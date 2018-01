Klop: Ne moramo da tražimo zamenu za Kutinja

„Držaćemo otvorene oči do kraja zimskog prelaznog roka, ali nećemo činiti lude stvari“, obrazložio je Nemac

Veličina slova A A A

Manadžer Liverpula Jirgen Klop smatra da njegov klub ne mora da traži zamenu za Filipea Kutinja, koji je pre nekoliko dana potpisao za Barselonu, jer je već pokazao da i bez njega može da igra vrhunski fudbal.

Stoga odlazak Brazilca nije izazvao paniku na Enfildu.

„Ne moramo da tažimo zamenu za njega. Ono što moramo da uradimo jeste da napravimo korak napred. Igrali smo fantastičan fudbal bez Kutinja. Ne želim da zvučim kao neko ko nema respekta, jer mi je izuzetno drag. Mi samo moramo da nastavimo dalje. Odigrali smo fantastične utakmice sa njim, ali i neke ne tako dobre. Držaćemo otvorene oči do kraja zimskog prelaznog roka, ali nećemo činiti lude stvari“, obrazložio je Nemac.

Odlazak Brazilca je bio neminovnost.

„Nije postojala druga opcija. Ako postoji neko ko bi možda mogao da bude ljut i mnogo razočaran u ovom slučaju, onda je to menadžer kluba iz kojeg odlazi. Ali, ja jnisam zato što smo pokušali da ulinimo sve što možemo da ga ubedimo da ostane sa nama. To je bio njegov san, klub se borio do poslednjeg sekunda, pokušali smo sve“, rekao je Klop.

Kutinjo je u Barselonu otišao za obeštećenje koje može da dostigne cifru od 160.000.000 evra, dok je na početku prelaznog roka angažovao štopera Virdžila van Dajka za rekordnih 84.500.000 evra, čime je Holanđanin postao najskuplji defanzivac u istoriji fudbala.

(FOTO: Action images)