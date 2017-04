UŽIVO: Barselona - Juventus; Monako - Dortmund, evo još jednog!

BARSELONA - JUVENTUS 0:0 (prvi meč 0:3) (((UŽIVO KLAĐENJE)))

BARSELONA (4-3-3): Ter Štegen - Roberto, Umtiti, Pike, Alba - Rakitić, Buskets, Inijesta - Mesi, Suarez, Nejmar.

JUVENTUS (4-2-3-1): Bufon - Dani Alves, Bonuči, Kjelini, Aleks Sandro - Pjanić, Kedira - Kvadrado, Dibala, Mandžukić - Iguain.

41. minut - Andres Inijesta faulira Huana Kvadrada. Prvi žuti karton na utakmici za kapitena katalonske ekipe.

40. minut - Centaršut Serđi Roberta, odlično reaguje Đorđo Kjelini.

38. minut - Kombinovali su Mario Mandžukić i Gonzalo Iguain, lopta se odbila na desnu stranu, odakle je ubrzo stigao odličan centaršut, a to je zamalo urodilo plodom. Pipita je izleteo sam ispred Mark-Andrea Ter Štegena, ali je šutirao slabo i pravo u golmana domaćih.

31. minut - Šut Lionela Mesija, brani Đanluiđi Bufon.

29. minut - Nejmar izvodi korner, Gonzalo Iguain glavom otklanja opasnost.

27. minut - Nastavlja Barsa da kidiše na gol Juvea, ali je sada fauliran Leonardo Bonuči. Evidentno je, uostalom to se i očekivalo, da Barsa ima veće poteškoće da probije odbranu Juventusa, nego što je to bio slučaj sa Pari Sen Žermenom. Ipak, svi znamo da nikad ne treba potcenjivati Barsu.

21. minut - Još jedna prilika za Barselonu koju ne koristi Nejmar. Barsa sve opasnija...

19. minut - KAKVA ŠANSA ZA BARSELONU! Lionel Mesi tuče sa oko 11 metara pored gola. Ovo je baš bilo blizu...

19. minut - Šutira Luis Suarez, ali ga blokiraju defanzivci Juventusa.

16. minut - Kvadrado šutira iz okreta preko gola.

15. minut - Po jedan neuspeli napad na obe strane. Prvo je Huan Kvadrado povukao kontru, zatim i Nejmar vuče napad, ali ništa se konkretno nije dogodilo.

13. minut - Uh, dobra šansa za Juve. Gonzalo Iguain je tukao preko gola. Sada i Stara dama pokazuje zube. Biće ovde žestoko...

11. minut - Nejmar ubacuje loptu u šesnaesterac Juvea, ali kasne njegovi saigrači...

10. minut - Barsa i dalje napada. Sada su Katalonci imali korner, no odbrana Juventusa nekako izlazi na kraj sa ubačajem u srce kaznenog prostora. Izabranici Luisa Enrikea stežu obruč oko gola Stare dame...

6. minut - Barselona je agresivnija i odlučnija na početku utakmice, ali i dalje čekamo pravu šansu.

5. minut - Fudbaleri Juventusa su duboko na polovini Barselone, bez ozbiljnijih šansi u dosadašnjem toku utakmice. Sada je Nejmar probio po levoj strani, ali su ga zaustavili defanzivci Stare dame.

UTAKMICA JE POČELA!

MONAKO - DORTMUND 2:0 (prvi meč 3:2) (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Mbape 3, Falkao 17/

MONAKO (4-4-2): Subašić - Ture, Glik, Žemerson, Mendi - Bernardo Silva, Bakajoko, Mutinjo, Lemar - Mbape, Falkao

DORTMUND (4-1-4-1): Birki - Pišček, Papastatopulos, Ginter, Gereiro - Durm (od 27. Dembele), Kagava, Šahin, Rojs - Obamejan.

31. minut - Kako je sada moglo da bude opasno! Monako je povukao kontru, ali je neko od defanzivaca Dortmunda maestralno pročitao igru i presekao pas.

27. minut - Prva izmena na meču! Tomas Tuhel reaguje i izvodi iz igre Erika Durma i uvodi Usmana Dembelea. Trener Milionera je svestan da mora da napadne.

