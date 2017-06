UŽIVO: Dinamik - Crvena zvezda

Budite i danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Liga šampiona, finale

POLUVREME

Liga šampiona, finale

Juventus - Real Madrid 1:1
/Mandžukić 27 - Ronaldo 20/

/Mandžukić 27 - Ronaldo 20/

33. minut - Serija gostiju 13:0, ode Zvezda na plus 22 - 56:78!

27. minut - Crvena zvezda na plus 14 - 51:65. Branko Lazić i Ognjen Kuzmić ubacili su po 12, Marko Čakarević je na 15 poena. Crveno beli su iskoristili preko 80 odsto slobodnih bacanja, više od polovine šuteva za dva, a 33 odsto izvan linije 6,75. Dinamik je valorizovao preko 70 procenata slobodnih bacanja, a u ostalim segmentima je ispod 50 odsto.

- GOOOOOOOOOOOOOL! MARIO MANDŽUKIĆ - 1:1! Au, kakva golčina!!!!

- GOOOOOOOOL! Kristijano Ronaldo!

- Počelo je drugo poluvreme.

- Juventus konkretniji na početku utakmice. Bolje izabranici Maksa Alegrija čuvaju loptu, lakše stvaraju prilike i utisak je da će prvi do gola.

POLUVREME: Dinamik - Crvena zvezda 37:44

18. minut - Trojka Dobrića - 34:37! Vodi Zvezda! Tajm-aut traži Miroslav Muta Nikolić.

18. minut - Egal na Dorćolu! Crveno-beli su se vratili nakon onog tajm-auta, ali je Stevan Nađfeji trojkom doneo novo vođstvo Dinamiku. Ognjen Dobrić poravnava rezultat - 34:34.

RUKOMET: Čudo se već dogodilo, a čuda se ponavljaju kada su u pitanju Vardar! Makedonski šampion je napravio senzaciju u Kelnu, pošto je u polufinalu savladao favorizovanu Barselonu (26:25) i zakazao veliko finale sa Pari Sen Žermenom u nedelju (18.00). Opširnije OVDE.

KRAJ: Belgija - Srbija 3:0 (25:20, 25:18, 25:22)

Izveštaj pročitajte OVDE.

- Naši protivnici ne koriste prvu meč loptu, ali drugu su valorizovali - 25:23.

- Meč lopta za Belgijance...

14. minut - Vođstvo Dinamika - 26:23! Crvena zvezda je na kraju prve četvrtine imala plus četiri, ali se domaćin probudio u drugom kvartalu i poveo nakon serije promašaja gostiju sa distance. Marko Čakarević je najefikasniji u redovima domaćih sa 12 poena, dok su Stefan Jović i Ognjen Kuzmić dali sedam, odnosno pet. Dejan Radonjić traži tajm-aut.

7. minut - Seriju crveno-belih 7:0 prekidaju domaći, a Stefan Jović odmah odgovara dalekometnim hicem izvan linije 6,75. Evo i serije Dinamika, doduše kraće - 4:0 - 11:16.

- Svaka čast Biljani Kostreš! Humanitarni tiket je na dobrom putu da prođe. Došli su Kairat, Fener i Malme. Čekamo još domaći i španski basket, kao i ono glavno - finale Ligu šampiona. OVDE pogledajte šta je tipovala pomenuta novinarka Sportskog žurnala.

- SJAJNO! Odlično su Nemanja Petrić i Marko Podraščani ušli u blok - 8:8! Selektor gostiju traži tajm-aut. Da li se to uvukla nervoza među Belgijance?

4. minut - Agresivno je ušao Dinamik u utakmicu - 5:6. Od šest Zvezdinih poena četiri je sa linije penala.

- Sve Belgijancima polazi od ruke - 8:5.

- Belgijanci silovito ulaze i u treći set - 1:0. Imaju mnogo problema naši momci na prijemu, dok Belgijanci funkcionišu gotovo perfektno u svim segmentima. Trenutno je 2:0 za naše protivnike.

- Opet naši momci kasno pale... Belgijanci su kvalitetno odigrali i drugi set i zasluženo poveli sa 2:0 (25:18). Podsetimo, u prvom setu su slavili sa 25:20. Nije sve crno u našoj igri, ali su jednostavno Belgijanci bili bolji.

KRAJ: Partizan - Mega Leks 98:102! Izveštaj pročitajte OVDE.

40. minut - Sava Lešić pogađa uz faul - 98:101.

40. minut - Trojka Kostje Mušidija za novo Megino vođstvo, potom Ognjen Jaramaz pogađa bacanja - 96:99! Još 20 sekundi do kraja...

- Belgijanci nastavljaju da nam prave problem neverovatnim servisima. I dalje smo u životu - 11:10 za naše protivnike.

39. minut - Vil Hečer pogađa trojku - 94:93!

