Klauzula u novom Dibalinom ugovoru - 150.000.000 evra!

Zove Barselona, zove Real, ali Juventus je izgleda postao dovoljno finansijski stabilan da šapatom nagovori Paola Dibalu da ostane u Torinu. Dobro: i velikom količinom novca.

U danu kad španski mediji nastavljaju da sele argentinskog napadača čas na Nou Kamp, čas u Madrid, iz Italije stiže informacija koja bi poput pljuska trebalo da ohladi ambicije velikana sa Pirineja da angažuju 23-godišnjeg asa Stare dame. Kalčomerkato prenosi da će rukovodstvo Juventusa u novi ugovor ubaciti klauzulu vrednu čak 150.000.000 evra.

To je novac koji zainteresovani kupac mora da plati da bi uopšte ušao u pregovore sa Dibalom oko njegovih uslova, međutim, jasno je da se niko - bar u naredne dve, tri godine - neću odlučiti na taj potez. Nekadašnji prvotimac Palerma, koji blista u drugoj sezoni u dresu Juventusa, praktično je dogovorio sve uslove novog ugovora. On će važiti do 2021. godine (sadašnji ističe 2020) i umesto trenutnih 3.000.000 evra po sezoni zarađivaće okrugo 7.000.000.

Jedini razlog što još nema potpisa je odlazak Dibalinog agenta Pjerpaola Trijulcija u Argentinu, pošto mu se tamo rodio sin.

„Na dobrom smo putu, nadam se da ćemo uskoro okončati posao“, rekao je menadžer pre puta u Južnu Ameriku.

Paolo Dibala je u Juventus stigao iz Palerma, leta 2015, u transferu vrednom 32.000.000 evra. Dosad je postigao 35 i namestio 15 golova za aktuelnog prvaka Italije.

(FOTO: Action images)