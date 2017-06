UŽIVO: Partizan - FMP

Budite i danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

6. minut - Aleksandar Džikić mora da posegne za izmenama jer njegovi puleni ne samo da igraju lošu odbranu nego ne mogu da se povežu ni u ofanzivi. Vil Hečer menja Branislava Ratkovicu koji je maločas promašio zicer. Videćemo da li će Amerikanac uskoro okušati šut za tri. Minut odmora traži šef struke domaćih.

5. minut - Partizanova odbrana i dalje smušena, FMP agresivan i napred i pozadi. Dominacija gostiju u skoku. Uostalom, FMP je u tom segmentu najbolji i najprepoznatljiviji. Džona Bolden pogotkom sa poludistance vodi FMP na plus šest - 6:12. 3. minut - FMP je bolje ušao u utakmicu i poveo sa 6:2. Partizan ima probleme u odbrani. Presporo se kreću igrači crno-belih, laki poeni za tim iz Železnika. Moraće Aleksandar Džikić uskoro da reaguje tajm-autom. - Utakmica je počela! - Leon Deleon je uručio nagradu Marku Čakareviću. Direktor MOZZART Superlige je izviždan, a nekadašnji košarkaš Partizana nagrađen aplauzima. - U toku je intoniranje nacionalne himne... - Startne petorke: Partizan: Ratkovica, Marinković, Vrabac, Birčević, Luković

FMP: Čović, Davidovac, Lazarević, Apić, Bolden - Okršaj u dvorani Aleksandar Nikolić posmatraće i košarkaš Barselone Stefan Peno. - Na poslednja dva meča na kojima je Partizan igrao kod kuće došao je kec i plus u poenima. Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE. - Partizan je slavio na pet poslednjih susreta sa FMP-om uključujući sve mečeve ove sezone. - Aleksandar Džikić je rekao da su Panteri krili karte, te da nisu pokazali šta sve znaju, kao i da očekuje veću borbu u polufinalu. - Crno-beli su se stabilizovali tokom ligaškog dela, izborili sa nekim povredama, pa su i u pretposlednjem kolu pokazali u Železniku da su izraziti favorit kada su slavili sa 85:71. - Spremite se za drugo polufinale MOZZART Superlige! Tekstualni prenos okršaja Partizan - FMP pratite na stranicama našeg portala. - Evo sastava za prijateljski okršaj Italije i Urugvaja: #Italy v #Uruguay teams, 1st Scorer & PGMs. 19:45 In-Play Bet: https://t.co/3HSp1k54jq pic.twitter.com/x6xXn4xtra — Spreadex Sports (@SpreadexSport) June 7, 2017 VAVRINKA - ČILIĆ (tip bezh1, kvota 1,40) - rezultat 3:0

Razbucao je Sten Čilića za malo više od sat i po. Hrvatski teniser je u prvom setu jednom ispustio servis, u drugom triput, a u poslednjem dva puta. Sten je znao to da iskoristi. Sa velikim apetitom. Svaka čast za lagano zaokruženog keca. Posao je odrađen. KRAJ Prijateljske

Finska - Lihtenštajn 1:1 (1:0)

/Hetemaj 18 - Hasler 62/ Gruzija - Sent Kits i Nevis 3:0 (0:0)

/Arabidze 52, 73pen, Dvališvili 83/ Češka M18 - Slovenija M18 1:1 (1:0) HALEP - SVITOLINA (bezh 1, kvota 1,35) - rezultat 2:1

Ukrajinka je bila na korak od polufinala pariskog gren slema, vodila sa 6:3, 5:1 kada je odjednom pukla i dozvolila opasnoj protivnici da prodigne i na kraju slavi. Nakon što je odbranila nekolko meč-lopti u drugom setu, Halepova je uspela da se progura do taj-brejka i osvoji ga. Ujedno, ona je time potpuno slomila duh Svitolinoj koja nakon toga nije uzela više niti jedan gem. *** A evo kako se neki rashlađuju u ovim paklenim danima. NAPOMENA: Ne pokušavajte ovo kod kuće! :) JARO - OPS (tip 1, kvota 1,48) - rezultat 2:3

