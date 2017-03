UŽIVO: Cedevita - Partizan!

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

- GOOOOOOOOL! Sjajnu akciju Real Madrida kruniše Karim Benzema. Idemo! (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Gol Benzema. Real Madrid Bilbao karşısında deplasmanda 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/IY1ByYHFc3 — Canary (@EkpeFox) March 18, 2017

- Poznati su sastavi za duel 27. kola Superlige Srbije između Partizana i Voždovca. Startne postave crno-belih, odnosno Zmajeva, kvote za ovaj meč i tekstualni prenos možete da vidite OVDE.

Mudrinski kao nekad, Radnički iz Niša gleda ka Evropi

POLUVREME

Bundesliga

Augzburg - Frajburg 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Stafilidis 38 - Niderlehner 29pen/

Keln - Herta 3:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Osako 6, Modest 35, 37/

Hofenhajm - Leverkuzen 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

Verder - Lajpcig 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Junuzović 34/

Volfzburg - Darmštat 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Gomez 45+1/

- GUBI LAJPCIG! Poveo je Verder pogotkom Zlatka Junuzovića u 34. minutu. LIVE BET: Lajpcig sledeći daje gol - 1,70! Za to vreme Keln je povisio svoju prednost na 3:0, a i Lester je u suficitu od dva gola zahvaljujući Rijadu Marezu.

TENIS: Ljubitelji belog sporta, gde ste?! Spremna su dva predloga u režiji kolege Slavka Đorđevića. Opširnije OVDE.

*** Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan...

- Dik Advokat (70)

- Ingemar Stenmark (61)

- Timur Kecbaja (49)

- Aleksandar Kocić (48)

- Vasili Ivančuk (48)

- Deni Marfi (40)

- Vili Sanjol (40)

- Sebastijan Frej (37)

KRAJ

Premijer liga

VBA - Arsenal 3:1 (1:1)

/Doson 12, 75, Robson-Kanu 55 - Sančez 15/

VAŽNO: Grashopers je otputovao u Bazel gde će večeras od 20 časova odmeriti snage sa liderom švajcarskog šampionata, ali je veliko pitanje koliko će strateg gostiju Karlos Berneger moći da računa na najboljeg strelca Kaja (23 utakmice, devet golova). Pored brazilskog veziste, upitan je i nastup standardnog člana prve postave Đorđeva (17 utakmica) koji i dalje ima problema sa povredom, a da je situacija na sredini terena alaramantna svedoči i činjenica još jedan igrač sredine terena neće biti u prilici da pomogne ekipi protiv lidera švajcarskog šampionata. Radi se o Marku Bašiću koji je propustio šest proteklih okršaja Grashopersa.

KRAJ

Primera

Eibar – Espanjol 1:1 (1:0)

/Kike 20 – Hurado 50/

- Tobdžije u nokdaunu! Izgleda da je ovde sve gotovo... VBA vodi sa 3:1.

- ARSENAL OPET U KANALU! VBA je posle sjajne akcije došao do nove prednosti u 56. minutu preko Hala Robson-Kanua, bukvalno dva minuta nakon što je Velšanin ušao u igru. Totalni mrak za Tobdžije. Ako verujete da još uvek ima nade za goste, znajte da vas čeka LIVE BET. Ipak, da ne budemo previše alavi, da probamo prvo sa tipom Arsenal sledeći daje gol (trenutna kvota 1,75).

- Italijani objavili spisak! Mnogo bolje izgleda ova reprezentacija nego prethodnih godina. Čini se da će se Azuri vrlo brzo vratiti u sam vrh reprezentativnog fudbala. Opširnije OVDE.

- POLUVREME! VBA - Arsenal 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE))). Inače, Eibar - Espanjol trenutno 1:1. U toku je 67. minut... (((UŽIVO KLAĐENJE)))

- Ajaooo... Povredi se Petr Čeh, ulazi David Ospina. Ne sluti na dobro...

- VBA je propustio dve odlične šanse. Vrapci k'o Orlovi, čoveče... Što bismo se onda čudili što navijači traže Vengerov otkaz? Da ne bi ovog Čeha mučenog, bilo bi 3:1 za VBA...

- GOOOOOOOOOOOOOOL - 1:1! Aleksiiiiiiiiiiiiiiiiis Sančeeeeez! Rutinska egzekucija čileanske čigre.

- UZBUNA! VBA vodi protiv Arsenala od 12. minuta! Metnuo ga je Kreg Doson! Trenutna kvota u lajvu na preokret Arsenala iznosi 2,65.

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta MOZZART kladionica. Ovo su najigraniji parovi dana!

1018 MILAN - ĐENOVA (tip 1, kvota 1,60) - početak 20.45

2009 EVERTON - HAL (tip 1, kvota 1,52) - početak 16.00

4022 ATLETIK BILBAO - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,65) - početak 16.15

3020 VOLFZBURG - DARMŠTAT (tip 1, kvota 1,55) - početak 15.30

2010 STOUK - ČELSI (tip 2, kvota 1,60) - početak 16.00

VAŽNO: Ozbiljan udarac za Čelsi, Eden Azar ne igra protiv Stouka! Razlog je povreda butnog mišića koju je Belgijanac zadobio u petak na treningu. Kvote za okršaj Stouka i Čelsija potražite OVDE.

*** Pogledajte nekoliko predloga iz naše redovne rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA, a ostatak potražite OVDE.