- Srećko Lisinac!!! Odlično su odigrali nekoliko poena naši momci. Bilo je i grešaka, ali sada je najvažnije da se dignemo u psihološkom smislu. Dobro nam ide. Vodimo sa 7:6.

35. minut - Ognjen Jaramaz još jednom trojkom šalje svoj tim na plus pet, ali Stefan Pot i Vil Hečer serijom 4:0 smanjuju minus crno-belih na četiri - 80:84.

- Belgijanci osvajaju prvi set - 25:20. Zasluženo vođstvo naših protivnika. Da se ne ponavljamo, odlično su se postavljali, branili i napadali, tako da našim momcima sada jedino preostaje da se presaberu i zapnu iz petnih žila. Videlo se da mogu. Pred kraj prvog seta videli smo nekolicinu kvalitetnih servisa, ali nismo uspeli da ubacimo Belgijance u mašinu. Šteta.

31. minut - Partizan ulazi u poslednju deonicu sa minus tri - 71:74!

- Ozbiljna prednost za Belgijance - 21:15. Dobro se brane, ulaze u blok, odlično kombinuju... Naši reprezentativci zasad bez adekvatnog odgovora. Nikola Grbić reaguje izmenama, videćemo da li će nam to doneti rezultatski profit.

29. minut - Ognjen Jaramaz vodi Megu na plus tri - 69:72!

- BUMMM! Uroš Kovačević smečuje, potom poentira i Nemanja Petrić - 16:14 vode Belgijanci.

27. minut - Kratko je imao Partizan plus tri, ali i dalje crno-beli vode sa pola koša - 65:64.

- Matijas Falke i Bram van den Dris raznovrsnim napadima prave probleme našim odbojkašima. Dobro su maločas odreagovali Uroš Kovačević i Nikola Jovović. Polako se budimo - 14:12 za Belgijance.

24. minut - Partizanova serija 5:0, na koju Dejan Milojević reaguje tajm-autom. Pauza je očigledno urodila plodom. Kostja Mušidi je pogodio trojku, ali Stefan Birčević ne dozvoljava gostima da previše uzlete - 54:57.

- Belgijanci su nešto bolje ušli u meč i vode sa 6:5.

- Ostanite uz nas, ispratićemo i okršaj drugog kola Svetske lige između Belgije i Srbije. U prvom meču smo slavili protiv Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1.

Počelo je drugo poluvreme!

Kraj prvog poluvremena: Partizan - Mega Leks 42:45

Na pomolu je nova Partizanova jurnjava za pobedom. Ništa novo kada je reč o košarkašima crno-belih. Ruku na srce, Partizan je bolje otvorio meč, ali je Mega zaigrala agresivnije u odbrani, tako da nije bilo toliko prostora za manevar domaćina. Raspucani gosti su zabeležili seriju 5:0 na početku druge četvrtine, Parni valjak je odgovorio serijom 6:0. Megu odlično služi šut za tri (6/9), kao i šut iz igre (52 odsto). Mega je imala problema sa izgubljenim loptama (osam), no raspoloženi Alfa Kaba je pogurao svoj tim. On je dosad ubacio devet poena. Nikola Rebić dobacio do osam, a Kostja Mušidi do sedam. U redovima Partizana najefikasniji je Vanja Marinković sa 10 poena, slede Miloš Koprivica sa osam, Branislav Ratkovica (sedam)...

19. minut - Sa neverovatnom lakoćom igraju košarkaši Mege. Razigrao je se Sava Lešić (defanzivni skok, asistencija) koji je sjajno proigrao Petra Samardžiskog. Odličan je i Nikola Rebić. Vanja Marinković - inače, najefikasniji pojedinac u redovima domaćina sa 10 poena - drži Partizan u životu - 39:42. Aleksandar Džikić vidno nezadovoljan izdanjem svojih pulena traži minut odmora. Nije da mu se može bilo šta zameriti.

17. minut - Opustili su ruku košarkaši Mege o čemu svedoče brojke - 67 odsto šut za tri - 36:36.

12. minut - Leti perje na sve strane u dvorani Aleksandar Nikolić! Mega nastavlja sa nimalo naivnim napadima. Ognjen Jaramaz je pogodio trojku, Đorđe Simeunović poentirao za dva. Seriju gostiju od 5:0 prekida Miloš Koprivica sa četiri vezana poena, a evo i poena Stefana Pota. Crno-beli odgovaraju serijom (6:0) na seriju gostiju. Dejan Milojević je tražio tajm-aut, što je urodilo poenima Alfe Kabe, ali eto odmah odgovora Mihajla Andrića u vidu trojke. Na isti način pogađa Radosav Spasojević. Rekosmo već, razigrali su se i jedni i drugi, visok je tempo, gledamo solidnu košarku - 32:33.

10. minut - Zonski presing Partizana naterao je Nikolu Rebića na nešto riskantnije dodavanje, ali to mu se nije obilo o glavu. Štaviše, ovakva postavka gostiju naterala je Stefana Pota da napravi faul, a Predrag Samardžiski je pogodio oba bacanja.

