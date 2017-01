KLADIONIČARSKI DAN (UŽIVO): Dinamo Sasari - Partizan

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

34. minut - Pogađa Laval i dodatno slobodno bacanje - 85:68. Karahodžić na drugoj strani maši trojku iz otvorene pozicije.

34. minut - Dejvid Bel maši trojku, ali Gani Laval razgrće Partizanovu odbranu, pogađa iz reketa i plus dobija faul - 84:68. Neverovatno. Tajm-aut traži Aleksandar Džikić.

33. minut - Kenan Karahodžić pravi faul, a Duško Savanović koristi oba bacanja - 82:68.

33. minut - Frenk Robinson sam kao duh pogađa trojku - 80:66.

32. minut - Četvrta lična greška Đorđa Majstorovića. Gani Laval pritom pogađa i koristi oba bacanja. Dva poena dodaje Duško Savanović. Još jedna trojka Dejvida Bela - 80:63.

KRAJ TREĆE ČETVRTINE

30. minut - Sjajna akcija Adina Vrapca i Branislava Ratkovice - 72:63.

30. minut - Prva lična Ganija Lavala. Stefan Birčević precizan sa penala - 72:61.

30. minut - Ovo je više nerealno šta pogađa Dejvid Bel - 72:59. Njegova peta trojka.

29. minut - Faul Branislava Ratkovice, Trevor Lejsi koristi bacanja. Sasari ponovo ima dvocifrenu prednost - 69:59.

26. minut - Pršti na sve strane na Sardiniji! Prvo je bio precizan Trevor Lejsi za dva, potom Stefan Birčević pogađa trojku, a Rok Stipčević poenima iz igre i sa penala ponovo šalje svoju ekipu na plus osam - 67:59.

26. minut - Andrić bez greške za tri - 64:56.

26. minut - Sjajni Dejvid Bel nakon defanzivnog skoka upošljava Trevora Lejsija - 62:53.

25. minut - Ponovo smo na starom - Sasari se odlepljuje trojkama. Dejvid Bel je oduzeo loptu Stefanu Potu, potom pogodio iz ugla izvan linije 6,75 - 60:53.

25. minut - Saketi pravi faul nad Koprivicom koji maksimalno koristi penale. Partizan je pogodio osam prethodnih slobodnih bacanja - 57:53.

24. minut - Izgleda da je ovaj tajm-aut Paskuinija urodio plodom, pošto je Sasari vezao dve trojke. Prvo je pogodio Brajan Saketi, potom večeras raspucani Rok Stipčević - 57:51.

23. minut - IZJEDNAČENJE! Brutalni Partizan na početku treće četvrtine! Mihajlo Andrić pogađa trojku za poravnanje i seriju svoje ekipe 9:0 - 51:51. Sasari bez poena u dosadašnjem toku treće deonice. Tajm-aut traži trener domaćih Federiko Paskuini koji kipti od besa.

22. minut - Kakav potez Stefana Pota! Dugo je kružila lopta, a onda je plej Partizana rešio da uzme stvar u svoje ruke i pogodi iz driblinga - 51:48.

21. minut - Faul kapitena domaćih Đakoma Devekija nad Adinom Vrapcem, koji koristi oba slobodna bacanja - 51:46.

21. minut - Šesti poen Stefana Pota! Frenk Robinson je spretno proigrao Partizanovog pleja, koji se izborio za prostor i pogodio iz reketa - 51:44.

- Počelo je drugo poluvreme!

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

Partizan je bolje odigrao prvu četvrtinu, ali su mu glave došli promašeni ziceri. Mogli su crno-beli mnogo ubedljivije da završe prvu deonicu od 22:19. Druga četvrtina je protekla u dominaciji domaćih kada je reč o šutu za tri poena. Prosto je neverovatno koliko je hteo šut Roka Stipčevića i Dejvida Bela, no ne treba zaboraviti ni Duška Savanovića koji je pokrenuo ovu napadačku lavinu Sasarija. Najefikasniji na poluvremenu u ekipi domaćih su Rok Stipčević sa 15, Dejvid Bel sa 11 i Duško Savanović sa 10 poena. Što se tiče Partizana, najviše su se istakli Stefan Birčević sa 12, Mihajlo Andrić sa osam i Branislav Ratkovica sa šest poena.

