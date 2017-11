Kličko, zauvek ćeš sanjati debelog Cigana!

Tajson Fjuri se vraća na veliku scenu, i to u svom fazonu javnom prozivkom ukrajinskog boksera, ali i Entonija Džošue za koga je obećao da će ga "prebiti kao kučku"

Osramoćeni bivši apsolutni šampion u teškoj kategorji, Tajson Fjuri vraća se na veliku scenu i to u velikom stilu.

Zapravo, u njegovom, veoma problematičnom stilu, a to znači javno ponižavanje i vređanje kolega iz svakog mogućeg ugla. Engleski bokser, koji je osvojio titulu pobedivši na poene tada zaista bespomoćnog Vladimira Klička 2015. u Dizeldorfu ovaj put se preko socijalnih mreža ostrvio baš na Ukrajinca. A razlog je taj što je ovaj u više navrata čestitao Entoniju Džošui kada ga je ovaj nokautoriao ove godine na Vembliju i u više navrata u superlativima govorio o takmoputom Londoncu. Naravano, popularni Kralj Cigana, kojeg mlađi Kličko, ali i većina ljudi iz sveta boksa ne može da podnese, našao se uvređenim, latio se kompjuytea i sastavi "Otvoreno pismo Vladimiru Kličkuž2 koje vam prenosimo u celosti.

"Vladimire, nije mi jasno zašto si i dalje tako ogorčen zbog poraza od Kralja Cigana?! Stalno klepećeš o porazu nokautom od Entonija Džošue u meču koji je bio 50:50 do samog kraja. U našem meču nisi uspeo niti jednom pošteno da me udariš, naterao sam te da promašuješ, ali i dalje prilčaš kako je on bolji od mene. Ali ja znam da ti ne želiš da priznaš istinu svetu iako je i sam znaš. Kao i Vitali, Ništa bolje od vas nisam ni očekivao. Ali, duboko u sebi dobro znate šta se dogodilo. Samo da znaš, pobrinuću se ja i za tvog malog brata Entonija Džošuu. Kao i sa tobom, poigraću se sa njim kao da je kučka! Još samo da dodam da ću te dr Kličko uhoditi u snovima i zauvek ćeš znati da nikada nećeš moči da pobediš Kralja Cigana! Topli pozdravi!”

Ko do sada nije gledao Fjurija, a voli plemenitu veštinu neka baci pogled na internet jer je u pitanju zaista fantastičan, veoma talentovan borac. Zanimljivo je da on pripada "Travelerima", nekoj vrsti britanskih Roma, zapravo čergara, ljudi koji žive na drumu, to ejst u pokretu. Poznat je lik "ciganskog boksera" koji je glumio Bret Pit u legendarnom filmskom ostvarenju "Sneč", gde se dobro vidi o kakvom socijalnom sloju se radi. Najpoznatiji "traveler" na svetu je Roni Vud, legendarni gitarista Roling Stonsa.

Karakter, ali i okruženje Tajsona Fjurija često ga guraju na sporedni kolosek,. Tako je nakon pobede nad Kličnom potpuno otkačio da bi mu na kraju našli i kokain u uzorku urina. Zbog toga su mu oduzetio svi šampionski pojasevi i nikada nije došao u priliku da bih brani. Nakon suspenzije i oporavka od teške depresije, Kralj Cigana se vraća! Za sada se zna da će ući u ring u aprilu, ali i još dva put tokom 2018, mada nisu poznata imena protivnika.

