UŽIVO: Nadal - Đoković 1:0! Ne valja

Budite i danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

UŽIVO KLAĐENJE: NADAL - ĐOKOVIĆ

1. gem - Nije dobro, nikako! Ako se po jutru dan poznaje, Nadal će počistiti Đokovića. Španski teniser pravi brejk bez izgubljenog poena - 1:0.

- Prvi polufinalni meč je počeo!

- Najveće rivalstvo u istoriji "belog sporta" je upravo između Novaka i Rafe.

- Srpski teniser ima tri pobede više u odnosu na popularnog Bika sa Majorke - 26:23.

- Uskoro počinje jubilarni, 50. okršaj Rafaela Nadala i Novaka Đokovića. Ostanite uz MOZZART Sport i pratite dešavanja iz španske prestonice.

- Izjednačenje Bavaraca. Levandovski je bio precizan sa bele tačke u 17. minutu.

- Hofenhajm posle 11 minuta ima dva gola prednosti nad Verderom u Bremenu. Salaj i Kramarić su pronašli put do mreže.

- Vodi Lajpcig, vodi Lajpcig. Bajern je primio gol u 2. minutu. Sabicer je strelac.

KRAJ

Premijer liga

Mančester Siti - Lester 2:1 (2:1)

/Silva 29, Žezus 36pen - Okazaki 42/

- Lester je promašio penal! Rijad Marez je bio tragičar u 77. minutu.

- POLUVREME! Mančester Siti je poveo iz krajnje sumnjivog pogotka, pošto je Rahim Sterling u trenutku pokušaja da prosledi loptu u mrežu bio u ofsajdu... Potom je Gabrijel Žezus iskoristio opravdano dosuđen jedanaesterac, da bi Šinđi Okazaki prelepim pogotkom smanjio na 2:1. Kladite se UŽIVO na ovaj meč.

- Poznate su startne postave za okršaj Mančester Sitija i Lestera...

TENIS: Dominik Tim i Pablo Kuevas igraju za prvo Masters finale u karijeri... Urugvajac je do plasmana među četiri najbolja igrača u španskoj prestonici stigao kroz četiri meča na kojima je igrao tri seta, mada ni Austrijanac nije prošao bez "ožiljaka". Dominik je protiv Dimitrova spasavao pet meč lopti, ali nekako uspeo da se izvuče i dođe do velike pobede.

Kuevas je slavio u jedinom dosadašnjem ukrštanju reketa na Rolan Garosu 2015. godine (6:7, 5:7, 7:6, 5:7), ali je Tim znatno napredovao, pre svega napadački. Kuevas odlično igra na Mastersima i hendikep gemova (-3,5) treba iskoristiti, jer se očekuje rovovska bitka, verovatno i taj brejk na meču koji se plaća kvotom 2,20.

PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Bajern Bikovima pokazuje ko je gazda, Vitorul pobeđuje za istorijsku titulu

TENIS: Malo koje sportsko rivalstvo će ikada moći da se poredi sa ovim. Ikone modernog tenisa, ljudi koji su način igre i pripreme prebacili u 21. vek, večeras od 16.05 na stadionu Manolo Santana u čuvenoj Kaha magiki odmeravaju snage neverovatni 50. put! Rafael Nadal i Novak Đoković su (jasno je već sasvim) više od rivala, pošto i jedan i drugi trenutno više znače od samog belog sporta. Bez njih i Rodžera Federera gledanost tenisa bi se prepolovila. Upravo zato je svaki duel između trojice meštera istorijski.

Kompletnu najavu koju je za vas pripremio kolega Slavko Đorđević možete da pogledate OVDE.

FUDBAL: Da li ste znali...

- Verder je na pet poslednjih mečeva igrao I2+

- Zlate Moravce su igrale 2-3 na sedam prethodnih mečeva

- Na sedam proteklih mečeva Sandefjorda je palo više golova u drugom poluvremenu

*** Dva ili manje, tri ili više, obe ekipe daju bar jedan gol... Najpopularnije igre kada se radi o učinku timova koje ste često mogli da "hvatate" u ovim znacima.

