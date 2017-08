Klaeson: Biće teško u Beogradu, Zvezda je jača od dosadašnjih protivnika

"Nisam siguran da li bi rezultat bio drugačiji da je priznat gol Ristića", kaže fudbaler Krasnodara

Sudije na meču plej-ofa Lige Evrope između Krasnodara i Crvene zvezde (3:2) nisu videle gol koji je postigao Mihailo Ristić (lopta prešla liniju posle odbitka od prečke), a svoje viđenje cele situacije pružio je i prvotimac ruskog tima Viktor Klaeson.

Njegovo mišljenje je da su sudije napravile ozbiljan previd, kao i da je Crvena zvezda jači protivnik od dosadašnjih koje je Krasnodar imao.

"Bio je to očigledan gol, bilo je to teško ne videti, ali ne znam koliko bi to uticalo na konačan rezultat čak i da je priznat", kaže Klaeson.

Strelac drugog pogotka za Krasnodar kaže da je njegov tim imao težak posao protiv Zvezde koja se pokazala kao nezgodan rival.

"Igrali smo mnogo bolji meč od prethodnih, uprkos činjenici da je Crvena zvezda jača od prethodnih rivala. Dobro je da smo pobedili. U Beogradu će biti mnogo teško za nas, ali daćemo sve što možemo da dođemo do pobede", rekao je Klaeson.

Revanš meč na stadionu Rajko Mitić igra se 24. avgusta.

(FOTO: FK Crvena zvezda)