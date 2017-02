KLADIONIČARSKI DAN (UŽIVO): Crvena zvezda - Olimpija

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

UŽIVO KLAĐENJE: CRVENA ZVEZDA - OLIMPIJA!

24. minut - Fenomenalna akcija Branka Lazića i Diona Tompsona - 61:40.

24. minut - TROJKA! Petar Rakićević je bio precizan - 59:40.

23. minut - Lepa akcija gostiju. Jure Pelko proigrava Stevana Miloševića koji zakucava - 56:40.

23. minut - Poeni za Olimpiju posle minijature Nikole Jankovića - 56:38.

21. minut - Odmah faul prave gosti, tačnije Jure Pelko kojem je ovo druga lična greška. Čarls Dženkins proigrava Luku Mitrovića koji zakucava, potom se i sam Amerikanac upisuje u strelce nakon izgubljene lopte Nikole Jankovića - 56:36.

POČELO JE DRUGO POLUVREME!

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

20. minut - Dženkins maši sa poludistance.

20. minut - Stevan Milošević faulira Branka Lazića nakon što Dion Tompson nije uspeo da uhvati loptu u napadu. U nastavku Branko Lazić maši trojku. Ostaje 52:34. Tajm-aut traži Dejan Radonjić.

19. minut - BUM! Nova trojka Simanića - 52:34. Crvena zvezda je dosad pogodila sedam trojki iz 14 pokušaja, dok je iskoristila 70 odsto šuteva za dva.

18. minut - Nejt Volters donosi Zvezdi lake poene. Domaći rutinski krunišu kontru nakon ukradene lopte Branka Lazića. Milošević uzvraća na dodavanje Dražena Bubnića - 49:34.

18. minut - Novi poeni za Olimpiju. Poluhorog Stevana Miloševića - 47:32.

16. minut - Rafalnu paljbu domaćih nastavlja Boriša Simanić, potom novi poeni Hrovata - 47:30.

16. minut - Gregor Hrovat daje trojku - 44:28. Jedna od svetlih tačaka u igri Olimpije je šut za tri - 5/8.

16. minut - Gosti igraju katastrofalnu odbranu. Ponovo nisu izašli na šut Petru Rakićeviću koji upisuje šesti poen - 44:25. Tajm-aut traži Gašper Okorn.

14. minut - Trojka Jana Barbariča - 42:25! Nesporazum u odbrani Crvene zvezde. Boriša Simanić nije uspeo da odreaguje kako treba.

14. minut - Kuzmić lepo okreće Jankovića i polaže - 42:22.

14. minut - Pogađa Rakićević sa poludistance - 40:22.

13. minut - Prelepu akciju Boriše Simanića i Petra Rakićevića nije uspeo da kruniše poenima Ognjen Kuzmić. Zvezdin centar je dvaput probao da zakuca i isto toliko puta promašio. Ipak, Nikola Janković ga je faulirao, pa je Kuzmić dobio dva slobodna bacanja i iskoristio ih sa velikim apetitom - 38:22.

12. minut - Druga lična greška Milka Bjelice. Dražen Bubnić maši oba slobodna bacanja. I dalje je 36:22 za domaće. Boriša Simanić menja Milka Bjelicu.

11. minut - Promašaji na obe strane. Petar Rakićević maši sa poludistance i beleži defanzivni skok. Još uvek bez poena u drugoj četvrtini...

KRAJ PRVE ČETVRTINE!

10. minut - Još jedna trojka gostiju. Pogodio je Dražen Bubnić. Potom za domaće nakon ofanzivnog skoka poentira Petar Rakićević - 36:22.

10. minut - Druga lična greška Luke Mitrovića. Gregor Hrovat poentira i koristi dodatni faul - 34:19.

9. minut - Četiri poena Ognjena Dobrića, potom Džeferson pogađa sa distance za dva, a onda i Nikola Janković poentira nakon ofanzivnog skoka - 31:16.

8. minut - Stevan Milošević šalje preciznu loptu za Brendona Džefersona - 27:12. Inače, Olimpija već ima pet izgubljenih lopti.

7. minut - Očajna odbrana gostiju. Nejt Volters lagano poentira - 27:10. Marko Simonović ulazi u igru.