20. minut - Trevor Lejsi faulira Stefana Pota, koji je maksimalan sa penala - 51:42.

20. minut - Po ko zna koji put crno-beli ostavljaju previše prostora domaćoj ekipi koja se nimalo ne libi da to iskoristi sa guštom. Rok Stipčević kažnjava nonšalantnost gostiju još jednom trojkom - 51:40.

18. minut - Adin Vrabac koristi slobodna bacanja, nakon što ga je faulirao Dejvid Bel - 48:40.

18. minut - Opet Bel precizan izvan linije 6,75 - 43:35. Stipčević pogađa flouter, a na drugoj strani Stefan Birčević daje trojku. Ne vredi... Ponovo uzvraća Bel pogotkom za tri. Njegova treća trojka. Neverovatno koliko ga danas hoće šut. - 48:38.

17. minut - Ponovo je kestenje iz vatre još jednom trojkom morao da vadi Branislav Ratkovica - 40:35. Tajm-aut traži domaća ekipa.

17. minut - Loše igra odbranu Partizan... Previše su prostora ostavili Dejvidu Belu koji ovaj poklon crno-belih koristi sa velikim apetitom - 40:32.

17. minut - Uzvraća Andrić - 37:32.

17. minut - Rok Stipčević 2/3 sa penala - 37:30.

16. minut - Ovo ne izgleda dobro za Partizan... Lorenco D'Erkole precizan izvan linije 6,75. Peta trojka za Sasari na meču. Domaća publika skandira Dušku Savanoviću koji je pokrenuo ovu paljbu Sasarija - 35:27. Na sreću svih navijača Partizana Branislav Ratkovica uzvraća na isti način - 35:30. Adin Vrabac pravi faul, Rok Stipčević će imati na raspolaganju tri slobodna bacanja. Tajm-aut traži Aleksandar Džikić.

15. minut - Faul Džoša Kartera na drugoj strani nad Kenanom Karahodžićem. I on polovično koristi slobodna bacanja - 32:27.

15. minut - Odlično dodavanje Džoša Kartera za Ganija Lavala, kojeg u reketu faulira Frenk Robinson. Amerikanac nigerijskih korena polovičan sa penala - 32:26.

14. minut - Plus pet za Sasari. Najveća prednost domaće ekipe u dosadašnjem toku utakmice. Pogodio je Rok Stipčević za dva poena - 31:26.

13. minut - Ponovo pogađa Savanović i beleži 10. poen na meču. Serija domaće ekipe 18:8 - 29:26.

12. minut - Još jedna trojka Roka Stipčevića, ali za crno-bele poentira Miloš Koprivica kojeg je nakon izgubljene lopte i ofanzivnog skoka uposlio Stefan Pot - 27:26.

12. minut - Osmi poen Duška Savanovića koji je bio precizan iz teške pozicije - 24:24. Izjednačenje.

11. minut - Džoš Karter maši za tri, ali Duško Savanović beleži ofanzivni skok. Upravo na njegovu asistenciju Rok Stipčević spretno reaguje pogađa trojku. Uzvraća Stefan Pot na drugoj strani - 22:24.

KRAJ PRVE ČETVRTINE

10. minut - Sjajno su košarkaši Partizana odigrali ovaj aut. Dobro se otvorio Adin Vrabac koji vodi crno-bele na plus tri - 19:22.

9. minut - Duško Savanović pogađa izvan linije 6,75, Birčević uzvraća sa dva poena za kakav-takav ostanak u plusu - 19:20. Tajm-aut traži Aleksandar Džikić.

8. minut - Gani Laval poentira iz reketa - 16:18, Miloš Koprivica na drugoj strani maši zicer. Reaguje Aleksandar Džikić izmenom i u igru uvodi Kenana Karahodžića.

