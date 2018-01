Klasičan Liverpul: Uzbudiš, pa poliješ kofom ledene vode (VIDEO)

Nije lako navijačima Redsa

Punih 28 godina čekaju na tu prokletu, 19. titulu na Enfildu. Nastave li ovako, čekaće je još 50 godina. Jer ovo više nije nikakav izuzetak. Ovo je postalo pravilo. Da na najtežim utakmicama očaraš, da nateraš ceo svet da doživi fudbalski orgazam, samo da bi ga odmah potom polio kofom ledene vode. Taman što su navijači Liverpula posle impresivnih 4:3 protiv do tog trenutka nedodirljivog Mančester Sitija počeli da maštaju o ponovo moćnom klubu, otrežnjenje protiv Svonsija. Najgori tim Premijer lige je na koncu 24. kola Premijer lige Redsima još jednom objasnio zašto decenije prolaze, a titula nema - 1:0 na Libertiju.

I ne, nema ovde mesta za onu priču o ujednačenoj ligi u kojem svako svakog može da pobedi. Uostalom, u prvom sudaru ova dva tima Liverpul je Labudove pregazio sa 5:0. Lagano su ih punili i Siti i Mančester junajted. Svonsi jednostavno nije tim koji može svakog da pobedi. Svonsi ume samo da se brani, a ni to mu ne uspeva uvek. Svonsi ne zna da napadne, pa je na 23 dosadašnje utakmice postigao samo 14 golova.

Večeras i taj 15. Iz jedinog pokušaja da uopšte ugrozi Lorisa Karijusa. Posle kornera Federika Fernandeza, i lošeg ispucavanja Virdžila Van Dajka, koji je debitovao za Redse u Premijer ligi i iz zima istisnuo Dejana Lovrena. Džaba, ovakvi samoubilački mečevi prosto su postali Liverpulovog DNK koda. Lopta je pala pred nogu Alfiju Mosonu, on se lepo snašao i to je bilo to.

I pre i posle toga igrala se "viktorija" na Svonsijevoj polovini terena. Bilo je i šansi, nije da nije. Šta reći za onu iz 94. minuta kada je Roberto Firmino sa par metara pogodio stativu? Ali većim delom utakmice toliko jalovo je delovala ta inicijativa Liverpula da si morao da se zapitaš: pobogu, da li je to isti tim koji je pre samo osam dana onako brutalno istamburao Gvardiolin Siti? Da li je to isti tim koji je poslednji prvenstveni poraz pretrpeo još 22. oktobra kada ga je na Vajt Hart Lejnu savladao Totenhem?

Da!

To je Liverpul. Tim koji će svaku veliku utakmicu pretvoriti u epsku. I tim koji će svaku malu utakmicu odigrati kao - mali klub. Sve dok opet ne naiđe prava prilika, da nas podseti koliko je u stvari veliki.

I nesretan. Takav će i biti sve dok se ne priseti kako se osvaja taj prokleti pehar. A osvaja se na malim utakmicama.

Premijer liga, 24. kolo:

Subota:

Brajton - Čelsi 0:4 (0:2)

/Azar 3, 77, Vilijan 6, Mozes 89/

Arsenal - Kristal Palas 4:1 (4:0)

/Monreal 6, Ivobi 10, Koščelni 13, Lakazet 22 - Milivojević/

Barnli - Mančester Junajted 0:1 (0:0)

/Marsijal 55/

Everton - VBA 1:1 (1:0)

/Nijas 70 - Rodrigez 7/

Lester - Votford 2:0 (1:0)

/Vardi 39pen, Marez 90+1/

Stouk - Hadersfild 2:0 (0:0)

/Alen 53, Dijuf 69/

Vest Hem - Bornmut 1:1 (0:0)

/Ćićarito 73 - Frejzer 71/

Mančester Siti - Njukasl 3:1 (1:0)

/Aguero 34, 63, 83 - Marfi 67/

Nedelja:

Sautempton - Totenhem 1:1 (1:1)

/Sančez 15ag - Kejn 18/

Ponedeljak:

Svonsi - Liverpul 1:0 (1:0)

/Moson 40/

