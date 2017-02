KLADIONIČARSKI DAN (BONUS KVOTA 500): Liga šampiona - sastavi, povrede, suspenzije + pogledajte zadatak!

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Južne Afrike...

Premijeršip, 17. kolo

Sreda

Baroka - Platinum Stars 18.30

Fri Stejt - Supersport 18.30

Orlando Pajrats - Bidvest 18.30

Serije:

Bez pobede: Baroka 4, Orlando Pajrats 6, Platinum Stars 3

Nerešene: Platinum Stars 3

Bez nerešene: Fri Stejt 8

Bez poraza: Supersport 14, Bidvest 4, Platinum Stars 4

Zanimljivosti:

- Orlando Pajrats nije gubio na poluvremenu na 15 vezanih utakmica

- Bidvest je vodio na poluvremenu i pobedio na kraju na tri poslednja dvoboja sa Orlando Pajratsima

- Bidvest nije primio gol na tri prethodna okršaja sa Orlando Pajratsima

- Bidvest je neporažen na 21 od 25 proteklih utakmica

- Supersport je u seriji od sedam mečeva na kojima nije poražen u gostima

- Supersport je igrao X na šest minulih utakmica

- Supersport je sačuvao mrežu na tri poslednja duela sa Fri Stejtom

- Platinum Stars je igrao X na poluvremenu i kraju na tri prethodna susreta

- Platinum Stars je slavio na dva od 14 poslednjih gostovanja

- Platinum Stars je remizirao na osam od 14 minulih duela na strani

- Baroka je pobedila jednom na 12 proteklih mečeva

- Baroka je igrala X na pet od deset prethodnih duela

(Podaci se odnose isključivo na elitu Južne Afrike, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

*** Danas nam je divan dan :)

- Valeri Božinov (31)

- Rui Patrisio (29)

- Jaromir Jagr (45)

- Slavoljub Đorđević (36)

- Nikola Mijailović (35)

- Gabrijel Paleta (31)

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mest akladionice MOZZART. Ovo je pet najigranijih parova dana:

6404 REAL MADRID - NAPOLI (tip 1, kvota 1,55) - početak 20.45

6403 BAJERN - ARSENAL (tip 1, kvota 1,45) - početak 20.45

2408 ABERDIN - MADERVEL (tip 1, kvota 1,35) - početak 20.45

4138 PORTIMONENSE - GIMARAEŠ II (tip 1, kvota 1,32) - početak 16.00

7694 RIŠAR GASKE - VIKTOR TROICKI (tip bezh1, kvota 1,40) - početak 12.35

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Portugala...

Segunda, 27. kolo

Sreda

Akademiko Vizeu - Benfika II 16.00

Aveš - Žil Visente 16.00

Freamunde - Famalikao 16.00

Leišois - Fafe 16.00

Oljanense - Uniao Madeira 16.00

Penafiel - Porto II 16.00

Portimonense - Gimaraeš II 16.00

Braga II - Vizela 16.00

Sporting II - Varzim 16.00

Santa Klara - Piedad 17.00

Akademika - Sporting Kovilja 20.00

Serije:

Bez pobede: Sporting II 11, Piedad 9, Porto II 5, Akademiko Vizeu 3, Aveš 3, Portimonense 3, Braga II 3

Bez nerešene: Fafe 9, Uniao Madeira 9, Leišois 8, Freamunde 5, Aveš 4, Vizela 4, Santa Klara 3

Porazi: Aveš 3

Bez poraza: Varzim 9, Žil Visente 5, Benfika II 3, Sporting Kovilja 3

0-2: Famalikao 8, Braga II 3

2-3: Sporting II 4, Žil Visente 3

3+: Uniao Madeira 5, Aveš 3, Oljanense 3, Vizela 3

Zanimljivosti:

