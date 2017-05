KLADIONIČARSKI DAN (sreda, 17. maj): Nokaut za prvi reket sveta! Hrabro ste gađali na Juve

Budite i danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

KRAJ

Superliga, 36. kolo, plej-aut

Bačka - Radnik 1:0 (1:0)

Borac - Spartak 1:0 (1:0)

/Kostić 22/

Novi Pazar - Čukarički 0:5 (0:2)

/Ožegović 23, 52, 72, Radonjić 45, Kajević 59/

Rad - Metalac 1:0 (1:0)

Prva liga Srbije

OFK Beograd - Proleter 2:2 (0:0)

Jagodina - Sloboda 3:0 (3:0)

Sinđelić - Radnički (P) 4:1 (3:0)

BSK - Odžaci 2:1 (1:1)

Budućnost - Zemun 0:3 (0:2)

Inđija - Bežanija 1:5 (1:2)

Dinamo - Mačva 2:4 (2:1)

ČSK Pivara - Kolubara 0:1 (0:0)

Premijer liga Rusije

Orenburg - Ufa 1:1 (0:0)

/Afonin 90+1 - Sukov 90+4/

Ural - Lokomotiva 1:2 (0:2)

/Kvirkvelija 78ag - Pejčinović 33, Fernandes 44pen/

Prva liga (Slovenija 1)

Domžale - ND Gorica 1:1 (0:1)

/Žužek 87 - Dobrovoljc 10ag/

- GOOOOOOOOOL! Novi Pazar je petardiran! Het-trik Ognjena Ožegovića!

- Borac se očigledno ne zadovoljava samo jednim golom, pošto je svim silama krenuo u napad...

- Mali predah. Ako ste se kladili na finale češkog kupa, imajte na umu da je Zlin otišao na pauzu sa golom prednosti. OVDE se kladite uživo.

- PROMAŠEN PENAL! Napadač Borca Stefan Mihajlović nije iskoristio najstrožu kaznu u 66. minutu. Podsećamo, Borac vodi sa 1:0 od 22. minuta pogotkom Miroljuba Kostića i trenutno je sa 21 bodom iznad crte. U zoni ispadanja su Metalac sa 18 i Novi Pazar sa 17 bodova.

- GOOOOOOL! Još jedan pogodak Čukaričkog koji sada vodi sa 4:0! Sličan manevar Brđana kao kod prethodnog gola. Niz sjajnih poteza Nemanje Radonjića, potom do lopte dolazi Miroslav Bogosavac, a Asmir Kajević pogađa mrežu domaćina.

- CRVENI KARTON u Čačku. Gosti sa desetoricom na terenu od 53. minuta. Isključen je Mile Savković. (((UŽIVO KLAĐENJE)))

- GOOOOOOOOOL! Evo još jednog gola Čuke! Gosti od 52. minuta vodi sa 3:0 pogotkom Ognjena Ožegovića. Napad je povukao bivši igrač Partizana Nemanja Radonjić, a centaršut je uputio još jedan bivši član crno-belih Miroslav Bogosavac.

- LIVE BET: Trenutno je odlična kvota da će Čukarički ukupno postići tri ili više gola na meču (1,80)!

- Poznati su sastavi za okršaj niškog Radničkog i Partizana, kao i za meč Javor - Crvena zvezda. Opširnije OVDE.

- Počelo je drugo poluvreme!

SUPERLIGA - UŽIVO: Invazija Grobara na Niš, temperatura u Srbiji dostiže stepen ključanja!

POLUVREME

Superliga, 36. kolo, plej-aut

Bačka - Radnik 1:0

Borac - Spartak 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Kostić 22/

Novi Pazar - Čukarički 0:2 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Ožegović 23, Radonjić 45/

Rad - Metalac 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

TENIS:

ATP Rim, 2. kolo

Muškarci

Sok - Veseli 2:1 (6:4, 3:6, 7:6(1))

Dame

Curenko - Vilijams 0:2 (4:6, 3:6)

KRAJ

HNL

Zaprešić - RNK Split 1:0 (0:0)

/Kolar 53/

- GOOOOOL! Čuka vodi sa 2:0 pogotkom Nemanje Radonjića! Pazarci su u ozbiljnom kanalu!

