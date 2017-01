KLADIONIČARSKI DAN (UŽIVO): Čelsi primio prvi gol glavom! A, onda još jednom! Real lagano i bez Ronalda

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

- GOOOOL!!! Totenhem je udvostručio prednost, a ponovo je koban po Plavce Dele Ali. Gotovbo preslikana akcija sa kraja porvog dela igre. Eriksen je ponovo asistent, a Ali ponovo glavom zatresao mrežu Čelsija.

- Samo minut kasnije još veća prilika za Čelsi. Azar se našao u prilici, ali je očajno reagovao.

- Dobar šut Dijega Koste u 47. minutu. Šutirao je napadač sa distance, a Ljoris krajnjim naporom ukrotio loptu.

- Real Madrid vodi na poluvremenu protiv Sevilje u meču osmine finala Kupa kralja 3:0. Golove su redom postizali Hames Rodrigez u 11. minutu, potom Varan u 29. i ponovo Hames u 44. sa bele tačke.

POLUVREME

Premijer liga

Totenhem - Čelsi 1:0

/Ali 45+1/

- GOOOOL!!! Dele Ali je zatresao mrežu Čelsija. Kurtoa nije imao šanse. Eriksen je centrirao, a maleni Ali je glavom poslao loptu u mrežu.

Kompletan izveštaj sa meča pročitajte OVDE.

40. minut - Rutinski je Parni Valjak priveo meč kraju. Birčević nije iskoristio bacanja, Potov prodor nije prošao, ali su kapiten Veličković i plej Hečer bili smireni i koncentrisani. Sedma pobeda crno-belih u Ligi šampiona - 77:67.

- Sjajna intervencija Kurtoe. Zamalo da Erik Dajer stigne do prvog gola u sezoni. Igraop se 39. minut kada je vezista Sparsa pobegao odbrani Plavaca

- Posle pola sata igre rivali su izjednačeni u posedu lopte. Domaćin je uputio tri šuta ka golu Čelsija, dok je Ljoris imao dve potencijalne intervencije.

36. minut - Pogađa i Pot trojku. Sjajno veče nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije. Potom nesportski faul Andrića nad Lukovićem. Centar Partizana precizan, a iz dodatnog napada Pot pogađa posle solo prodora. Evo pogotka za tri poena i Pavličevića, bivšeg beka Sutjeske. Pogodak van 6,75 i Borisova - 71:62.

- Još jedna izgledna prilika za Totenhem je propala. Eriksen je zategao sa dvadesetak metara desnom nogom, Kurtoa se protegao koliko je visok, ali je lopta završila pored okvira. Uzdasi na Vajt Hart Lejnu.

33. minut - Ponovo je Partizan na plus deset. Veličković je pogodio uz prekrtšaj, potom je uspešan bio i Luković - 61:51.

30. minut - Poeni na obe strane, kao na traci. Vojvoda je ponovo precizan van linije 6,75. I onda nemila scena. Povredio se Vanja Marinković. Prilikom prodora je zgazio stopalo Borisova i iskrenuo skočni zglob. Izašao je sa parketa sa bolnom grimasom na licu. Za njega je ovaj meč gotovo izvesno okončan. U igru je ušao mlađani Slobodan Jovanović, a Vojvoda smanjuje na 55:50 za kraj treće četvrtine.

- Odličan potez Dembelea, koji je poslao upotrebljivu loptu Kejnu, ali je Kurtoa pravovremeno reagovaop, uklizao napadaču Sparsa i otklonio opasnost u 9. minutu.

26. minut - Birčević je vezao pet poena, a mogao je maksimalnih šest. Početak reprezentativca Srbije nije nagoveštavao dosadašnji učinak od devet poena. Još jedna trojka za crno-bele, Marinković je precizan. Uzvraća Vojvoda istom merom - 47:41.

- Sreća za Totenhem. Nemanja Matić je poslao sjajnu loptu Azaru, spojio Belgijanca sa golom i iskoristio grešku Vertongena, ali je šut ofanzivca Čelsija završio tik pored stative. Igrao se 5. minut.

23. minut - Počelo je pogotkom Lukše Andrića. I ponovo je precizan Hrvat, sada poluhorogom. Hečer je potom asistirao Koprivici, ali je Barnis ubacio trojku i prepolovio minus sa poluvremena - 37:32.