0-2

Piza 35/40 (88%)

Reus 32/37 (87%)

Lovćen 25/30 (83%)

Tenerife 30/37 (81%)

Halešer 29/36 (81%)

MTK 22/30 (73%)

Latina 29/40 (73%)

Salernitana 29/40 (73%)

Pro Verčeli 29/40 (73%)

Bf. Seltik 19/27 (70%)

Inter Zaprešić 22/32 (69%)

Alkorkon 28/37 (76%)

3+

Verder 24/32 (75%)

Valensija 25/36 (70%)

Mančester Siti 24/35 (69%)

GG

Lilestrem 23/30 (77%)

Verder 24/32 (75%)

Ferencvaroš 21/30 (70%)

Ujpešt 21/30 (70%)

FUDBAL: Pažnja, pažnja! Mediji na Apeninima donose informaciju da Simone Inzagi neće izvesti najjači sastav za meč protiv Fjorentine. U obrazloženju se navodi da Lacio svim silama želi da sruši Juventus u finalu Kupa Italije koji je na programu u sredu od 21.00 u Torinu.

Viola je na osam prethodnih utakmica postizala bar jedan gol, a kako je poznato da juri milanske velikane u pohodu na Ligu Evrope, trebalo bi očekivati da ostvari trijumf protiv nimalo naivnih Lacijala koji su na tri minula susreta postigli ukupno 16 golova (!). Takođe, na četiri poslednja okršaja pomenutih rivala palo je najmanje četiri gola. Zbog svega navedenog možda bi bilo pametno opredeliti se za jedinicu uz minimum tri pogotka ... Ovaj tip u kladionici MOZZART plaća više nego dvostruko (kvota 2,05).

- Kikers Ofenbah i Hofenhajm II su igrali GG na pet prethodnih okršaja

- Na devet poslednjih dvoboja Krile Sovjetov i Zenita pao je bar jedan gol u prvom poluvremenu

- Olimpijec je savladao Dinamo Kirov na četiri protekla međusobna meča

- Meta i Venspils su igrali 2-3 na 10 minulih susreta

- Na sedam prethodnih utakmica Zete i Budućnosti palo je dva ili manje golova

- Dinamo Bukurešt i Astra su igrali GG&3+ na šest poslednjih duela

(Podaci se odnose na domaća prvenstva)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Nemačke...

Bundesliga, 33. kolo

Subota

Augzburg - Dortmund 15.30

Leverkuzen - Keln 15.30

Darmštat - Herta 15.30

Frajburg - Herta 15.30

Majnc - Frankfurt 15.30

Lajpcig - Bajern 15.30

Šalke - Hamburger 15.30

Verder - Hofenhajm 15.30

Volfzburg - Menhengladbah 15.30

Serije:

Bez pobede: Leverkuzen 5, Hamburger 4, Ingolštat 4, Majnc 3

Bez nerešenog: Darmštat 15, Herta 11, Frajburg 7, Volfzburg 6, Frankfurt 4, Verder 4

Bez poraza: Lajpcig 7, Bajern 5, Dortmund 4, Keln 3

2-3: Frajburg 3

Zanimljivosti:

- Lajpcig nije primio nijedan gol na četiri poslednja meča kod kuće

- Bajern je slavio na osam od proteklih 11 gostovanja

- Frajburg prima prosečno 1,72 gola

- Ingolštat prima prosečno 1,72 gola

- Ingolštat je primio najmanje dva gola na četiri od šest proteklih utakmica

- Darmštat je primio dva ili više golova na četiri od pet minulih duela

- Herta prima 1,75 golova na strani, a na prethodna tri nije postigla nijedan gol

- Verder je postigao dva ili više golova na pet poslednjih utakmica kod kuče

- Hofenhajm je primio najmanje jedan gol na osam proteklih gostovanja

- Augzburg je postigao minimum dva gola na tri poslednja meča pred svojim navijačima

- Dortmund je postigao bar jedan gol na 13 minulih gostovanja

- Dortmund postiže prosečno 1,69 golova u gostima

- Volfzburg je dao bar dva gola Menhengladbahu na šest od osam minulih domaćinstava