7. minut - Dejvid Bel maksimalan sa penala, trojka Stefana Birčevića, koji je ranije poentirao za dva - 11:18.

5. minut - Poeni Brajana Saketija sa penala, pogađa i Lideka, potom Andrić uzvraća paljbu svojom drugom trojkom - 7:13.

4. minut - TROJKAAAA! Mihajlo Andrić - 3:10.

4. minut - Sjajno dodavanje Branislava Ratkovice ne koristi Stefan Birčević. Pokušao je Đorđe Majstorović da prikuca, ali bez uspeha. Faul pravi Tau Lideka, a Majstorović polovično koristi bacanja - 3:7.

4. minut - Robinson maksimalan sa penala - 3:6.

3. minut - Stefan Birčević pogađa iz okreta - 3:4. Lična greška Trevora Lejsija, slobodna bacanja za Frenka Robinsona.

2. minut - Nakon prilično neefikasnog početka meča u strelce se upisuje trojkom Trevor Lejsi, potom za dva uzvraća Đorđe Majstorović - 3:2.

- UTAKMICA JE POČELA! Prvi napad za domaći tim.

- Džikić kaže da će zbog činjenice da je obezbeđen prolaz u narednu fazu neki igrači iz drugog plana dobiti veću minutažu.

"Naš protivnik je veoma iskusan tim, sa mnogo igrača koji su sposobni da postižu puno poena svake večeri. Mi moramo da igramo organizovano i da imamo kontrolu utakmice, kako bismo sebe doveli u situaciju da dođemo do pobede", poručio je Džikić.

POGLEDAJTE KVOTE ZA DINAMO SASARI - PARTIZAN

- Na put nisu krenuli Novica Veličković, Vanja Marinković, Uroš Luković i Vilijam Hečer, ali se očekuje debi Džamonta Gordona i povratak Frenka Robinsona.

"U narednih mesec dana očekuje nas veoma težak raspored i moramo pronaći način da se sa time nosimo. Čekaju nas teški protivnici, utakmice na gostujućem terenu, plus naši problemi sa povredama. To su veoma važne stvari o kojima smo razmišljali kada smo pravili plan", rekao je trener crno-belih Aleksandar Džikić.

- Crno-beli su bez četvorice prvotimanca otputovali na Sardiniju.

- Pažnja, pažnja! Ostanite uz stranice MOZZART Sporta, pošto ćemo od 18.00 ispratiti okršaj poslednjeg kola Grupe E FIBA Lige šampiona između Partizana i Dinamo Sasarija.

TENIS: Evo predloga iz belog sporta u režiji kolege Slavka Đorđevića:

VANDEVEJ - V. VILIJAMS, 1S2 KVOTA 2,00

Na centralni teren Melburn parka Rod Lejver arenu isrčavaju Venus Vilijams i Koko Vandevej koje će odlučiti prvu singl finalistkinju AO 2017. Starija sestra Vilijams je prvi put u Melburnu ušla među najbolje četiri nakon čak 14 godina, a naspram nje će stati protivnica koja je u poslednje vreme krenula da igra neverovatno, zabeleživši čak šest trijumfa na protivnicama iz Top 10. Ovde je zaista teško odrediti favoritkinju, ali po načinu igre koja više odgovara brzoj podlozi na Rod Lejver areni čini se da je to Vandevej koja je do sada samo jednom ukrstila rekete sa sedmostrukom grend slem pobednicom i to prošle godine kada je Venus slavila na šljaci Rima. Ipak smatramo da treba izbeći KONAČAN ISHOD, te preporučujemo igru PRVI SET gde se nudi kvota 2,00 ako on ode na stranu Vilijamsove. Za ostale predloge kliknite OVDE.

