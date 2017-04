Liga šampiona (UŽIVO): Dortmund - Monako, GOOOOOL!

UŽIVO KLAĐENJE: DORTMUND - MONAKO

22. minut - Žoao Mutinjo izvodi korner, Kamil Glik ne uspeva adekvatno da zahvati loptu glavom. Poljak tvrdi da je lopta dodirnula nekog od fudbalera Dortmunda, a ne njega. Gol-aut za Dortmund.

19. minut - GOOOOOL! Monako vodi sa 1:0, ali Kilijan Mbape je bio u ofsajdu! Bernardo Silva je sjajno povukao kontru, potom uposlio Tomu Lemara koji je nesebično prosledio loptu Kilijanu Mbapeu. Lopta je pogodila mladog Francuza i završila u mreži.

18. minut - Monako ne posustaje. Toma Lemar je uposlio Kilijana Mbapea, ali je Sven Bender odlično intervenisao.

17. minut - Fabinjo je promašio penal! Dekoncentrisanog Brazilca je pročitao Roman Burki, ali se ispostavilo da nije ni morao da se muči - lopta je završila u reklamama.

16. minut - PENAL! Sokratis Papastatopulos je srušio Kilijana Mbapea. Danijele Orsato pokazuje na belu tačku.

15. minut - Loš pokušaj Julijana Vajgla. Lopta je otišla nebu pod oblake.

13. minut - Lukaš Pišček je pokrenuo odličnu akciju Milionera, podržao ga je Šinđi Kagava, potom je lopta stigla do Marsela Šmelcera i onda je napad naglo usporio. Upropašćen je potencijalno dobar napad.

12. minut - Uzvraća Monako. Toma Lemar skače i tuče glavom preko gola.

11. minut - Prva velika šansa na utakmici. Pjer-Emerik Obamejan se izborio za prijem na desnom krilu i šutirao preko gola.

10. minut - Usman Dembele je predriblao Kamila Glika, no Žoao Mutinjo ispravlja grešku svog poljskog kolege.

9. minut - Nije ovo onaj tempo koji smo očekivali, ali polako, ima vremena. Sada je Almami Ture pokušao da proigra Kiljana Mbapea, ali em je bio neprecizan, em je mladi Francuz bio u ofsajdu.

4. minut - Mladi Almami Ture, koji inače na ovom meču menja Đibrila Sidibea, probao je da probije po desnom krilu, ali su ga sprečili defanzivci Monaka. Na drugoj strani dobro reaguje Kamil Glik.

2. minut - Bez prilka u prvih 120 sekundi, što je i logično. Na sceni je početno odmeravanje snaga. I jedni i drugi greše pri dodavanju.

Dirljive scene na Vestfalenu: Mi nismo rivali, mi smo prijatelji (FOTO+VIDEO)

UTAKMICA JE POČELA!

- Dortmund je izgubio samo jednu od poslednjih 12 utakmica u Ligi šampiona

- Jedini poraz na svom terenu ove sezone Dortmund je pretrpeo u prvoj utakmici (Superkup Nemačke) protiv Bajerna

- Dortmund je na pet proteklih mečeva postigao bar jedan gol u prvom poluvremenu

- Dortmund je postigao tri ili više golova na četiri od pet prethodnih mečeva na Vestfalenu

- Računajući Ligu šampiona i Bundesligu, Dortmund je dao dvostruko više golova nego što je primio (84:42, prosečno 2,34:1,17)

- Monako je poražen samo jednom na 12 poslednjih utakmica u svim takmičenjima, a u Kupu je tri prethodne runde na strani preskočio posle produžetka ili boljeg izvođenja penala

- Monako je dao bar jedan gol u prvom poluvremenu na četiri od šet prethodnih susreta

- Monako postiže 2,64 gola u proseku, uključujući domaće prvenstvo i Ligu šampiona, a prima tačno jedan

- Monako nije izgubio nijedan meč u Ligi šampiona pred svojim navijačima

- Monako protiv Bundesligaša ima skor od sedam pobeda, pet remija i četiri poraza (u Nemačkoj 4-3-2)

- Bacite pogled kako su navijači Monaka uputili podršku svojim protivnicima zbog jučerašnjeg terorističkog napada. Poštovanje.