Ovde je sve dobro počelo, ali fudbaleri domaće ekipe očigledno nisu čuli šta ima da kaže Milan Živadinović na temu rezultata 2:0. Ejsele je sa dva gola lansirao Jaro ka pobedi, ali je prevelika nonšalantnost u nastavku skupo je koštala domaćina. Gosti su preokrenuli rezultat u svoju korist od 54. do 64. minuta i to je bilo to. Ne verujemo da vas zanimaju imena dželata... Učinjenom poslu mane nema. - OPA! Lihtenštajn dolazi do izjednačenja protiv Finske - 1:1! Ima još oko pola sata do kraja, te je logično da bukmejkeri i dalje veruju domaćinu - kec u lajvu trenutno vredi 1,65 - ali ako ste ljubitelj iznenađenja, probajte sa iksom i kvotom 2,35. TENIS: Rolan Garos, četvrtfinale Muškarci

Mari - Nišikori (2:6, 6:1, 7:6, 6:1) KRAJ Premijer liga Nigerije

El Kanemi - Enugu 1:1 (0:0)

Gombe - Enjimba 1:1 (0:0)

Ifani Uba - Bukola Saraki 2:0 (1:0)

Lobi - MFM 3:1 (3:1)

Nasarava - Katsina Junajted 2:0 (1:0)

Niger Tornados - Rivers JUnajted 1:0 (1:0)

Šuting - Kano 0:0 TENIS: Rolan Garos, četvrtfinale Muškarci

Vavrinka - Čilić 3:0 (6:3, 6:3, 6:1) - Ko je prihvatio našu sugestiju, mogao je dobro da se opari u lajvu. Kei Nišikori i Endi Mari otišli su u tajbrejk što je u jednom momentu nosilo kvotu 2,40! FUDBAL: Na mečevima Italije i Urugvaja (20.45 u Nici) obično ne pada mnogo golova (kvota na 0-2 je 1,76), ali ni kombinacije 1&0-2 (3,70) i 1X&0-2 (2,05) nisu za bacanje. Zašto? Glavni i jedini razlog što ne dajemo neke preterane šanse Urusima je činjenica da Oskar Tabarez ne može da računa na glavne igrače pretežno zbog povreda. Nema Luisa Suareza, Edinsona Kavanija, Dijega Godina, Alvara Pereire, Abela Ernandeza, Lodeira, Gastona Ramireza... Kada na sve ovo dodamo da je Urugvaj u seriji od četiri poraza jasno vam je da je kec na vidiku. U startnih 11 Azura u prepoznatljivoj formaciji 4-2-4 Đampjera Venture očekuju se Đanluiđi Donaruma, Andrea Konti, njegov imenjak Barzalji, Đorđo Kjelini, Mateo Darmijan, Danijele De Rosi, Klaudio Markizio, Antonio Kandreva, Andrea Beloti i Lorenco Insinje. Prejak sastav za ošamućene Urugvajce. - Mari dolazi do izjednačenja - 1:1, Vavrinka je poveo sa 2:0...

KRAJ

Prijateljske

Hong Kong - Jordan 0:0

Švajcarska U19 - Lihtenštajn U19 4:0

/Giljemenot 15, 58, 69, Pinga 54pen/

Čonburi - Irak U23 1:1 (0:1)

TENIS:

Rolan Garos, četvrtfinale

Dame

Garsija - Pliškova 0:2 (6(3):7, 4:6)

- Elina Svitolina i Simona Halep vode rovovsku borbu za polufinale! Trenutno je 1:1. Prvi set je dobila Ukrajinka (6:3), u drugom je Rumunka posle tajbrejka odnela trijumf (7:6). Kvota na više gemova od postavljene granice (30,5) iznosi 2,10! Za hrabre!