BORDO - MONPELJE (tip 1, kvota 1,85), početak 20.00

Bordo neprekidno igra sa dosta oscilacija, ali to ne bi smelo da mu bude prepreka da savlada Monpelje, jednog od najlošijih gostiju u Prvoj ligi Francuske i ekipu koja je primila najviše golova na strani. To nagoveštava i kombinaciju, ali mi biramo samo keca na meču iz Super 4+1 grupe.

FULAM - VULVERHEMPTON (tip 1, kvota 1,75), početak 16.00

Fulam je u najboljoj formi u ligi, što je na sjajan način demonstrirao prošlog vikenda kada je kao gost slavio protiv lidera Njukasla (istina, u utorak je mogao i bolje protiv Blekberna). Pobeda nad Vukovima, koji se nalaze u nezavidnoj poziciji, ne bi trebalo da mu bude pretežak zadatak.

TENIS: Nakon serije loših rezultata, još jedan neprijatna vest dolazi iz tabora našeg najboljeg tenisera. Novak Đoković bi vrlo lako mogao da propusti masters u Majamiju koji počinje iduće sedmice! Opširnije OVDE.

VAŽNO: Bečki Rapid je favorit protiv Materzburga u 26. kolu austrijske prve lige, ali imajte na umu da domaćin zbog suspenzije nema na raspolaganju drugog najboljeg strelca ekipe Žoelintona, a pod znakom pitanja je i najefikasniji igrač u ekipi Andreas Šaub. Ruku na srce, nisu se raspucali ove sezone (prvi dao četiri, drugi pet golova), ali je ovo svakako ozbiljan udarac za Rapid.

POGLEDAJTE KVOTE ZA MEČ RAPID - MATERZBURG 16.00

*** Hoćemo malo do Japana? Hoćemooo! Pročitajte kakve su učinke imali David Babunski, Ugo Vijeira, Dragan Mrđa... Opširnije OVDE.

FUDBAL: Real Madrid je u prošlom kolu dočekao i iskoristio poklon koji mu je poslao Deportivo. Kraljevići su opet preuzeli prvo mesto na tabeli Primere zahvaljujući porazu Barselone u La Korunji, a onda i svojoj pobedi nad Betisom koja spada u red kontroverznijih.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL ATLETIK BILBAOA I REAL MADRIDA

Real ne blista u poslednje vreme u Primeri, dobija na mišiće, a protiv Betisa ih je opet spasao neverovatni Serhio Ramos. Ali i sudija. Međutim, poklonu se u zube ne gleda, sledi gostovanje u Bilbau koji važi za jednu najnegostoljubivijih teritorija u Primeri. Pogotovo za Kraljevski klub jer atmosfera Pod katedralom ume da bude paklena kada dođu Madriđani. Najavu za ovaj meč pogledajte OVDE.

KOŠARKA: Bacite pogled na prosek i postavljene granice u MOZZART kladionicama kada je reč o igračima iz ABA lige... Danas je na meniju okršaj Cedevite i Partizana (19.00), kojim počinje plej-of. Ko je jutros propustio, neka najavu potraži OVDE.

Babić (Cedevita, prosek 11,9), granica 9,5

Bilan (Cedevita, prosek 11,7), granica 13,5

Boutrajt (Cedevita, prosek 17,5), granica 16,5

Džejms (Cedevita, prosek 9,5), granica 12,5

Veličković (Partizan, prosek 11,3), granica 12,5

Birčević (Partizan, prosek 12), granica 13,5

Luković (Partizan, prosek 8), granica 6,5

Hečer (Partizan, prosek 14,9), granica 13,5

VAŽNO: Ko bi rekao, sinoć su tukli Viljareal i sve je izgledalo dobro, ali - mućak... Svlačionica Las Palmasa gori! Opširnije OVDE.

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost u našoj redovnoj rubrici bio je poznati pevač Marinko Rokvić. OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio.

FUDBAL: Ako negde mirišu golovi, onda je to sigurno na premijeri 29. kola Serije A kada će Torino na Olimpijskom stadionu ugostiti Inter (18.00, TV Arenasport 4).

Prvo, ova utakmica može biti posmatrana kroz prizmu revolveraškog obračuna Andree Belotija i Maura Ikardija koji jurišaju na Zlatnu kopačku kao mahniti. Raspucane „devetke“ preuzele su ogroman teret na sebe, poput nezasitih zveri kidišu na protivničke mreže i prepadaju golmane po Seriji A, te se s pravom očekuje da neko od njih (ili možda obojica) bude protagonista ovog duela.

Drugo, trenutne forme ekipa naslućuju goleadu. Torino je u seriji od pet mečeva u ligi kako igra 3+, odnosno 4+, Inter u tri. Takođe, Nerazuri su na dva poslednja duela ukupno postigli čak 12 golova. Veoma je važna činjenica da je Torino prvi u italijanskom elitom šampionatu po prosečnom broju pogodaka (tri i po), a i opšte je poznato da igra na gol više. Na mečevima Intera dolaze skoro tri pogotka u proseku.

MOZZART kvote 1017 --->>>Torino - Inter 1 (3,80), X (3,60), 2 (1,95)

Dakle, ovde je najrealnije očekivati GG – Torino odigrao GG na sedam proteklih ligaških duela – odnosno 2&GG ili 2&3+ za malo hrabrije. Iako Bikovi ove sezone retko ostaju bez bodova kod kuće, čini nam se da je Stefano Pioli naštimovao žice svog orkestra i da je Inter bliži pobedi uz goleadu.