KRAJ

Kup kralja

Alkorkon - Kordoba 0:0

Sosijedad - Viljareal 3:1 (2:0)

/Vilijan Žoze 17, Vela 33, Ojarzabal 72 - Trigueros 77/

Poluvreme - Najefikasniji u redovima Partizana bio je Pot sa osam poena, šest je ubacio Hečer, Luković pet, Vrabac, Veličković i Birčević sa po četiri. U sastavu Solnoka istakli su se Andrić, Borisov i Vojvoda sa po šest poena.

20. minut - Ne ide gostima u ovim trenucima. Vrabac je iskoristio usnule igrače iz Mađarske i uhvatio loptu u napadu, a potom je Hečer izveo sjajan potez i kao u slalomu prošao odbranu rivala. Pogodio je uz faul, i bio precizan sa dodatnog bacanja. To je dvocifrena prednost, a do kraja druge deonice stvari se nisu promenile - 35:25.

17. minut - Serija je stigla do 11:0, dok je Borisov nije presekao trojkom. Više od četiri minuta čekao je Solnok na poen. Međutim, nije domaći tim stao. Usledila je izvanredna akcija Hečera i asistencija Birčeviću za zakucavanje. Još jednom Heč dodaje za kucanje, sada Lukoviću. Pre toga Lukša Andrića ne može da pogodi nijedno bacanje. On kao da se plaši koša, nije bio ni blizu - 32:23.

13. minut - Serija Partizana 7:0 za tri minuta igre u drugom kvartalu. Pot je nastavio u istom maniru, njegov već osmi poen. Trojka Marinkovića sa devet metara u poslednjem sekundu napada, a potom i neuspeli pokušaj Lukše Andrića. I Evo poena Veličkovića, na dodavanje Pota - 24:15.

FUDBAL: Poznate su postave za derbi kola u Premijer ligi, okršaj Totenhema i Čelsija:

KRAJ

Grčka

Olimpijakos - Asteras 2:1 (0:1)

/Fortunis 54, Marin 90+3 - Maca 27pen/

10. minut - Solnok konstantno šalje igrače tima iz Humske na liniju penala. Pot i Koprivica su bili polovični, potom je prvopomenuti realizovao oba, a zatim Vojvoda ponovo pogodio dalekometni hitac. Oslobodio se Stefan Pot, preuzeo odgovornost i doneo Partizanu prednost posle prve deonice - 17:15.

6. minut - Nije ovo veče Birčevića, ako je suditi po prvih šest minuta. Promašio je dva šuta, dva puta je "prodao" loptu... I Evo trojke Hečera. Budi se motor Partizana. Ali, i gosti vraćaju preko Kinija - 8:7.

- Sosijedad ima dva gola viška na poluvremenu protiv Viljareala, a vi pogledajte komičan gol Karlosa Vele i katastrofalnu odbranu Podmornice.

- Fortunis je izjednačio na 1:1 u 54. minutu. Olimpijakos je krunisao odličnu igru početkom drugog poluvremena. Kvota da će crveno-beli do gola i pobede je trenutno 2,30.

3. minut - Poveo je Solnok trojkom Vojvode, ali je koševima Lukovića i Vrapca stigao do 4:3. Unutrašnja igra crno-belih na startu prilično obećava i uliva sigurnost.

KOŠARKA: Partizan od 20.00 igra meč 11. kola FIBA Lige šampiona protiv Solnoka u dvorani Aleksandar Nikolić. Frenk Robinson i Branislav Ratkovica nisu u protokolu, a šansu će tražiti mladi Tanasković. Crno-beli su trenutno četvrtoplasirani sa šest pobeda iz deset utakmica, dok je mađarski tim poslednji sa jednim trijumfom. Pratićemo šta se dešava u beogradskom hramu košarke...

TENIS: Saradnja sa Borisom Bekerom je okončana, a u novoj sezoni, u stručnom štabu Novaka Đokovića, osim Slovaka Marjana Vajde i Španca Pepea Imaza je i - Srbin. Ko je novi trener drugog tenisera sveta pročitajte OVDE.

POLUVREME

Grčka

Olimpijakos - Asteras 0:1

/Maca 27pen/

- I kada se činilo da će Olimpijakos da naplati ofanzivu, gosti su poveli. Iz prvog šuta zatresla se mreža, a igrao se 27 minut kada je Maca pogodio iz penala. Kvota na pobedu Olimpijakosa je trenutno 2,60!