6. minut - Ognjen Dobrić prikucava, a potom zicer koristi Nikola Janković - 25:10.

6. minut - Još jedna trojka! Ovoga puta Milko Bjelica - 23:8.

5. minut - Trojke Dženkinsa i Voltersa - 20:8. Zvezda maksimalna izvan linije 6,75 - 3/3.

4. minut - Zakucavanje Bjelice! Njegov šesti poen - 14.6.

4. minut - I Brendon Džeferson pogađa izvan linije 6,75. Osokolila se Olimpija - 12:6.

3. minut - Trojka Nikole Jankovića! Bude se gosti - 12:3.

2. minut - Poeni Bjelice i Lazića - 12:0! Brutalna Zvezda! Košarkaši domaćih imaju maksimalnu uspešnost iz igre (100 odsto).

2. minut - Polaganje Čarlsa Dženkinsa koji uz to dobija i faul - 8:0. Trener gostiju Gašper Okorn traži tajm-aut.

2. minut - Trojka Branka Lazića - 5:0.

1. minut - Lagano polaganje Milka Bjelice - 2:0.

UTAKMICA JE POČELA! Lopta za domaće.

- Ostanite sa nama pošto ćemo ispratiti okršaj Crvene zvezde i Olimpije (18.00). Dejan Radonjić ne može da računa na prvog pleja Stefana Jovića zbog stomačnog virusa.

POLUVREME

Super Lig

Galatasaraj - Bešiktaš 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

FUDBAL: Kalinić ili Beloti? Souza ili Mihajlović? Fjorentina ili Torino? Teško je prognozirati pobednika večerašnjeg okršaja (20.45), ali to ne znači da nema i dobrih opcija za stavljanje na tiket. I jedni i drugi su ošamućeni nakon poraza od Rome, odnosno Menhengladbaha i zaista bi gađanje keca, iksa ili dvojke bila ludost. Apeninski mediji tvrde da će trener Ljubičastih Paulo Souza sigurno dobiti otkaz, ukoliko ne savlada Bikove na Artemio Frankiju. I navijači protestuju usled očajne transfer politike kluba... Nisu doveli pojačanja, niti su u planu. Plus, zbog povrede članka izostaje glavni arhitekta Ljubičastih Federiko Bernardeski. Veliki je to hendikep za domaćina. Razlog više da izbegnete tipovanje konačnog ishoda, tim pre što ni Torino ne uliva poverenje kada igra u gostima.

Naš predlog je GG. Zašto? U najkraćim crtama - Fjorentina i Torino imaju kritične odbrane, ali i efikasne ofanzivne linije. Nikoli Kaliniću je potrebno malo da zatrese protivničku mrežu, a eksplozivna navala gostiju u vidu Jaga Falkea, Andree Belotija i Adema Ljajića ulivaju strah u kosti domaćih koji su i sami svesni da im sa bokova i od Belotija preti najveća opasnost. Ako vam je mala kvota na GG (kvota 1,53), probajte GG3+ (kvota 1,82).

Ko je propustio, neka baci pogled kako je to izgledalo juče na treningu Fjorentine:

FUDBAL: Breša je u ozbiljnoj kaljuzi i to želi da promeni. Ipak, jedno su želje, a drugo mogućnosti. Za razliku od današnjih gostiju Bari ne prosipa bodove kao deca klikere. Pogotovo ne kod kuće. Imajte na umu da je Bari neporažen na 11 prethodnih mečeva u Seriji B na stadionu Sveti Nikola, kao i da nije izgubio na 14 od 17 prethodnih okršaja sa Brešom. Inače, na poslednjih šest međusobnih duela odigrali su GG, od čega na pet GG3+. Interesantno je da za domaćina nastupaju pomalo zaboravljene glave poput Franka Brijence i Antonija Flora Floresa, dok je udarna gostiju legenda Breše Andrea Karačolo (najbolji strelac ekipe sa 11 golova). U navali Breše je i nekadašnja uzdanica Intera Federiko Bonacoli, ali i brojni talenti iz Milana, Rome, Sasuola... Kako bilo, to ove sezone ne daje rezultate. Breša je na tankom ledu sa samo tri boda iznad opasne zone. Kad se sve sabere i oduzme, naš tip je ovde kec (kvota 1,50), a ni GG ne plaća loše (1,88). Srećno!