FUDBAL: Uganda našeg Milutina Sredojevića je izgubila šanse za prolaz, ali Mali večeras od 20.00 neće imati nimalo lak posao. Može se slobodno reći da je Uganda mnogo bolje igrala nego što pokazuju rezultati. Da ironija bude još veća jedan od najistaknutijih pojedinaca u redovima Ugande je golman Denis Onijango (inače najbolji igrač Crnog kontinenta koji nastupa u Africi), koji je odlično branio na mečevima sa Ganom i Egiptom, no njegov tim je, ipak, oba puta poražen po 1:0. I Mali ima svoje adute. Defanzivac Salif Kulibali i vezista Mamutu N'Diaje ostvarili su najbolji procenat uspešnih dodavanja (preko 90 odsto) u prva dva kola na celom takmičenju. Mali mora da gleda i u tuđe dvorište, pošto bi ga eventualni remi Egipta sa Ganom automatski odvojio od nokaut faze. Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

FUDBAL: Lids i Notingem su dva sveta. Prvi se bore za promociju u Premijer ligu, a drugi za opstanak. Dva sveta, ali samo na papiru. U prošlom kolu Lids je prekinuo niz dobrih igara u Barnsliju, dok su Šumari najzad prekinuli seriju od osam mečeva bez pobede. Dakle, večeras je sve moguće. Ispod pogledajte zanimljivosti vezane za ovaj duel, a kvote OVDE.

- Lids je vezao pet pobeda kod kuće u Čempionšipu.

- Lids nije primio gol na svom stadionu na pet poslednjih mečeva u Čempionšipu.

- Lids nije zatresao mrežu Notingema kao domaćin na tri minula susreta u Čempionšipu.

- Notingem je pobedio samo na dva od 14 mečeva na strani u Čempionšipu.

- Lids je slavio na deset od 13 prethodnih utakmica kod kuće u svim takmičenjima.

- Notingem je na četiri protekla duela u svim takmičenjima igrao NG.

- Lids je dao gol na svakoj od osam poslednjih utakmica u svim takmičenjima.

- Notingem je igrao 0-2 na četiri prethodna duela u svim takmičenjima.

- Lids nije pobedio Notingem na osam minulih međusobnih dvoboja.

*** Na današnji dan pre ravno 20 godina, dakle, 25. januara 1995. Erik Kantona je bio vinovnik jednog od najvećih skandala u istoriji Premijer lige. Naime, legendarni Francuz je kung fu udarcem napao navijača Kristal Palasa, neposredno pošto je zaradio isključenje na utakmici na Selhrst parku. Podsetite se ovog događaja:

FUDBAL: Egipat i Gana su prva dva kola Grupe D ovogodišnjeg Kupa afričkih nacija odigrali na malo golova, pa možda ne treba ništa drukčije očekivati ni večeras (20.00). Crne zvezde su već obezbedile prolaz dalje i postoji velika šansa da Avram Grant promeša karte. Podsetimo, levi bek Gane Abdul Rahman Baba povredio se još u prvom kolu, a njegovo mesto uz levu aut-liniju zauzeo je talentovani defanzivac Anderlehta Frenk Ačempong.

Sa druge strane, sedmostrukog šampiona Afrike vodi dalje i eventualni poraz, ali pod uslovom da Uganda ne izgubi od Malija. Biće interesantno videti kako će se Faraoni ponašati kada moraju da jure rezultat, s obzirom na to da su poznati po "čekalicama" i ubitačnim kontranapadima. Egipćani su slavili na poslednja dva susreta sa Ganom. Granta je posebno zaboleo onaj poraz od Faraona proteklog novembra u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo (0:2), kada je izjavio da je njegov tim bio apsolutno dominantan na terenu, ali da je na kraju nesrećno izgubio. Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

FUDBAL: U Eibaru ne gaje iluziju da mogu da nadoknade minus od tri gola protiv Atletika iz Madrida u okviru četvrtfinala Kupa kralja. Jorgandžije su nedavno na gostovanju Eibaru slavile sa 2:0, a ni za vikend navijači domaćih nisu imali prilike da se raduju pošto ih je Barsa pregazila sa 4:0. Eibar u poslednje vreme ima dosta problema sa povredama, pa trener Mendilibar ne može da računa na golmana Riezga, Hunku, Ramisa i napadača Kikea. Atletiko nije napravio dobru uvertiru, pošto pre par dana nije uspeo da iskoristi osakaćeni Bilbao i osvoji tri boda. Simeone je najavio da Grizman neće putovati u Baskiju, a nije nemoguće da još neka zvezda tima bude pošteđena. Remi uz malo golova deluje najizglednije (tip X&0-2, kvota 3,90).

