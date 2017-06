UŽIVO: Srbija - Makedonija 1:0; GOOOOOL - Mijat!

SRBIJA - MAKEDONIJA 0:0

Stadion: Zdzislav Kžiškovjak

Gledalaca: 6.000

Sudija: Bobi Mejden (Škotska)

Srbija (4-2-3-1): Milinković Savić - Gajić, Jovanović, Veljković, Antonov - Maksimović, Grujić - Živković, Gaćinović, Plavšić - Đurđević.

Makedonija (4-2-3-1): Aleksovski - Murati, Zajkov, Velkoski, Demiri - Nikolov, Bardi, Avramovski, Babunski, Markoski - Radeski.

24. minut - GOOOOOOOOOOL!!! Reklamirali su fudbaleri Srbije penal, u nastavku akcije je centaršut Đurđevića iz odbitka došao do Gaćinovića koji trese mrežu.

23. minut - Prvu javnu opomenu u reprezentaciji Srbije zaradio je Marko. Očigledno iznerviran zbog činjenice da start Nikolova od pre nekoliko trenutaka nije okarakterisan kao žuti karton. Nažalost, vezisti Liverpula ovo je bio drugi žuti na prvenstvu, pa će propustiti meč trećeg kola protiv Španije.

13. minut - Žuti karton za Markovskog zbog preoštrog starta nad Gajićem.

11. minut - Kakva šansa za Srbiju! Sjajan centaršut Živkovića za Grujića, čiji šut glavom nije bio precizan. Srbija je u uvodnim trenucima susreta ofanzivnija, konkretnija i odlučnija. Nadamo se da će uskoro doći i pogodak.

10. minut - Srećno je Gaćinović došao do lopte u kontri i šutirao sa dvadesetak metara. Nažalost, lopta je otišla iznad prečke...

3. minut - Nespretna reackija protivničkog golmana iz koje se izrodila ozbiljna šansa za Maksimovića. Nažalost, budući član Valensije nije lepo zahvatio loptu sa nekoliko metara.

2. minut - Prvi udarac u okvir gola Makedonaca poslao je Grujić nakon dodavanja Živkovića iz auta. Bio je to lak posao za Aleksovskog.

UTAKMICA JE POČELA!

- Pogled na tabelu grupe B izgleda...

- Izveštač MOZZART Sporta javlja da sunce "bije" sve jače i da bi 7zbog toga poseta mogla da bude manja od očekivane...

- Lalatovićevi Orlići imaće podršku navijača koji su u Poljsku stigli iz Inđije.

- I naši su izašli na zagrevanje...

- Mlada reprezentacija Makedonije je izašla na zagrevanje, pozdravivši pritom svoje navijače kojih 45 minuta pred početak meča ima u pristojnom broju.

- Navijači pristižu u sve većem broju, primetno je i nekoliko makedonskih zastava.