FUDBAL: Sankt Pauli ima lepu šansu da na svom Milerntoru savlada direktnog konkurenta u borbi za opstanak i "istrči" iz zone ispadanja. Ipak, daleko od toga da će tako nešto učiniti na jednostavan način. Karlsrue je i te kako nezgodan protivnik, po kvalitetu su na približnom nivou, a kako je Cvajta nepredvidiva nemojte se zaletati sa jedinicom. Kolega Milan Zdravković, dobro upućen u dešavanja u nemačkom fudbalu, tvrdi da je GG idealno rešenje ukoliko se dvoumite... Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

- Filip Krajinović (25)

- Milenko Tepić (30)

- Kaka Kaladze (39)

FUDBAL: Podseti me, šta to beše 3+? Popularni hit jugoslovenskog kantautora Olivera Dragojevića bez problema mogli bismo da pretočimo na francusko govorno područje, malo "promešamo" tekst i dođemo do konačnog rešenja i odgovora na pitanje, zašto je susret Remsa i Bresta u 27. kolu druge zakucan 0-2.

Rems - na sedam od osam prethodnih utakmica u Ligi 2 igrao 0-2, na uzorku od pomenutih sedam mečeva na mali broj golova jedan je odigran bez pogodaka, dok su četiri okončana sa jednim.

Brest - na sedam od osam prethodnih utakmica u Ligi 2 igrao 0-2, na uzorku od pomenutih sedam mečeva na mali broj golova jedan je odigran bez pogodaka, dok su tri okončana sa jednim.

Statistika je, dakle, skoro ista. Kuriozitet je i da su sedam od osam prethodnih međusobnih okršaja (dva u Ligi 1, jedan prijateljski, četiri u Ligi 2) okonačana u golgeterskom razdoblju između nula i dva gola.

Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice MOZZART. Ovo je pet najigranijih parova dana:

2008 LESTER - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,77) - početak 21.00

1010 FJORENTINA- TORINO (tip 1, kvota 1,80) - početak 20.45

3528 M. BOLESLAV - TEPLICE (tip 1, kvota 1,70) - početak 17.00

1032 BARI - BREŠA (tip 1, kvota 1,55) - početak 20.30

3395 SERVET - LE MONT (tip 1, kvota 1,70) - početak 19.45

KOŠARKA: Izvukli smo igrače iz ponude kladionice MOZZART, njihov ovosezonski prosek u ABA ligi i današnje granice...

ÇRVENA ZVEZDA - OLIMPIJA 18.00

Dženkins (Crvena zvezda, prosek 8,7), granica 10,5

Mitrović (Crvena zvezda, prosek 7,8), granica 10,5

Gudurić (Crvena zvezda, prosek 8,5), granica 9,5

Simonović (Crvena zvezda, prosek 11,2), granica 12,5

Volters (Crvena zvezda, prosek 8,4), granica 9,5

Kuzmić (Crvena zvezda, prosek 9,9), granica 9,5

Džeferson (Olimpija, prosek 15,4), granica 14,5

Hrovat (Olimpija, prosek 10,5), granica 9,5

Janković (Olimpija, prosek 16,4), granica 14,5

MEGA LEKS - PARTIZAN 21.00

Kaba (Mega Leks, prosek 10,7), granica 11,5

Mušidi (Mega Leks, prosek 9,1), granica 8,5

Jaramaz (Mega Leks, prosek 11,1), granica 13,5

Spasojević (Mega Leks, prosek 9,4), granica 8,5

Zagorac (Mega Leks, prosek 14,5), granica 13,5

Veličković (Partizan, prosek 11,5), granica 12,5

Birčević (Partizan, prosek 12,1), granica 14,5

Luković (Partizan, prosek 8,1), granica 8,5

Andrić (Partizan, prosek 6,5), granica 9,5

MZT - IGOKEA 21.00

Klof (MZT, prosek 10,3), granica 11,5

Lalić (MZT, prosek 10,9), granica 11,5

Skot (MZT, prosek 13,1), granica 14,5

Drenovac (MZT, prosek 13,5), granica 13,5

Šibalić (Igokea, prosek 7,9), granica 7,5

Robinson (Igokea, prosek 13,5), granica 13,5

Mićović (Igokea, prosek 11,4), granica 12,5

KOŠARKA: "Mi smo sa tri vezane pobede obezbedili opstanak u ligi, što nam omogućava da preostale mečeve odigramo bez grča i pritiska", istakao je Dejan Milojević, šef stručnog štaba Mega Leksa u najavi večerašnjeg okršaja sa Partizanom (21.00, Arena Sport 1).