FUDBAL: Selta ove sezone igra veoma dobro, ali kada je žreb spojio sa realom iz Madrida svi su je unapred otpisali. Tim iz Viga želeo je na Santijago Bernabeuu da ostane u životu pred revanš meč, a dogodila se senzacija. Selta je slavila 2:1 i večeras igra revanš na Balaiodosu (21.15). Posle tog iznenađujućeg trijumfa trener Berizo je sve karte bacio na Kup kralja, pa je za vikend odmarao nekolicinu prvotimaca u San Sebastijanu. Golman Blanko se povredio i neće biti u sastavu. Sa druge strane, Real Madrid je vezao 40 mečeva bez poraza, a onda je dva puta poražen u četiri dana. Malaga je pobeđena pred duel sa Seltom, ali navijači kraljevskog tima nisu bili oduševljeni partijom. Modrić i Marselo su sigurno van terena, a van pogona su i Karvahala, Hamesa, Bejla i Pepea. Kralj je desetkovan i ima minus. Ali ima i Ronalda, pa onda trijumf ne izgleda nemoguć (tip 2&3+, kvota 1,82).

*** Vreme je za tortu :)

- Ćavi Ernandez (37)

- David Žinola (50)

- Robinjo (33)

- Hatem Trabelsi (40)

- Euzebio 1942 - 2014

- Frensis Džefers (36)

- Marija Kirilenko (30)

- Tatjana Golovin (29)

KOŠARKA: Zanimljivo košarkaško veče u najkvalitetnijem kontinentalnom takmičenju. Pročitajte raspored mečeva, igrače koji se nalaze u ponudi MOZZART kladionice, njihov prosek poena, odnosno postavljenu granicu...