Nije se proslavio ni Vil Hečer u nekoliko napada (izgubio loptu, promašio polaganje), što je odmah iskoristio Đorđe Simeunović koji je poentirao uz faul - 21:23. Utisak je da je Kostja Mušidi malo preterao sa šutevima iz neizgrađene pozicije. Sve u svemu, Mega i te kako može da bude zadovoljna, ma prezadovoljna trenutnim stanjem stvari. Podsećamo, Partizan je u jednom momentu imao plus devet. Kraj prve četvrtine!

8. minut - Izjednačenje - 18:18! Kostja Mušidi je sam kao duh pogodio drugu vezanu trojku. Aleksandar Džikić traži tajm-aut i besni na svoje pulene. S razlogom. Imala je Mega problema sa izgubljenim loptama, ali ih je izvukao sjajni Nemac. Da li ćemo videti još jednu neizvesnu završnicu crno-belih? Po svemu sudeći - hoćemo.

4. minut - Raspucao se i Adin Vrabac, crno-beli na plus devet. Uvukla se nervoza u redove gostiju - 16:7. Očekivano, Dejan Milojević reaguje tajm-autom, ali i nekim izmenama. Đorđe Simeunović je zamenio Ognjena Jaramaza, a Predrag Samardžiski Alfu Kabu. Reaguje i Aleksandar Džikić - na parketu su Vil Hečer i Đorđe Majstorović.

3. minut - Dobar početak crno-belih. Vanja Marinković je danas baš raspoložen za igru, a za njim ne zaostaje Branislav Ratkovica koji je upisao prvu trojku. Partizan na plus sedam - 12:5. Parnom valjku najviše problema u odbrani prave Kostja Mušidi i Alfa Kaba.

Utakmica je počela.

Čekamo početak meča Partizan - Mega Leks...

Košarkaška MOZZART Superliga Srbije stigla je do poslednje runde na putu dugom nešto više od mesec dana. Završno kolo ligaškog dela nosi neizvesnost oko toga ko će sa prve i treće pozicije dočekati plej-of.

Pred košarkašima Crvene zvezde i Partizana nalaze se dva naredna izazova. Parni valjak će na svom terenu dočekati Mega Leks, dok će crveno-beli na noge Dinamiku sa Dorćola. Pošto je u pitanju najviši plasman i prednost domaćeg terena, dileme nema da će večiti rivali ići na pobede, iako će naspram sebe imati izazovne rivale.

Derbi kola odigraće Partizan i Mega Leks u dvorani Aleksandar Nikolić i biće to peti okršaj ovih sastava tokom aktuelne sezone. Partizan je dosad bio dominantan i bez greške, mada je samo jednom odneo pobedu sa dvocifrenom razlikom. Partizan je u tri navrata ubacivao bar 84, a najviše 87 koševa, dok je Mega u tim mečevima beležila 79 (dva puta) i 80 koševa. U te tri utakmice ukupan broj koševa bio je 163, 165 i 167. Isključujući rundu odigranu u sredu ekipa Aleksandra Džikića nanizala je deset pobeda, a na svom terenu ne zna za poraz još od kraja februara i meča sa Paokom u Fibinoj Ligi šampiona. Mega je samo jednom u ovoj deceniji bila bolja od Partizana kao gost.

MOZZART KVOTE ZA MEČ PARTIZAN - MEGA LEKS

Crvena zvezda nije imala problem sa Dinamikom u prvom međusobnom okršaju, ali izabranici Dejana Radonjića moraće da budu oprezni. Ponajviše iz razloga što su Partizan i Mega nedavno savladali Dinamik na Dorćolu tek nakon produžetaka, odnosno s tesnih četiri poena viška. Doduše, isključujući poraz od Partizana, Crvena zvezda u Superligi dosad nije imala problema ni sa jednim rivalom kao gost. A pobeđivala ih je s prosečnom razlikom od 21 poena. Ne treba zaboraviti ni da je Dinamik u poslednjih šest rundi, ne računajući kolo od srede, pribeležio pet neuspeha, od čega dva puta nakon produžetka. U poslednja tri poraza rivalima je dozvoljavao između 87 i 89 koševa.

Ukoliko pobedi, Zvezda će osigurati prvo mesto.

MOZZART KVOTE ZA MEČ DINAMIK-CRVENA ZVEZDA

FMP bi u Čačku mogao da overi treću poziciju na tabeli, a za to će biti potreban trijumf na prilično nezgodnom terenu. Borac je pružio izuzetno jak otpor Megi i Partizanu na svom terenu, Dinamik je pobeđen posle produžetka. Ipak, Borac nije dobio FMP kao domaćin pune tri godine. Što će Čačanima svakako biti motiv više da se pokažu i od takmičenja oproste s pobedom pred svojim navijačima. Uprkos tome što eventualni trijumf neće imati rezultatski značaj.