23. minut - Toma Lemar centrira, ali je lopta preskočila Radamela Falkoa. Zamlo da se preslika drugi gol Kneževa.

17. minut - GOOOOOOOL! Kakva akcija Monaka! Bendžamin Mendi, Kilijan Mbape, Toma Lemar, Radamel Falkao! Kao na traci - 2:0.

14. minut - STATIVA! Nuri Šahin pogađa okvir gola iz slobodnjaka.

13. minut - Napada Monako. Bernardo Silva je propustio odličnu priliku, ponovo je na visini zadatka bio Roman Birki.

12. minut - Falkao u šansi! Kolumbijac je tukao glavom pored gola. Prilično mu je zasmetao Roman Birki.

10. minut - Šansa za Dortmund! Pjer-Emerik Obamejan je uposlio Lukaša Piščeka, ovaj je dodao do Marka Rojsa koji tuče pravo u Danijela Subašića.

7. minut - Zamalo da Pjer-Emerik Obamejan kazni nonšalantnost Danijela Subašića. Hrvatski golman je krenuo u dribling, ali je imao sreće jer Gabonac nije uspeo da zadrži loptu u igri.

3. minut - GOOOOOL! Bendžamin Mendi je raspalio po lopti, Roman Birki je katastrofalno reagovao, a na odbitak naleće Kilijan Mbape. Ubica dečjeg lica.

1. minut - Centaršut Almamija Turea sa desne strane sa kojim lako na izlazi na kraj Roman Birki.

UTAKMICA JE POČELA!

- Igrači Barselone i Juventusa su na terenu, okršaj Monako - Dortmund, podsećamo, počinje sa pet minuta zakašnjenja. Jedva čekamo obe utakmice! Šta mislite, može li Barsa do novog podviga?

VAŽNO: Početak utakmice u Monaku pomeren je za 20.50. Opširnije OVDE.

Ko je propustio jutros, neka baci pogled na zanimljivosti, međusobne duele, informacije o sudijama, forme timova, kvote... Kolega Nikola Drenovac se baš potrudio.

BARSELONA - JUVENTUS

Zanimljivosti:

- Barselona je ove sezone izgubila samo jedan meč pred svojom publikom.

- Barselona je na šest uzastopnih utakmica kod kuće postigla tri ili više golova

- Barselona je na šest minulih duela na Nou Kampu postigla dvaili više golova u prvom poluvremenu

- Na tri od četrii prethodna susreta Barselona je odigrala NG, pritom upisavši dve pobede i dva poraza

- Barselona postiže 2,85 golova u proseku računajući Primeru i Ligu šampiona, a prima 1,02

- Juventus je izgubio samo jedan od 18 proteklih utakmica u svim takmičenjima

- Juventus je slavio na svim mečevima na strain u Ligi šampiona ove sezone

- Na osam poslednjih dvoboja Juventusa i Barselone viđen je identičan broj pobeda (tri), kao i dva nerešena rezultata

- Na tri od četiri poslednja meča Juventusa u svim takmičenjima Gonzalo Iguain je postigao po dva gola

- Juventus daje skoro dva gola u proseku po meču (1,98) računajući Seriju A i Ligu šampiona, a prima 0,54

MOZZART KVOTE, Barselona - Juventus: 1 (1,50), X (4,50), 2 (6,00)

Povrede i suspenzije:

BARSELONA: Rafinja (povređen), Aleiš Vidal (povrešen), Arda Turan (pod znakom pitanja), Maskerano (pod znakom pitanja), Matje (pod znakom pitanja)

JUVENTUS: Pjaca (povređen), Dibala (pod znakom pitanja)

Glavni sudija: Bjorn Kujpers (Holandija)

Linijske sudije: Sander van Rokel (Holandija), Ervin Zeinstra (Holandija)

Dodatne sudije: Pol van Bokel (Holandija), Deni Makelije (Holandija)

Četvrti sudija: Mario Diks (Holandija)

Kujpers je na tri utakmice u Ligi šampiona podelio 13 žutih kartona (prosečno 4,33) i četiri puta dosudio najstrožu kaznu. Stajao je na centru i na kvalifikacionom meču između Porta i Rome na Dragau gde je viđeno sedam javnih opomena, jedan crveni posle dva žuta kartona i jedan penal. U holandskoj Erediviziji je na 22 meča pokazao 75 žutih kartona, dva crvena posle dva žuta kartona i četiri jedanaesterca.