PREDLOZZI ZA KLAĐENJE

TGG GG 1,47

KMB 2&GG 3,10

LUDI TIKET, petak, 263.321 dinara: Niže lige, golovi, 50 dinara i - hvala, doviđenja!

LUDI TIKET (-), petak, 1.565.669: Prokleti Bezije!

KRAJ

Premijer liga Rusije

Tom - Amkar 1:0 (1:0)

/Kuznjecov 24/

FUDBAL: Poznat spisak Kolumbijaca, nema Tigra! Više o tome OVDE.

POVREĐENI, SUSPENDOVANI I ROVITI IGRAČI: Mnogi timovi imaju ozbiljne kadrovske probleme. Pozabavili smo se odsustvima standardnih igrača...

PREMIJER LIGA

VBA - ARSENAL 13.30

VBA: Morison (vezista, odigrao 23 utakmice ove sezone, verovatno neće igrati), Filips (odigrao 24 utakmica ove sezone, najbolji asistent ekipe)

Arsenal: Čemberlen (vezista, odigrao 22 utakmice ove sezone, pod znakom pitanja)

KRISTAL PALAS - VOTFORD 16.00

Votford: Kapue (vezista, odigrao 27 utakmica ove sezone i sa pet postignutih golova je DRUGI NAJBOLJI STRELAC EKIPE, pod znakom pitanja zbog prehlade)

EVERTON - HAL 16.00

Hal: Doson (odbrana, odigrao 15 utakmica ove sezone), Mejson (vezista, odigrao 16 utakmica ove sezone

STOUK - ČELSI

Stouk: Glen Džonson (odbrana, odigrao 16 utakmica ove sezone)

Čelsi: Zvanično nema povređenih, ali Antonio Konte je napomenuo da je nekoliko igrača pod znakom pitanja, no nije otkrio njihova imena

SANDERLEND - BARNLI 16.00

Sanderlend: Pijenar (vezista, 14 utakmica ove sezone, ali malo-amlo pa kuburi sa povredama)

Barnli: Defur (vezista odigrao 18 mečeva ove sezone, postoji šansa da se vrati u ekipu posle šest takmičarskih duela pauze), Gudmundson (16 mečeva ove sezone), Marni (vezista, 21 meč ove sezone)

VEST HEM - LESTER 16.00

Vest Hem: Nobl (vezista, odigrao 26 mečeva ove sezone, KAPITEN), Ogbona (odbrana, odigrao 19 mečeva ove sezone)

BORNMUT - SVONSI 16.00

Bornmut: Stanislas (vezista, odigrao 15 mečeva ove sezone, pod znakom pitanja), Arter (vezista, 27 utakmica ove sezone, pod znakom pitanja), Vilson (napadač, DRUGI NAJBOLJI STRELAC EKIPE, skoro dva meseca povređen)

Svonsi: Anhel Ranhel (defanzivac 18 utakmica ove sezone), Ki Sung-Jong (odigrao 15 utakmica ove sezone, vezista)

BUNDESLIGA

KELN - HERTA 15.30

Keln: Hajnc (odbrana, odigrao 23 meča ove sezone), Rauš (odbrana, odigrao 21 utakmicu ove sezone)

Herta: Luštenberger (odbrana, odigrao 19 mečeva ove sezone), Šiber (napad, 18 utakmica, tri gola ove sezone)

AUGZBURG - FRAJBURG 15.30

Augzburg: Verheg (odbrana, odigrao 22 utakmice ove sezone, pod znakom pitanja), Bajer (vezista, odigrao 19 utakmica ove sezone, KAPITEN), Šmit (vezista, odigrao 17 utakmica ove sezone)

Frajburg: Štencel (odbrana, odigrao 14 mečeva ove sezone)

HOFENHAJM - LEVERKUZEN 15.30

Hofenhajm: Kaderabek (odbrana, 20 utakmica ove sezone), Fogt (vezista, 22/0)

Leverkuzen: Toprak (odbrana, 18 utakmica ove sezone, pod znakom pitanja), Vendel (odbrana, 23 utakmica ove sezone), Tah (odbrana, 16 utakmica ove sezone), Čalhanoglu (ofanzivac, 15 utakmica i šest golova ove sezone, DRUGI NAJBOLJI STRELAC, odrađuje četvoromesečnu suspenziju)

VOLFZBURG - DARMŠTAT 15.30

Volfzburg: Blaščikovski (19 utakmica ove sezone, vezista), Gerhart (vezista, 22 utakmice ove sezone, pod znakom pitanja), Benaljo (14 utakmica ove sezone, PRVI GOLMAN), Bruma (odbrana, 20 utakmica ove sezone), Rodrigez (odbrana, 23 utakmica ove sezone

Darmštat: Nimajer (vezista, 15 utakmica ove sezone), Eser (22 utakmice ove sezone, PRVI GOLMAN), Vrančić (15 utakmica ove sezone, vezista)

VERDER - LAJPCIG 15.30

Verder: Kruze (14 utakmica i šest golova ove sezone, DRUGI NAJBOLJI STRELAC EKIPE)

Lajpcig: Keita (vezista, 22 utakmica ove sezone), Poulsen (napad, 20 utakmica ove sezone)