EFES - DARUŠAFAKA 19.30

Danston (Efes, prosek 10,1) - granica 9,5

Osman (Efes, prosek 8,3) - granica 8,5

Braun (Efes, prosek 12,8) - granica 12,5

Ertel (Efes, prosek 13) - granica 12,5

Hanikat (Efes, prosek 9) - granica 7,5

Moerman (Darušafaka, prosek 9,6) - granica 9,5

Žižić (Darušafaka, prosek 7,8) - granica 9,5

Vonamejker (Darušafaka, prosek 14,4) - granica 13,5

Anderson (Darušafaka, prosek 10,4) - granica 11,5

Vilbekin (Darušafaka, prosek 11,7) - granica 11,5

Klejburn (Darušafaka, prosek 13,3) - granica 13,5

BAMBERG - REAL MADRID 20.00

Miler (Bamberg, prosek 12,9) - granica 13,5

Tejs (Bamberg, prosek 9,8) - granica 8,5

Kozer (Bamberg, prosek 9,9) - granica 10,5

Strelnijeks (Bamberg, prosek 11,5) - granica 11,5

Meli (Bamberg, prosek 12,7) - granica 12,5

Rendolf (Real Madrid, prosek 9,6) - granica 9,5

Ajon (Real Madrid, prosek 9,3) - granica 10,5

Dončić (Real Madrid, prosek 8,1) - granica 9,5

Fernandez (Real Madrid, prosek 8,4) - granica 9,5

Ljulj (Real Madrid, prosek 17,3) - granica 16,5

ARMANI - OLIMPIJAKOS 20.45

Meklin (Armani, prosek 8,6) - granica 8,5

Simon (Armani, prosek 10,4) - granica 12,5

Kalnijetis (Armani, prosek 7,2) - granica 8,5

Mačvan (Armani, prosek 8,3) - granica 7,5

Raduljica (Armani, prosek 8,7) - granica 5,5

Dragić (Armani, prosek 6,8) - granica 7,5

Hikman (Armani, prosek 10,4) - granica 10,5

Grin (Olimpijakos, prosek 9,5) - granica 10,5

Printezis (Olimpijakos, prosek 12,1) - granica 13,5

Birč (Olimpijakos, prosek 7,8) - granica 7,5

Lodžeski (Olimpijakos, prosek 10,7) - granica 10,5

Spanulis (Olimpijakos, prosek 13,1) - granica 13,5

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u redovnoj rubrici je Tanasije Uzunović. Poznati glumac potencijalni dobitak u iznosu od 106,403 dinara namenio je Institutu za onkologiju i radiologiju, a OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio.

FUDBAL: Prošlosezonske finaliste Kupa Italije žreb je sada "namestio" u četvrtfinalu. Juventus ima veliki motiv, da se osveti Milanu za to što mu je uzeo, već viđeni, trofej Superkupa pre mesec dana u Dohi, ali i za poraz u prvenstvenom duelu. Stara Dama je za vikend savladala Lacio, kod kuće, bez imalo muke i u dobrom raspoloženju dočekuje okršaj sa velikim rivalom. Zbog obaveza na Afričkom kupu nacija Alegri ne može da računa Leminu i Benatiju, a pod znakom pitanja su Kjelini, Lihtštajner i Markizio zbog sitnih povreda. Rosoneri nisu uspeli da naprave dobru uvertiru za duel sa Juveom, pošto ih je Napoli porazio na San Siru. Odbrana Montelinog tima prethodnih nedelja nije bila na neophodnom nivou, a sada se u tim vraća Romanjoli, koji bi trebalo da učvrsti bedem pred Donarumom. U postavi Milana od starta se najavljuju Pašalić, Honda i Lapadula, dok novajlija Deulofeu ne bi trebalo da debituje. Juve je favorit, ali Milan je kadar da zatrese mrežu (tip 1&GG, kvota 3,35).

PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Juve naplaćuje dugove Rosonerima, Kneževi se pridružuju Svecima u finalu Liga kupa

FUDBAL: Monako trenutno izgleda nezadrživo. Melje rivale, zavodi red u Francuskoj. Za vikend je pao Lorijan, a sada je na dnevnom redu Žardimovog tima borba za finale Liga kupa sa Nansijem (21.00). U borbi za trofej mesto je obezbedio Pari Sen Žermen, a Kneževi će već za vikend u okviru Lige 1 gostovati na Parku prinčeva. Monako nema problema sa igračkim kadrom, pa su u kombinaciji svi sem Dirara i Traore koji su na Afričkom kupu nacija. Nansi je očajno otvorio sezonu, ali se preobrazio u ozbiljan tim i serijom dobrih rezultata popeo se do sredine tabele, pritom stigavši do polufinala Liga kupa. Za razliku od Monaka, Nansi je odmarao za vikend, pošto je njegov duel sa Kaenom odložen. Imajte u vidu da su Kneževi pre dva meseca demolirali Nansi sa 6:0, a trijumf ni danas ne bi trebalo da se dovede u pitanje, kao ni golovi u prvom poluvremenu (tip 1&2+I, kvota 2,75).

LUDI TIKET, sreda, 225.842 dinara: Jeste li probali nekad ovu kombinazziju?

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Belgije...