- Varzim je vezao četiri pobede na strani

- Sporting II je igrao GG na poslednjih 15 mečeva kod kuće

- Benfika II je igrala GG na sedam prethodnih susreta

- Akademiko Vizeu je neporažen na sedam od osam proteklih okršaja

- Benfika II je slavila jednom na minulih osam gostovanja

- Benfika II je pobedio na pet od sedam poslednjih dvoboja sa Akademikom Vizeu

- Leišois je remizirao na pet od devet prethodnih utakmica

- Fafe je izgubio na pet od sedam gostujućih mečeva

- Famalikao prima 1,5 golova u proseku kada gostuje

- Portimonense je neporažen na 19 utakmica kod kuće

- Portimonense nije primio gol na svom stadionu na šest proteklih susreta

- Gimaraeš II je vezao četiri poraza u gostima

- Aveš je na tri minula duela gubio na poluvremenu i izgubio na kraju meča

- Žil Visente je slavio jednom na 20 poslednjih utakmica u gostima

- Vizela je u seriji od tri poraza na strani

- Vizela je igrala X na deset od 20 prethodnih okršaja

- Oljanense je primio gol na svakoj od 11 proteklih duela

- Uniao Madeira je zatresla mrežu na deset poslednjih utakmica

- Porto II je primio gol na svakoj od 17 minulih utakmica u gostima

- Piedad je vezao četiri poraza kao gost

- Piedad je pobedio jednom na prethodnih 11 utakmica

- Santa Klara je neporažena kod kuće na 17 od 20 proteklih duela

- Kovilja je pobedila na tri od 19 minulih gostovanja

- Akademika je pobedila na šest poslednjih utakmica

(Podaci se odnose isključivo na Portugal 2, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

*** Zlatan Ibrahimović je napustio Inter 2009. godine - Inter osvojio Ligu šampiona 2010.

Zlatan Ibrahimović je napustio Barselonu 2010. godine - Barselona osvojila Ligu šampiona 2011.

Zlatan Ibrahimović je napustio PSŽ 2016. godine...

KOŠARKA: Od srede do nedelje na programu će biti praktično svi evropski nacionalni kupovi na Starom kontinentu, ali će jedan privući posebnu pažnju javnosti, kako kvalitetom, tako i naelektrisanom atmosferom, koja će biti prisutna od prvog do poslednjeg dana turnira. U pitanju je 32. izdanje Kupa Turske, koje će od 15. do 19. februara biti održano u Ankari. Kolega Nenad Jovanović potrudio se da vam verodostojno približi svakog od učesnika. Kvote i alanalizu mečeva možete da pogledate klikom OVDE.

ČETVRTFINALE:

Sreda:

Ješilgiresun – Karšijaka 15.30

Anadolu Efes – Fenerbahče 18.30

Četvrtak:

Bešiktaš – Banvit 15.30

Galatasaraj – Darušafaka 18.30

* Polufinalni mečevi su na programu u petak, a veliko finale u nedelju 19. februara.

INTERVJU - Filip Đuričić: Na treningu sam igrao štopera, Benfika mi obećala desetku, ali me Žezus nije video! Više ne srljam...

*** Ima statistike i za one koji bi da zaobiđu Ligu šampiona...

GG

Al Ain 15/18 (83%) - početak 17.15

Ismail 11/17 (65%) - početak 16.00

0-2

Anagenisi 11/13 (85%) - početak 14.00

Zamalek 12/15 (80%) - početak 19.00

Supersport 11/15 (73%) - početak 18.30

Žil Visente 18/26 (69%) - početak 16.00

Al Ahli 11/17 (65%) - početak 16.00

El Entag 11/17 (65%) - početak 19.00

1&3+

Agrotikos 5/7 (71%) - početak 14.00

Lehvija 7/10 (70%) - početak 14.45

Portimonense 8/13 (62%) - početak 16.00

1-1

Al Džazira 6/8 (75%) - početak 14.30

Zamalek 5/8 (63%) - početak 19.00

3+

Lehvija 18/20 (90%) - početak 14.45

Al Ain 14/18 (78%) - početak 17.15

GG&3+

Al Ain 12/18 (67%) - početak 17.15

NAPOMENA: Tip, klub, broj odigranih utakmica u navedenom tipu, ukupan broj utakmica, procenat, satnica

FUDBAL: Polako se spremajte i za spektakl na Santijago Bernabeu, gde će bitku za četvrtfinale voditi Real Madrid i Napoli. Prvi i dosad poslednji put ove dve ekipe sastale su se u sezoni 1987/1988 kada su Kraljevići u prvoj rundi Kupa evropskih šampiona ukupnim rezultatom 3:1 (prvi meč u Madridu 2:0) preskočili Napolitance. Tada je na klupi Los blankosa sedeo Leo Benhaker, dok je udarna igla ekipe podno Vezuva bio legendarni Dijego Armando Maradona.