- Asteras posle 25 minuta meča u Pireju nije uputio šut ka golu Olimpijakosa. Za to vreme crveno-beli su pokušali šest puta. Gol visi u vazduhu, a trenutna kvota u lajvu je 1,35.

KRAJ

Kipar

AEL - Karmiotisa 4:1 (2:0)

/Aruabaraena 33, 46, Souza 36, Velington 78 - Viler 83/

Grčka

AEK - Panetolikos 0:0

Larisa - Verija 2:1 (0:1)

/Galjego 55, Nazlidis 82pen - Kalvo 45+8/

Katar

Al Garafa - Al Ahli Doha 2:0 (1:0)

/Al Jahri 34, Razak 84/

Al Vakra - Al Džaiš 0:0

BET INFO: FA Engleske kaznio je vezistu Mančester Sitija Fernandinja sa četiri meča suspenzije zbog crvenog kartona na meču Građana sa Barnlijem. To znači da će Brazilac propustiti duele svog tima u FA kupu protiv Vest Hema, a potom i duele u prvenstvu sa Evertonom i Totenhemom. Poslednji meč suspenzije Fernandinjo bi mogao da odradi u eventualno ponovljenom meču sa Čekićarima. Podsetite se njegovog starta...

KRAJ

Kipar

Ermis - Doksa 1:0 (0:0)

/Artabe 90+3/

Omonija - Etnikos Ahna 3:2 (0:1)

/Derbišajer 71, 74, 75 - Zelaja 8, Kačarava 68/

- Larisa je izjednačila u 55. minutu protiv Verije, a četiri minuta kasnije ostala je sa igračem manje. CRVENI KARTON zaradio je Dodo u 59. minutu.

- Ajde AEK! Šta se čeka?! Ima još 15 minuta do kraja meča a nema golova... Kvota u lajvu na pobedu atinskog tima protiv Panetolikosa je trenutno 4,30.

POLUVREME

Kipar

AEL - Karmiotisa 2:0 --- UŽIVO KLAĐENJE ---

/Aruabaraena 33, Souza 36/

Hofenhajm je bio samo običan amaterski klub dok njegov nekadašnji fudbaler nije rešio da investira bogatstvo i potpuno mu promeni sudbinu. Danas se nalazi u vrhu Bundeslige, s najmlađim trenerom u istoriji nemačkog fudbala, koji jedini uz Zinedina Zidana nije doživeo poraz u prvom delu sezone...

KRAJ

UAE

Al Vasl - Al Šarjah 2:4 (0:2)

/Mendeš 82, Taher 90+5 - Rivas 6, 58, 76, Huma 37/

Al Vahda - Al Džazira 6:0 (3:0)

/Taljabue 23pen, 24, 80, Džudžak 27pen, 53, Burgoš 72/

Kuvajt

Al Naser - Jarmuk 2:2 (1:1)

/Filip 43, Favaz 48pen - Najaf 14, Adnan 57/

Al Šabab - Al Sulaibihat 0:0

- Idemooooo Omonija. Posle minusa na poluvremenu, a potom i 0:2 u 68. minutu tim sportskog direktora Nikosa Dabizasa i trenera Džona Karvera došao je do preokreta. I to zahvaljujući Metu Derbišajeru, koji je het-trikom za samo četiri minuta okrenuo Etnikos naglavačke.

POLUVREME

Grčka

AEK - Panetolikos 0:0 --- UŽIVO KLAĐENJE ---

Larisa - Verija 0:1 --- UŽIVO KLAĐENJE ---

/Kalvo 45+8/

*** Prijateljska utakmica Maroko - Burkina Faso je odložena.

TENIS: Srpski as Novak Đoković uspešan i u drugom kolu turnira u Dohi, stradao Argentinac Sebaljos - 2:0.