- Čisto da pomenemo trenutne rezultate za one koji su se tek sada priključili:

Bačka - Radnik 1:0

Borac - Spartak 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Novi Pazar - Čukarički 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Rad - Metalac 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

- GOOOOOOOL! Evo pogotka i na Banjici gde je domaćin došao do vođstva u 34. minutu. Rad je u ovom momentu sa 22 boda u sigurnoj zoni.

- Kratak fleš za ljubitelje tenisa: Miloš Raonić je savladao vetarana Tomija Hasa - 2:0 (6:4, 6:3). On će u osmini finala turnira u Rimu igrati sa Tomašom Berdihom. Što se tiče ženske konkurencije, Timea Bačinski je bila bolja od Barbore Stricove - 2:0 (6:4, 6:2) i u osmini finala igra sa Karolinom Pliškovom.

- GOOOOOOL! Poveo je i Čukarički! Pogodio je Ognjen Ožegović u 23. minutu. Novom Pazaru svaki bod život znači, pa treba ubrzo očekivati kontraudar. Trenutna kvota u lajvu da će upravo domaćin sledeći postići gol iznosi 1,85!

- GOOOOOL! Do prednosti dolazi i Borac u 22. minutu koji je u ovom momentu skočio na peto mesto u plej-aut grupi i u bezbednoj je zoni. Strelac - Miroljub Kostić.

- GOOOOL! Kao da smo izazvali Bačku koja je povela u 20. minutu!

- Uspavanka i dalje traje. I dalje čekamo prvu promenu rezultata.

- Bez golova u prvih 10 minuta...

- Bacite pogled kako izgleda tabela u ovom trenutku:

- Počele su utakmice 36. kola Superlige u grupi za plej-aut! Podsetimo, sastaju se Bačka - Radnik, Borac - Spartak, Novi Pazar - Čukarički i Rad - Metalac. Ovde se možete KLADITI UŽIVO.

TENIS: Iznenađenje u ženskoj konkurenciji! Estonka Anet Kontavejt savladala je svetski reket broj jedan Anđeliku Kerber sa 2:0 (6:4, 6:0). Kontavejt će u osmini finala ATP turnira u Rimu ukrstiti koplja sa Mirjanom Lučić-Baroni kojoj je Marija Šarapova juče predala meč.

Anett Kontaveit shocks World No.1 Kerber 6-4, 6-0 in @InteBNLdItalia Second round! pic.twitter.com/NtgynRsxzJ — WTA (@WTA) May 17, 2017

TENIS: Viktor Troicki nije uspeo. Aleksander Zverev je slavio sa 2:0 (6:3, 6:4). Zaslužena pobeda Nemca ruskog porekla. Zverev će u osmini finala odmeriti snage sa nezgodnim Fabiom Fonjinijem.

TENIS: Jelena Janković je ispala u drugom kolu Rima, pošto je izgubila od Julije Gerges posle dva sata i 22 minuta. Nemica je slavila sa 2:1 (2:6, 7:6(2), 6:1). Naša teniserka je odlično ušla u meč čak triput uzevši servis svojoj protivnici, ali je u drugom setu položila oružje posle tajbrejka. Izgubljeni drugi set ju je totalno poremetio pošto je u poslednjoj deonici osvojila samo jedan gem. Gerges čeka bolju iz duela Ostapenko - Muguruza. Opširnije OVDE.

KRAJ

Premijer liga Rusije

Tom - Krila Sovjetov 0:2 (0:1)

/Bruno 5, Kornilenko 80/

*** Fudbaleri i njihovi dvojnici iz crtaća! :)

TENIS:

ATP Rim, 2. kolo

Muškarci

Nišikori - Ferer 2:0 (7:5, 6:2)

Almagro - Nadal 0:0 (0:3), predat meč

Edmund - Del Potro 0:2 (5:7, 4:6)

Dame

Bartel - Vang 2:0 (6:3, 6:4)

Belis - Bertens 0:2 (4:6, 0:6)

Zigemund - Halep 0:2 (4:6, 4:6)

Svitolina - Korne 2:0 (6:4, 7(13):6(11))

Gavrilova - Garsija 2:1 (7:5, 3:6, 6:3)

Pavljučenkova - Sevastova 2:0 (7:6(4), 6:2)

Dejvis - Pliškova 0:2 (1:6, 1:6)

- U toku je i okršaj Viktor Troicki - Aleksander Zverev. Nemac je slavio u prvom setu sa 6:3, u drugoj deonici je tesno - 2:2. Trenutna kvota u lajvu da će biti tajbrejka u drugom setu vredi 3,50!

