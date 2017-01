KLADIONIČARSKI DAN (UŽIVO): Đoković - Mari 5:6 (1:0)

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

- E, ovo nikako ne valja. Endi Mari je izgleda uhvatio u mašinu Novaka, pošto je preokrenuo rezultat u svoju korist - 6:5. Sad možemo samo da se nadamo da će se Đoković probuditi i nagaziti gas do daske. 'Ajde, Nole!

- Trenutna kvota U LAJVU da će Mari trijumfovati je 3,40, dok kvota na Đokovićev trijumf iznosi 1,30.

- Gledamo odličan i maratonski tenis! Ipak, Mari je iskoristio drugu brejk šansu i stigao do izjednačenja 5:5. Novak je rizikovao i uspeo da izjednači na 40:40, ubrzo i stigne do meč lopte, ali ni tu, ni naredne dve nije iskoristio... Potom je usledila kazna. Ruku na srce, oba tenisera igraju fenomenalno i zaista je uživanje gledati ih na terenu. Nažalost, Novak nije reagovao kako treba u odlučujućim momentima i to mu se obilo o glavu...

- Vraća se Mari - 5:4 za Novaka...

- Ovaj meč nije za one sa slabim srcem... Kako je počeo ovaj gem za Noleta, dobro se završio. Drugi reket sveta je snažnim udarcima na mreži saterao Marija u ćošak, ali je poslednji od njih bio neprecizan što je dalo prostor Britancu za kvalitetan odgovor. Nakon što je Mari upisao još jedan poen, Nole je uspeo da se vrati -30:15, potom je izvanrednim servisom i smečom izborio i 30:30. Nakon toga je Mari napravio dve greške, što je omogućilo Noletu da potvrdi brejk.

- BREJKKKKK! Dupla servis-greška Marija i Nole vodi 4:3! To je to...

- Đoković se okliznuo, izgledalo je da je možda ozbiljnije povređen, ali je, ipak, nastavio meč.

- Uh, kakav meč... Mari je ponovo dobro otvorio gem i posle dugog poena izašao kao pobednik. Nole je odlično odgovorio. Uporno je slao loptu u desni ćošak i na kraju je uspeo da izjednači. A do kraja gema smo gledali pravi maraton... Đoković je uspeo da dođe do prednosti, ali je Mari igrao kao da mu život zavisi visi o koncu. Slao je munjevite udarce, na koje Nole uglavnom nije udarce. Ipak, stigao je do veoma važnog izjednačenja - 3:3, što je trenutno najvažnije.

- Novak je dijagonalama pozivao Marija na mrežu, ali se Britanac nije dao prevariti. Mari je ovoga puta ispustio samo jedan poen - 3:2 u korist Novakovog protivnika.

- Bravo! Novak je samleo Marija bez izgubljenog poena - 2:2. Samo da Đoković nastavi da igra ovako samouvereno.

- Pošto nas mnogi od vas pitaju gde je prenos, evo odgovora: Eurosport 1.

- Uf, uf, uf... Ovo nije dobro. Mari je prvi put na meču osvojio gem na svoj servis bez izgubljenog poena - 2:1.

- Mari je još jednom uspeo da osvoji maratonski poen, ali to je sve što smo videli od Britanca u drugom gemu drugog seta. Đoković je mogao da samom sebi zaprži čorbu kada je slanjem loptu u mrežu dao krila Mariju, no nekako je uspeo da izjednači.

- Đoković je dobio 16 uzastopnih poena na svoj servis!

- Izgleda da je Mari na pauzi malo "sredio glavu". Britanac je krenuo snažno, osvojio dva poena (30:0), ali je Đoković pri sledećem poenu rešio da uđe u servis protivnika i smanji na 30:15. Ipak, Marija to nije poremetilo, štaviše, slao je još preciznije udarce i došao do prvog gema u drugom setu.

- Počinje drugi set!

KRAJ PRVOG SETA

- Bravo, Novače! Naš teniser je vezao treći osvojeni gem na svoj servis bez izgubljenog poena. Mari je izgubio konce, sve je nervozniji i Đoković bi morao to da iskoristi ukoliko želi da što pre završi sa Škotom. Inače, prvi set je trajao 50 minuta i 34 sekunde.