PAD KVOTA: Kec na Atletiko Rafaelu pada u svetskim kladionicama pada sa 2,47 na 1,81. Trenutna kvota na pobedu domaćina u MOZZART kladionicama vredi 1,80. OVDE pogledajte kompletnu ponudu za meč Atletiko Rafaela - Almagro. Zabeležili smo i blage padove na Konstantin, Tađenant i USM Alžer u alžirskoj ligi. Kvote su se survale u proseku za 35 odsto.

KINA - FILIPINI (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 8:1

Kinezi su vas maksimalno ispoštovali. Do kraja prvog poluvremena bilo je 3:0 tako da je kec već tada bio viđen. Kinezi su u drugom poluvremenu metnuli još pet komada i to je bilo to. Nema tu neke preterane filozofije, a i verujemo da vas strelci ne zanimaju previše.

ĐOKOVIĆ - TIM (tip bezh1, kvota 1,40) - rezultat 0:3

Đoković je dobro otvorio susret, mada je ubrzo morao da vraća brejk, ali je delovao bolje o d protivnika koji je igrao na sve ili ništa. Međutim, kada je u taj-brejku nakon nekoliko početničkih grešaka prepustio prvi set, kola su krenula nizbrdo. Nije baš jasno u čemu je problem, ali je drugi reket sveta, koji je u Parizu danas igrao bez Andrea Agasija u boksu, delovao apatično, pre svega. Tek na momente bi zasijao, ali je to bilo više nego nedovoljno za veliku teniseku scenu u Gradu svetlosti.

TENIS UŽIVO:

KRAJ! Opširnije OVDE

Novak Đoković završio je učešće na ovogodišnjem Rolan Garosu i to ubedljivim porazom. Za kraj Tim je uzeo set sa 6:0.

Iz minuta u minut je sve gora situacija za Đokovića, jer Tim vodi rezultatom 0:5.

Rezultat je 0:4 za Domenika Tima! Sve je praktično gotovo, Novak je pred ponorom. Ispadanje sa Rolan Garosa je sada realnost za našeg tenisera.

I driugi brejk u trećem setu za Tima, Novak je na kolenima, baciće uskoro i beli peškir u pariski ring. - 0:3.

Gemovi prolaze, Tim deluje sve bolje, Đoković sve lošije. Po svemu sudeći ovde nema ništa od preokreta - 0:2

Novak se izgledao predao. Šteta, pošto je na početku meča igrao dobro i bio bočlji, ali je nakon isgubljenog prvog seta stao i prepustio teren raspoloženom i sada već poptuno opuštenom protivniku koji odmah na početku trećeg sela igra uzima brejk - 0:1

Ipak lepe vesti za srpski tenis iz Pariza - Nenad Zimonjić je uspeo da se sa Fernandom Verdaskom plasira u polufinale parova na Rolan Garosu. Opširnije OVDE

E sada je već potrebno pravo malo čudo. Novak gubi 0:2 u setovima u četvvrfinalu Rolan Garosa od momka koji ga nikada nije pobedio. Međutim, naš as deluje slabo, nenrgično, teško da će moći da preokrene ako nastavi ovako - 3:6

Đoković je svoje uradio, osvojio gem na svoj servis i sada mora da ide na brejk ne bi li opstao u setu, verovatno i meču - 3:5

Imao je i u ovom gemu Novak priliku za brejk i opet je nije iskoristio. Upravo taj segment igre će ga najskuplje koštati ako izgubi. Tim je na korak od 2:0 u setovima - 2:5

Period je meča kada teniseri bez probema osvajaju gemove na svoj servis, pre svega zato što je sunce izašlo i šljaka je počela da se suši. Samim tim loptice lete brže nakon odskoka što čni servise ubitačnijim - 2:4

Tim sve lakše kontroliše svoje servis-gemove, a pritom jako napada Novakove. Dečko trenutno dominira - 1:4

Konačno prvi gem u drugom setu za našeg asa. Ovaj put bez većih problema - 1:3

Nastavlja se agonija na stadionu Suzan Leglan, Novak nastavlja da gubi i ne deluje dobro - 0:3