Verovali ili ne, vicešampion ABA lige je favorit protiv crno-belih! I to ne mali favorit. Svesni da je Partizan suočen sa velikim kadrovskim problemima, bukmejkeri su "zakačili" teret u kladilačkom smislu za Meginu dečurliju, ali ne treba zaboraviti da Parni Valjak mora da dobije sve utakmice do kraja ne bi li zadržao treću, ili stigao do druge pozicije na tabeli pred početak plej-ofa i na taj način izbegao Crvenu zvezdu.

Uprkos činjenici da Vil Hečer, Vanja Marinković i Miloš Koprivica ni večeras neće biti u prilici da pomognu saigračima, te da će Aleksandar Džikić takođe odustvovati, ima Nenad Čanak "konja za trku". I dalje su pod znakom pitanja Džamont Gordon i Branislav Ratkovica, ali kako god bilo, dvojka na 2,70 (u Trostrukom superparu 2,85) mora da se iskoristi! Srećno.

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Gošća naše svakodnevne rubrike je Lidija Jelisavčić Ćirić. Za koje se tipove odlučila spisateljica i kome je namenila eventualni dobitak u iznosu od 59.746 dinara pogledajte OVDE.

FUDBAL: Evo nekoliko predloga iz redovne rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA. Ostatak možete da pročitate OVDE.

BARI - BREŠA (tip 1, kvota 1,55) - početak 1,55

Zaleteo se Bari ka Seriji A i nema nameru da odustane od pobedničkog puta. Breša je u prethodnom kolu savladala Ćitadelu pobegavši iz opasne zone, ali će teško sačuvati živu glavu na stadionu Sveti Nikola. Bari od septembra nije poražen na svom terenu i od tog trenutka je ostvario sedam pobeda i četiri remija, dok je Breša samo jednom slavila na strani.

GALATASARAJ - BEŠIKTAŠ (tip 2, kvota 3,00) - početak 18.00

Ključa u Istanbulu i Turskoj pred jedan od derbija sezone. Bešiktaš ide na noge Galati i to mu je možda i poslednji voz da se vrati u trku za titulu. Galata kasni za šampionom sedam bodova i ako danas ne pobedi, teško da će uhvatiti priključak u borbi za prvo mesto. Bešiktaš se više pribojava Bašakšehira sa kojim cele sezone vodi izjednačenu trku. Galatasaraj je nedavno postavio Igora Tudora za novog trenera, ali ni opn nije rešio nagomilane probleme, zbog čega verujemo da vredi pokušati sa dovjkom na Bešiktaš koji ima pet pobeda šest minulih duela u turskoj Superligi.

FUDBAL: Pet uzastopnih neuspeha u Premijer ligi, ispadanje iz FA kupa od trećeligaša Milvola, poraz protiv Sevilje u prvoj prvoj utakmici protiv Sevilje u osmini finala Lige šampiona i tužan kraj bajkovite priče - rastanak sa Klaudijom Ranijerijem.

Ukratko - košmar branioca titule! Da li je taktika Lisica pročitana ili su igrači Ranijeriju okrenuli leđa? Istina je negde između. Privremeni naslednik rimskog čudotvorca biće Kreg Šekspir i nema sumnje da se protiv Liverpula na "zatvaranju" 26. kola očekuje da Džejmi Vardi i drugovi "pojedu travu" stadiona King Pauer.

"Nismo u poziciji da kalkulišemo, svesni smo koliko je Liverpul jak i idemo odlučno na sva tri boda", rekao je Šekspir u najavi meča.

Neće pristalice Lestera miljenicima okrenuti leđa, golovi su nešto što ne bi smelo da se dovede u pitanje i treba očekivati da ih bude na obe strane. Za hrabre je predlog 1X&GG (kvota 3,70), dok bi oni koji veruju u trijumf Redsa mogli golove na obe strane da naplate kvotom 1,70.