- BREJK!!! Mari je furiozno krenuo u osmi gem vezavši dva poena, ali je Novak sačekao svoju šansu, izašao na mrežu i smanjio na 30:15. Đoković je uspeo da iznudi grešku Britanca i izjednači na 40:40, izbori prednost samim tim i prvu brejk loptu koju koristi. Bravo!

- Kakav tenis gledamo, kao da je finale Grend slema, a ne turnira iz serije 250. Kako bilo, Đoković drugi put uzastopno osvaja gem na svoj servis sa nulom.

- Štetaaa... Ponovo je Đoković disao za vrat Mariju, ali je najlepši i, ispostavilo se, ključni poen u ovom gemu pripao Britancu - 3:3.

- Elegantno, za razliku od dosadašnjih servis gemova. Novak bez izgubljenog stiže do 3:2!

- Mari za sada znatno sigurniji na svoj servis od Đokovića. Bez većih problema stigao je do novog izjednačenja - 2:2.

Publika u Kataru nije toliko teniski "vaspitana"... Zbog žučne rasprave i odlaganja početka četvrtog gema, navijač je udaljen sa stadiona.

- Idemooooo!!! Gem u kojem se suočio sa brejk loptom Marija, ali i krvarenjem na ruci zbog pucanja žulja naš teniser dobio posle nova dva đusa - 2:1.

- Šteta, šteta, šteta... Propustio je Novak priliku da ozbiljnije zapreti Britancu koji pri rezultatu 30:30 dobro servira, a na gem loptu i lobom primorava Đokovića da pošalje lopticu u mrežu.

- Dobro je počelo! Uz nešto više muke i posle dva izjednačenja, ali bez brejk lopti za Marija na Đokovićev servis - 1:0.

UŽIVO KLAĐENJE: ĐOKOVIĆ - MAREJ!

- Novak i Endi su izašli na teren, a nakon intoniranja himne Katara počelo je zagrevanje...

*** A, pre nego što počne teniski blokbaster, malo da vas nasmejemo. Gospodin levo - Mirko Pavlović, član uprave Crvene zvezde. Gospodin desno - Nejt Volters, američki plejmejker, odnedavno član kluba sa Malog Kalemegdana. Kuloarima kruže priče da su u rodbinskim odnosima... Možda je to razlog Voltersovog angažmana?

Naravno, šalimo se malo... :)

- Uskoro počinje finale turnira iz Serije 250 u Dohi. U glavnim ulogama dvojica najboljih - Endi Mari (1) i Novak Đoković (2). Ranije danas ste mogli da pročitate bet analizu, a da podsetimo, kvota na srpskog tenisera, željnog osvete zbog svrgavanja sa trona na Mastersu u Londonu iznosi 2,03 (u Trostrukom superparu 2,15!).

KRAJ

FA kup

Mančester Junajted - Reding 4:0 (2:0)

/Runi 7, Marsijal 15, Rašford 75, 79/

- Mančester Junajted rastura Reding! Markus Rašford je doveo Crvene đavole u vođstvo od 4:0 nakon velike greške Alija Al Habsija. Iskusni čuvar mreže je postupio kao đače prvače... Neverovatno.

*** Nekim Božić, nekima rođendan. A nekima - i jedno i drugo! Živi bili :)

- Gregor Šlirencauer (27)

- Luis Hamilton (32)

- Stefan Babović (30)

- Eden Araz (26)

(((UŽIVO KLAĐENJE)))

KRAJ

Primeira

Nacional - Braga 0:0

Primera

Real Madrid - Granada 5:0 (4:0)

/Isko 12, 31, Benzema 20, Ronaldo 27, Kazemiro 58/

- Prvi deo igre na Old Trafordu u potpunosti je pripao Mančester Juntajtedu koji pred odlazak na veliki odmor ima dva gola suficita protiv Redinga (2:0). Strelci za Crvene đavole bili su Vejn Runi u sedmom, odnosno Entoni Marsijal u 15. minutu.

POLUVREME

Primeira

Nacional - Braga 0:0

Primera

Real Madrid - Granada 4:0

/Isko 12, 31, Benzema 20, Ronaldo 27/

Madrid se poklonio Ronaldu!