AJNTRAHT - HAMBURG 18.30

Ajntraht: Valjeho (odbrana, 21 utakmica ove sezone, pod znakom pitanja), Hasebe (vezista, 22 utakmica ove sezone, pod znakom pitanja)

Hamburg: Miler (napad, 22 utakmica ove sezone, DRUGI NAJBOLJI STRELAC EKIPE)

SERIJA A

TORINO - INTER 18.00

Torino: Obi (17 utakmica ove sezone)

MILAN - ĐENOVA 20.45

Milan: Romanjoli (odbrana, 22 utakmica ove sezone odbrana, pod znakom pitanja), Baka (12 golova na 24 utakmice ove sezone, NAJBOLJI STRELAC EKIPE, pod znakom pitanja), Sosa (13 utakmica ove sezone, pod znakom pitanja), Abate (odbrana, 23 utakmice ove sezone), Bonaventura (vezista, 19 utakmica ove sezone), Suso (šest golova na 27 utakmica ove sezone, DRUGI NAJBOLJI STRELAC EKIPE)

Đenova: Burdiso (odbrana, 28 utakmica ove sezone), Perin (16 utakmica ove sezone, PRVI GOLMAN), Veloso (vezista, 15 utakmica ove sezone)

PRIMERA

EIBAR - ESPANJOL 13.00

Eibar: Riko (odigrao 17 utakmica ove sezone, vezista)

Espanjol: Rejes (vezista, odigrao 19 utakmica ove sezone), Pjati (devet golova na 21 utakmici ove sezone, DRUGI NAJBOLJI STRELAC EKIPE)

ATLETIK BILBAO - REAL MADRID 16.15

Atletik Bilbao: San Hoze (odbrana, 25 utakmica ove sezone)

Real Madrid: Varan (odbrana, 18 utakmica ove sezone), Pepe (odbrana, 11 utakmica ove sezone)

ALAVES - REAL SOSIJEDAD 18.30

Alaves: Aleksis (odbrana, 18 utakmica ove sezone), Fedal (odbrana, 19 utakmica ove sezone

Real Sosijedad: Iljaramendi (vezista, 26 utakmica ove sezone), Martinez (odbrana, 25 utakmica ove sezone), Zurutuza (vezista, 24 utakmica ove sezone), Vilijan Hoze (devet golova na 20 utakmica, NAJBOLJI STRELAC)

LIGA 1

NANT - NICA 17.00

Nant: Bamu (napadač, 26 utakmica ove sezone, pod znakom pitanja)

Nica: Plea (napad, 1 golova na 25 utakmica, NAJBOLJI STRELAC EKIPE), Siprijan (vezista, 29 utakmica ove sezone), Bes (odbrana, 18 utakmica ove sezone), Valter (vezista, 18 utakmica ove sezone)

NANSI - LORIJAN 20.00

Nansi: Badila (odbrana, 21 meč ove sezone), Pedreti (vezista, 22 utakmica ove sezone)

TULUZ - REN 20.00

Tuluz: Lafon (29 utakmica ove sezone, PRVI GOLMAN, pod znakom pitanja), Jago (odbrana, 20 utakmica ove sezone, pod znakom pitanja), Toivonen (napad, šest golova na 27 utakmica, DRUGI NAJBOLJI STRELAC EKIPE)

EREDIVIZIJA

PSV - VITESE 19.45

PSV: Viljems (odbrana, 21 utakmica ove sezone)

Vitese: Van der Verf (odbrana, 16 utakmica ove sezone)

SPARTA - HERAKLES 20.45

Sparta: Vrinds (odbrana, 16 utakmica ove sezone)

Herakles: Van Ojen (vezista, 14 utakmica ove sezone), Vermaj (napad, 14 utakmica ove sezone)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz šampionata Francuske...

Liga 1, 30. kolo

Petak

Mec - Bastija 1:0 (0:0)

Lil - Marselj 0:0

Subota

Nant - Nica 17.00

Anže - Gengan 20.00

Nansi - Lorijan 20.00

Tuluz - Ren 20.00

Bordo - Monpelje 20.00

Nedelja

Kaen - Monako 15.00

Dižon - Sent Etjen 17.00

PSŽ - Lion 21.00

Serije:

Pobede: Monako 3, PSŽ 3

Bez pobede: Nansi 7, Lorijan 6, Dižon 4, Sent Etjen 4, Tuluz 4, Monpelje 3

Bez nerešene: Anže 5, Lorijan 5, Monako 3, PSŽ 3

Porazi: Lorijan 5

Bez poraza: Monako 11, PSŽ 11, Nica 6, Lion 4, Ren 3

0-2: Ren 4

3+: Nant 4, Anže 3, Monako 3

4-6: Nant 4

Zanimljivosti:

- Nant je ostao neporažen na pet od šest poslednjih utakmica

- Nica je izgubila na pet prethodnih gostovanja Nantu

- Anže nije primio gol na tri minula duela kao domaćin

- Anže nije izgubio pet od šest poslednjih mečeva

- Gengan je gubio sa dva ili više golova razlike na četiri od pet prethodnih gostovanja