FUDBAL: Juventus u nedelju nije uspeo da u Rimu osvoji bod potreban za matematičku potvrdu još jedne titule prvaka Italije. Reskirao je Maks Alegri u tom susretu pruživši šansu nekim igračima koji su ove sezone retko dobijali priliku i na kraju mu se to nije isplatilo, iako mu je mladi Lemina doneo rano vođstvo. Teško je verovati da Juventus može prokockati četiri boda prednosti nad Vučicom, budući da u poslednja dva kola Staru damu čekaju susreti sa davljenikom Krotoneom i rezultatski rasterećenom Bolonjom, ali rezultat u derbiju definitivno je malo pokvario odličnu atmosferu u timu pred finale Kupa.

Priliku za osvajanje prvog od tri željena ovosezonska trofeja Juventus ima u finalu Kupa protiv Lacija, ekipe koju su savladali u poslednjih devet navrata. Lacio je protekli put pobedio Juventus upravo u Kupu, ali je to bilo još u januar 2013. Nastupi napadača Mandžukića i Dibale su pod znakom pitanja zbog sitnih povreda, a zbog suspenzije Alegri ne može da računa na važnog veznjaka Pjanića.

Lacio je definitivno uz Atalantu najprijatnije ovosezonsko iznenađenje Seriji A. Inzagijev tim igra moderan i atraktivan napadački fudbal, pa beleži odlične rezultate. U poslednjih pet prvenstvenih susreta Nebesko-plavi su čak 20 puta tresli suparničku mrežu i Juventusovog golmana Bufona definitivno ne čeka mirna utakmica finala Kupa na rimskom Olimpiku.

Kvote za duel Juventusa i Lacija pogledajte OVDE.

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice MOZZART. Ovo je pet najigranijih parova dana:

1011 JUVENTUS - LACIO (tip 1, kvota 2,05) - početak 21.00

5011 MONAKO - SENT ETJEN (tip 1, kvota 1,20) - početak 21.00

2105 ŠEFILD VENZDEJ - HADERSFILD (tip 1, kvota 2,50) - početak 20.45

4009 SELTA - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,15) - početak 21.00

5201 AEK - PANIONIOS (tip 1, kvota 1,40) - početak 17.15

FUDBAL: Monako je u nedelju sa visokih 4:0 pregazio Lil i praktično došao do trofeja francuskog prvaka. Matematički, Kneževi još nisu prvaci, ali moralo bi da se dogodi čudo pa da ispuste prednost u odnosu na drugoplasirani PSŽ. Da bi se Sveci domogli pehara Monako bi danas trebalo da izgubi od Sent Etjena i onda za vikend na gostovanju Renu, kao i da Pari Sen Žermen trijumfuje nad Kaenom. Međutim, Monako uz to ima i sedamnaest golova bolju gol razliku od konkurenta iz glavnog grada tako da je to gotovo nemoguće nadoknaditi.

Žardim ove nedelje nije hteo da reskira sa Mendijem i Tureom. Prvi je igrao samo par minuta, dok je drugi ostao na klupi. Tandem će večeras biti u sastavu. Bošilja i Dirar od ranije su povređeni, a sve druge igrače Žardim ima na raspolaganju.

Sent Etjen je već dugo vremena ima problema s izostancima, a protiv PSŽ-a nastradali su mu još i štoper Perin i bočni igrač Malkuit. Za ove igrače je sezona završena, kao i za Daboa, Rua, M'Bengua i Tananea.

Kvote za ovaj susret pogledajte OVDE.

