ni činjenicu da će Žoze Murinjo znatno više pažnje posvetiti revanš meču osmine finala Lige Evrope protiv Rostova koji je na programu u četvrtak.

Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

*** 'Ajde da se razmrdamo. Statistikaaa...

GG

Omonija 20/26 (77%) - početak 18.00

Ajaks II 22/29 (75%) - početak 20.00

Torino 20/27 (74%) - početak 20.45

Tirol Inzbruk 17/23 (74%) - početak 18.30

Os 21/29 (72%) - početak 20.00

Osasuna 17/26 (65%) - početak 20.45

3+

Os 25/29 (86%) - početak 20.00

Omonija 19/26 (73%) - početak 18.00

Ajaks II 21/29 (72%) - početak 20.00

De Grafšap 21/29 (72%) - početak 20.00

0-2

Metalac 18/25 (72%) - početak 16.30

Sošo 20/28 (71%) - početak 20.45

GG&3+

Omonija 18/26 (69%) - početak 18.00

Torino 18/27 (67%) - početak 20.45

1&3+

Benfika 9/12 (75%) - početak 21.00

Hapoel Ber Ševa 8/12 (67%) - početak 20.00

1-1

Benfika 8/12 (67%) - početak 21.00

NAPOMENA: Tip, klub, broj mečeva na kojima je dolazio navedeni tip, ukupan broj mečeva, procenat, satnica

LUDI TIKET, ponedeljak, 240.000 dinara: Alo, Požega, prošao tiket!

LUDI TIKET (-), ponedeljak, 4.351.188 dinara: Pogodio 25 puta, ali Tulon je sve poništio!

KOŠARKA: Noć bez Srba na NBA parketima obeležio je spektakl u Ohaju, gde je Hjuston bacio šampiona na kolena! Džejms Harden stigao je do šesnaestog tripl-dabla ove sezone i sa 38 poena, 10 skokova i 11 asistencija naneo vladaru NBA lige četvrti poraz u poslednjih pet utakmica. Opširnije možete da pročitate OVDE.

NBA - REZULTATI Bruklin - Njujork 120:112

/Lopez 25 - Entoni 27/ Indijana - Majami 102:98

/Džordž 288 - Vajtsajd 26/ Hjuston - Klivlend 117:112

/Harden 38 - Džejms 30/ Finiks - Portland 101:110

/Buker 28 - Lilard 39/ LA Lejkers - Filadelfija 116:118

/Klarkson 30 - Šarić 29/

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa)

NAJAVA DANA (13.mart): Košarkaši Zvezde biraju rivala za polufinale Jadranske lige! Duel titana u FA Kupu

Poštovani čutaoci portala MOZZART Sport, ljubitelji klađenja i ostali, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog u kome ćemo vas pravovremebno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama će biti Nikola Drenovac, a nešto kasnije priključiće se Nemanja Banović.

(FOTO: Action Images)