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno isplatnih mesta MOZZART kladionica. Ovo je pet najigranijih parova dana:

6621 ŠPANIJA - KOLUMBIJA (tip 1, kvota 1,55) - početak 21.30

7839 ĐOKOVIĆ - TIM (tip bezh1, kvota 1,40) - početak 11.05

6605 KINA - FILIPINI (tip 1, kvota 1,20) - početak 13.30

4602 CIBALIJA - HNK GORICA (tip 1, kvota 1,55) - početak 20.00

5726 JARO - OPS (tip 1, kvota 1,48) - početak 17.30

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Minja Miletić tipuje za Zvečansku u našoj redovnoj rubrici. Atraktivna voditeljka i producentkinja TV N1 veruje da će Golden Stejt u finalu NBA lige povesti sa 3:0 protiv Klivlenda. Opširnije OVDE

TENIS UŽIVO: I dok se Novak muči, Rafa je već na masaži i opušteno čeka da vidi ko će mu biti protivnik u polufinalu pošto mu je Pablo Karenjo Busta predao susret. Opširnije OVDE

Novak ne deluje sveže, ali je možda i razočaran što je izgubio set u kojem je bio očigledno bolji igrać. Previše propuštenih prilika kada se igra protiv asa kakav je Tim skupo su ga koštale. Namučio se na svoj prvi servis geem u drugom delu meča i na kraju ga izgubio - 0:2

Počeo je drugi set, Tim siuguran na svoj servis - 0:1

PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Španija i Italija u fiksu, probajte sa Klivlendom i drugom četvrtinom kod Partizana i FMP

Pogledajte dva predloga za klađenje:

ŠPANIJA-KOLUMBIJA, 21:30

Španija je uvek i protiv svakog favorit. Bez obzira gde se igra i u kakvom sastavu ćer na teren izaći Crvena Furija. Očekuje se da domaćin priredi žurku navijačima u Mursiji. Kolumbija nije za potcenjivanje, vezala je dva trijumfa. Međutim, Španci će želeti da dodatno nampupaju samopouzdanje. A u takvim okolnostima su posebno opasni (Konačan ishod - 1, kvota 1,58)

PARTIZAN-FMP, 21.00

Partizan je u ovoj seriji favorit i u keca nema prevelike sumnje. Međutim, mi smo rešeni da za vas izvučemo najbolju moguću kvotu, pa smo došli do jednog nesvakidašnjeg predloga - da će druga četvrtina biti najefikasnija na utakmici. Uvereni smo da će tokom prvog poluvremena sve prštati od košarke, ali da će kasnije Parni valjak pokazati punu snagu. Proveravali smo, druga četvrtina je u duelima ovih timova bila najefikasnija u tri od prethodnih šest mečeva. Na drugom mestu je prva četvrtina, a onda treći kvartal (četvrtina sa najviše poena - II, kvota 3,80)

TENIS UŽIVO: Slab taj-brejk za našeg asa, dve vezane set lopte za Tima, iskorišćenas druga nakon početničke greške Đokovića - 0:1 (6:7)

Vreme je za taj-brejk - 6:6

Ponovo je Novak na korak od osvajanja prvog seta, Brejk visi u vazduhu - 6:5

Dve vezane set lopte nisu bile dovoljne Novaku da privede prvi deo meča "na svoju vodenicu". Tim se bukvalno izvukao - 5:5

Novak je na gem od prvog seta, istina nema brejk prednosti, ali prilika je tu. Timu sada sigurno nije lako, ali sigurrno je i da se neće lako predati - 5:4

Jedan lak gem za Tima koji se i dalje drži tatktike "sve ili ništa". Udara iz sve snage i nada se najboljem. Za sada mu se ova taktika isplaćuje jer igra egal sa čovekom koji vodi 5-0 u međusobnim susretima - 4:4.

Rafa Nadal je uzeo prvi seta sa 6:2. Očekivano.