- Menhengladbah je postigao dva ili više golova na tri protekla gostovanja

- Majnc je slavio na tri poslednja susreta sa Ajntrahtom kod kuće

- Ajntraht je poražem na šest prethodnih gostovanja

- Leverkuzen je pobedio samo jednom na 11 poslednjih utakmica

- Leverkuzen je remizirao na tri od četiri minula meča kod kuće

- Keln je igrao GG na četiri od ppet proteklih utakmica

- Šalke i Hamburger su igrali 3+ na četiri od pet poslednjih susreta u Gelzenkirhenu

- Hamburger je igrao 3+ na na šest od sedam prethodnih gostovanja

(Podaci se odnose na Bundesligu, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Holandije...

Eredivizija, 34. kolo

Nedelja

Den Hag - Ekscelzior 14.30

AZ Alkmar - Utreht 14.30

Fajenord - Herakles 14.30

Go Ahed - Sparta 14.30

Herenven - NEC 14.30

PSV - Cvole 14.30

Tvente - Groningen 14.30

Viljem II - Ajaks 14.30

Vitese - Roda 14.30

Serije:

Pobede: Ekscelzior 4

Bez pobede: Go Ahed 5, Vitese 3

Bez nerešenog: NEC 16, Vitese 14, Herakles 11, Sparta 10, Go Ahed 8, Herenven 8, Utreht 8, Ajaks 6, Viljem II 6, Ekscelzior 5, Tvente 4, AZ Alkmar 3, Fajenord 3, Cvole 3, Roda 3

Porazi: Go Ahed 5, Vitese 3

Bez poraza: PSV 9, Ekscelzior 4, Groningen 3

0-2: PSV 3, Utreht 3, Viljem II 3, Vitese 3

2-3: AZ Alkmar 4, Fajenord 3

3+: Cvole 5, Herakles 4, AZ Alkmar 3

Zanimljivosti:

- Tvente je u seriji od 15 mečeva bez poraza na poluvremenu kod kuće

- Groningen je odigrao GG na devet od 11 minulih mečeva

- Tvente je slavio na devet od 10 prethodnih susreta sa Groningenom na svom stadionu

- Vitese je postigao bar gol protiv Rode na 14 prethodnih mečeva

- Roda je primila makar gol devet prethodnih gostovanja, od čega najmanje dva na sedam minulih mečeva na strani

- PSV je neporažen na 13 prethodnih mečeva kod kuće

- PSV je vezao 10 pobeda na svom stadionu

- Cvole je odigrao GG na 10 od 11 minulih mečeva

- Ajaks je neporažen na 48 od 51 prethodne utakmice

- Viljem II nije postigao gol na četiri od šest prethodnih utakmica

- NEC je primio bar gol na 14 proteklih mečeva

- Herenven je u seriji od 10 mečeva na kojima je postigao bar pogodak

- NEC u gostima prosečno prima 2,06 golova

- Go Ahed je odigrao GG na šest proteklih mečeva kod kuće

- Sparta je poražena na pet od šest proteklih gostovanja

- Fajenord je neporažen na 22 prethodne utakmice kod kuće

- Herakles je odigrao GG na šest proteklih gostovanja

- Herakles je odigrao GG na 16 od 19 minulih mečeva na strani

- AZ Alkmar je u seriji od šest mečeva na kojima nije izgubio kod kuće

- Utreht je gubio na poluvremenu od AZ Alkmara na tri minula susreta

- Utreht je sačuvao svoj gol na pet od sedam minulih mečeva

- Den Hag je primio bar gol od Ekscelziora na 11 minulih okršaja

- Ekscelzior je postigao bar gol na devet prethodnih mečeva

- Ekscelzior u proseku u gostima prima skoro dva gola (1,94)

(Podaci se odnose na Erediviziju, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Španije...

