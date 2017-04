KLADIONIČARSKI DAN (UŽIVO): Partizan - Dinamik

UŽIVO KLAĐENJE: PARTIZAN - DINAMIK!

29. minut - Novica Veličković pogađa oba puta sa crte, potom njegovi poeni iz igre, uzvraća Aleksandar Lazić - 65:52.

29. minut - Strahinja Gavrilović koristi oba bacanja - 61:50.

28. minut - Peter Sedmak polovičan sa crte - 61:48.

27. minut - Miloš Milisavljević pogađa oba bacanja, Džamont Gordon precizan izvan linije 6,75 - 61:47.

26. minut - Novi poeni Čakarevića koji koristi bacanje, a onda trojka Mihajla Andrića - 58:45.

25. minut - Pogađa Branislav Ratkovica, uzvraća Aleksandar Lazić. Pre toga je Marko Čakarević iskoristio oba bacanja - 52:41.

24. minut - Trojka Stefana Birčevića, na isti način uzvraća Marko Čakarević. Poeni Uroša Lukovića - 50:37.

23. minut - Džamont Gordon za dva - 45:31.

22. minut - Trojka Vanje Marinkovića - 43:31.

Počelo je drugo poluvreme!

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

20. minut - Trojka Mihajla Andrića - 40:31.

20. minut - Sjajno polaganje Miloša Milisavljevića - 37:31. Dinamik očigledno ne planira da ovako rano potpiše kapitulaciju. Videli su gosti da mogu da se nadigravaju sa crno-belima što im polazi za rukom.

19. minut - Stefan Birčević maksimalan sa penala - 37:29.

17. minut - Poeni Stefana Birčevića, uzvraćaju Kimani Frend i Andreja Stevanović. Vanja Marinković polovičan sa penala - 35:27.

17. minut - Još jedan pogodak izvan linije 6,75 u režiji Vanje Marinkovića - 31:23.

16. minut - Nova trojka Petera Sedmaka - 28:23.

15. minut - Branislav Ratkovica faulira Strahinju Gavrilovića koji polovično koristi slobodna bacanja. Potom Andreja Stevanović pravi prekršaj nad Vanjom Marinkovićem (2/2 sa crte), koji ubrzo pogađa trojku - 28:20. Žestoko je sada napao Partizan.

14. minut - Pršti na sve strane. Prvo je dva poena upisao Stefan Pot, potom je Peter Sedmak uzvratio trojkom, a Džamont Gordon je dao još dva poena za crno-bele - 23:19.

13. minut - Stefan Birčević polovičan sa crte - 19:16.

12. minut - Poeni Džamonta Gordona za prvo vođstvo Partizana na meču - 18:16.

11. minut - Polaganje Stefana Pota za izjednačenje crno-belih -16:16.

KRAJ PRVE ČETVRTINE

10. minut - Novica Veličković ide na polaganje i pogađa, plus dobija faul koji koristi - 14:16.

8. minut - Kimani Frend polovičan sa penala, potom trojka Devina Bruksa, a Džamont Gordon poentira za za dva. Stefan Birčević koristi oba bacanja, Kimani Frend polovičan sa crte - 11:16.

5. minut - Partizan ne uspeva da se odlepi, štaviše, Dinamik je ponovo povratio prednost. Marko Čakarević je pogodio za dva poena, precizan je bio i Andreja Stevanović, a Adin Vrabac je ovoga puta bio polovičan sa penala. Sada pogađa Branislav Ratkovica, pa još jednom Andreja Stevanović 7:9.

2. minut - Gosti su krenuli žešće i poveli sa 4:2, ali je Partizan pogocima Adina Vrapca poravnao na 4:4.

BOKS: Svet boksa je do pre manje od dve decenije neprestano tragao za „novom belom nadom“ pošto su uglavnom Afroamerikanci dominirali teškaškim ringom. Svi su kukali, ali niko nije mogao ni da sanja da će im želje biti uslišene i da će dva „bledolika“ zavladati profesionalnim ringom i držati ga u strahovladi praktično do dan-danas. U pitanju su, naravno, braća Kličko. I naravno, pošto nisu sa „zapada“, ubrzo su počeli da smetaju mnogima, što Vitalija i Vladimira nije mnogo uzrujalo. Stariji je nakon više od pet godina vladavine u međuvremenu postao gradonačelnik Kijeva, dok je mlađi držao šampionske pojaseve sve do loše odrađene borbe s Tajsonom Fjurijem 2016, ukupno devet godina i sedam meseci. Opširnije OVDE.

- Bajern je na poluvreme otišao sa prednošču od 3:0. Pored Alabe, u strelce se dvaput upisao Robert Levandovski. Izgleda da je ovde sve gotovo. (((UŽIVO KLAĐENJE))) Ista priča je i sa Atletikom koji na pauzu nosi isti rezultat. Jedino je neizvesno na okršaju Kristal Palas - Barnli gde gosti vode sa 1:0.

- Ljudi, Bajern vodi! David Alaba ga je metnuo iz slobodnjaka. BRUTALNO!