*** Danas nam je divan dan :)

- Toni Parker (35)

- Danko Lazović (34)

- Vukašin Jovanović (21)

- Pablo Priđoni (40)

- Marselinjo (42)

- Kristijan Bolanjos (33)

- Igor Denisov (33)

- Leon Osman (36)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Poljske...

Ekstraklasa, plej-of – 34. kolo

Sreda

Korona - Visla 18.00

Lehija - Jagjelonija 18.00

Legija - Leh 20.30

Pogon - Ničiječa 20.30

Serije:

Pobede: Leh 3

Bez pobede: Korona 3, Pogon 3, Visla 3

Bez nerešene: Leh 3, Pogon 3

Porazi: Pogon 3

Bez poraza: Jagjelonija 3, Legija 3, Leh 3, Lehija 3

0-2: Jagjelonija 3, Lehija 3, Pogon 3, Visla 3

Zanimljivosti:

- Korona je igrala X na poluvremenu na šest poslednjih utakmica

- Visla je slavila na tri od 17 prethodnih gostovanja

- Korona je pobedila jednom na sedam proteklih duela

- Lehija je slavila na četiri minula dvoboja sa Jagjelonijom

- Lehija nije primila gol na tri poslednja susreta

- Lehija je pobedila na osam od deset prethodnih domaćinstava

- Jagjelonija je sačuvala mrežu na četiri od proteklih pet okršaja

- Ničiječa nije postigla pogodak na tri minula meča

- Ničiječa je gubila na poluvremenu i izgubila na kraju na tri poslednja duela

- Pogon je igrao GG na deset od 13 prethodnih susreta kod kuće

- Leh je bez poraza na sedam vezanih duela na strani

- Leh je poražen na četiri protekla dvoboja sa Legijom

- Leh je pobedio na deset od 13 minulih mečeva

- Legija je neporažena na 11 od 12 poslednjih susreta na svom terenu

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u redovnoj rubrici je Milun Todorović. Gradonačelnik Čačka potencijalni dobitak u iznosu od 146,633 dinara namenio je MS udruženju Moravičkog okruga, a OVDE pogledajte za koje se tipove opredelio.

*** Iz standardne rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA izdvojili smo dve zanimljive analize, a vi ostatak potražite OVDE.

18.30 RUBIN - CSKA (tip 2, kvota 1,45) - fiks dana

Rubin krajnje opušteno ulazi u finiš šampionata - niti može u Evropu, niti može da ispadne iz ruske elite. To bi trebalo da olakša posao Armejcima, koji još jure plasman u Ligu šampiona i koji su, realno, daleko kvalitetniji od svog domaćina. Kvota na dvojku mogla bi da vam bude 1,55.

20.45 ŠEFILD VENZDEJ - HADERSFILD (tip 1, kvota 2,50) - vredi probati

Sove su u Hadersfildu uspele u nameri da ne prime gol i prednost prebacile na svoju stranu. Na ruku im ide i to što su u ligi dobile oba duela sa Terijerima, dakle, imaju recept za njih i sve to trebalo bi da pretoče u plasman na završnu predstavu. Njihovi susreti po pravilu su neefikasni.

SPECIJAL (Radnički Niš - Partizan): Pošto se uoči današnje utakmice dosta pričalo o arbitrima i suđenju, verovatno će se mnogi pitati - da li će biti penala i gola sa bele tačke? Za pogodak sa kreča dajemo kvotu 4,30, dok za crveni karton na meču nudimo kvotu 2,50. Pogledajte i sve kvote iz specijala koji smo spremili za vas.

Buongiorno Italia: U prvom planu italijanske sportske štampe je finale Kupa Italije Juventus - Lacio koje se najčešće predstavlja kao prva etapa u istorijskom hodu Bjankonera ka trostrukoj kruni u ovoj sezoni. Ipak, vest koja je izazvala najveći prasak je otkriće Gazete da je Inter platio 4.000.000 posrednicima za dovođenje Gabigola. Milan sprema plan kako da zadrži Donarumu, osim bogatog ugovora, u planu je i plasman u Ligu Evrope i dovođenje serije jakih pojačanja, od Morate do Kesija i Kejte. Opširnije OVDE.

BET INFO - STATISTIKA: Monako i 0-2? Može!