*** Susret Peskare i Fjorentine u 19. kolu Serije A odložen je zbog velike količine snega na stadionu Adrijatiko ***

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice MOZZART. Ovo su najigraniji parovi dana:

1002 NAPOLI - SAMPDORIJA (tip 1, kvota 1,33), početak 20.45

2052 MANČESTER JUNAJTED - REDING (tip 1, kvota 1,23), početak 13.30

4003 EIBAR - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,65), početak 16.15

2076 PRESTON - ARSENAL (tip 2, kvota 1,42), početak 18.30

2069 STOUK - VULVERHEMPTON (tip 1, kvota 1,65), početak 16.00

- Jedna greška, jedan gol iz ofsajda... Real Madrid je iskoristio praktično sve prilike koje su mu se ukazale protiv Granade (2:0).

FUDBAL: Iz rubrike PREDLOZZI I TIPOVANJA prenećemo dve nama najinteresantnije analize.

EIBAR-ATLETIKO MADRID

Podatak da je Eibar jedini poraz na svom terenu pretrpeo od "davljenika" Osasune je zanimljiv, ali istovremeno i poziva na oprez, pa Atletiko neće olako ući u ovu utakmicu. Ipak, kvalitet i tradicija su uz Madriđane, a dvojka bi mogla da dođe uz najmanje dva pogotka u mreži domaćih (tip 2&2+, kvota 2,10).

EVERTON-LESTER

U njihov duel odigran na Boksing Dej Lester je ušao kao blagi favorit jer je bio domaćin, mada je Everton uzeo sva tri boda. U fudbalu logika često ne igra bitnu ulogu, međutim, verujemo da će Karamele i kod kuće biti uspešnije od Lisica, ali nas kvota i tradicija mame da tipujemo na GG3+ (kvota 2,20).

*** Miroslav Muta Nikolić - SPEKTAKLULARNO, kao i uvek :)

Intervju sa pomoćnikom Aleksandra Đorđevića na klupi košarkaške reprezentacije Srbije pročitajte OVDE.

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gost naše svakodnevne rubrike je poznati glumac Nikola Kojo. OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio i kome je namenio eventualni dobitak u iznosu od 62.913 dinara.

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Italije...

Serija A, 19. kolo

Raspored

Subota

Empoli - Palermo 18.00

Napoli - Sampdorija 20.45

Nedelja

Udineze - Inter 12.30

Kjevo - Atalanta 15.00

Lacio - Krotone 15.00

Peskara - Fjorentina 15.00

Sasuolo - Torino 15.00

Đenova - Roma 15.00

Milan - Kaljari 18.00

Juventus - Bolonja 20.45

Serije:

Pobede: Inter 3, Juventus 3

Bez pobede: Peskara 16, Fjorentina 3, Sampdorija 3, Sasuolo 3

Bez nerešenog: Juventus 17, Roma 7, Torino 7, Lacio 6, Inter 5, Sasuolo 4, Đenova 4, Kaljari 3, Kjevo 3, Krotone 3

Porazi: Sasuolo 3

Bez poraza: Napoli 7, Udineze 4, Inter 3, Juventus 3

2-3: Krotone 11, Peskara 4

3+: Napoli 4, Lacio 3

4+: Napoli 3

Zanimljivosti:

- Empoli nije postigao gol na 11 od 15 prethodnih utakmica

- Empoli nije primio gol protiv Palerma na četiri poslednja meča

- Palermo je igrao GG na deset od 12 minulih susreta

- Napoli je pet puta uzastopno vodio na poluvremenu

- Napoli je slavio sa dva ili više golova razlike na tri od pet minulih utakmica

- Sampdorija je igrala GG na šest prethodnih gostovanja

- Udineze je igrao NG na tri od četiri prethodna susreta

- Inter je slavio na tri prethodne utakmice bez primljenog gola

- Inter je savladan samo jednom na sedam minulih okršaja

- Kjevo nije savladan na 15 od 17 poslednjih mečeva kod kuće

- Atalanta je igrala X-X na tri od šest prethodnih mečeva

- Đenova nije gubila posle prvih 45 minuta na 15 domaćinstava

- Đenova je osstala nesavladana na prethodnih osam od devet utakmica

- Roma je pobedila Đenovu na četiri prethodna meča

- Roma nije primila gol protiv Đenove na četiri od šest poslednjih susreta

- Lacio je vodio na poluvremenu i slavio na kraju na četiri od šest prethodnih mečeva