POLUVREME

Kipar

Ermis - Doksa 0:0 --- UŽIVO KLAĐENJE ---

Omonija - Etnikos Ahna 0:1 --- UŽIVO KLAĐENJE ---

/Zelaja 8/

KRAJ

Prijateljska utakmica

Tunis - Uganda 2:0 (1:0)

/Lamar 6, Jakubi 47/

Grčka 2

Aiginijakos - Kaloni 0:0

A. Asteras - OFI 2:1 (1:0)

Kardica - Panelefsinijakos 0:0

Kisamikos - Smirnis 0:1 (0:0)

Panegialijos - Lamija 1:0 (0:0)

Panseraikos - Aharnaikos 1:0 (1:0)

Pantrakikos - Hanija 0:2 (0:0)

Sparti - Trikala 0:0

Katar

Al Muaidar - Lehvija 1:3 (0:2)

Al Haritijah - Al Sad 0:1 (0:0)

KOŠARKA: Alba je ušla u formu što najbolje ilustruje podatak da je vezala sedam pobeda. Gafni se oporavio od povrede, odbrana je zategnuta do maksimuma i nije ni čudo što berlinski sastav niže uspehe. Ingliš "cepa" trojke u visokom procentu, a to će biti neophodno njegovom timu pošto će okršaj sa Unikahom (20.00) dočekati bez dva centra, Radosavljevića i Kikanovića. Gotovo preslikana situacija na drugoj strani. Dejan Musli nije doputovao u Nemačku, dok je drugi centar N'Diaje pod velikim znakom pitanja. Dakle, gledaćemo utakmicu bez najviših igrača, a kad je tako onda bi trebalo da bude dosta poena.

FUDBAL: Sosijedad večeras dočekuje Viljareal (19.00) u prvom meču osmine finala Kupa kralja. Zanimljivo, oba tima imaju isti broj bodova u prvenstvu. Vela i Zurutuza se vraćaju iz povreda i trebalo bi da nađu mesto u timu, dok su Agireče i Martinez van stroja. Gosti u San Sebastijan stižu bez dvojice startera i veoma važnih igrača, kapitena Sorijana i defanzivca Ruiza. Posmatrajući formu očekuje nas neizvestan meč.

KRAJ

Grčka

Kerkira - Atromitos 1:1 (1:1)

/Kontos 5 - Le Talek 9/

POLUVREME

Prijateljska utakmica

Tunis - Uganda 1:0

/Lamar 6/

FUDBAL: Ranije danas pisali smo da će Kristijano Ronaldo propustiti prvi meč osmine finala Kupa kralja protiv Sevilje. Međutim, Zinedin Zidan ima više nego dovoljno aduta da se suprotstavi Andalužanima koji se u Primeri nalaze tik iza dva ljuta rivala španskog fudbala.

Dok razmišljate šta ćete, pročitajte sjajan tekst kolege Aleksandra Gligorića o magičnom dodiru "desetke"... Dobro, nećemo da vas mučimo toliko - o Zinedinu Zidanu, čoveku koji je ravno 365 dana na klupi Kraljevića i beleži odlične rezultate.

Zizu 2016 - magični dodir "desetke"

Zizu 2016 - magični dodir "desetke"

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost naše kompanije bio je Zoran Kiki Lesendrić.

FUDBAL: Dva tipa iz svakodnevne rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA koja su nam zapala za oko ćemo da prenesemo u kladioničarski dan, a ostatak možete da pročitate OVDE.

18.30 OLIMPIJAKOS - ASTERAS TRIPOLIS

Asteras je pretrpeo samo jedan poraz u poslednja dva i po meseca, ali na Karaiskakisu (gde domaćin nije izgubio prvenstveni meč od 3. decembra 2014. godine) neće se previše pitati, a verovatno će i da čuva snagu za meč sa AEK-om u Tripolisu, koji se igra već u subotu. Kec plaća kvotom 1,25, dok u Trostrukom superparu vredi 1,40.

19.00 SOSIJEDAD - VILJAREAL

Sosijedad retko kome prašta pred svojim navijačima, ali međusobna tradicija i Viljarealov decembarski učinak od četiri trijumfa i dva remija u različitim takmičenjima udaljavaju nas od keca na Aneoti. Čini se da je daleko mudrije opredeliti se za GG&3+ jer rivali umeju da se raspucaju.

KOŠARKA: Solnok je zgrabio fenjer i, kako stvari stoje, neće ga se rešiti do poslednjeg susreta u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona. U seriji dobrih rezultata Partizan dočekuje mađarskog šampiona i kao veliki favorit (kvota, 1,05) ima otvoren put ka pobedi bez rezultatske neizvesnosti. A drama je ove sezone sinonim za partije koje prikazuju crno-beli. Da vidimo šta nam kažu brojke pred poslednju utakmicu 11. kola Grupe E...