- Nansi nije uspeo da postigne nijedan gol na šest od sedam poslednjih duela

- Nansi nije poražen od Lorijana na šest uzastopnih mečeva kod kuće

- Lorijan je gubio na poluvremenu i izgubio na kraju na pet poslednjih utakmica

- Lorijan nije postigao nijedan gol na četiri od šet prethodnih gostovanja

- Tuluz je odigrao nerešeno na četiri od šest minulih susreta

- Ren je remizirao na sedam od devet prethodnih mečeva

- Bordo je ostao neporažen na sedam poslednjih okršaja sa Monpeljeom

- Monpelje je izgubio šest od sedam prethodnih gostovanja

- Kaen prima 1,71 gol u proseku na svom terenu

- Monako je postigao dva ili više golova na tri poslednje utakmice

- Monako u proseku postiže 2,90 golova

- Monako je postizao dva ili više golova na pet od šest minulih susreta protiv Kaena

- Dižon nije izgubio 12 prethodnih prvih poluvremena

- Sent Etjen je slavio samo jednom na sedam prethodnih gostovanja

- PSŽ nije izgubio 12 poslednjih prvih poluvremena

- PSŽ ove sezone nije poražen kod kuće

- Lion je izgubio tri minula prva poluvremena

(Podaci se odnose na Ligu 1, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz nemačkog prvenstva...

Bundesliga, 25. kolo

Petak

Dortmund - Ingolštat 1:0 (1:0)

Subota

Hofenhajm - Leverkuzen 15.30

Augzburg - Frajburg 15.30

Keln - Herta 15.30

Verder - Lajpcig 15.30

Volfzburg - Darmštat 15.30

Ajntraht - Hamburger 18.30

Nedelja

Majnc - Šalke 15.30

Menhengladbah - Bajern 17.30

Serije:

Pobede: Bajern 3

Bez pobede: Ajntraht 5, Keln 5, Leverkuzen 3

Bez nerešene: Ajntraht 10, Menhengladbah 7, Darmštat 7, Bajern 3, Hamburger 3, Herta 3

Porazi: Ajntraht 5

Bez poraza: Bajern 13, Hofenhajm 4, Verder 4

2-3: Ajntraht 6, Darmštat 6, Majnc 5, Verder 4, Frajburg 3

3+: Augzburg 4, Bajern 3, Keln 3

Zanimljivosti:

- Hofenhajm je ostao neporažen na 12 prethodnih utakmica na svom terenu

- Hofenhajm nije izgubio prvo poluvreme na 12 poslednjih susreta

- Hofenhajm je pobeđivao sa dva ili više golova razlike na tri minula meča kao domaćin

- Leverkuzen je igrao GG na 11 od 13 poslednjih gostovanja

- Augzburg je primio bar jedan gol na devet prethodnih utakmica

- Augzburg je primio najmanje dva gola na pet od šest minulih duela

- Na četiri poslednja gostovanja Frajburga viđeno je tri ili više golova

- Keln je igrao GG na četiri od pet prethodnih okršaja

- Keln je gubio od Herte na poluvremenu i izgubio na kraju na tri minula međusobna duela

- Herta je gubila na poluvremenu i izgubila na kraju na četiri od pet nprethodnih gostovanja

- Verder prima u proseku 1,83 golova u proseku, dok je kod kuće ta brojka nešto manja - 1.50

- Lajpcig je igrao 3+ na četiri od pet poslednjih mečeva

- Darmštat je u seriji od 11 poraza na gostujućim terenima

- Tri od četiri dvoboja Volfzburga i Darmtštata završena su 0-2, uključujući i jedan u Kupu

- Darmštat je gubio sa dva ili više golova razlike na četiri minula gostovanja

- Ajntraht nije primio nijedan gol od Hamburgera na tri poslednja susreta

- Ajntraht nije dao nijedan gol na četiri od pet prethodnih mečeva

- Hamburger prima više od dva gola na gostovanjima u proseku ove sezone (2,17)

- Majnc je ostao neporažen na pet od šest minulih domaćinstava

- Šalke je u seriji od osam uzastopnih remija na poluvremenu na gostovanjima

- Menhengladbah je slavio na pet od sedam prethodnih mečeva

- Bajern nije primio nijedan gol na tri poslednje utakmica

- Bajern je slavio na šest od sedam minulih mečeva na strani

(Podaci se odnose na Bundesligu, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Engleske...

Premijer liga, 29. kolo

Subota

VBA - Arsenal 13.30

Everton - Hal 16.00

Kristal Palas - Votford 16.00

Sanderlend - Barnli 16.00

Stouk - Čelsi 16.00

Vest Hem - Lester 16.00

Bornmut - Svonsi 18.30

Nedelja

Midlzbro - Mančester Junajted 13.00

Totenhem - Sautempton 15.15

Mančester Siti - Liverpul 17.30

Serije:

Bez pobede: Midlzbro 10, Barnli 5, Vest Hem 4, Sanderlend 3, Votford 3

Bez nerešene: Svonsi 16, Sautempton 10, Kristal Palas 9, Lester 7, Arsenal 6, Liverpul 5, Sanderlend 4, Totenhem 4, Everton 3, VBA 3

Porazi: Sanderlend 3

Bez poraza: Mančester Junajted 17, Čelsi 7, Mančester Siti 6

0-2: Midlzbro 5, Kristal Palas 3, Mančester Siti 3

2-3: Mančester Junajted 3, VBA 3

3+: Sautempton 5, Liverpul 3, Svonsi 3

4+: Sautempton 3

Zanimljivosti:

- Arsenal je neporažen od VBA na 21 od 24 prethodna susreta u svim takmiečnjima

- Arsenal je izgubio sa dva ili više golova na tri od pet prethodnih duela u svim takmičenjima