KRAJ

Liga 1

Monako - Tuluz 3:1 (0:0)

/Glik 49, Mbape 64, Lemar 69 - Toivonen 46/

MONAKO - TULUZ (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 3:1

Kneževi su prespavali jedno poluvreme, a onda ih je na početku drugog poluvremena šokirao Ola Tojvonen. Međutim, to je samo razbudilo sastav Leonarda Žardima, koji je ekspresno izjednačio preko Glika, dok je Mbape bio tvorac potpunog preokreta nakon asistencije Bernarda Silve. Ipak, akcija utakmice je viđena u 75. minutu utakmice, kada je konačan rezultat postavio Toma Lemar.

- Nema šta, isprovocirali smo Atletiko, već je 3:0! Buši, ha-ha-ha! Pogodili su Saul i još jednom Gameiro.

- Ne sekirajte se što se tiče Atletika. Kevin Gameiro je pogodio za 1:0 u drugom minutu, a svi znamo da su Jorgandžije specijalizovani za čuvanje svoje mreže nakon postignutog gola. Živi bili pa videli... (((UŽIVO KLAĐENJE)))

- Ako ste igrali keca na Kristal Palas, nemamo dobre vesti za vas. Barnli je poveo golom Ešlija Barnsa u osmom minutu. LIVE BET: Orlovi sledeći daju gol vredi 1,55!

- Volfzburg je odmah pripretio. Mario Gomez je bio u izglednoj prilici da dovede Vukove u vođstvo. Ostaje 0:0. (((UŽIVO KLAĐENJE)))

- GOOOOOOOOL! Kakva akcija, kakva umetnost, kakav fudbal! Čudesnu akciju Bernarda Silve, Žoaoa Mutinja i Nabila Dirara kruniše Toma Lemar - 3:1!

*** Kilijan Mbape je sa 18 godina i 129 dana postao najmlađi igrač u 21. veku koji je postigao 15 ligaških golova. Meni je u to vreme škola bila najveći problem, a on će za koji mesec da pređe u Barsu i Real. E baje moje...

Kylian Mbappé is the youngest player in the 21st century to reach 15 career league goals.



18 years and 129 days old. pic.twitter.com/Kkf4sEQPW6 — Squawka Football (@Squawka) April 29, 2017

- MBAPEEEEEEEE - 2:1 za Monako! Hvala golmanu Albanu Lafonu, noga mu se pozlatila...

KRAJ

Primera

Real Madrid - Valensija 2:1 (1:0)

/Ronaldo 27, Marselo 86 - Pareho 82/

Bravo za Real!

REAL MADRID - VALENSIJA (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 2:1

Imao je Real na kolenima Valensiju posle vodećeg gola Ronalda, imao je CR7 penal za 2:0, ali je Dijego Alves nastavio da ga maltretira odbranama penala, ulio snagu Valensiji i obezbedio neizvesnu završnicu. Kada je Pareho u 82. minutu postigao evrogol iz slobodnjaka za 1:1, izgledalo je da Real neće pobediti, ali je majstor Marselo četiri minuta kasnije doneo pobedu koja možda znači i titulu za Kraljevski klub.

Čempionšip

Barnsli - Barton 1:1 (1:0)

/Monkur 38 - Varni 52/

Birmingem - Hadersfild 2:0 (1:0)

/Graunds 41, Gardner 76 penal/

Blekburn - Aston Vila 1:0 (0:0)

/Grejem 54/

Derbi - Vulverhempton 3:1 (2:1)

/Nadžent 12, Džonson 29, Brajzon 57 - Maršal 45+1/

Fulam - Brentford 1:1 (1:1)

/Karni 8 - Jenaris 34/

Ipsvič - Šefild Venzdej 0:1 (0:0)

/Li 77/

Lids - Norič 3:3 (1:3)

/Vud 45+1, Bartli 49, Ernandez 79 - Nejsmit 28, Oliveira 34, 45/

Preston - Roteram 1:1 (1:1)

/Mej 41 - Smolvud 9/

KPR - Notingem Forest 2:0 (0:0)

/Vašington 49, Linč 60/

Reding - Vigan 1:0 (1:0)

/Kermorgant 6/

Superliga, plej-aut

Spartak - Novi Pazar 2:1 (1:0)

/Savković 11, Mudrinski 53/

Bačka - Borac 0:1 (0:0)

/Punoševac 73/

Jokanovi momci ovoga puta nisu ispoštovali...

FULAM - BRENTFORD (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 1:1

Fulam je do vođstva stigao već u 8. minutu i to preko najboljeg strelca i igrača - Toma Karnija. I to nakon dobre asistencije Rajana Sesenjona. Ipak, Karni je u poslednjim sekundama prvog poluvremena uspeo da promaši jedanaesterac, čime je omogućio Brentfordu da uzme bar jedan bod. I to pošto je Nikolas Jenaris zatresao mrežu Markusa Betinelija. Bio je to, verovali ili ne, deveti neiskorišćeni šut sa kreča za Fulam u celoj sezoni. Ujedno, Fulam je prekinuo seriju od četiri uzastopne pobede u Ligi. Gde baš sad?

