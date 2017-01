KLADIONIČARSKI DAN (UŽIVO): Verdasko - Đoković 1:6, 3:2

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

5. gem - Ovo ne valja. Proradio je forhend Verdaska. Poveo je španski teniser sa 30:15, a onda je Nole pronašao lek. Umirio je udarce sa osnovne linije rivala, i počeo da ga šeta. Dvostruka servis greška potpuno je poremetila Verdaska, pa je Novak stigao do brejk lopte i iskoristio je - 2:3.

4. gem - Još jedan brejk. Sada Verdasko ponovo oduzima servis našem asu. Pregršt lepih poena u ovom gemu - 3:1.

3. gem - Na brejk, brejkom. Kao da se tom izrekom vodi Đoković. Šetao je Verdaska, nervirao ga preciznim bekhendima i stigao do tri brejk lopte. I jednu osvaja - 2:1.

2. gem - Au, Fernando Verdasko je pokazao skroz drugo lice u ovom setu. Nema nervoze u njegovoj igri, a ona se pomalo oseća u potezima Novaka. Dve brejk lopte imao je Španac, a jednu je iskoristio - 2:0.

1. gem - Verdasko samouveren na startu drugog seta. Služio ga je prvi servis i ekspresno je stigao do 40:15, a i pored Novakovog otpora Španac je poveo - 1:0.

DRUGI SET

7. gem - Bilo je svega u ovom gemu. Verdasko je pretio, pritiskao, tražio priliku da dođe do brejka, ali se završilo izjednačenjem, a tamo je sigurniji i strpljiviji bio Đoković. Posle 31. minuta igre Novak vodi u setovima - 1:6.

6. gem - Španac beleži prvi as, a potom Đoković greši prilikom pokušaja bekhend voleja. Ipak, nesiguran Verdasko i dvostrukom servis greško pružio je priliku Novaku da osvoji set. Spasio se Španac, stigao do izjednačenja, a zatim uspeo da stigne do prvog poena - 1:5.

5. gem - Odličan ritern Verdaska za 0:15, potom Nole vezuje dva forhend udarca sa osnovne linije, a onda ponovo greška Đokovića. Taman kada je Nole imao priliku da osvoji poen, Španac je napao, usledila je zanimljiva razmena udaraca i najlepši poen do sada. Osvojio ga je Fernando. Ipak, Nole siguran u nastavku i stigao je do ubedljive prednosti - 0:5.

4. gem - Pritisak Noleta. Šalje duboke lopte, a Verdasko se ne snalazi 15:30. Nastavio je u istom ritmu Đoković i stigao do brejk lopte. Potom sjajan napad, izlazak na mrežu i greška Španca. Dva brejka prednosti za srpskog igrača - 0:4.

3. gem - Za sada Novak gotovo beskprekoran. Tuče sa osnovne linije, izlazi na mrežu, dobro servira. Samo neka tako nastavi - 0:3.

--- (((UŽIVO KLAĐENJE))) ---

2. gem - Loš početak Verdaska. Španac je napravio tri početničke greške, mada ga je i Đoković naterao na njih sjajnim postavljanjem. Tri brejk lopte Srbina. Prvu je spasao Fernando, ali potom šalje lopticu u aut. Evo brejka. Idemo Nole - 0:2.

1. gem - Prvi na servisu srpski teniser. Kreće Nole silovito. Lako je stigao do 30:0, potom napravio neiznuđenu greku, a poen osvojio ponovo zahvaljujući odličnom prvom servisu - 0:1.

PRVI SET

TENIS: Pohod na sedmu krunu Australijan opena Novak Đokovića počinje danas protiv Fernanda Verdaska (09.15). Pratićemo detaljnije ovaj duel.

LUDI TIKET, utorak, 240.000 dinara: Tako to radi majstor - dva para, kvote 15,00 i 16,00, pa u džep 2.000 evrića

*** Evo statističkih podataka za danas. Ispod možete da vidite koliko je neki tim "dolazio" u određenom znaku ove sezone.

3+

Balinamalard (Severna Irska) 17/24 - početak 20.45

Veston S. (Engleska 6) 15/24 - početak 20.45

Glenavon (Severna Irska) 15/24 - početak 20.45

GG

Balinamalard (Severna Irska) 15/24 - početak 20.45

Veston S. (Engleska 6) 14/24 - početak 20.45

Esteghlal T. (Iran) 10/16 - početak 14.10

2+I

Veston S. (Engleska 6) 14/24 - početak 20.45

0-2

Saba (Iran) 11/16 - početak 13.00

Esteghlal T. (Iran) 11/16 - početak 14.10

Pajkan (Iran) 10/16 - početak 13.00

GG&3+

Balinamalard (Severna Irska) 14/24 - početak 20.45

Napomena: Ime kluba, broj završenih utakmica u sezoni pod navedenim znakom, broj odigranih mečeva, satnica.

KOŠARKA: Golden Stejt razneo šampiona! Lovernj blizu dabl-dabla, Oklahoma bez šanse u Los Anđelesu. Drejmond Grin ponovo u klinču sa Lebronom Džejmsom, ali sada je meč završio sa tripl-dablom! Klivlend na minus 35. Opširnije čitajte OVDE.

NBA:

Njujork Niks - Atlanta 107:108

Vašington - Portland 120:101

Milvoki - Filadelfija 104:113

Indijana - Nju Orleans 98:95

Denver - Orlando 125:112

Boston - Šarlot 108:98

Golden Stejt - Klivlend 126:91

Finiks - Juta 101:106

LA Klipers - Oklahoma Siti 120:98

LUDI TIKET (-), utorak, 994.997 dinara: Tužni Milan odneo milionče

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa)

Dobro jutro poštovani čitaoci MOZZART Sporta. Dobro došli na naš svakodnevni blog posvećen kladioničarskom sadržaju u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama će biti Milan Cakić, a oko 15 časova pridružiće nam se i Nikola Drenovac.

(FOTO: Action Images)