KRAJ

Veikausliga

Lahti - VPS 0:0

PS Kemi - JJK 1:1 (1:1)

/Valenčić 29 - Etok 31/

Eliteserijen

Tromzo - Valerenga 2:4 (0:4)

/Sigurarason 62, Intebrigsten 75 - Toljas 7, Zahid 16, Fine 18, Abdelaue 25

Segunda, plej-aut

Leišois - Prajense 1:1 (0:1)

/Lamas 71 - Aruda 29/

Superlig

Adana – Fenerbahče 1:3 (1:2)

/Koman 6pen - Souza 9, Šaešue 21, Emenike 90/

Bešiktaš – Osmanli 4:0 (2:0)

/Tosun 16, 89, Tošić 31, Abubakar 73/

Galatasaraj – Konja 2:1 (1:0)

/Gumuš 34, 77 – Aj 63/

Rize - Alanja 1:0

/Koč 45+3pen/

POLUVREME

Veikausliga

SJK - Inter Turku 0:1
/Kalman 22/

/Kalman 22/

FUDBAL: Česti gubitnici ili stalni pobednici? Zastrašujuća odbrana ili siloviti napad? Italijanska prepredenost ili još dokaz španske fudbalske moći? Kruna karijere Đanluiđija Bufona ili nastavak golgeterskog, pa i trijumfalnog niza Kristijana Ronalda? Ove dileme su samo neke od kojih je centralna: Juventus ili Real Madrid? Ko je na Starom kontinentu igrao najbolji fudbal saznaćemo u sezoni 2016/2017 saznaćemo večeras od 20.45, pod zatvorenim krovom stadiona Milenijum u Karidifu.

KVOTE ZA MEČ JUVENTUS - REAL MADRID

Zanimljivosti:

- Juventus je pobeđivao na četiri od pet prethodnih mečeva i svakom trijumfu postigao najmanje dva gola

- Juventus je na četiri od pet minulih mečeva postigao minimum jedan gol u prvom poluvremenu

- Juventus postiže u proseku 1,92 gola, računajući Seriju A i Ligu šampiona, a prima 0,56

- Na poslednjih pet međusobnih duela Juventusa i Real Madrida oba tima su dala bar jedan gol

- Juventus i Real Madrid su na šest od sedam poslednjih okršaja igrali 2-3

- Juventus i Real Madrid su na sedam proteklih dvoboja igrali 2-4

- Real Madrid je na tri poslednje utakmice postigao 10 golova (prosečno 3,33) i svaki put se mreža rivala tresla u oba poluvremena

- Real Madrid je pobeđivao na četiri od pet prethodnih mečeva i svakom trijumfu postigao najmanje dva gola

- Svaka utakmica Real Madrida u nokaut fazi Lige šampiona ove sezone ušla je u 3+

- Real Madrid postiže u proseku 2,70 golova, računajući Primeru i Ligu šampiona, a prima 1,16

Projektovani sastavi:

JUVENTUS (4-2-3-1): Bufon - Barzalji, Bonući, Kjelini - Alves, Pjanić, Kedira, Sandro - Dibala, Mandžukić - Iguain;

REAL MADRID (4-4-2): Navas - Karvahal, Ramos, Varan, Marselo - Kros, Kazemiro, Modrić, Isko - Ronaldo, Benzema.

Povrede, suspenzije i roviti igrači:

JUVENTUS: Pjaca (povređen), Sturaro (povređen), Rugani (pod znakom pitanja)

REAL MADRID: -

Glavni sudija: Feliks Brih (Nemačka)

Linijske sudije: Mark Boršč (Nemačka), Štefan Lup (Nemačka)

Dodatne sudije: Marko Fric (Nemačka), Bastijan Danker (Nemačka)

Četvrti sudija: Milorad Mažić (Srbija)

Brih je u sezoni 2016/2017 pet puta stajao na centru u Ligi šampiona, pritom pokazao 18 žutih kartona (prosečno 3,6) i jednom dva žuta za isključenje. Takođe, dosudio je dva jedanaesterca. Kada je reč o Bundesligi, Feliks je na 18 mečeva podelio 84 javnih opomeni (prosečno 4,67), jednom poslao fudbalera ranije u svlačionicu i svirao je 11 penala.