Primera, 37. kolo

Subota

Espanjol - Valensija 16.00

Osasuna - Granada 18.30

Nedelja

Alaves - Selta 16.00

Bilbao - Leganes 20.00

Betis - Atletiko Madrid 20.00

Eibar - Real Sporting 20.00

Las Palmas - Barselona 20.00

Real Madrid - Sevilja 20.00

Sosijedad - Malaga 20.00

Viljareal - La Korunja 20.00

Serije:

Pobede: Barselona 5, Malaga 4, Real Madrid 3

Bez pobede: Granada 11, Las Palmas 5, Osasuna 5, La Korunja 4, Selta 4, Betis 3

Bez nerešene: Bilbao 17, Barselona 16, Viljareal 14, Selta 11, Betis 10, Malaga 8, Leganes 7, Granada 6, Atletiko Madrid 5, Real Madrid 5, Valensija 4, Las Palmas 3

Porazi: Granada 6, Selta 4, Betis 3, Las Palmas 3

Bez poraza: Alaves 5, Barselona 5, Malaga 4, Sosijedad 4, Real Madrid 3

0-2: Eibar 6

2-3: Espanjol 3, Selta 3

3+: Osasuna 6, Barselona 5, Real Madrid 5, Betis 3, La Korunja 3, Selta 3, Valensija 3

4+: Osasuna 4

Zanimljivosti:

- Espanjol je postigao barem gol na 13 vezanih dvoboja sa Valensijom

- Valensija je igrala 3+ na sedam od devet prethodnih meleva

- Osasuna je igrala GG na deset poslednjih domaćinstava

- Granada je poražena na devet od deset proteklih gostovanja

- Alaves kod kuće postiže 0,89 golova

- Selta nije postigla gol na četiri od šest minulih mečeva

- Leganes je izgubio na šest od osam poslednjih duela na strani

- Bilbao nije poražen kod kuće na 16 od 17 prethodnih susreta

- Atletiko Madrid ne zna za poraz u gostima na deset proteklih duela

- Atletiko Madrid je vezao sedam pobeda nad Betisom

- Betis je poražen na šest od osam minulih utakmica

- Hihon je pobedio jednom na osam poslednjih mečeva

- Eibar nije dao gol na četiri od pet prethodnih duela

- Las Palmas je pobedio jednom na osam proteklih mečeva

- La Korunja je poražena ma šest od osam minulih gostovanja

- Viljareal je pobedio na pet od sedam poslednjih utakmica

- Real Madrid je pobedio Sevilju na sedam prethodnih utakmica kod kuće

- Sevilja je slavila jednom na šest proteklih gostovanja

- Malaga je igrala 0-2 na pet minulih duela na strani

(Podaci se odnose na Primeru, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Engleske...

Premijer liga, 37. kolo

Petak

Everton - Votford 1:0 (0:0)

VBA - Čelsi 0:1 (0:0)

Subota

Mančester Siti - Lester 13.30

Bornmut - Barnli 16.00

Midlzbro - Sautempton 16.00

Sanderlend - Svonsi 16.00

Stouk - Arsenal 18.30

Nedelja

Kristal Palas - Hal 13.00

Vest Hem - Liverpul 15.15

Totenhem - Mančester Junajted 17.30

Serije:

Pobede: Čelsi 3

Bez pobede: VBA 6, Sautempton 5, Everton 3, Kristal Palas 3, Mančester Junajted 3, Stouk 3, Votford 3

Bez nerešene: Totenhem 12, Čelsi 10, Votford 9, Arsenal 7, Kristal Palas 4, Lester 3, Sanderlend 3

Porazi: Kristal Palas 3, Votford 3

Bez poraza: Mančester Siti 5, Vest Hem 5, Bornmut 3, Čelsi 3, Svonsi 3

0-1: Vest Hem 3

0-2: Mančester Junajted 5, Svonsi 5, Arsenal 4, Hal 3, Sanderlend 3, Sautempton 3, Totenhem 3, Vest Hem 3

2-3: Arsenal 3

3+: Čelsi 3

Zanimljivosti:

- Mančester Siti je igrao 3+ na šest od osam minulih duela u svim takmičenjima

- Lester prima u proseku dva gola u gostima

- Svonsi je gubio na poluvremenu na četiri poslednja gostovanja

- Sanderlend je slavio jednom na prethodnih 12 susreta kod kuće u svim takmičenjima