- Real Madrid je u seriji od tri pobede i šest utakmica bez remija u Primeri

- Real Madrid je odigrao 3+ na šest minulih mečeva u Primeri

- Real Madrid je uz Barselonu najefikasniji tim Primere (2,7 golova u proseku)

- Real Madrid u Primeri prima skoro gol u proseku (0,9)

- Real Madrid je u grupnoj fazi Lige šampiona ove sezone prosečno postizao 2,6, a primao 1,6 golova

- Real Madrid ove sezone ima samo jedan poraz na Santijago Bernabeuu

- Napoli je u seriji od 13 mečeva bez poraza u Seriji A

- Napoli je najefikasniji tim u Seriji A sa 2,38 postignutih golova u prosek

- Napoli u italijanskom šampionatu prosečno prima malo više od jednog gola (1,08)

- Napoli je odigrao GG na sedam od proteklih osam mečeva u Seriji A

- Napoli je u grupnoj fazi Lige šampiona postizao 1,83, a primao 1,33 golova u proseku

REAL MADRID - NAPOLI: 1 (1,55), X (4,20), 2 (6,00)

Projektovani sastavi:

Real Madrid (4-3-3): Navas - Karvahal, Ramos, Varan, Marselo - Kros, Kazemiro, Modrić - Vaskez, Benzema, Ronaldo;

Napoli (4-3-3): Reina - Hisaj, Albiol, Kulibali, Gulam - Zjelinski, Žoržinjo, Hamšik - Kaljehon, Mertens, Insinje.

Povrede i suspenzije:

REAL MADRID: Danilo (8/1, odbrana), Asensio (13/2, vezista), Bejl (11/5, napad)

NAPOLI: /

Glavni sudija: Damir Skomina (Slovenija)

Pomoćnici: Jure Praprotnik (Slovenija), Robert Vukan (Slovenija)

Dodatne sudije: Matej Jug (Slovenija), Slavko Vinčić (Slovenija)

Četvrti sudija: Tomaž Klančnik (Slovenija)

Damir Skomina je ove sezone delio pravdu na tri okršaja Lige šampiona na kojima je podelio 14 javnih opomena i jednom pokazao na belu tačku. Sudio je i prvu utakmicu plej-ofa za plasman u elitno evropsko takmičenje između Seltika i Hapoel Ber Ševe. U prvoj slovenačkoj ligi je sudio na osam utakmica, pritom pokazavši 28 žutih kartona i jedan crveni. Dvaput je svirao jedanaesterac.

Poslednjih pet mečeva Real Madrida:

11.2.2017, Primera: Osasuna - Real Madrid 1:3 (1:1)

29.1.2017, Primera: Real Madrid - Sosijedad 3:0 (1:0)

25.1.2017, Kup kralja: Selta - Real Madrid 2:2 (1:0)

21.1.2017, Primera: Real Madrid - Malaga 2:1 (2:0)

18.1.2017, Kup kralja: Real Madrid - Selta 1:2 (0:0)

Poslednjih pet mečeva Napolija:

10.2.2017, Serija A: Napoli - Đenova 2:0 (0:0)

4.2.2017, Serija A: Bolonja - Napoli 1:7 (1:4)

29.1.2017, Serija A: Napoli - Palermo 1:1 (0:1)

24.1.2017, Kup Italije: Napoli - Fjorentina 1:0 (0:0)

21.1.2017, Serija A: Milan - Napoli 1:2 (1:2)

Međusobne utakmice:

16.09.1987, Kup šampiona: Real Madrid - Napoli 2:0 (1:0)

30.09.1987, Kup šampiona: Napoli - Real Madrid 1:1 (1:1)

LUDI TIKET, sreda, 177.941 dinar: Čovek koji je verovao u PSŽ!

FUDBAL: Od 20.45 na programu je okršaj starih znanaca - Bajerna iz Minhena i Arsenala. Detaljno smo obradili i ovaj duel...