BROJ ŽUTIH KARTONA (GRANICA 5,5): MANJE (1,65), VIŠE (2,24)

Poslednjih pet utakmica Juventusa:

27.05.2017, Liga šampiona: Juventus - Monako 2:1 (2:0)

21.05.2017, Serija A: Roma - Juventus 3:1 (1:1)

17.05.2017, Kup Italije: Juventus - Lacio 2:0 (2:0)

14.05.2017, Serija A: Juventus - Krotone 3:0 (2:0)

09.05.2017, Serija A: Bolonja - Juventus 1:2 (0:0)

Poslednjih pet utakmica Real Madrida:

21.05.2017, Primera: Malaga - Real Madrid 0:2 (0:1)

17.05.2017, Primera: Selta - Real Madrid 1:4 (0:1)

14.05.2017, Primera: Real Madrid - Sevilja 4:1 (2:0)

10.05.2017, Liga šampiona: Atletiko Madrid - Real Madrid 2:1 (2:1)

06.05.2017, Primera: Granada - Real Madrid 0:4 (0:4)

Poslednjih pet međusobnih utakmica:

13.05.2015, Liga šampiona: Real Madrid - Juventus 1:1 (1:0)

05.05.2015, Liga šampiona: Juventus - Real Madrid 2:1 (1:1)

05.11.2013, Liga šampiona: Juventus - Real Madrid 2:2 (1:0)

23.10.2013, Liga šampiona: Real Madrid - Juventus 2:1 (2:1)

31.07.2009, Prijateljska utakmica: Real Madrid - Juventus 1:2 (1:1)

ODBOJKA:

Svetska liga, muškarci

Japan - Portugalija 2:3 (21:25, 25:19, 25:21, 24:26, 9:15)

Kazahstan - Venecuela 1:3 (21:25, 19:25, 25:23, 22:25)

Bugarska - Argentina 2:3 (23:25, 25:23, 25:20, 21:25, 13:15)

Grčka - Meksiko 1:3 (19:25, 22:25, 25:23, 21:25)

Egipat - Turska 0:3 (20:25, 20:25, 15:25)

Svetsko prvenstvo za dame, kvalifikacije

Azerbejdžan - Holandija 3:0 (30:28, 25:22, 25:13)

Finska - Nemačka 0:3 (23:25, 23:25, 14:25)

TENIS:

Rolan Garos, 3.kolo

Vavrinka - Fonjini 3:0 (7:6(2), 6:0, 6:2)

PREKID: Mečevi trećeg kola Rolan Garosa Čung - Nišikori, Gaske - Monfis i Izner -Hačanov prekinuti su zbog kiše.

RUKOMET:

Liga šampiona, polufinale

Vesprem - PSŽ 26:27 (11:11)

KRAJ

Liga šampiona Afrike

Ferovijario Berija - Al Mereih 1:0 (0:0)

/Antonio 67/

Zanako - Kotonsport 2:1 (1:1)

/Sakala 9, Kitumbo 85 - Sulejmanu 25/

Afrički kup konfederacija

Kampala - Rivers Junajted 2:1 (1:1)

/Nsibabi 15, Nsimbambi 70 - Sakin 33/

POLUVREME

Veikausliga

Lahti - VPS 0:0

PS Kemi - JJK 1:1

/Valenčić 29 - Etok 31/ (((UŽIVO KLAĐENJE)))

POLUVREME

Superlig

Adana - Fenerbahče 1:2
/Koman 6pen - Souza 9, Šaešue 21/

/Koman 6pen - Souza 9, Šaešue 21/

Bešiktaš - Osmanli 2:0
/Tosun 16, Tošić 31/

/Tosun 16, Tošić 31/

Galatasaraj - Konja 1:0
/Gumus 35/

/Gumus 35/

Rize - Alanja 1:0
/Koč 45+3pen/

/Koč 45+3pen/

Trabzon - Bursa 0:0

ODBOJKA:

Svetsko prvenstvo za dame, kvalifikacije

Belorusija - Letonija 3:0 (25:19, 25:20, 25:16)

TENIS:

Rolan Garos, 3. kolo

Dame

Voznijacki - Belis 2:1 (6:2, 2:6, 6:3)

- GOOOOOOOOOL! Preokret Fenera! Atif Šaešue posle asistencije upisuje i pogodak. Bravo! Imao je malo sreće, ali koga briga...

TENIS: Prvi teniser sveta Endi Mari plasirao se u osminu finala Rolan Garosa. Britanac je nakon skoro trosatne, velike borbe, koja je ipak potrajala samo tri seta, savladao velikog rivala Huana Martina Del Potra.

Mari se namučio, posebno u prvom setu kada je prvo jedva uspeo da anulira prednost brejka Argentinca, a da potom nekako slavi u taj-brejku. Borba se prenela i na drugi set, nakog kojeg je povređeni Delpo definitivno položio oružje. Konačan rezultat je bio 7:6 (8), 7:5, 6:0 za Endija Marija.

Prvi reket sveta je prošle godine ušao u finale pariskog gren slema gde ga je savladao Novak Đoković. Naredni protvinik će mu biti bolji iz meča između iskusnog Amerikanca Džona Iznera i talentovanog Rusa Karena Hačanova.

RUKOMET: Favorizovani PSŽ ne uspeva da slomi mađarski Vesprem. Na poluvremenu je bilo 11:11, trenutno je nerešeno - 14:14. OVDE se kladite uživo. Pobeda PSŽ-a trenutno vredi 2,15.

- GOOOOOOL! Souzaaaaa - 1:1! Vraća se Fener...

