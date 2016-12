Klop o Gvardiolinoj špijunaži: Možda je hteo da vidi dobar fudbal?

Originalni Nemac na sebi prepozntljiv način govorio o informaciji koju je dobio na sinoćnoj utakmici

Atmosfera pred poslednji veliki derbi u 2016. godini, ali ujedno i poslednji meč Premijer lige, koji je na programu 31. decembra od 18.30, polako se zahuktava.

Prvi je šibicu zapalio Jirgen Klop, koji je komentarisao činjenicu da je sinoćni meč između Liverpula i Stouka posmatrao menadžer Mančester Sitija Pep Gvardiola.

"Pep je bio sinoć ovde. Sportski direktor Majkl Edvards mi je poslao poruku sa tom informacijom. Nisam siguran koliko je mečeva na drugim stadionima gledao u poslednjih nekoliko nedelja, to sigurno znači da je ovo bila posebna utakmica. Mi već gldamo napred, to će biti uzbudljiva utakmica za oba tima, radujemo se što će biti odigrana na Enfildu. Oni su izvanredan tim, ali ni mi nismo tako loši", rekao je Klop.

Da li je Gvardiolino prisustvo znak poštovanja protivničkog tima.

"Ne znam. Respektujem ih mnogo, ali nisam bio na njihovom stadionu da gledam utakmice. Možda su želeli da vide dobar fudbal? Možda Pep nije video ništa".

Liverpul pobeđuje, ali igra promenljivo, što vidi i sam Jirgen Klop.

"Poverenje nije problem tima u ovom trenutku. Mi znamo naš kvalitet, ali to očigledno ne pokazujemo sve vreme. Početak utakmice sa Stoukom je bio prilično težak, jer Stouk uspeo da nas pritisne sa dva napadača. Nismo bili strpljivi u našoj pas igri, možemo to bolje da uradimo. Mnogo toga smo mogli bolje da uradimo, ali smo na kvalitet uspeli da postignemo dva jako dobra gola, to je stvarno važno", rekao je Klop.

