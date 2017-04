Klement o Rašfordovoj glumi: Lepo je obmanuo sudije (VIDEO)

"Razgovarao sam s arbitrom posle gola i rekao mi je da je dobio potvrdu od pomoćnika. Bila je to čista greška", smatra menadžer Svonsija

Uspeo je Svonsi da stigne do više nego zasluženog boda protiv Mančester junajteda, ali gledajući kako su Đavoli stigli do jedinog pogotka na meču - zaslužili su ceo plen.

Već smo konstatovali da je Markus Rašford bezobrazno simulirao kod penala koji je bez kasnije sudio Nil Svorbrik, što je Vejn Runi nedugo zatim pretvorio u gol. Svima je na Old Trafordu bilo jasno da je mladi golgeter prvoklasno odglumio, a to je bilo jasno i treneru davljenika iz Velsa - Pol Klementu.

"Moji igrači su jasno videli da nije bilo penala, a kada sam pogledao usporeni snimak video sam da je Markus Rašford lepo obmanuo sudije. Jasno je. Tu situaciju ne možete da posmatrate ni na koji drugi način. Sudija je u trenutku izgledao kao da ima određenih sumnji, jer je bila velika pauza pre konačne odluke. Razgovarao sam s njim posle i rekao mi je da je dobio potvrdu od pomoćnika. Bila je to čista greška. Rašford je pao pre nego što je uopšte bilo kontakta", rekao je Klement.

Svonsi se tri kola pre kraja sezone nalazi u nimalo povoljnoj situaciji, pošto ima dva boda manje od Hala, prvog tima u sigurnoj zoni.

"I dalje je sve moguće. Koncentrisani smo samo na to da uradimo najbolje što možemo. Imamo dobru formu u poslednje dve utakmice, verujem da možemo da se borimo do poslednjeg trenutka".