- Užasne vesti iz Turske! Adana je povela protiv Fenera. Ako vas zanima, Vladimir Koman je pogodio sa bele tačke u šestom minutu. Fener nije poražen na sedam minulih gostovanja u ligi, da li mu se sada smeši poraz? Bukmejkeri i dalje veruju Feneru čija pobeda u lajvu trenutno vredi 1,40.

MOTO GP: Maverik Vinjales je ponovo dokazao da nije slučajno velki hit tekuće Moto GP sezone u kojoj trenutno drži čeonu poziciju.

Španac je uspeo bukvalno da "ukrade" pol-poziciju timskom lideru iz Jamahe, Valentinu Rosiju na kvalifikacijama za "Doktorovu" Veliku nagradu Italije. Treće i četvrto mesto su pripali dvojicu iz Dukatija, Andrei Doviciozu i Mikeleu Piru, test-vozaču koji odlično koristi pruženu šansu. Razočaravajući dan u Muđelu imali su glavni rivali Jamahine štale. Dani Pedrosa i Mark Markez koji će na Hondama kretati sa pete, odnosno šeste pozicije. Opširnije OVDE.

ODBOJKA:

Svetska liga

Kina - Holandija 3:1 (29:27, 23:25, 25:22, 25:23)

Italija - Poljska 1:3 (25:21, 17:25, 18:25, 23:25)

Južna Koreja - Slovenija 1:3 (23:25, 25:23, 14:25, 23:25)

Češka - Finland 3:1 (16:25, 25:23, 25:22, 25:16)

Svetsko prvenstvo za dame, kvalifikacije

Norveška - Izrael 1:3 (19:25, 25:15, 17:25, 15:25)

Crna Gora - Švajcarska 0:3 (22:25, 16:25, 17:25)

Gruzija - Grčka 0:3 (13:25, 13:25, 14:25)

KRAJ

Superlig

Kajzeri - Istanbul Bašakšehir 0:1 (0:0)

/Irtegun 70/

Višaja liga

Isloh Minsk - Sluck 1:2 (0:0)

/Valejev 46 - Jackevič 48, Rušnicki 84/

Superliga

Janbijan - Gvangdžou Evergrande 1:3 (1:1)

/Jun 43 - Paulinjo 32, Gular 73, Gao Lin 88/

Đangsu - Hebej 1:2 (1:0)

/Đi Sang 42 - Aloizio 55, 65/

Šandong Luneng - Tjanđin Đuenđen 1:2 (1:1)

/Li Songi 27 - Vitsel 41, Ženg 68/

Šangaj SIPG - Liaoning 4:1 (0:0)

/Hulk 70, 81pen, Vu Lej 86, Lu Venđun 90+3 - Lukimja 90+2/

- Još jedan uzbudljiv set pripao je Mariju! Uprkos tome što je Del Potro uspeo da se vrati u set u smiraj istog, prvi reket sveta je ri-brejknuo gorostasnog Argentinca u 11. gemu i u nastavku naplatio oduzet servis na početku seta - 7:5.

Rolan Garos, 3. kolo

Muškarci

Edmund - Anderson 2:3 (7(8):6, 6(4):7, 7:5, 1:6, 4:6)

Verdasko - Kuevas 3:0 (6:2, 6:1, 6:3)

TENIS: Marin Čilić furiozno je došao do osmine finala Otvorenog prvenstva Francuske, pobedivši Felisijana Lopeza za manje od dva sata (6:1, 6:3, 6:3). Kada je reč o konkurenciji dama, ovo su rezultati završenih mečeva:

Hsije - Garsija 1:2 (4:6, 6:4, 9:7)

Vesnina - Suarez-Navaro 0:2 (4:6, 4:6)

Korne - Radvanska 2:0 (6:2, 6:1)

Kastakina - Halep 0:2 (0:6, 5:7)

KOŠARKA: Jadransku vizu sačuvali su njeni dosadašnji članovi, ali bitka za bolju poziciju pred početak plej-ofa i dalje nije završena. U poslednjem kolu MOZZART Superlige sastaju se:

Partizan - Mega Leks 18.00

Borac - FMP 19.00

Dinamik - Crvena zvezda 20.00

(Klikom na meč možete pogledati ponudu kladionice MOZZART)

Da bi zadržala pol poziciju, Zvezda mora da savlada dorćolskog debitanta u elitnom društvu, dok bi eventualnu senzaciju izabranika Mute Nikolića mogao da naplati Partizan pobedom nad Megom i selidbom na prvo mesto. Ukoliko savlada Borac u Čačku, FMP će zadržati treće mesto, a u slučaju poraza, Mega bi morala da savlada Partizan kako bi došla u poziciju koja je sklanja od serije sa Crvenom zvezdom.

- Endi Mari - konačno! Spreman je bio Britanac da juri zaostatak i za Huanom Martinom Del Potrom (u prvom kolu gubio 1:0 protiv Kuznjecova, u drugom protiv Kližana), ali je nekako uspeo da se izvuče i u taj-brejku dođe do početnog vođstva protiv Argentinca.