- Krotone je u seriji od tri uzastopna poraza na gostovanjima

- Peskara je primila najmanje jedan gol na 13 minulih mečeva

- Peskara nije postigla nijedan gol na pet od sedam prethodnih domaćinstava

- Fjorentina je postigla dva pogotka na sedam od deset poslednjih gostovanja

- Fjorentina je igrala 3+ na šest od sedam minulih susreta

- Sasuolo je igrao 3+ na sedam od devet prethodnih utakmica

- Torino u proseku postiže dva pogotka po utakmici

- Torino je primio najmanje dva gola na četiri od pet poslednjih gostovanja

- Milan je ostao neporažen na sedam poslednjih domaćinstava

- Milan je pobeđivao na pet od sedam prethodnih mečva kod kuće

- Kaljari je upisao samo jednu pobedu na devet minulih gostovanja

- Juventus je igrao 1-1 na tri prethodne utakmice

- Bolonja nije zatresla mrežu protivnika na pet od sedam prethodnih duela

(Podaci se odnose isključivo na Seriju A, osim ukoliko nije drugačije naglašeno)

KOŠARKA: Pre nego što se pozabavimo italijanskim Kalčom, vraćamo se u srpsku prestonicu gde će od 21 čas koplja ukrstiti Partizan i Karpoš Sokoli. Brojni kadrovski problemi (povrede, odnosno bolesti Đorđa Majstorovića, Frenka Robinsona, Branislava Ratkovice i Vanje Marinkovića) sa kojima se suočava Aleksandar Džikić uneli su dozu sumnje u vicešampiona naše zemlje, pogotovo ako se uzme u obzir da Skopljanci igraju sve bolje otkako je na mestu šefa struke Dragan Nikolić.

Međutim... Sa brojnim peripetijama i vremenskim nepogodama suočili su se Sokoli na putu za Beograd i to bi mogao da bude jedan od razloga zbog kojeg crno-beli, uprkos svim problemima, ne bi smeli da imaju problema sa individualno nekvalitetnijim gostima. Prvi meč odigran u dvorani Boris Trajkovski pripao je Partizanu (77:84), a Božićni spektakl Novica Veličković i društvo, ako se mi pitamo, neće pokvariti Grobarima. Za one sa malo manjom petljom H1 na -8,5 je sigurica (kvota 1,60), a vredi pokušati i u "osnovnom" hendikepu (-11,5, kvota 1,85). Srećno!

*** Kolega Nemanja Banović pozabavio se najefikasnijim i najneefikasnijim timovima u Evropi... Tu su još i ekipe sa najmanje i najviše primljenih golova. Ozbiljno štivo pred sastavljanje tiketa ► BET ANALIZZA: Monako ubija, Rusi očajni, Napoli, Kjevo i Viljareal iznenađenja! Piza zvana 0-2, Bajernova odbrana kida

LUDI TIKET, subota, 584.017 dinara: Srbin koji voli Hag

LUDI TIKET (-), subota, 460.196 dinara: Samo je još jednom trebalo da promašiš, Nando...

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Španije...

Primera, 17. kolo

Subota

Real Madrid - Granada 13.00

Eibar - Atletiko Madrid 16.15

Las Palmas - Hihon 18.30

Real Sosijedad - Sevilja 20.45

Nedelja

Atletik Bilbao - Alaves 12.00

Betis - Leganes 16.15

Selta - Malaga 18.30

Ponedeljak

Osasuna - Valensija 20.45

Serije:

Bez pobede: Osasuna 8, Valensija 7, Leganes 4, Eibar 3, Las Palmas 3, Malaga 3, Selta 3

Nerešeno: Leganes 3

Bez nerešenog: Osasuna 6, Hihon 6, Sevilja 6, Atletik Bilbao 5, Real Sosijedad 3

Porazi: Osasuna 6

Bez poraza: Real Madrid 15, Barselona 9, Alaves 4, Leganes 3, Viljareal 3

0-2: Alaves 6, Las Palmas 3, Leganes 3

2-3: Granada 3

3+: Hihon 6, Sevilja 6, Selta 4, Valensija 3

Zanimljivosti:

