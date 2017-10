Klop gurnuo Lovrena pod autobus: Da sam ja igrao u patikama ne bismo primili onakav gol!

Sa druge strane, Peter Šmajhel odgovornost prebacuje na Liverpulovog trenera

Smatra se to ultimativnim poniženjem za igrača, mada je bilo primera da su oni uspeli da se izbore sa tim i ubede šefove da je to bio samo jedan loš dan. Dešavalo se to i Dejvidu Bekamu, ali ono što je Jirgen Klop uradio Dejanu Lovrenu posle dva kiksa u debaklu protiv Totenhema? To se već graniči sa uvredom. Mada, svi koji su gledali poslednji Liverpulov poraz mogli su da vide koliko je hrvatski štoper očajan bio.

Donekle logično, morao je van terena već u 32. minutu. Klop ne krije: nije bila povreda u pitanju.

"Ne želim da krivim igrače, da budemo iskren, Dejan nije bio ništa gori nego Đoel (Matip)", počeo je Liverpulov šef posle poraza od 1:4.

Ipak, nije zaboravio Lovrenove grehe. Jer Hrvat jeste bio kriv kod dva prva Totenhemova gola.

"Da sam ja igrao u patikama ne bismo primili onakav gol. Onaj prvi? Svi znamo da bi je Lovren u svakoj drugoj situaciji ispucao glavom. Onaj drugi gol? To je bilo neverovatno lako braniti. Verujem da se sada ne oseća dobro. I to je u redu. Niko od nas sada ne treba da se oseća dobro", žestok je bio Klop.

"Morali smo nešto da menjamo. Da se stabilizujemo. Bila nam je potrebna drugačija vrsta odbrane. Nije uspelo, ali to je bila ideja".

Međutim, ima i onih koji smatraju da je ovakav debakl u Londonu upravo Klopova krivica. Legendarni golman Mančester junajteda Peter Šmajhel nema nikakvu dilemu. Smatra da je Nemac svu odgovornost prebacio na Lovrena kada ga je izveo iz igre.

"Pritom, timu ništa nije pomoglo. I dalje su se branili kao da prvi put igraju fudbal. Ali tako se brane cele sezone. To uopšte nije naivan problem i Klop treba da preuzme odgovornost. A on ju je samo prebacio na Lovrena. Sada će Lovren da bude na naslovnim stranama, a to nije fer, jer bi trener trebalo da bude taj. Kad se setim Lovrena pod Maurisiom Poketinom (u Sautemptonu, prim.aut) bio je jedan od najboljih štopera u ligi. Sada je sasvim drugačiji".

Zanimljiv je i stav nekadašnjeg Liverpulovog kapitena Džejmija Karagera, koji je podsetio da je Brendan Rodžers oteran sa Enfilda baš zato što je previše lako primao golove, ali da su i dve godine posle njega četvorica od petorice fudbalera zaduženih za odbranu mreže Redsa bila u timu protiv Totenhema.

"To ne može da bude u redu", procenio je Karager.

