UŽIVO: Ne da se Vršac! Zvezda u debelom plusu

UŽIVO KLAĐENJE: VRŠAC - PARTIZAN!

35. minut - Poeni Vila Hečera, Branislava Ratkovice i Stefana Birčevića koji vode Partizan na plus šest. Potom je bio precizan Miljan Pavković, ali uzvraća Hečer novom trojkom - 68:74.

32. minut - I dalje neizvesno u Vršcu - 65:65...

10. minut - Crvena zvezda na kraju prve četvrtine ima plus 12 (28:16). Sluti se još jedna ubedljiva pobeda crveno-belih. Najefikasniji u redovima domaćina su Nejt Volters, Marko Gudurić, Čarls Dženkins i Milko Bjelica sa po pet poena. Ivan Jelenić je sa druge strane upisao 10.

30. minut - Vil Hečer i Đorđe Majstorović istopiše prednost Vršca. Novi preokret crno-belih - 59:60! Počela je poslednja deonica...

27. minut - Miljan Pavković vodi Vrščane na plus šest - 59:53!

26. minut - U Vršcu bez suštinskih promena. Partizan se odlepi, pa se Vršac opet vrati. I sve tako... Raspucali su se Jordan Minčev i Vanja Marinković. Ponovo se budi Stefan Fundić koji pogađa izvan linije 6,75 - 56:53.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA: Vršac - Partizan 40:45



Uspeo je Partizan u finišu da se bar malo odlepi, ali sigurno je da mu neće biti lako u nastavku. Domaćin je pokazao zube što mu se isplatio. Nikola Jeftić je sa 14 poena najefikasniji pojedinac u obe ekipe, dok je dobar bio i Stefan Fundić, pogotovo u uvodnim minutima utakmice ostvarivši ukupno devet poena. Stefan Birčević i Mihajlo Andrić bili su Partizanovi protagonisti u prvoj deonici sa 12, odnosno devet poena. Pred kraj poluvremena pogodili su Miloš Koprivica za dva poena i Vanja Marinković koji je dao trojku omogućivši Partizanu plus pet.

15. minut - Vodi Vršac! Partizan nikako ne može da održi rezultatski suficit. I dalje crno-beli lete na krilima Mihajla Andrića i Stefana Birčevića koji nastavljaju da obasipaju koš Vrščana. Doduše, probudio se i Vil Hečer koji je pogodio trojku. Kako bilo, ništa lošiji nije ni domaćin. Mirko Đerić je pogodio trojku za izjednačenje, potom Jordan Minčev upisao dva poena za vođstvo domaćih - 34:32!

10. minut - Partizan vodi za pola koša (20:19). Ne daju se Vrščani. Stefan Fundić je zasad stao na onih sedam poena, ali su to nadomestili Nikola Jeftić i Bojan Krstović. U redovima crno-belih najviše su se istakli Mihajlo Andrić i Stefan Birčević sa šest, odnosno pet poena. Kraj prve četvrtine!

8.minut - Brzopotezno uzvraćaju udarac gosti. Mihajlo Andrić je sa dve trojke prvo doneo izjednačenje, a potom i prednost Partizanu - 11:14.

5. minut - Domaćin u vođstvu u uvodnom delu utakmice. Crno-bele je najviše namučio Stefan Fundić koji je ubacio sedam poena.

HOKEJ:

Svetsko prvenstvo

Kanada - Norveška 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

/Šen 18, Parajko 19, 39, 59, Šejfele 35/

Danska - Italija 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

/Hart 58, Regin 59/

FUDBAL:

Oman 1

Fanja - Al Rustak 0:0

Džalan - Al Kabora 0:0

Maskat - Oman 1:1 (0:0)

Al Nahda - Al Nasr 0:1 (0:0)

Sohar - Dofar 1:3 (1:1)

Zanimljivo, svi došli iz iksa...

TENIS:

ATP Rim, 1. kolo

Muškarci

Hase - Berlok 0:2 (3:6, 5:7)

Dame

Peng - Bartel 1:2 (1:6, 6:3, 3:6)

HOKEJ: Kanada vodi sa 2:0 protiv Norveške u okviru šestog kola Grupe B Svetskog prvenstva koje se održava u Parizu i Kelnu. Dakle, aktuelni šampion i branilac trofeja - izuzev onog iznenadnog poraza od Švajcarske - nastavlja da seje strah gde god se pojavi, ali nama je privukla pažnju odlična kvota u lajvu na tip da će oba tima postići bar po gol. OK, Kanada je stvarno sila, ali nije nemoguće da Norvežani munu bar jedan. Trenutno GG vredi 2,00!

