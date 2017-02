Kladite se na... Finale Liga kupa 2-3 gola

Mančester junajted protiv Sautemptona (17.30) juri drugi pehar u sezoni

Žoze Murinjo već je osvojio jedan trofej sa Mančester junajtedom - Komjuniti šild u avgustu - ali da bi došli do njega portugalski menadžer i njegovi Crveni đavoli odigrali su samo jednu utakmicu, sa Lesterom. U ovom slučaju put do Vemblija bio je daleko izazovniji, i za momke sa Old Traforda, i za njihove kolege sa Sent Meriza. Junajted je do finala Liga kupa stigao preko Nortemptona, Mančester Sitija, Vest Hema i Hala (koji je uspeo da mu nanese poraz u revanšu polufinala). Sautempton je eliminisao Kristal Palas, Sanderlend, Arsenal i Liverpul, a kvalitet poslednja dva rivala daje realnu nadu Svecima da bi mogli da osvoje prvi značajniji pehar još od FA kupa 1976.

Mančester junajted je u neuporedivo boljoj formi, ali Sautempton je odmorniji. Naime, Đavoli su od početka februara odigrali šest utakmica (tri u Premijer ligi, jednu u FA kupu i dve protiv Sent Etjena u Ligi Evrope). S druge strane, Sveci su računajući i 31. januar imali samo tri prvenstvena meča, od kojih poslednji pre dve nedelje, pa su imali vremena da se psihofizički pripreme za finale.

Kapiten Junajteda Vejn Runi gotovo sigurno neće startovati ni u nedelju, ali to Murinja ne zabrinjava previše, jer je Zlatan Ibrahimović izuzetno raspucan, a u retkim situacijama kada ne pogađa on tu su Huan Mata, Entoni Marsijal, Henrik Mhitarjan… Menadžer Sautemptona Klod Puel ima više problema sa povređenima, ali i manje kvalitetnih igrača, pa iako su njegovi izabranici pokazali da kada su inspirisani mogu da savladaju svakoga, uloga favorita ovde pripada protivniku. A kvota na trijumf Mančestera je 1,70.

Na njihovim međusobnim okršajima poslednjih godina najčešće dolazi 2-3, a danas je kvota na taj tip 2,00.

Finale možete pratiti na TV Arenasport 1, od 17.30.

POSLEDNJIH PET

MAN. JUNAJTED

Lester (G) 3:0

Votford (D) 2:0

Sent Etjen (D) 3:0

Blekbern (G) 2:1

Sent Etjen (G) 1:0

SAUTEMPTON

Liverpul (G) 1:0

Arsenal (D) 0:5

Svonsi (G) 1:2

Vest Hem (D) 1:3

Sanderlend (G) 4:0

MEĐUSOBNI SKOR

119 62 30 27 206:133

PREDLOZZI ZA KLAĐENJE

KI 1 1,70

UG 2-3 2,00