- Lester je vezao četiri poraza u svim takmičenjima

- Vest Hem je pobedio jednom na šest proteklih utakmica

- Barnli je postigao gol na 12 minulih okršaja

- Sanderlend nije zatresao mrežu na tri poslednja duela

- Sanderlend je primio dva ili više golova na devet od 12 prethodnih mečeva u svim takmičenjima

- Čelsi je slavio na 19 od 22 protekla duela u svim takmičenjima

- Čelsi je pobedio na sedam od deset minulih dvoboja sa Stoukom

- Hal je slavio na četiri od 26 poslednjih duela

- Everton je neporažen na deset od 11 prethodnih susreta

- Hal je izgubio na 11 od 12 proteklih gostovanja

- Everton nije primio gol na šest od devet minulih susreta

- Kristal Palas je izgbio na devet od 12 poslednjih domaćinstava

- Votford je poražen na sedam od devet prethodnih okršaja na strani

- Kristal Palas je gubio na poluvremenu i izgubio na kraju susreta na osam od 12 domaćinstava u svim takmičenjima

- Svonsi je primio gol na 15 vezanih duela na strani u svim takmičenjima

- Svonsi je igrao 3+ na osam uzastopnih susreta

- Bornmut prima prosečno 2,21 golova u gostima

- Mančester Junajted nije izgubio od Midlzbroa na 12 proteklih dvoboja u svim takmičenjima

- Mančester Junajted je vezao sedam pobeda na strani

- Midlzbro nije dao gol na četiri vezana duela

- Midlzbo je slavio jednom na 13 minulih utakmica

- Totenhem je pobedio na devet poslednjih okršaja kod kuće

- Sautempton je gubio na poluvremenu i izgubio na kraju na četiri od šest prethodnih susreta u svim takmičenjima

- Mančester Siti je poražen na četiri minula dvoboja sa Liverpulom

- Mančester Siti je pobedio na četiri od 26 poslednjih okršaja sa Liverpulom u svim takmičenjima

- Liverpul je igrao GG na sedam od devet prethodnih duela

(Podaci se odnose na Premijer ligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Španije...

Primera, 28. kolo

Petak

Las Palmas - Viljareal 1:0 (1:0)

Subota

Eibar - Espanjol 13.00

Bilbao - Real Madrid 16.15

Alaves - Sosijedad 18.30

Betis - Osasuna 20.45

Nedelja

Leganes - Malaga 12.00

Atletiko Madrid - Sevilja 16.15

La Korunja - Selta 18.30

Hihon - Granada 18.30

Barselona - Valensija 20.45

Serije:

Bez pobede: Osasuna 19, Hihon 5, Malaga 4, Selta 4, Betis 3, Eibar 3

Bez nerešene: Granada 9, Bilbao 8, Barselona 7, Malaga 5

Porazi: Malaga 4

Bez poraza: Sevilja 7, La Korunja 4, Real Madrid 4, Atletiko Madrid 3

0-2: Bilbao 3, Leganes 3, Sevilja 3

2-3: Alaves 4

3+: Barselona 7, Real Madrid 5

Zanimljivosti:

- Eibar je postigao dva ili više pogodaka na tri protekla dvoboja sa Espanjolom

- Eibar je igrao 3+ na osam od deset minulih okršaja

- Espanjol je primio bar dva gola na pet od šest poslednjih mečeva na strani

- Real Madrid je igrao GG na šest vezanih gostovanja

- Real Madrid je pobedio na 20 od 23 prethodna dvoboja sa Bilbaom

- Bilbao je igrao GG na deset od 13 minulih domaćinstava

- Sosijedad i Alaves su igrali 3+ na šest proteklih dvoboja

- Sosijedad je na sedam od deset minulih gostovanja postigao dva ili više golova

- Osasuna je primila makar gol na 23 vezana meča

- Betis je igrao 3+ na pet od šest prethodnih duela

- Malaga je primila gol na 15 vezanih susreta

- Sevilja je bez poraza na 18 od 21 poslednjih utakmica

- Atletiko Madrid je pobedio na 16 od 20 proteklih domaćinstava

- Sevilja je igrala GG na deset od 13 minulih duela u gostima

- Atletiko Madrid je bez poraza od Sevilje na 12 od 13 prethodnih okršaja

- Granada je poražena na šest vezanih gostovanja

- Granada je pobedila na četiri od 28 poslednjih utakmica

- Hihon je slavio jednom na 13 prethodnih mečeva

- Hihon je igrao GG na devet od deset minulih susreta kod kuće

- La Korunja je pobedila na osam od 49 proteklih mečeva

- Selta je slavila jednom na deset poslednjih gostovanja

- Barselona je postigla gol na 14 minulih dvoboja sa Valensijom

- Barselona postiže 2,85 golova u proseku

(Podaci se odnose na Primeru, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Holandije...