TENIS: Viktor je uspeo!

ATP Rim, 1. kolo

Muškarci

Troicki - Napolitano 2:0 (7:6(1), 6:2)

Dame

Curenko - Kjeza 2:0 (7:5, 6:2)

- Dok se ne zahukta situacija na fudbalskom nebu, opet ćemo se vratiti na beli sport, tačnije na turnir u Rimu gde je Viktor Troicki osvojio prvi set protiv deset skoro 10 godina mlađeg Stefana Napolitana i to posle tajbrejka. Dobro se držao mladi Italijan, ali nije izdržao do kraja. Naš teniser u drugoj deonici vodi sa 3:0. I na ovaj meč se možete kladiti uživo.

KOŠARKA: Odluka o poslednjem učesniku konferencijskog finala biće doneta noćas (2.00, Sportklub 1) što je, s obzirom na prikazano, možda i najpošteniji scenario. Vašington je bio bolji u prva četiri duela, ali nije uspeo da naplati dobre partije, kao ni Boston koji je više pokazao u preostala dva okršaja.

Ukoliko budu poraženi večeras, prva pomisao Seltiksima biće dalekometni hitac Džona Vola kojim su Vizardsi došli do pobede, odnosno izjednačenja u seriji (3-3) i prilike da se nađu u finalu Istoka, prvi put još od 1979. godine. Samo je u poslednjem kvartalu viđeno šest izjednačenja i devet promena prednosti...

Da li je strela Vola u srce Kelta dala dodatnu energiju Čarobnjacima ili će Boston ipak opravdati ulogu favorita? Teško pitanje. Stratega Vašingtona Skota Bruksa može da brine što startna petorka više ne čini prevagu. Jer, u poslednja dva meča su kombinovano u minusu dok su na parketu. Pored činjenice da Džon Vol i drugovi ne uspevaju da ostvare zalihu, Boston je savladao Vašington na svim ovosezonskim mečevima u plej-ofu u TD Gardenu.

Kako je nezahvalno prognozirati pobednika, toplo preporučujemo plus poene, jer je na svim mečevima u Bostonu ove sezone palo više od 209,5 poena, koliko je granica u kladionici MOZZART. Kompletnu ponudu za ovaj meč možete da pogledate OVDE.

TENIS: Marija Šarapova je izborila plasman u drugu rundu turnira u Rimu savladavši Kristinu Makejl sa 2:0 (6:4, 6:2). Amerikanka je pružila snažan otpor u prvom setu kada je triput napravila brejk, ali izgleda da je to bio njen maksimum. Šarapova joj je u drugom setu triput oduzela servis i lagano došla do trijumfa posle časa i 43 minuta igre. Podsetimo, turnir u Rimu igra se za nagradni fond od 3.076.495 evra.

Prošao je jedan od najigranijih parova!

DAVID GOFAN - TOMAS BELUČI (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 2:1

David Gofan je razbio tvrd orah zvanog Tomas Beluči - 2:1 (6(5):7, 6:3, 6:4). Nije bilo lako, ali Belgijanac je uspeo da posle dva sata i 33 minuta slomi otpor tvrdog Brazilca koji je u prvom setu stigao do vođstva. Poveo je Beluči sa 2:0, Gofan je stizao, ali je na kraju 59. teniser sveta stigao do podviga. Kao da ga je ovo vođstvo zbunilo, pošto je u drugom setu triput brejkovan u U trećem setu je baš bilo tesno, ali je Gofan pokazao da je kvalitetniji. Turnir u Rimu za muškarce igra se za nagradni fond od 4.507.375 evra.

TENIS: Idemo malo na turnir u Rimu gde je na programu prva runda u muškoj i ženskoj konkurenciji. Zamalo da Kristina Makejl osvoji prvi set protiv Marije Šarapove, ali se Ruskinja vratila nakon dva pretrpljena brejka - 6:4. Interesantno je da smo u prvoj deonici videli ukupno sedam brejkova. OVDE se kladite uživo.

Bacite pogled na rezultate:

Stricova - Kasatkina 0:1 (4:6), predat meč

Zigemund - Osaka 2:0 (6:2, 6:4)

Sinjakova - Zeng 2:1 (5:7, 6:3, 7(8):6)

Putinceva - Puig 2:0 (6:2, 7:5)

Safarova - Lučić-Baroni 2:2 (5:7, 6:4, 3:6)

A u muškoj konkurenciji Davida Gofana muči Tomas Beluči. U prvom setu je Belgijanac tek nakon tajbrejka osvojio set, u drugoj je uz malo manje nevolja stigao do vođstva od 2:0. U toku je treći set. I na ovaj meč možete se KLADITI UŽIVO.