Pro liga, 22. kolo

Klub Briž - Beveren 20.30

Sent Truden - Mehelen 20.30

Lokeren - Gent 20.30

Vesterlo - Anderleht 20.30

Četvrtak

Eupen - Standard 20.30

Serije:

Pobede: Anderleht 4, Klub Briž 4

Bez pobede: Standard 4, Sent Truden 3, Lokeren 3

Bez nerešenog: Anderleht 4, Eupen 4, Gent 4, Klub Briž 4

Bez poraza: Klub Briž 12, Anderleht 7

3+: Klub Briž 4, Sent Truden 4

4-6: Sent Truden 4

Zanimljivosti:

- Klub Briž je pobeđivao na četiri poslednja meča kod kuće

- Klub Briž je pobeđivao na pet od sedam minulih duela sa dva ili više golova razlike

- Beveren je oporažen na devet od 12 prethodnih gostovanja

- Sent Truden je pobeđivao ili gubio rezultatom 3:1 na četiri prethodna okršaja

- Mehelen nije primio gol na gostovanju Sent Trudenu na tri poslednje utakmice

- Mehelen je savladao Sent Truden na četiri od pet poslednjih duela

- Lokeren je igrao GG na pet od šest prethodnih mečeva

- Gent je igrao GG na sedam minulih gostovanja Lokerenu

- Vesterlo prima u proseku 1,5 golova na svom terenu

- Anderleht je postigao najmanje jedan pogodak na devet minulih mečeva na strani

- Anderleht je postigao tri ili više golova na pet od sedam prethodnih mečeva

- Eupen prima u proseku 2,32 gola

- Eupen je najmanje dva puta tresao mrežu protivnika na pet od sedam poslednjih domaćinstava

- Standard je primio najmanje jedan pogodak na 10 poslednjih mečeva

- Standard je savladao Eupen na četiri od ukupno pet međusobnih okršaja u svim takmičenjima, uključujući i jednu prijateljsku utakmicu

- Na tri od četiri trijumfa, Standard je protiv Eupena postigao najmanje tri pogotka

(podaci se odnose isključivo na Pro Ligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

KOŠARKA: Trener Partizana Aleksandar Džikić je u Beogradu ostavio kapitena Novicu Veličkovića, Vila Hečera i Uroša Lukovića, a put Sardinije nije krenuo ni nedovoljno oporavljeni Vanja Marinković. Eto sa kakvim igračkim kadrom crno-beli išćekuju duel sa Dinamom u Sasariju (18.00). Treba li još nešto da se doda ili vam je jasno ko bi danas trebalo da pobedi? Hajde, još malo pomoći. Očito je da su u Partizanu svesni kako će teško do drugog mesta u grupi, a s obzirom na to da je već osigurao prolazak u nokaut fazu Lige šampiona, odlučio je da odmori ključne igrače. Sasariju je ovo veoma bitna utakmica, pošto bi pobedom osigurao prolazak dalje. Eventualni poraz bi zakomplikovao stvari, zato jedinica deluje najrealnije (tip bezh 1&UP<, kvota 1,98).

FUDBAL: Liverpul i Sautempton igraju večers na Enfildu revanš meč polufinala Liga kupa, u kome gosti brane minimalnu prednost stečenu pre 14 dana (21.00). Raspoloženje u taboru Redsa palo je na niske grane. Svonsi je za vikend pokorio Liverpulovu tvrđavu, iako je bio potpuni autsajder, fenjeraš... Snovi o tituli postali su običan pepeo, ali Crvenima sada preostaje da se bore za neki od preostalih trofeja. Prvi duel na Sent Merisu obeležila je indolentna igra Liverpula, koji, praktično nioje stvorio nijednu priliku. Mane je i dalje na Afričkom kupu nacija, dok bi u tim mogao da se vrati Matip. Sautempton od 1979. godine nije igrao finale u ovom takmičenju i sa velikih 3:0 nad šampionom Lesterom je najavio odlučujući duel u gradu Bitlsa. najveća briga za goste je povreda ključnog igrača Van Dajka, koji je pod znakom pitanja. Liverpul mora da pobedi kako zna i ume, pa jedinica deluje najrealnije (tip 1, kvota 1,50).

LUDI TIKET (-), sreda, 667.561 dinar: Šarlroa baš požurila

TENIS: Mirjana Lučić-Baroni je u 35. godini karijere uspela da se plasira u svoje drugo Grend slem polufinale pošto je jutros savladala Karolini Pliškovu sa 6:4, 3:6, 6:4. Lučićeva će u borbi za prvo finale na gren slemovima igratu protiv svetskog broja dva Serene Vilijams, koja je eliminisala Britanku Džoanu Konte 6:2, 6:3. Opširnije čitajte OVDE.