- Kamil Glik je vaš spasilac, Monako se ekspresno vraća - 1:1! Žemerson posle da mu plati piće.

- Auuuuuuuuuuu, rođoooooo... Žemerson je bukvalno poklonio gol Tuluzu koji vodi sa 1:0. Svaka čast Oli Toivonenu, ali da ne beše ovog amaterskog poteza Brazilca, ništa od ovoga ne bi bilo. Monako je odmah krenuo u napad, Nabil Dirar je pucao sa distance, no još uvek nema izjednačenja. LIVE BET: Monako sledeći daje gol vredi 1,30, a pobeda 2,00!

KRAJ

Premijer liga

Sautempton – Hal 0:0

Stouk – Vest Hem 0:0

Sanderlend – Bornmut 0:1 (0:0)

/King 88/

Vest Bromvič Albion – Lester 0:1 (0:1)

/Vardi 43/

SAUTEMPTON - HAL (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 0:0

Hal je osvojio vredan bod na gostovanju u Sautemptonu (0:0), što ga je odaljilo na tri boda

od Svonsija, koji je prvi ispod crte i sutra ide na noge Mančester junajtedu, ali je uloga

tragičara ovog meča pripala srpskom reprezentativcu Dušanu Tadiću, kome je Eldin

Jakupović odbranio udarac sa bele tačke u 91. minutu. Nažalost, ništa od zaokruženog keca...

- MARSELOOOOOOOOOO! Kakva majstorija! To je to, to je Real, to je pobednički mentalitet! Ako ovako ostane, eto zaokružene kvote 2,25 u lajvu! BUUUUUUUUM!

- BOMBA Danija Pareha u sam gornji ugao - 1:1! Moraće sada Real da zapne iz petnih žila. U toku je 82. minut. Pobeda Reala u lajvu vredi 2,25!

- POLUVREME! Tuluz se još uvek drži protiv Monaka - 0:0. (((UŽIVO KLAĐENJE)))

FUDBAL: GG ko vrata na Torino - Sampdorija! Zašto? Prvo, obe ekipe su rezultatski neopterećene s obzirom na to da se opstanak u eliti ne dovodi u pitanje, Evropa je bar za Sampdoriju nakon poraza od Krotonea i Sasuola postala misaona imenica, pa večeras nema razloga za neko preterano taktiziranje Siniše Mihajlovića i Marka Đampaola. Drugo, poznato je da i jedni i drugi igraju izrazito ofanzivno, ali i da ne igraju preterano disciplinovano pozadi. Samp kuburi sa povredom najboljeg igrača Luisa Murijela, što je nekako dobro došlo supertalentovanom Patriku Šiku da pokaže sve svoje umeće. Da ne mudrujemo previše, večeras od 20.45 očekujemo dobar fudbal uz mnogo golova na Olimpijskom stadionu (TV Arena Sport 4). Kome je mala kvota 1,40 na GG, neka gađa 4+ i kvotu 1,82.

- PROMAŠEN PENAL! Kristijano Ronaldo je propustio odličnu šansu da poveća prednost Kraljevskog kluba. (((UŽIVO KLAĐENJE)))

KRAJ

Bundesliga

Darmštat - Frajburg 3:0 (2:0)

/Plate 22, Gondorf 45, Šiplok 65/

Majnc - Menhengladbah 1:2 (0:1)

/Muto 89 - Štindl 31, Šulc 46/

Dortmund - Keln 0:0

Lajpcig - Ingolštat 0:0

Verder - Herta 2:0 (2:0)

/Bartels 9, Kruze 15/

Dakle, dva para od pet najigranijih nisu ispunila vaša očekivanja...

DORTMUND - KELN (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 0:0

Ua, Dortmund! U prvih 45 minuta Jarčevi su imali dve stopostotne šanse za vođstvo. U 29. minutu Miloš Jojić je izbio sam pred Birkija i tukao za malo pored stative, a onda samo minut kasnije Bitenkur je promešao kompletnu odbranu Milionera, ušao u šesnaesterac i takođe loše završio solo akciju. U Dortmundu će imati pravo da budu ljuti na sudiju jer je poništio čist gol Rojsa zbog nepostojećeg ofsajda, ali slaba je to uteha, pošto kec nije zaokružen.

RB LAJPCIG - INGOLŠTAT (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:0

Iznenađenje popodneva dogodilo se u Lajpcigu. Red Bulov klub trebalo je da pobedom nad Ingolštatom overi plasman u Ligu šampiona, a odigrao je samo 0:0. Teško da će Bikovi u poslednjih 270 minuta ispustiti drugo mesto, no danas su razočarali svoje navijače, a i sve vas koji ste im verovali...

- Nije dobro počelo po Monako. Tuluz je rešio da se nadigrava sa Kneževima, te je na samom početku ozbiljno pripretio. Andi Delor je oštro centrirao, a odbrana domaćeg kluba se našao u nebranom grožđu. Srećom, ostalo je 0:0, pa bez brige možete da pratite kako teče najigraniji par dana. Tekmu možete gledati na trećem kanalu Arene Sport. (((UŽIVO KLAĐENJE)))