Rezutlati:

Kveri - Puj 2:0 (7:6, 7:6)

Štruf - Tomić 2:1 (6:7, 6:1, 6:4)

Berdih - Zverev 2:0 (7:6, 6:4)

Mager - Beden 1:1 (7:6, 4:6, 0:3), predat meč u trećem setu

FUDBAL: Istanbul Bašakšehir, mezimče turskog predsednika Redžepa Erdogana, učinio je šampionsku trku ekstremno uzbudljivom savladavši Bešiktaš u direktnom okršaju i prebacivši mu kompletan teret u finišu Superlige... Nakon kiksa protiv Bašakšehira, Crni orlovi su odigrali nerešeno sa još jednim gradskim rivalom, Fenerbahčeom, i na taj način sebi nametnuli imperativ pobede protiv Burse, pošto bi eventualno spoplitanje vratilo mezimče prvog čoveka države na čelnu poziciju...

Ipak, nije realno da Bursa pomrsi račune crno-belima, s obzirom da je ove sezone jedna od najgorih u prvenstvu, kao i da Bešiktašu nije uzela bod još od aprila 2013. godine kada ga ja savladala rezultatom 3:0. Od tog trenutka, viđeno je devet duela i svih devet pobeda aktuelnog šampiona. Prostora za novu grešku nema, Bešiktaš je pribijen uza zid. I definitivno je jedan od fikseva dana. Čista dvojka je za svaku preporuku, a nešto hrabriji mogli bi da se ustreme i ka velikom broju golova koji u kombinaciji sa pobedom crno-belih vrede 2,05!

*** Još malo da vam pomognemo, ako i dalje niste smislili koji parovi će ispuniti vaše tikete...

- Đurgarden je igrao 3+ na četiri od pet prethodnih utakmica

- Čelsi je na šest proteklih domaćinstava igrao 3+

- Klub Almagro je igrao 0-2 na osam minulih mečeva kod kuće

- Targu Mureš nije postigao gol na četiri poslednja duela

- Botošani su igrali X na četiri prethodna meča

- Boavista nije dala gol na četiri prethodna gostovanja

- Giljermo Braun je sačuvao mrežu na četiri protekla susreta kod kuće

- USM Alžer nije poražen pred svojim navijačima na 10 poslednjih utakmica

PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Bešiktaš iz dvojke, Čelsi iz keca! Lepa dvojka u Švajcarskoj, izbegnite NBA

KOŠARKA: Sve je spremno za drugi krug MOZZART Superlige! Donosimo vam raspored i predloge tipova koje biste lepo mogli da naplatite...

Mega Leks - FMP 18.00

Vršac - Partizan 18.00

Crvena zvezda - Subotica 19.00

Borac - Dinamik 21.00

MEGA LEKS - FMP (tip 1, kvota 1,70)

Mega ne sme da pogreši! U slučaju da joj FMP i drugi put u Superligi uzme meru, pozicija koja vodi u ABA ligu bila bi alarmantno ugrožena. Istina, Panteri su u dosadašnjem toku prvenstva punili kolonu neuspeha samo protiv Crvene zvezde i Partizana, ali vreme je da još jednom polože oružje. Puleni Dejana Milojevića pokazali su protiv Partizana u poslednjem kolu da se može i bez Rade Zagorca, a kako su na svom parketu sedam puta, od ukupno devet utakmica, izlazili kao pobednici protiv FMP-a nema sumnje da znaju kako sa ekipom iz beogradskog predgrađa.

VRŠAC - PARTIZAN (tip mh 2 (5,5), kvota 1,60)

Kockao se Partizan na startu šampionata protiv Vršca, ali na suv kvalitet pojedinaca došao do premijernog trijumfa u ovosezonskom izdanju MOZZART Superlige (86:76). Lekcija koju su Novica Veličković i drugovi naučili neće biti ponovljena, naprotiv. Očekuje se da vicešampion obavi jednostavan posao i slomi "žilavog" domaćina već u prvom delu igre. Ono što dodatno hrabri sve one koji veruju u crno-bele može da bude i činjenica da izabranicima Vladimira Đokića nedostaje snage da se "biju" do poslednjeg zvuka sirene sa fizički i te kako spremnim Partizanom.