Austrijanac odmah uzvraća istom merom i vraća rezultatski balans iskoristivši drugo od dve vezane brejk lopte, pre svega zbog grešaka Srbina - 4:3

BREJK! Novak je poveo nakon ubedljivog gema na protivnikov servis. Čini se da Tim pomalo i paniči, ali videćemo kako će se meč odvijati. Za sada nije loše - 4:2

Oba igrača se muče na svojim servisima, pre svega zbog vetra koji ih ometa, pa je tako i u petom gemu prvog seta Tim ima priliku da ponovo uzme brej Đokoviću, pretio je, ali ipak bez rezultata - 3:2.

Za to vreme Rafa Nadal polako privodi prvi set kraju protiv Pabla Karenjo Buste, trenutno je 5:2

<< UŽIVO KLAĐENJE: NADAL - KARENJO BUSTA >>

Novak odmah dolazi do tri vezane brejk-lopte i koriti drugu za brzi revanš. Odluina poruka upućena je protivniku koji u šestom međusobnom susretu traži prvu pobedu protiv našeg asa - 2:2

Četiri brejk lopte, od čega tri vezane bile su potrebne opasnom Austrijanca da ipak oduzme servis našem asu. Početak nije najsjajniji, ali ima još mnogo da se igra - 1:2

Dominik Tim još lakše osvaja svoj gem i meč počinje egalom - 1:1 u prvom setu

Krenuo je meč između Đokovića i Tima, naš as je prvi servirao i uz malo problema uzeo prvi gem u ovom četvrtfinalnom susretu. Vreme u Parizu je tmurno, ali se ne očekuje kiša do kraja dana tako da ne vbi trebalo da dođe do prekida kao što je to bio slučaj prošlog dana.

<< UŽIVO KLAĐENJE: ĐOKOVIĆ - TIM >>

TENIS: Uskoro očekujemo početak dva polufinalna meča muškog singla na Rolan Garosu koji su zbg jučerašnjih padavina u Parizu odloženi za danas od 11 časova. U njima se sastaju Novak Đoković - Dominik Tim i Rafael Nadal - Pablo Karenjo Busta. Pobedici će se međusobno odmeriti za ulazak u veliko finale.

Pored njih dvojica tačno u 11 č je na teren istrčao i Nenad Zimonjić koji se u paru sa Fernandom Verdaskom protiv Dutra Silve i Lorencija bori za ulazak u polufinale dublova. Dosta posla u Parizu danas će imati i najbolji svetski junior, Miomir Kecmanović koji nastupa u osmini finala singla i drugom kolu dubla.

Kompletan današnji raspored na Rolan Garosu pogledajte OVDE

FUDBAL: Rezultati mečeva odigranih u noći između utorka i srede...

Primera B (Argentina 2)

Depor. Moron - Platense 2:1 (2:0)

Serija A (Brazil 1)

Fluminenese - Atletiko B 1:1 (1:1)

Serija B (Brazil 2)

ABC - Pajsandu 2:1 (2:1)

Gvarani - Boa 2:1 (1:0)

Žuventud - Krikijuma 1:0 (0:0)

Nautiko - Oeste 1:1 (0:0)

Figuirense - Internasional 1:2 (1:1)

Gojas - Santa Kruz 2:1 (1:0)

Londrina - Parana 1:1 (0:1)

Amerika Mineiro - Seara 1:0 (1:0)

Loverdense - Vilanova 1:1 (0:0)

CRB - Brazil de Pelotas 0:1 (0:0)

LUDI TIKET, sreda, 150.515 dinara: Majstor za Brazilce!

LUDI TIKET (-), sreda, 793.217 dinara: Jedna lopta završila je u pogrešnoj mreži...

NAJAVA DANA (sreda, 7. jun): Španija - Kolumbija, Italija i Urugvaj... Košarkaški obruč kidaju Partizan i FMP, a tu je Novak Đoković

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa).

Poštovani čitaoci portala MOZZART Sport, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama se druži Slavko Đorđević, a oko 15 časova priključiće nam se Nemanja Banović.

(FOTO: Action Images & Shutterstock)