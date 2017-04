Klop: Grujić je „osmica“

"Na veoma je dobrom putu", rekao je nemački strateg

Veličina slova A A A

Marko Grujić je proveo tri meseca van terena zbog povrede zadnje lože koju je zadobio u novembru, a on je do sada u dresu Redsa sakupio pet nastupa za prvi tim u takmičarskim utakmicama.

Tranzicija iz dresa Crven zvezde u dres Liverpula zato nije bila idealna, ali se Marko sada vratio, odigrao nekoliko dobrih utakmica za Liverpulov sastav do 23 godine, a sad je i Jirgen Klop saopštio za engleske medije da ima Grujića u vidu.

"On je u veoma dobroj kondiciji, ali nažalost zbog povreda nije u pravom ritmu. Izgleda veoma fudbalski mudro na terenu, ali ja ga u ovom momentu vidim na poziciji osmice", rekao je Klop. Inače, ta pozicija se sada odnosi na igrače koji igraju između dva šesnaesterca (box to box).

Klop je dodao da je Grujić imao šanse da zaigra na prethodna tri meča Liverpula, ali da se stvari nisu poklopile.

"Stvari za njega nisu prirodne zato što nije igrao često ove sezone. To ne možemo da promenimo. Tako je kako je. Bilo je različitih scenarija u kojima je mogao da zaigra na prošla tri meča, ali suz se stvari promenile i nije bio uključen. On je na veoma dobrom putu, dobro je što ga ponovo imamo na raspolaganju", istakao je Klop.

Naredni meč u Premijer ligi Liverpul će igrati na gostovanju Vest Bromvič Albionu u nedelju od 14.30.

(FOTO: Action images)