*** Srećan rođendan! :)

- Rafael Nadal (31)

- Elena Isinbajeva (35)

- Sergej Rebrov (43)

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice MOZZART. Ovo je pet najigranijih parova dana:

4245 ASTANA - ATIRAU (tip 1, kvota 1,22) - početak 14.00

5422 BROMAPOJKARNA - DEJERFORS (tip 1, kvota 1,30) - početak 16.00

5306 BEŠIKTAŠ - OSMANLI (tip 1, kvota 1,25) - početak 16.00

5307 GALATASARAJ - KONJA (tip 1, kvota 1,17) - početak 16.00

5404 ESTERSUNDS - SUNDSVAL (tip 1, kvota 1,30) - početak 16.00

Otkrićemo vam još nešto - kec na Juventus protiv Real Madrida nalazi se na 17. mestu najigranijih parova, dok je trijumf Kraljevića tek na 27. poziciji.

FUDBAL: Nestrpljivo smo čekali subotu, 3. jun... Liga šampiona - finale! Kao i za većinu najvažnijih sportskih događaja u regionu, kladionica MOZZART pripremila je SPECIJAL. Ovo je samo deo ponude, a ostatak pogledajte OVDE.

- Kristijano Ronaldo daje gol i Real Madrid pobeđuje (kvota 4,30)

- Gonzalo Iguain daje gol i Juventus pobeđuje (kvota 5,00)

- Juventus pobeđuje sa penala (kvota 10,50)

- Rezervni ighrač postiže gol na meču (kvota 3,50) ...

FUDBAL: Malo smo "kopali" i evo šta smo sve našli... Vredi pogledati, možda i probrati neku zanimljivost...

- Flora iz Talina je u seriji od 12 pobeda (tip 2, kvota 1,22)

- Astana je u seriji od tri pobede sa dva ili više golova razlike (tip h1, kvota 1,60)

- Vil je izgubio sedam proteklih mečeva pred svojim navijačima (tip 2, kvota 1,75)

- Bursa je gubila na poluvremenu i izgubila na kraju na četiri minula gostovanja (tip 1-1, kvota 4,60)

- Lahti je sačuvao mrežu na tri poslednje utakmice (tm2 0, kvota 2,35)

- Tor je igrao 0-2 na sedam prethodnih gostovanja (tip 0-2, kvota 2,06)

- Alanja je igrala 3+ na šest proteklih utakmica na strani (tip 3+, kvota 1,20)

- Rivadavijas je remizirao čak devet puta na 11 poslednjih mečeva (tip X, kvota 3,25)

(Podaci se odnose na ligaške utakmice)

PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): Najbolja opcija za finale Lige šampiona je GG, Bešiktaš pobedom slavi odbranu titule

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost naše svakodnevne rubrike je Biljana Kostreš. Za koje se tipove odlučila novinarka Sportskog žurnala i kome je namenila eventualni dobitak pročitajte OVDE.

TENIS: Dan u kojem se završava prva sedmica ovosezonskog iz7danja Rolan Garosa počinje pravim derbijem... I to škotsko-argentinskim, pošto će rekete na Filip Šatrijeu ukrstiti Endi Mari i Huan Martin Del Potro. Biće to odličan test za obojicu, pre svega za prvog igrača sveta koji traži formu otkako se popeo na vrh svetskog tenisa krajem 2016. Sa druge strane terena će imati veliki problem, istina poveđrenog Delpa koji srećom u prošlom kolu nije morao da igra dalje od polovine drugog seta, pošto je Almagro predao zbog problema sa kolenom. Mari je na dosadašnja dva susreta na RG izgubio prvi set, pa po zakonu verovatnoće ovaj put neće. Što se tiče konačnog ishoda, to valja izbeći, iako Škot vodi sa 6-3 u međusobnim susretima. Poslednji je, međutim, dobio Delpo i to nakon velike bitke u pet setova u okviru Dejvis kupa prošle godine (tip 1S 1, kvota 1,50).

Šampion drugog Grend slema sezone, Sten "the Man" Vavrinka hita ka osmini finala, a na putu će mu se naći veoma opasan protivnik Fabio Fonjini. Italijan može svakoga, ali baš svakoga da pobedi na šljaci kada je raspoložen. Teško da će mu ići protiv Švajcarca, ali nadamo se da će ga ozbiljno namučiti pored toga što ovaj vodi sa 4-1 u međusobnim mečevima, te zato gađamo da će Fonjini uzeti prvi set, ali da će Sten na kraju slaviti. Kvota je opaka, čak 5,00, a šansa je dobra!

Kompletnu bet analizzu potražite OVDE.

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Turske...