Povređeni, suspendovani i roviti igrači:

Lester: Vage (0/0, defanzivac)

Liverpul: Lovren (20/2, defanzivac, pod znakom pitanja), Staridž (14/2, napadač, pod znakom pitanja), Ings (0/0, napadač), Grujić (2/0, vezista), Ejarija (2/0, vezista)

Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

0-2

Zira 16/19 (84%) - početak 15.00

Belanenses 18/22 (82%) - početak 21.00

Hapoel Rišon 18/24 (75%) - početak 18.00

Ironi Nešer 17/23 b- početak 18.00

Lingbi 16/22 (73%) - početak 17.00

Rems 19/26 (73%) - početak 20.45

Teplice 12/17 (71%) - početak 17.00

Sankt Pauli 15/21 (71%) - početak 20.15

Ramat 17/24 (71%) - početak 18.00

Konkordija 17/24 (71%) - početak 17.00

Astra Đurđu 16/23 (70%) - početak 17.00

Verija 14/21 (67%) - početak 18.30

Azal 12/19 (63%) - početak 12.30

Nefči 12/19 (63%) - početak 12.30

Le Mont 13/21 (62%) - početak 19.45

3+

Ruh 17/22 (77%) - početak 18.00

Mlada Boleslav 12/17 (71%) - početak 17.00

Esbjerg 15/22 (68%) - početak 17.00

Fjorentina 17/25 (68%) - početak 20.45

Apolon 16/24 (67%) - početak 18.00

Lester 16/25 (64%) - početak 21.00

Denizli 13/21 (62%) - početak 62%

1&3+

Hapoel Ber Ševa 7/11 (64%) - početak 19.30

Apolon 7/12 (58%) - početak 18.00

GG

Hapoel Afula 18/24 (75%) - početka 18.00

Denizli 14/21 (67%) - početak 16.00

Makabi Netanja 16/24 (67%) - početak 18.00

Mlada Boleslav 11/17 (65%) - početak 17.00

Basano 17/26 (65%) - početak 20.45

Liverpul 16/25 (64%) - početak 21.00

Ruh 14/22 (64%) - početak 18.00

Beitar Tel Aviv 15/24 (63%) - početak 18.00

Kluž 15/24 (63%) - početak 19.30

Galatasaraj 13/21 (61%) - početak 18.00

Fjorentina 15/25 (60%) - početak 20.45

NAPOMENA: Tip, klub, broj mečeva na kojima je dolazio navedeni tip, ukupan broj mečeva, procenat, satnica

LUDI TIKET, ponedeljak, 462.322 dinara: Real, Barsa, PSŽ, Junajted... Sve je došlo!

LUDI TIKET (-), ponedeljak, 9.557.943 dinara: Ostao bez DESET MILIONA u 90. MINUTU!

KOŠARKA: Još jedna spektakularna partija Rasela Vestbruka, još jedan tripl-dabl (29. u sezoni!) i pobeda Oklahome nad Nju Orleansom. Denver je u potpunom kontra-ritmu, Nikola Jokić zabeležio je novi dabl-dabl (10 poena, 11 skokova), ali ni to nije standard na koji je navikao publiku u Koloradu.

REZULTATI

Denver - Memfis 98:105

/Jokić 10 p, 11 sk, 6 as, Galinari 24 - Konli 31/

Vašington - Juta 92:102

/Vol 23 p, 11 as - Hejvord 30 p, Gober 15 p, 20 sk/

Detroit - Boston 98:104

/Koldvel Poup 18p, Dramond 17p, 15 sk - Tomas 33/

Toronto - Portland 112:106

/Derozan 33 - Lilard 28/

Oklahoma - Nju Orleans 118:110

/Vestbruk 41 p, 11 sk, 11 as - Dejvis 38, Kazins 31 p, 10 sk/

LA Klipers - Šarlot 124:121*

/Grifin 43 p, 10 sk, Džordan 20 p 19 sk, Pol 15 p 17 as - Voker 34, Batum 31/

* posle produžetka

NAJAVA DANA (ponedeljak, 27.februar): Pakao istanbulskog derbija, Lesterova bitka za opstanak i moranje košarkaša Partizana

(FOTO: Action Images)