Eredivizija, 27. kolo

Petak

Roda - Tvente 0:3 (0:2)

Subota

Groningen - Viljem II 18.30

NEC - Utreht 19.45

PSV - Vitese 19.45

Sparta - Herakles 20.45

Nedelja

Herenven - Fajenord 12.30

Ekscelzior - Ajaks 14.30

Go Ahed - Cvole 14.30

AZ Alkmar - Den Hag 16.45

Serije:

Bez pobede: Groningen 8, AZ Alkmar 4, Go Ahed 4

Bez nerešene: Fajenord 12, NEC 9, PSV 9, Vitese 7, Herakles 4, Sparta 3, Viljem II 3

Bez poraza: Ajaks 10, Den Hag 3

0-2: Den Hag 4

2-3: Viljem II 5

3+: PSV 8, Herakles 7, Go Ahed 3, Herenven 3, Vitese 3

4-6: Go Ahed 3, Vitese 3

4+: Go Ahed 3, Vitese 3

Zanimljivosti:

- Viljem II i Groningen samo jednom nisu odigrali GG na osam minulih susreta

- Viljem II je gubio na poluvremenu na pet poslednjih gostovanja Groningenu

- Groningen nije poražen na sedam od proteklih osam utakmica kod kuće

- Utreht je neporažen na 15 od proteklih 18 mečeva na strani

- NEC je izgubio na šest od poslednjih sedam mečeva

- PSV je neporažen na 10 minulih okršaja kod kuće

- Vitese je odigrao GG na osam od 10 poslednjih gostovanja

- PSV je sačuvao svoj gol na pet poslednjih susreta sa Viteseom

- Sparta je remizirala sa Heraklesom na tri protekla dvoboja

- Sparta odigrala GG na sedam od devet proteklih mečeva na svom stadionu

- Herakles je odigrao GG na 13 od 16 poslednjih gostovanja

- Herenven je postigao dva ili više golova na četiri od poslednjih šest mečeva kod kuće

- Fajenord je odigrao 3+ na tri minula gostovanja Herenvenu

- Fajenord je primio bar dva gola na četiri od pet poslednjih gostovanja Herenvenu

- Fajenord je sačuvao svoj gol na četiri od pet minulih gostovanja

- Ekscelzior je odigrao GG na 13 od 17 poslednjih mečeva kod kuće

- Ajaks nije izgubio od Ekscelziora na 14 od prethodnih 15 mečeva

- Ekscelzior je neporažen na šest od proteklih sedam mečeva kod kuće, ali je na minulih šest na svom stadionu ostvario samo jednu pobedu

- Go Ahed je primio bar gol na 14 prethodnih mečeva

- Cvole je primio bar gol na osam minulih gostovanja

- Go Ahed je odigrao 3+ na tri poslednja meča kod kuće

- AZ Alkmar je odigrao GG na 10 poslednjih duela

- Den Hag je odigrao GG na 11 od 14 minulih gostovanja

- AZ Alkmar je neporažen na 12 od 14 prethodnih mečeva na svom stadionu

- Den Hag je slavio samo jednom na 12 minulih gostovanja

(Podaci se odnose na Erediviziju, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Italije...

Serija A, 29. kolo

Subota

Torino - Inter 18.00

Milan - Đenova 20.45

Nedelja

Empoli - Napoli 12.30

Atalanta - Peskara 15.00

Bolonja - Kjevo 15.00

Kaljari - Lacio 15.00

Krotone - Fjorentina 15.00

Sampdorija - Juventus 15.00

Udineze - Palermo 18.00

Roma - Sasuolo 20.45

Serije:

Pobede: Lacio 4

Bez pobede: Empoli 7, Krotone 7, Palermo 5, Peskara 3, Sasuolo 3

Bez nerešene: Roma 17, Inter 15, Peskara 10, Napoli 6, Empoli 5, Kjevo 5, Lacio 4, Milan 4, Kaljari 3

Porazi: Empoli 5, Peskara 3

Bez poraza: Juventus 9, Sampdorija 7, Lacio 6, Fjorentina 3

0-1: Sasuolo 3

0-2: Bolonja 4, Sasuolo 3, Đenova 3

2-3: Juventus 3, Napoli 3

3+: Torino 5, Roma 4, Inter 3

4-6: Torino 4

4+: Torino 5, Inter 3

Zanimljivosti:

- Inter je slavio na sedam od devet minulih gostovanja Torinu

- Torino je na 10 od poslednjih 11 mečeva na svom stadionu odigrao GG

- Inter je slavio na poluvremenu i kraju na pet od proteklih sedam gostovanja Torinu

- Torino je samo jednom poražen na 13 prethodnih utakmica na svom stadionu

- Milan nije izgubio 10 od minulih 12 utakmica na svom stadionu

- Đenova je slavila samo jednom na 11 proteklih gostovanja

- Đenova nije postigla gol na četiri od šest minulih mečeva

- Napoli je na devet poslednjih gostovanja odigrao 3+

- Napoli je postigao bar dva gola na sedam proteklih mečeva na strani

- Empoli nije dao gol na tri minula duela

- Peskara je izgubila pet poslednjih gostovanja sa dva ili više primljenih golova

- Atalanta je sačuvala svoju mrežu na četiri minula dvoboja na svom stadionu

- Atalanta je slavila na osam od poslednjih 10 utakmica kod kuće

- Bolonja nije postigla gol na tri prethodna okršaja na svom stadionu

- Kjevo i Bolonja su odigrali 0-2 na tri minula međusobna susreta

- Kjevo je sačuvao svoj gol na četiri od pet poslednjih okršaja sa Bolonjom

- Bolonja je 18 od 21 minule utakmice na svom stadionu odigrala 0-2

- Kaljari je odigrao GG na devet od poslednjih 11 mečeva na svom stadionu

- Lacio je slavio na poluvremenu i kraju na četiri od minulih šest gostovanja Kaljariju