- Sanderlend nije dao gola na devet od 11 proteklih duela

- Midlzbro je primio najmanje dva gola na pet od sedam minulih domaćinstava u svim takmičenjima

- Sautempton je iograo 3+ na šest od poslednjih osam utakmica na strani u svim takmičenjima

- Bornmut prima 1,82 gola u proseku

- Stouk je slavio jednom na devet prethodnih mečeva

- Arsenal je pobedio Stouk jednom na devet proteklih dvoboja u gostima u svim takmičenjima

- Hal nije dao gol na 11 od minulih 16 gostovanja u svim takmičenjima

- Kristal Palas je bez gola na tri poslednja duela

- Liverpul je bez poraza na devet od deset prethodnih mečeva

- Totenhem je vezao 13 pobeda kod kuće

- Mančester Junajted je zabeležio sedam pobeda na deset proteklih susreta na strani

- Mančester Junajted je beporažen na 19 od 20 minulih utakmica

(Podaci se odnose na Premijer ligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Italije...

Serija A, 36. kolo

Subota

Fjorentina - Lacio 18.00

Atalanta - Milan 20.45

Nedelja

Inter - Sasuolo 12.30

Bolonja - Peskara 15.00

Kaljari - Empoli 15.00

Krotone - Udineze 15.00

Palermo - Đenova 15.00

Sampdorija - Kjevo 15.00

Torino - Napoli 15.00

Roma - Juventus 20.45

Serije:

Pobede: Lacio 3

Bez pobede: Peskara 10, Inter 7, Sampdorija 5, Milan 4

Bez nerešenog: Kaljari 6, Empoli 4, Peskara 4, Bolonja 3, Inter 3, Lacio 3, Roma 3, Đenova 3

Porazi: Peskara 4, Inter 3

Bez poraza: Juventus 16, Napoli 9, Atalanta 7, Torino 7, Krotone 6, Sasuolo 5, Lacio 4

3+: Lacio 6, Empoli 4, Sasuolo 4, Bolonja 3, Roma 3

4-6: Bolonja 3, Roma 3, Sasuolo 3

4+: Lacio 4, Bolonja 3, Roma 3, Sasuolo 3

Zanimljivosti:

- Lacio nije izgubio na sedam minulih gostovanja

- Lacio je odigrao X na poluvremenu na četiri prethodna okršaja na strani

- Fjorentina je odigrala GG na 10 od 13 minulih mečeva kod kuće

- Fjorentina je neporažena na 24 od 26 poslednjih utakmica na Artemio Frankiju

- Atalanta nije poražena na devet minulih duela na svom stadionu

- Milan je poražen na poluvremenu na četiri minule utakmice

- Milan je odigrao GG na sedam od proteklih devet gostovanja

- Inter kod kuće prosečno postiže 2,24 gola

- Inter je odigrao 3+ na osam od poslednjih 10 mečeva

- Sasuolo je primio bar gol na osam poslednjih okršaja

- Peskara je primila bar gol na 16 minulih gostovanja

- Bolonja nije postigla gol na četiri od šest prethodnih utakmica kod kuće

- Peskara u gostima prosečno prima 2,24 gola

- Kaljari je odigrao 3+ na 13 od 17 proteklih okršaja kod kuće

- Empoli u gostima prosečno prima 1,59 golova

- Empoli je primio bar gol na 14 prethodnih mečeva

- Krotone prosečno prima 1,54 gola

- Udineze prosečno prima 1,59 golova na strani

- Udineze je odigrao 3+ na četiri poslednja gostovanja

- Palermo je neporažen na sedam prethodnih dvoboja sa Đenovom kod kuće

- Đenova je slavila samo šest puta na 36 prethodnih gostovanja

- Palermo je slavio samo jednom na 12 prethodnih mečeva

- Kjevo na strani prima 1,71 gol u proseku

- Sampdorija je dala najmanje dva gola na četiri od šest poslednjih okršaja sa Kjevom na svom terenu

- Kjevo je odigrao 3+ na sedam od devet minulih mečeva

- Torino je postigao bar gol na 15 proteklih mečeva kod kuće

- Napoli prosečno postiže 2,41 gol u gostima

- Napoli je odigrao 3+ na 12 od 13 minulih gostovanja

- Juventus je u seriji od osam mečeva bez poraza u gostima

- Roma je neporažena na 27 od 29 poslednjih mečeva kod kuće

- Juventus nije izgubio od Rome na devet od 11 poslednjih dvoboja na Olimpiku

(Podaci se odnose na Seriju A, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Francuske...