- Prvi meč odigran u Mađarskoj pripao je Partizanu - 55:70

- Solnok je posle četiri poraza u svim takmičenjima slavio protiv Vašaša, potom ponovo nanizao četiri neuspeha

- Solnok u proseku postiže 68,9 poena, a prima 86,1

- Partizan u proseku postiže 74,6, a prima 74,8 poena

- Partizan je u grupnoj fazi odigrao tri produžetka - dva puta je pobedio, jednom izgubio

- Jedinu pobedu u Ligi šampiona Solnok je upisao protiv Sasarija u drugom kolu

Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Grčke...

Superliga, 13. kolo

Utorak

Iraklis - Ksanti 0:1 (0:0)

Levadijakos - PAOK 0:1 (0:0)

Sreda

Kerkira - Atromitos 14.00

AEK - Panetolikos 16.15

Larisa - Verija 16.15

Olimpijakos - Asteras 18.30

Četvrtak

Panionios - PAS Janjina 14.00

Platanias - Panatinaikos 18.30

Serije:

Pobede: Olimpijakos 3

Bez pobede: Verija 9, Larisa 5, Asteras 4, Kerkira 4, PAS Janjina 3

Bez nerešene: Atromitos 4, Olimpijakos 3

Bez poraza: Olimpijakos 9, AEK 5, Panionios 5, Panatinaikos 4

0-1: Panatinaikos 3

0-2: Panatinaikos 4

2-3: Platanias 5, PAS Janjina 4

Zanimljivosti:

- Olimpijakos je bez poraza na 22 vezana duela kod kuće.

- Olimpijakos je vezao osam trijumfa u dvoboju sa Asterasom kao domaćin.

- Verija nije postigla gol na četiri prethodna gostovanja.

- Verija je pobedila jednom na 20 minulih utakmica.

- Larisa je slavila jednom na devet prteklih okršaja.

- AEK je bez poraza na 14 mečeva kao domaćin.

- Panetolikos je pobedio na tri od 21 prethodnih gostovanja.

- Atromitos je neporažen na sedam prethodnih sudara sa Kerkirom.

- Atromitos nije izgubio na pet od šest poslednjih utakmica u gostima.

- Kerkira je slavila sa dva ili više golova razlike na tri od šest minulih mečeva kao domaćin.

- Platanijas je pobedio jednom na deset proteklih utakmica.

- Panatinaikos je pobedio poslednjih pet dvoboja sa Platanijasom.

- Panatinaikos nije primio gol na tri protekla susreta.

- Panionios je neporažen na 14 od 16 poslednjih okršaja sa PAS Janjinom.

- PAS Janjina je pobedio jednom na šest minulih utakmica.

(podaci se odnose isključivo na Superligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Londonskim derbijem biće zaokruženo 20. Premijer lige! U poslednje vreme neprikosnoveni Čelsi izaći će na megdan tradicionalno neugodnom Totenhemu (21.00, Sportklub 1) koji na Vajt Hart Lejnu nije poražen od Plavaca na tri minula susreta. Izabranici Antonija Kontea ne znaju za poraz u šampionatu još od 23. oktobra prošle godine, dok su Sparsi zaređali četiri susreta sa prosečnim brojem postignutih golova 3,25! Evo i zanimljivosti pred večerašnji okršaj...

- Totenhem je slavio sa tri ili više golova razlike na četiri od šest prethodnih mečeva

- Totenhem je pobeđivao na šest od sedam minulih duela na svom stadionu

- Totenhem je u seriji od pet uzastopnih pobeda kod kuće u svim takmičenjima

- Čelsi je vodio na poluvremenu i slavio na kraju na četiri poslednja meča

- Čelsi je trijumfovao na šest uzastopnih gostovanja

- Čelsi je slavio sa dva ili više golova razlike na tri od šest prethodnih gostovanja

(Zanimljivosti se odnose na Premijer ligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

Kompletnu ponudu za ovaj meč možete pogledati OVDE.

* Dva zanimljiva intervjua možete pročitati na stranicama MOZZART Sporta:

- Intervju - Dragan Todorić: Plate nam nisu redovne, ali nađe se ponešto od dobitnih tiketa

- Nikola Jokić za ESPN: Pio sam po tri litra koka-kole dnevno! Imam "štek" domaćeg mesa i gledam Prijatelje! Nedostaje mi riblji paprikaš

Pažnja, pažnja! Strogo vodite računa ukoliko želite da igrate jedinicu na Real Madrid, jer je Zinedin Zidan doneo odluku da odmori najboljeg igrača današnjice Kristijana Ronalda.