*** Čitalac L.T. sastavio je tiket sa kvotom 8,17! Kako vam se čini?!

* kvote su podložne promenama

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 19:00 2703 SR1PF Radnicki N. - Partizan ki 2 1,57 Sre 19:45 5361 TUR K Fenerbahce - Buyuksehir tgg gg 1,70 Sre 20:45 2014 ENG 1 Southampton - Man.Utd. kmb X2&0-3 1,75 Sre 20:45 1602 HO1PF Groningen - AZ Alkmaar tgg gg3+ 1,75 Kladi se

*** Zanimljivosti iz liga širom Evrope...

- Kopenhagen je slavio sa dva ili više golova razlike na 20 od 38 poslednjih utakmica (tip 2, kvota 2,20)

- Partizan je u seriji od 11 pobeda (tip 2, kvota 1,57)

- Muangtong je vezao deset pobeda pred svojim navijačima (tip 1, kvota 1,20)

- Genk je igrao 1-1 na pet proteklih domaćinstava (tip 1-1, kvota 1,38)

- Invernes je poražen na deset od 13 minulih duela na strani (tip 1, kvota 2,35)

- Tepakusacu je vezao sedam neuspeha na svom terenu (tip 2, kvota 2,30)

- Rad je poražen na pet poslednjih duela kod kuće (tip 2, kvota 3,80)

- Vil je izgubio na prethodnih šest domaćinstava sa najmanje dva gola razlike (tip 2&2+, kvota 2,10)

- Sundsval je igrao X-X na pet minulih susreta (tip X-X, kvota 6,00)

- Rostov nije primio gol na deset od 12 poslednjih mečeva (tip tm1 0, kvota 2,10)

- Maribor je sačuvao mrežu na osam od prethodnih deset duela (tip tm2 0, kvota 2,25)

- Amkar nije dao gol na četiri vezana meča (tip tm2 0, kvota 1,68)

TENIS: Današnji program na Foro Italiku kreće tačno u podne, a kolega Slavko Đorđević uradio je nekoliko bet analizza. Izdvojili smo dva zanimljive, a vi ostatak potražite klikom OVDE.

NIŠIKORI - FERER HS 1 (-1,5), KVOTA 1,75

Na centralnom terenu istorijskog sportskog kompleksa Foro Italiko, koji je izgrađen pred Drugi svetski rat po želji Benita Musolinija, čije je ima nekada i nosio, dan počinje izuzetno interesantnim mečom između Keija Nišikorija i Davida Ferera. Da je ovaj susret odigran pre koju godinu, verovali bi u paklen obračun, a ovako već ocvali Španac teško da može da napravi veći problem Japanacu. Mada, sa njim se nikada ne zna, tako da za one opreznije "nudimo" hendikep setova na Nišikorija (kvota 1,75), a za one odvažnije da probaju sa više gemova prvi set (kvota 2,15)

CIBULKOVA - MAKAROVA KI 1, KVOTA 1,75

Kao retko ko Ekaterina Makarova ume da namuči Dominiku Cibulkovu koja ipak vodi sa 3:2 u međusobnim duelima. Ali, treba znati da su obe pobede 28-godišnje Ruskinje došle ove godine. Nadamo se, ipak da simpatična Slovakinja, trenutno osma na WTA listi neće ponovo kiksnuti protiv daleko manje kvalitetne vršnjakinje, već da će proći dalje od drugog kola, zašta sledi odlična kvota 1,75

BET INFO: Postoje fudbalski šampionati sa većom tradicijom, skupljim igračima i kvalitetnijim fudbalerima, ali kada je u pitanju borba za šampionsku titululu nijedno drugo takmičenje u Evropi nema takvu neizvesnost kakva u ovom trenutku vlada u poljskoj Ekstraklasi. Četiri tima, četiri kola pre kraja šampionske trke jure najvažniji trofej u tamošnjem prvenstvu, a razmak između prvog i četvrtog tima na tabeli je svega tri boda. Kolega Nenad Jovanović se potrudio oko najave, nemojte da je propustite.