- Bajern je neporažen na devet minulih duela u Bundesligi

- Bajern zauzima vodeće mesto u Bundesligi po prosečno postignutim golovima (2,25)

- Bajern pet mečeva uzastopno u Bundesligi igra 2-3

- Bajern je u grupnoj fazi Lige šampiona postizao 2,33, a primao gol u proseku

- Bajern je bez poraza kod kuće u tekućoj sezoni

- Arsenal je u grupnoj fazi Lige šampiona u proseku postizao tri gola, a jedan

- Arsenal je odigrao 3+ na devet prethodnih gostovanja u svim takmičenjima

- Arsenal je primio bar dva gola na četiri od pet minulih gostovanja u Premijer ligi

- Arsenal je postigao makar dva pogotka na sedam od proteklih devet mečeva u svim takmičenjima, a na proteklih 17 gostovanja je postigao bar gol

- Arsenal ima samo dva poraza na deset prethodnih okršaja u svim takmičenjima (uz sedam pobeda i remi)

BAJERN - ARSENAL: 1 (1,45), X (4,40), 2 (7,25)

Projektovani sastavi:

Bajern (4-3-3): Nojer - Lam, Martinez, Humels, Alaba - Alkantara, Alonso, Vidal - Roben, Levandovski, Miler;

Arsenal (4-2-3-1): Ospina - Beljerin, Mustafi, Košćelni, Monreal - Kokelan, Elneni - Volkot, Ozil, Velbek - Sančez.

Povrede i suspenzije:

BAJERN: Boateng (7/0, odbrana), Riberi (13/2, vezista)

ARSENAL: Debuši (1/0, odbrana), Remzi (12/0, vezista), Kazorla (8/2, vezista), Sanogo (0/0, napad), Lukas Perez (10/1, napad)

Glavni sudija: Milorad Mažić (Srbija)

Pomoćne sudije: Milovan Ristić (Srbija), Dalibor Đurđević (Srbija)

Dodatne sudije: Danilo Grujić (Srbija), Nenad Đokić (Srbija)

Četvrti sudija: Nemanja Petrović (Srbija)

Mažić je u tekućoj sezoni tri puta delio pravdu u Ligi šampiona i pritom pokazao 14 žutih kartona, dva igrača su isključena,a jednom je pokazao na belu tačku. Sudio je i kvalifiakcioni meč za elitno takmičenje između Rostova i Ajaksa. Tada je podelio četiri žuta, jedan crveni karton i jednom je dosudio penal. U Ligi Evrope je na jednom meču (Fenerbahče - Mančester Junajted) podelio osam žutih kartona. U srpskoj Superligi je na 10 utakmica 34 puta uručio javne opomene (u proseku 3,4), po jednom je dao crveni karton i dosudio penal.

Poslednjih pet mečeva Bajerna:

11.2.2017, Bundesliga: Ingolštat - Bajern 0:2 (0:0)

7.2.2017, Kup Nemačke: Bajern - Volfzburg 1:0 (1:0)

4.2.2017, Bundesliga: Bajern - Šalke 1:1 (1:1)

28.1.2017, Bundesliga: Verder - Bajern 1:2 (0:2)

20.1.2017, Bundesliga: Frajburg - Bajern 1:2 (1:1)

Poslednjih pet mečeva Arsenala:

11.2.2017, Premijer liga: Arsenal - Hal 2:0 (1:0)

4.2.2017, Premijer liga: Čelsi - Arsenal 3:1 (1:0)

31.1.2017, Premijer liga: Arsenal - Votford 1:2 (0:2)

28.1.2017, FA kup: Sautempton - Arsenal 0:5 (0:3)

22.1.2017, Premijer liga: Arsenal - Barnli 2:1 (0:0)

Poslednjih pet međusobnih susreta Bajerna i Arsenala:

4.11.2015: Bajern - Arsenal 5:1 (3:0)

20.10.2015: Arsenal - Bajern 2:0 (0:0)

11.3.2014: Bajern - Arsenal 1:1 (0:0)

19.2.2014: Arsenal - Bajern 0:2 (0:0)

13.3.2013: Bajern - Arsenal 0:2 (0:1)

LUDI TIKET (-), sreda, 1.188.228 dinara: Oksforde, zar nisi mogao da daš nijedan gol, i to kod kuće?

KOŠARKA: Kiša trojki u Minesoti, Klivlend opet igra šampionski, Bjelica osam poena... Sjajne partije Viginsa za Vukove i Kazinsa za Sakramento. Kompletan izveštaj iz najkvalitetnije lige sveta pročitajte OVDE.

NBA:

Minesota - Klivlend 108:116

/Vigins 41 - Irving 25, Džejms 25/

Čikago - Toronto 105:94

/Medermot 20 - Lauri 22/

Los Anđeles Lejkers - Sakramento 96:97

/Vilijams 29 - Kazins 40/

NAJAVA DANA (sreda, 15. februar): Jedno oko na Alijanc areni, drugo na Bernabeuu