Super lig, POSLEDNJE KOLO

Petak

Akhisar - Kardemir 2:3 (1:0)

Genčlerbirligi - Kasimpaša 1:0 (1:0)

Antalija - Gacijantep 4:1 (2:1)

Subota

Kajzeri - Bašakšehir 13.00

Adana - Fenerbahče 16.00

Bešiktaš - Osmanli 16.00

Galatasaraj - Konja 16.00

Rizes - Alanija 16.00

Trabzon - Bursa 16.00

Serije:

Pobede: Bešiktaš 3, Galatasaraj 3

Bez pobede: Bursa 6, Osmanli 5, Trabzon 5, Adana 3

Nerešene: Trabzon 3

Bez nerešene: Alanija 12, Galatasaraj 12, Bursa 9, Rize 5, Konja 4, Osmanli 4, Bešiktaš 3

Porazi: Bursa 6, Osmanli 4

Bez poraza: Bašakšehir 7, Kajzeri 5, Bešiktaš 4, Galatasaraj 3, Trabzon 3

0-2: Trabzon 3

2-3: Adana 3, Bursa 3, Konja 3

3+: Alanija 5, Konja 4

Zanimljivosti:

- Bašakšehir je igrao X na poluvremenu na četiri minula duela u gostima

- Osmanli nije dao gol na četiri od pet poslednjih mečeva

- Bešiktaš je igrao 1-1 na 14 od prethodnih 21 meč

- Fenerbahče je bez poraza na sedam uzastopnih gostovanja

- Adana je igrala GG na sedam od devet proteklih okršaja na svom terenu

- Konja je pobedila jednom na sedam minulih utakmica

- Galatasaraj je slavio sa dva gola razlike na šest od 11 poslednjih domaćinstava

- Alanja je igrala 3+ na 11 od 12 prethodnih mečeva

- Rize prima 1,61 gol u proseku

- Bursa je poražena na deset od 11 proteklih gostovanja

- Trabzon je slavio jednom na sedam minulih utakmica

(Podaci se odnose na ligaške utakmice)

*** Uz kafu smo se pozabavili finalnim okršajem u Ligi šampiona, uz cigaretu proigravanjima, a red je i da se razmrdamo uz tradicije međusobnih mečeva koje neretko mogu da odigraju važnu ulogu pri sastavljanju tiketa. Pa, da počnemo...

- Barito Putera i Semen su igrali 0-2 na četiri poslednja dvoboja

- Bešiktaš je savladao Osmanli na šest prethodnih međusobnih mečeva i u isto vreme postigao najmanje dva gola

- Osters je svih šest zvaničnih duela protiv Norbija dobio identičnim rezultatom - 1:0

- Arau i Ksamaks su igrali GG&3+ na četiri minula susreta

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 14:30 8634 IDN 1 Barito Putera - Semen Padang ug 0-2 1,85 Sub 16:00 5306 TUR 1 Besiktas - Osmanlispor kmb 1&2+ (-) 1,27 Sub 17:45 3391 ŠVA 2 Aarau - Xamax tgg gg3+ 1,53 Sub 16:00 5423 ŠVE 2 Osters - Norrby tr 1:0 7,75 Kladi se

FLEŠ: Bacite pogled na nekoliko proigravanja...

Turska 1

Fenerbahče u poslednje kolo ulazi sa istim brojem bodova kao i Galatasaraj, ali i dvostrukom pobedom nad najvećim rivalom i trijumf protiv fenjeraša Adane doneo bi mu jedno kolo manje u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Zato se dvojka podrazumeva (tip 2, kvota 1,38).

Turska 1

Bursa beži Rizeu dva boda, ali ima lošiji međusobni skor i samo je pobeda ostavlja u eliti. Mešutim, rivalitet između Krokodila i rasterećenog Trabzona jedan je od najstarijih u Turskoj i ovde nema dvojke, mada tip GG nije isključen (tip kmb 1X&GG, kvota 2,20).

Turska 1

Rize je u idealnom trenutku počeo da ređa pobede i u slučaju da savlada Alanju, a da pritom Bursa ne slavi u komšiluiju protiv Trabzona izborio bi opstanak. Gosti se neće skloniti, ali ni preterano zapinjati i kec je realan, uz tri ili više golova (tip kmb 1&3+, kvota 1,25).

Prijteljska utakmica

Portugalci se ovom utakmicom pripremaju ne samo za Letonce, nego i za Kup konfedereacija koji se u junu održava u Rusiji. Spisak pozvanih izazvao je neka pitanja, ali ovde nikakvih dilema nemamo - kec i 2-3 su realni, kombinujte ih (tip kmb 1&2-3, kvota 2,35).

LUDI TIKET, subota, 84.270 dinara: Ono kad gol za isplatu padne 14 sekundi pre kraja

LUDI TIKET (-), subota, 1.407.186 dinara: Grashopers ostavio Sion bez 2.600.000 evra, a jednog Subotičana bez miliončeta...

NAJAVA DANA (subota, 3. jun): Svi će gledati ka finalu Lige šampiona! Tu je i paklena košarka i naravno Rolan Garos!

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa).

(FOTO: Action Images)