Poslednjih pet mečeva Barselone:

15.04.2017, Primera: Barselona - Real Sosijedad 3:2 (3:2)

11.04.2017, Liga šampiona: Juventus - Barselona 3:0 (2:0)

08.04.2017, Primera: Malaga - Barselona 2:0 (1:0)

05.04.2017, Primera: Barselona - Sevilja 3:0 (3:0)

02.04.2017, Primera: Granada - Barselona 1:4 (0:1)

Poslednjih pet mečeva Juventusa:

15.04.2017, Serija A: Peskara - Juventus 0:2 (0:2)

11.04.2017, Liga šampiona: Juventus - Barselona 3:0 (2:0)

08.04.2017, Serija A: Juventus - Kjevo 2:0 (1:0)

05.04.2017, Kup Italije: Napoli - Juventus 3:2 (0:1)

02.04.2017, Serija A: Napoli - Juventus 1:1 (0:1)

Poslednjih pet međusobnih susreta:

11.04.2017, Liga šampiona: Juventus - Barselona 3:0 (2:0)

06.06.2015, Liga šampiona: Juventus - Barselona 1:3 (0:1)

22.04.2003, Liga šampiona: Barselona - Juventus 1:2 (0:0, 1:1)*

06.04.2003, Liga šampiona: Juventus - Barselona 1:1 (1:0)

24.04.1991, Kup evropskih šampiona: Juventus - Barselona 1:0 (0:0)

* Posle produžetaka

MONAKO - DORTMUND

Zanimljivosti:

- Monako u Ligi šampiona ove sezone nije izgubio nijedan meč pred svojim navijačima

- Monako je igrao 3+ na 11 od 12 prethodnih utakmica u svim takmičenjima

- Monako je igrao GG&3+ na šest od osam minulih mečeva, računajući Ligu 1, Ligu šampiona i Kup Francuske

- Na šest od sedam poslednjih duela Monaka padao je bar po jedan gol u oba poluvremena

- Posle pet pobeda na svom terenu na kojima nije primio gol Monako je odigrao pet utakmica GG&3+, od čega je četiri puta slavio

- Monako daje 2,63 gola prosečno računajući Ligu 1 i Ligu šampiona, a prima 1,02

- Dortmund je na osam poslednjih gostovanja (Bundesliga, Liga šampiona, Kup Nemačke)poražen četiri puta, dok je preostala četiri susreta po dva puta slavio i remizirao

- Dortmund je protekla tri meča igrao GG&4+

- Na tri poslednja meča Dortmunda padalo je 2-3 gola u prvom poluvremenu

- Dortmund je na od devet minulih duela na strain igrao 0-3

- Dortmund postiže 2,34 gola u proseku računajući Ligu šampiona i Bundesligu, a prima 1,21

MOZZART KVOTE, Monako - Dortmund: 1 (2,75), X (3,90), 2 (2,35)

Povrede i suspenzije:

MONAKO: Fabinjo (suspendovan), Sidibe (povređen), Bošilja (povređen), Kariljo (povređen)

DORTMUND: Bartra (povređen), Gece (povređen), Širle (povređen), Durm (pod znakom pitanja), Rode (pod znakom pitanja)

Glavni sudija: Damir Skomina (Slovenija)

Linijske sudije: Jure Praprotnik (Slovenija), Robert Vukan (Slovenija)

Dodatne sudije: Matej Jug (Slovenija), Slavko Vinčić (Slovenija)

Četvrti sudija: Tomaž Klančnik (Slovenija)

Skomina je sudio četiri utakmice u Ligi šampiona ove sezone, pokazao je 18 žutih kartona (prosečno 4,5), nijedan crveni i jedan penal. Delio pravdu i na kvalifikacionom meču Seltik - Hapoel Ber Ševa i dodelio je sedam javnih opomena. Što se slovenačkog prvenstva tiče, Skomina je stajao na centru 11 puta, pokazavši 41 žuti karton (prosečno 3,73) i po jedan direktan i jedan crveni karton posle dva žuta.