- Lacio je slavio sa dva ili više postignutih golova na pet prethodnih okršaja sa Kaljarijem

- Lacio je trijumfovao na tri prethodna gostovanja

- Lacio je slavio na pet od poslednjih sedam mečeva na strani

- Krotone nije postigao gol na četiri od poslednjih šest mečeva kod kuće

- Krotone je slavio samo jednom na 12 minulih mečeva, a samo triput na prethodnih 28 duela

- Krotone je ostvario samo jednu pobedu na šest proteklih duela kod kuće

- Fjorentina je neporažena na devet od 11 minulih okršaja

- Sampdorija je odigrala GG na četiri od pet poslednjih utakmica

- Juventus je neporažen na poluvremenu na 13 minulih okršaja sa Sampdorijom

- Sampdorija je neporažena na 11 od proteklih 12 mečeva kod kuće

- Juventus nije izgubio od Sampdorije na devet od 11 prethodnih gostovanja (vezao je tri pobede protiv Sampdorije na strani)

- Udineze je odigrao GG na sedam od minulih devet susreta sa Palermom na svom stadionu

- Palermo je odigrao GG na četiri od minulih pet mečeva

- Udineze je izgubio od Palerma na poluvremenu na tri minula duela na svom stadionu

- Roma u proseku postiže skoro tri gola kod kuće (2,85)

- Sasuolo prosečno prima skoro dva gola na strani (1,71)

- Roma je odigrala 3+ na 12 od poslednjih 14 mečeva kod kuće (i na četiri od pet poslednja duela sa Sasuolom, dva na strani, dva kod kuće)

- Roma je postigla bar dva gola na poslednjih šest okršaja sa Sasuolom

(Podaci se odnose na Seriju A, osim ukoliko drugačije nije naznačeno)

KOŠARKA: Nismo mogli da uživamo u magiji Nikole Jokića, Nemanja Bjelice je, nažalost, završio sezonu, dok Boban Marjanović ponovo nije dobio ni mesto na klupi. Ali, Balkanci su prethodne noći privukli pažnju svojim izdanjima na parketima širom Sjedinjenih Američkih Država. Opširnije OVDE.

REZULTATI

Filadelfija - Dalas 116:74

/Anderson 19, Šarić 10 p, 7 sk, 5 as - Pauel 14/

Vašington - Čikago 112:107

/Bil 24 - Batler 28, Lopez 25 p, 12 sk/

Detroit - Toronto 75:87

/Džekson 20, Dramond 8 p, 22 sk - Ibaka 17 p, 9 sk/

Bruklin - Boston 95:98

/Lopez 23 - Krauder 24 p, 12 sk/

Nju Orleans - Hjuston 128:112

/Hil 30, Dejvi 24 p, 15 sk - Harden 41 p, 14 sk, 11 as/

Majami - Minesota 123:105

/Vajtsajd 23 p, 14 sk - Tauns 31 p, 11 sk/

Finiks - Orlando 103:109

/Voren 26 - Furnije 25/

LA Lejkers - Milvoki 103:107

/Klarkson 21 - Midlton 30, Adetokumpo 26 p, 8 sk 5 as/

TENIS: Ruskinje Svetlana Kuznjecova i Elene Vesnina boriće se za titulu na prestižnom turniru Premier kategorije u Indijan Velsu. Ovo je drugi put u istoriji ovog.takmičenja da teniserke iz najveće zemlje sveta igraju jedan protiv druge u finalu. Prvi i do sada jedini put to se dogodilio 2006. kada je Marija Šarapova sa 6:1, 6:2 bila bolja od Elene Dementijeve. Opširnije OVDE.

KOŠARKA: Došlo je vreme za naplatu dugova iz bliže i ne tako bliske prošlosti. A ove sezone zagrebačka Cedevita ostala je poprilično dužna ekipi Partizana. Crno-beli večeras u Zagrebu u prvoj polufinalnoj utakmici Jadranske lige (TV Arena sport 1, 19.00) imaju pravu priliku da se revanširaju šampionu Hrvatske za dva poraza u regularnom delu koja su Partizan verovatno i koštala prednosti domaćeg terena u ovoj fazi doigravanja.

<< CEDEVITA - PARTIZAN KI 1 (1,35), KI X (16,0), KI 2 (3,50) >>

Ključna stvar za Partizan svakako će biti zaustavljanje vodećeg tandema Cedevite, beka Rajana Boutrajta i centra Mira Bilana koji već godinama tradicionalno pravi ogromne probleme pod košem u okršajima sa crno-belima. I zbog te borbe pod košem bi za beogradsku ekipu eventualni izostanak Lukovića predstavljao zaista ozbiljan problem. Kompletnu najavu za ovaj meč potražite OVDE.

FUDBAL: Frka u Feneru! Dik Advokat poručio upravi da nađe boljeg trenera, ako misli da takav postoji. Burni dani na Bosforu... Opširnije OVDE.

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa)

NAJAVA DANA (subota, 18. mart): Kreće plej-of ABA lige, ludnica u Torinu i Bilbau, hoće li Čelsi da zatvori Britaniju?

Poštovani čitaoci portala MOZZART Sport, ljubitelji klađenja i ostali, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog u kome ćemo vas pravovremebno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama će biti Nemanja Banović, a nešto kasnije priključiće se Nikola Drenovac.

(FOTO: Action Images)