Liga 1, 37. kolo

Nedelja

Bastija - Lorijan 21.00

Dižon - Nansi 21.00

Kaen - Ren 21.00

Mec - Tuluz 21.00

Monako - Lil 21.00

Monpelje - Lion 21.00

Nant - Gengan 21.00

Nica - Anže 21.00

Sent Etjen - PSŽ 21.00

Bordo - Marselj 21.00

Serije:

Pobede: Monako 9

Bez pobede: Anže 6, Tuluz 5, Nansi 4, Monpelje 3

Bez nerešenog: PSŽ 10, Monako 9, Gengan 8, Bastija 8, Monpelje 8, Lil 6, Lion 6, Mec 4, Nant 4, Kaen 3

Porazi: Monpelje 3

Bez poraza: Monako 17, Marselj 9, Bordo 5, Sent Etjen 3

0-2: Ren 4

2-3: Lil 5

3+: Lion 6, Monako 4

Zanimljivosti:

- Mec prima gotovo dva gola u proseku (1,94)

- Mec je primio najmanje dva gola na tri prethodna domaćinstva

- Mec je igrao 3+ na četiri prethodna meča kod kuće

- Mec je primio najmanje dva gola od Tuluza na pet od sedam prethodnih okršaja

- Bordo je slavio sa dva ili više golova razlike na tri protekla duela kod kuće

- Marselj je igrao X-X na tri od pet poslednjih utakmica na strani

- Monpeje nije dao gol na tri minula meča

- Lion je dao bar dva gola na četiri od pet prethodnih mečeva protiv Tuluza

- Nica je postigla bar jedan gol na 13 poslednjih utakmica

- Nica je igrala 3+ na pet poslednjih susreta na svom terenu

- Anže je primio bar dva gola na šest od devet proteklih utakmica

- Bastija je slavila samo jednom na osam poslednjih utakmica pred svojim navijačima

- Lorijan nije postigao gol na šest od devet proteklih gostovanja

- Dižon je upisao samo jedan trijumf na 11 minulih mečeva

- Nansi je igrao nerešeno na poluvremenu na četiri poslednja gostovanja

- Monako je slavio na 11 od 12 poslednjih mečeva kod kuće

- Lil nije savladan na pet od šest proteklih gostovanja

- Nant postiže manje od jednog gola u proseku kod kuće (0,83)

- Nant nije primio gol na četiri minula domaćinstva

- Gengan nije dao gol na tri poslednja gostovanja

- Kaen je poražen na pet prethodnih domaćinstava

- Ren nije postigao nijedan gol na pet od sedam proteklih gostovanja

- Sent Etjen nije izgubio na sedam od osam poslednjih utakmica

- PSŽ je vodio na poluvremenu i slavio na kraju na pet od šest prethodnih gostovanja

(Podaci se odnose na Ligu 1, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

*** Ustaj sine, oči majkine, otvorio se kladioničarski dan :)

KOŠARKA: Kakva serija Vizardsa i Seltiksa! Ni jedni, ni drugi ne ispuštaju prednost domaćeg terena u konferencijskom polufinalu, pa nije ni čudo što ćemo drugog finalistu Istoka dobiti tek posle sedme utakmice koja se igra u Bostonu u utorak rano ujutru. Vašington je u noći između petka i subote imao više sreće, snage, ali i Džona Vola i pobedom od 92:91 izjednačio je na 3:3 u najuzbudljivijoj seriji dosadašnjeg toka plej-ofa.