- Na devet od 11 prethodnih susreta Real Madrida oba tima su postigla pogodak

- Real Madrid je trijumfovao sa tri ili više golova razlike na četiri od osam prethodnih mečeva

- Na pet od šest poslednjih utakmica Granade, oba tima su uspela da zatresu mrežu

- Na devet od deset minulih gostovanja Granade zaokružen je tip GG

- Eibar nije poražen na deset od 11 utakmica kao domaćin

- Atletiko Madrid nije postigao gol na četiri od šest poslednjih mečeva

- Atletiko Madrid je savladao Eibar na četiri minula susreta

- Las Palmas prima u proseku 1,5 golova po utakmici

- Las Palmas postiže u proseku dva gola na domaćem terenu

- Hihon prima u proseku dva gola gola na gostovanjima

- Hihon je primio najmanje dva gola na pet od šest minulih duela

- Real Sosijedad je postigao dva ili više golova na sedam od devet prethodnih mečeva

- Sevilja prosečno postiže dva gola

- Sevilja je primila najmanje dva pogotka na četiri od šest poslednjih gostovanja

- Atletik Bilbao je u seriji od tri uzastopne pobede kod kuće

- Atletik Bilbao nije izgubio na sedam minulih mečeva na svom stadionu

- Na deset od 13 utakmica Atletik Bilbaa oba tima su zatresla mrežu

- Alaves je sačuvao mrežu na tri poslednja gostovanja

- Betis prima u proseku nešto manje od dva gola (1,81) po utakmici

- Leganes je igrao GG na četiri od pet minulih duela u svim takmičenjima

- Selta je primila najmanje jedan gol na deset poslednjih mečeva

- Tri ili više golova viđeno je na šest od osam prethodnih mečeva Malage

- Viljareal je slavio na šest od sedam prethodnih duela na svom stadionu

- Barselona je slavila protiv Viljareala na pet od šest poslednnjih okršaja

- Osasuna je primila najmanje jedan gol na 12 prethodnih mečeva

- Osasuna je na svom stadionu igrala 3+ na pet od šest poslednjih duela

- Valensija je postigla makar jedan pogodak na osam poslednjih utakmica

- Valensija je sačuvala mrežu protiv Osasune na četiri od pet prethodnih mečeva

(Podaci se odnose isključivo na Primeru, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

TENIS: Prethodna sezona i utisci povodom iste nisu se propisno ni slegli, a već na startu 2017. očekuje nas bitka za trofej dvojice najboljih igrača današnjice. Endi Mari i Novak Đoković istrčaće na Skveš Kompleksa u Dohi u 16 časova i odmeriti snage prvi put nakon Završnog Mastersa u Londonu 2016. godine kada je Britanac svrgnuo sa trona do tog trenutka neprikosnovenog Srbina.

Nestvarnim preokretom Novak je stigao do finala u meču protiv Fernanda Verdaska, spasivši pet mečev lopti u drugom setu. Za razliku od njega, Endi koji se mučio od početka turnira, rutinski je obavio posao protiv Tomaša Berdiha u dva seta. Biće ovo 36. međusobni susret Đokovića i Marija, a naš as vodi 24-11 u pobedama.

Nema sumnje da će Đoković biti silno motivisan protiv igrača koji mu je oduzeo lidersku poziciju i vrlo lako bi mogao da nanese teži poraz Endiju (u dva seta). Pre svega jer momak rođen u Glazgovu, osim u duelu sa Berdihom, nije igrao na svom nivou. "Čista" dvojka u osnovnoj ponudi plaća nešto kvotom 2,03 (u Trostrukom superparu 2,15), a kladionica MOZZART vam je spremila i kombinacije i još mnogo igara koje možete da pogledate OVDE.

*** Svim vernicima koji danas slave rođenje Hristovo redakcija MOZZART Sporta želi srećan Božić.

Hristos se rodi!

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa)

Poštovani čitaoci MOZZART Sporta, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog posvećen kladioničarskom sadržaju u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama će biti Nikola Drenovac, potom će mu se priključiti Nemanja Banović.

(FOTO: Action Images, MN Press)