CRVENA ZVEZDA - SPARTAK SUBOTICA (tip h1 (-33,5), kvota 1,85)

Igra jednostavna, kvota više nego privlačna, razloga za H1 na pretek. Crvena zvezda je sigurna na svom terenu, ostvarila je sve pobede u ligi i sve osim ubedljivog poraza protiv Spartaka predstavljalo bi iznenađenje. Subotičani su očajni na strani, nedavno su poniženi protiv FMP-a u Železniku (49 razlike!), pa ima osnova da bi nešto slično moglo da bude viđeno i večeras u dvorani Pionir.

FUDBAL: Borba za opstanak u švajcarskom Čelendžu znatno je zanimljivija od trke za plasman u Superligu. Sjajnim partijama u proteklih pet rundi Šafhauzen je praktično osigurao učešće u drugorangiranom takmičenju i sledeće sezone, za razliku od Kjasa koji će uz Le Mon i Vil bežati od desete pozicije koja bi označila selidbu u treći rang.

Svaki bod u preostala četiri kola biće od nemerljivog značaja za Kjaso koji će ugostiti najdominantniji sastav u poslednje vreme (pet uzastopnih pobeda). Mreže neće mirovati, to je jedini fakat, a ukoliko nas pitate, Šafhauzen nije tim za vađenje.

Forma, tradicija, kvalitet... Sve je na strani gostiju! Probajte, jer u MOZZART kladionici plaća više nego duplo 2,20! Kompletnu ponudu za meč koji počinje u 19.45 pogledajte OVDE.

* Na današnji dan pre 15 godina Zinedin Zidan postigao je jedan od najlepših golova u istoriji fudbala. Za pobedu. Za trofej. Za sladokusce - Madridiste! Uživajte, i vi koji niste ljubitelji Reala...

*** Danas nešto tanja fudbalska ponuda. Ali, tradicija je uvek tu da pomrsi račune "kratkoj listi"...

- Sohar i Dofar su igrali GG na četiri poslednja dvoboja

- Torpedo Zodino i Neman su igrali NG na devet prethodnih međusobnih mečeva (uključujući i poslednji, prijateljski)

- Naetanja je pobeđivala Katamon na četiri protekla duela, a na tri minula je postigla bar dva gola

- Panduri i Konkordija su igrali 0-2 na četiri minula susreta

(Podaci se odnose na domaće šampionate, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

BET INFO - STATISTIKA: Pronašli smo kvotu 2,95 - u Omanu! Opširnije OVDE...

FUDBAL: Prijateljski okršaj Čelsija i Votforda proteći će u slavljeničkoj atmosferi, pošto su Plavci minimalnim trijumfom nad Vest Bromvič Albionom stavili tačku na uspešnu sezonu u Premijer ligi. Votford je osigurao opstanak i ništa mu drugo ne preostaje nego da, osim špalira u čast šampiona, pokuša da se suprotstavi daleko najboljem ostrvskom sastavu ove sezone. Evo i nekoliko zanimljivosti pred meč koji počinje u 21 čas...

- Čelsi nije odigrao nijedan remi kod kuće ove sezone (15-0-2)

- Čelsi je slavio na 11 od 12 proteklih mečeva pred svojim navijačima (jedinu pobedu sa Stamford Bridža odneo je Kristal Palas - 1:2)

- Čelsi u 21. veku nije izgubio utakmicu od Votforda u Londonu, a svaki put je postigao najmanje dva gola

- Čelsi je u seriji od pet pobeda, uključujući i polufinalni u okviru FA kupa protiv Totenhema (4:2)

- Votford je izgubio četiri poslednja duela

- Votford je poražen na šest minulih susreta na strani

- Votford je poslednji put pobedio Čelsi 18. septembra 1999. godine, potom ispao iz Premijer lige

Antonio Konte promešaće karte i pružiti priliku pojedinim epizodistima iz tekućeg šampionata. Ipak, nije odustao od taktike 3-4-3. Tako će se od prvog minuta publici "pokloniti" sledećih 11: Kurtoa - Ake, Teri, Zuma - Mozes, Matić, Kante, Alonso - Vilijan, Batšuaji, Azar.

Stršljenovi će takođe ponovo igrati u prepoznatljivoj formaciji 3-5-2 (Gomes - Marijapa, Prodl, Kabasele - Janmat, Kapu, Behrami, Kleverli, Holebas - Nijang, Deni), pa se može očekivati nova kanonada Plavaca na žurci koja je spremna...

TABELA:

1. Čelsi 28 - 3 - 5 76:29

16. Votford 11 - 7- 18 37:59

TROSTRUKI SUPERPAR