LUDI TIKET, sreda, 128.313 dinara: Majstor na 30 dinara uzeo 1.000 evra!

LUDI TIKET (-), sreda, 1.607.934 dinara: Tako blizu strašnog dobitka!

*** Evo statističkih podataka za danas. Ispod možete da vidite koliko je neki tim "dolazio" u određenom znaku ove sezone.

3+

Lehvija (Katar) 13/13 - početak 14.15

Čelsi (Engleska) 13/19 - početak 21.00

Ermis (Kipar) 11/16 - početak 16.00

Omonija (Kipar) 11/16 - početak 16.00

Al Sad (Katar) 10/13 - početak 14.15

Etnikos Ahna (Kipar) 10/16 - početak 16.00

Al Vasl (UAE) 9/13 - početak 15.25

Šarjah (UAE) 9/13 - početak 15.25

Al Garafa (Katar) 9/13 - početak 16.25

0-2

Doksa Katokopija (Kipar) 11/16 - početak 16.00

Kerkira (Grčka) 9/12 - početak 14.00

Verija (Grčka) 9/12 - početak 16.15

AEL (Kipar) 9/16 - početak 17.00

Al Muaidar (Katar) 8/13 - početak 14.15

Al Haritijat (Katar) 8/13 - početak 14.15

Al Nasr (Kuvajt) 6/8 - početak 15.30

GG

Omonija (Kipar) 13/16 - početak 16.00

Al Ahli Doha (Katar) 11/13 - početak 16.25

Lehvija (Katar) 10/13 - početak 14.15

Al Garafa (Katar) 10/13 - početak 16.25

El Džaiš (Katar) 10/13 - početak 16.25

Al Vehda (UAE) 10/13 - početak 17.00

Ermis (Kipar) 10/16 - početak 16.00

Al Vakra (Katar) 9/13 - početak 16.25

GG&3+

Omonija (Kipar) 11/16 - početak 16.00

Lehvija (Katar) 10/13 - početak 14.15

Al Garafa (Katar) 9/13 - početak 16.25

Etnikos Ahna (Kipar) 9/16 - početak 16.00

2+I

Lehvija (Katar) 9/13 - početak 14.15

Omonija (Kipar) 8/16 - početak 16.00

1-1

Al Vasl (UAE) 5/7 - početak 15.25

Omonija (Kipar) 5/8 - početak 16.00

1&3+

Olimpijakos (Grčka) 6/7 - početak 18.30

Al Vasl (UAE) 5/7 - početak 15.25

Omonija (Kipar) 5/8 - početak 16.00

2&3+

Lehvija (Katar) 5/6 - početak 14.15

Al Vehda (UAE) 4/6 - početak 17.00

* Napomena: Ime kluba, broj završenih utakmica u sezoni pod navedenim znakom, broj odigranih mečeva, satnica

*** Dosta je bilo spavanja. Bu-đe-njeeeeeeeeee! :)

NAJAVA DANA (sreda, 4. januar): Real i Sevilja u Kupu kralja! Verujemo li u goleadu Totenhema i Čelsija?

KOŠARKA: Nova utakmica, novo briljantno izdanje Nikole Jokića. Postoji li neko koga igre supertalentovanog Somborca iz redova Denvera iznenađuju? Nas (više) ne. Jer, njegova igra ima dušu, vic, lepotu koja košarku čini tako izvanrednom i jedinstvenom. Pročitajte rezultate, a zatim izveštaj pod naslovom - Nikola Jokić #NBAVote

NBA - REZULTATI:

Filadelfija - Minesota 93:91

/Embid 25 - Lavin 28/

Boston - Juta 115:104

/Tomas 29 - Hejvord 23/

Detroit - Indijana 116:121

/Haris 22 - Džordž 32/

Dalas - Vašington 113:105

/Barns 26 - Vol 27/

San Antonio - Toronto 110:82

/Lenard 25 - Derozan 26/

Denver - Sakramento 113:120

/Galinari 24 - Kazins 31/

Finiks - Majami 99:90

/Buker 27 - Dragić 24/

LA Lejkers - Memfis 116:102

/Jang 20 - Gasol 22/

Poštovani čitaoci MOZZART Sporta, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog posvećen kladioničarskom sadržaju u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama će biti Nikola Drenovac, a nešto kasnije priključiće mu se Milan Cakić.

(FOTO: Action Images)