TENIS: Kakav početak sezone za bugarskog tenisera Grigora Dimitrova, koji u 2017. godini zna samo za pobede, a u tom sjajnom nizu pred sobom je počistio i potpuno nemoćnog Davida Gofana, izborivši istorijsko polufinale Autralijan opena, gde će se sastati sa pobednikom okršaja između Rafaela Nadala i Miloša Raonića - 3:6, 2:6, 4:6. Opširnije pročitajte OVDE.

*** Brojke, brojke, brojke... Od ranog jutra. Pogledajte ko i koliko često igra u jednom istom znaku tokom sezone.

3+

Vesterlo (Belgija 1) 18/22 - početak 20.30

Notingem (Engleska 2) 17/27 - početak 20.45

Anderleht (Belgija 1) 14/22 - početak 20.30

Seltik (Škotska 1) 13/20 - početak 20.45

0-2

Lids (Engleska 2) 17/27 - početak 20.45

Vasland Beveren (Belgija 1) 13/21 - početak 20.30

Gent (Belgija 1) 13/22 - početak 20.30

Mehelen (Belgija 1) 13/22 - početak 20.30

Verija (Grčka 1) 12/16 - početak 16.15

GG&3+

Vesterlo (Belgija 1) 15/22 - početak 20.30

Notingem (Engleska 2) 15/27 - početak 20.45

Sent Truden (Belgija 1) 12/22 - početak 20.30

Anderleht (Belgija 1) 12/22 - početak 20.30

GG

Notingem (Engleska 2) 18/27 - početak 20.45

Vesterlo (Belgija 1) 15/22 - početak 20.30

Anderleht (Belgija 1) 13/22 - početak 20.30

Sent Truden (Belgija 1) 12/22 - početak 20.30

Iraklis (Grčka 1) 9/15 - početak 16.15

1-1

Seltik (Škotska 1) 8/9 - početak 20.45

Klub Briž (Belgija 1) 6/11 - početak 20.30

2+I

Vesterlo (Belgija 1) 12/22 - početak 20.30

1&3+

Klub Briž (Belgija 1) 6/11 - početak 20.30

Seltik (Škotska 1) 5/9 - početak 20.45

Napomena: Ime kluba, broj završenih utakmica u sezoni pod navedenim znakom, broj odigranih mečeva, satnica.

NAJAVA DANA (sreda, 25. januar): Liverpul protiv Sautemptona u Liga kupu! Partizan igra sa Sasarijem u FIBA Ligi šampiona

FUDBAL:

Argentina - Torneo De Verano

Boka Juniors - San Lorenco 2:2 (1:1)

/Gago 10pen, Bou 66 - Blandi 37, Merlini 53/

KOŠARKA: Šou jednog čoveka! Nikola Jokić može i protiv četvorice! Još jedna blistava partija srpskog centra – 23 poena i 11 skokova. To više nije čudo. Kompletan izveštaj iz najkvalitetnije lige sveta pročitajte OVDE.

NBA:

Toronto – San Antonio 106:108

/Lauri 30 – Oldridž 21/

Filadelfija – Los Anđeles Klipers 121:110

/Noel 19 – Kraford 27/

Vašington – Boston 123:108

/Bil 31 – Horford 22/

Orlando – Čikago 92:100

/Vučević 20 – Batler 20/

Denver – Juta 103:93

/Jokić 23 – Diao 16/

Finiks – Minesota 111:112

/Čendler 22 – Vigins 31/

Dobro jutro poštovani čitaoci MOZZART Sporta. Dobro došli na naš svakodnevni blog u kome ćemo vas pravovremeno informisati o značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. Predloge, bet analize i mnoštvo zanimljivog sadržaja u prvoj smeni vam donosi Milan Cakić, a oko 15 časova priključiće nam se i Nemanja Banović.