Poslednjih pet mečeva Monaka:

15.04.2017, Liga 1: Monako - Dižon 2:1 (0:1)

12.04.2017, Liga šampiona: Dortmund - Monako 2:3 (0:2)

08.04.2017, Liga 1: Anže - Monako 0:1 (0:0)

04.04.2017, Kup Francuske: Monako - Lil 2:1 (2:0)

01.04.2017, Liga kup: Monako - PSŽ 1:4 (1:2)

Poslednjih pet mečeva Dortmunda:

15.04.2017, Bundesliga: Dortmund - Ajntraht 3:1 (2:1)

12.04.2017, Liga šampiona: Dortmund - Monako 2:3 (0:2)

08.04.2017, Bundesliga: Bajern - Dortmund 4:1 (2:1)

04.04.2017, Bundesliga: Dortmund - Hamburg 3:0 (1:0)

01.04.2017, Bundesliga: Šalke - Dortmund 1:1 (0:0)

Poslednji međusobni meč:

Dortmund - Monako 2:3 (0:2)

- Preokret Žalgirisa! Do 36. minuta je Darvidas Sernas smestio dva gola. U toku je 55. minut. Sve ide kako treba.

Idemoooo, nastavljamo da zaokružujemo kečeve!

JENA - OBERLAUSIC (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:1

Ko je igrao keca na Jenu, dobro je izabrao. Domaćin je golovima mladog Maksimilijana Volframa i Timija Tijelea poveo sa 2:0 pre isteka 20. minuta... Jozef Marek je u 69. minutu postigao jedini gol za goste, a sve dileme oko pobednika otklonio je Matijas Kine u 84. minutu.

SANDEĆA - STAL MIJELEK (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 1:0

Jedan, ali vredan. Možda ste se preznojavali čekajući keca na Sandeću, no na kraju je sve stiglo na naplatu. Ulog nije bio mali. Kvota 2,00. Gžegorž Baran je u 66. minutu postigao jedini gol na utakmici. Verujemo da su vas smešili brci. Realno, ko je uzeo ovaj par da "začini" tiket, dobro se opario.

- UZBUNA! Suduva je povela protiv Žalgirisa kojem ste masovno ukazali poverenje. LIVE BET: Preokret i pobeda domaćina vredi 2,45, a kvota da će isti tim sledeći postići gol - 1,40!

*** Zagrevamo se pred večerašnje mečeve Lige šampiona! Juventus 441 minut nije vadio loptu iz mreže u elitnom evropskom takmičenju. BUM!

- POLUVREME! Jena i dalje vodi sa 2:0, a Sandeća ne uspeva da slomi otpor Stala. Na oba meča se možete KLADITI UŽIVO.

- KRAJ! Ostalo je 3:2 u Češkoj, zaokružen je kec na Vitkovice!

VITKOVICE - FRIDEK MISTEK (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:2

Kec u Češkoj je došao, što znači da je zaokružena lepa kvota 1,75. Ali, bilo je tesno... Baš tesno. Vladimir Misinski je doveo domaćina u vođstvo u 12. minutu, pola sata kasnije je David Berezni izjednačio, a u finišu prvog poluvremena je Matej Fjala ponovo doneo suficit domaćinu. Na početku drugog poluvremena - opet panika i novo izjednačenje Fridek Misteka. Tomaš Hikel se upisao u strelce u 54. minutu. No ni tu nije bio kraj. Jan Matej je na pogodio na isteku časa igre i, ispostavilo se, stavio rezultatsku tačku na ovaj susret. Verujemo da ste strepeli do kraja, ali vredelo je...

- Monako, spavaš li mirno?! Pjer-Emerik Obamejan je postigao sedam golova na osam prethodnih utakmica u Ligi šampiona.

Pierre-Emerick Aubameyang has scored 7 goals in 8 #UCL games for Dortmund this season. pic.twitter.com/VrHf6GTf95