*** Tiket i tradicije idu ruku pod ruku...

- Ehime i Okajama su igrali GG na poslednjih osam utakmica

- Muangtong je vezao deset pobeda protiv Porta

- Inter Zaprešić je igrao 0-2 na 12 prethodnih susreta sa RNK Splitom

- AEK i Panionios su proteklih 13 dvoboja okončali sa najviše dva gola

- Radnički Niš i Partizan su igrali 0-2 na sedam minulih okršaja

- Juventus je slavio na šest poslednjih mečeva sa Lacijem

- Selta i Real Madrid su igrali 3+ na sedam prethodnih duela

* kvote su podložne promenama

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 19:00 2703 SR1PF Radnicki N. - Partizan ug 0-2 2,03 Sre 13:00 8514 TAJ1 Muang Thong - Singhtarua ki 1 1,20 Sre 21:00 4009 ŠPA 1 Celta - Real Madrid ug 3+ 1,15 Sre 17:15 5201 GRČPF AEK - Panionios ug 0-2 1,55 Sre 16:00 4610 HRV 1 Inter Zapresic - Split ug 0-2 1,60 Sre 21:00 1011 ITA K Juventus - Lazio ki 1 2,15 Sre 12:00 4842 JAP 2 Ehime - Okayama tgg gg 1,97 Kladi se

FUDBAL: Sautemptonu su do kraja prvenstva ostale dve utakmice i ima odličnu priliku da zauzme osmo mesto i izbori Ligu Evrope ako upravo Mančester Junajted osvoji ovogodišnje izdanje tog takmičenja i tako ode kao peti engleski predstavnik u Ligu šampiona. Oba puta Sveci igraju kod kuće, a večeras im u goste dolazi upravo sastav Žozea Murinja, koji je timu sa Sent Merija naneo veliku ranu savladavši ga u finalu Liga kupa.

Domaćin se bori i protiv neugodne tradicije koja kaže da Junajted nije poražen u Sautemptonu od avgusta 2003. Takođe, Sveci nisu dobili nijednu od dosadašnjih 11 utakmica protiv šest najboljih klubova lige, napustivši teren pognute glave čak osam puta.

Posle velike serije od čak 25 ligaških utakmica bez poraza, Junajted je doživeo dva neuspeha zaredom protiv londonskih rivala Arsenala i Totenhema, pa je pao na šesto mesto. Umor i veliki broj izostanaka učinili su svoje i Murinju je jedino bitno da sačuva igrače za finale Lige Evrope protiv Ajaksa. Kvote za ovaj susret pogledajte OVDE.

Zanimljivosti:

- Mančester Junajted je neporažen na sedam poslednjih gostovanja Sautemptonu u svim takmičenjima

- Mančester Junajted nije gubio na poluvremenu na 12 prethodnih gostovanja u svim takmičenjima

- Mančester Junajted je slavio na sedam od deset proteklih duela na strani

- Mančester Junajted je na šest od 12 minulih mečeva slavio sa dva il iviše golova razlike

- Sautempton je nije dao gola na poslednja tri susreta

- Sautempton je pobedio jednom na sedam prethodnih mečeva pred svojim navijačima

- Sautempton je gubio sa dva ili više golova razlike na četiri od sedam proteklih domaćinstava

LUDI TIKET, utorak, 241.151 dinara: Sitan vez po prestoničkom tiketu

LUDI TIKET (-), utorak, 503.423 dinara: Severnoevropski fudbal je pošten, ali i komplikovan

KOŠARKA: Ratnici su prethodne noći demonstrirali silu i raspalili strašnu šamarčinu trenerskom vuku Gregu Popoviću i njegovom San Antoniju, te slavili s rezultatatom 136:100 (33:16, 39:28, 34:31, 30:25). Opširnije čitajte OVDE.

NAJAVA DANA (sreda, 17. maj): Mreža Svetaca na meti Mančester Junajteda… Juve i Lacio u Kupu Italije!

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa).

Dobro jutro poštovani čitaoci MOZZART Sporta! Dobro došli na naš svakodnevni blog posvećen kladioničarskom sadržaju u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama će biti Milan Cakić, a našto kasnije priključiće mu se Nemanja Banović.

(FOTO: Action Images)