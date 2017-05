Klop o prečki Votforda u 94. minutu: Ako igrači žele da me ubiju, ovo je bio dobar način da učine to!

Strateg Liverpula Jirgen Klop je kao i uvek imao origilan komentar za najvažnije situacije na terenu

Liverpul je došao do tri vredna boda na Vikaridž Roudu u Votfordu i nastavio borbu za plasman u Ligu šampiona, ali je planove Redsa u 94. minutu mogao da pokvari Sebastijan Predl, koji je ostao sam na drugoj stativi, ali je njegov volej umesto u golu završio na prečki gola Simona Minjolea.

Strateg Liverpula Jirgen Klop je kao i uvek imao origilan komentar na datu situaciju.

„Reako sam igračima posle utakmice, ako žele da me ubiju to je bio dobar način da pokušaju to“, rekao je Klop.

Bodovi bi mogli da budu i presudni kada je u pitanju konačan plasman.

„Osećaj je zaista dobar, bila je teška utakmica, počeli smo dobro, ali smo onda morali da zamenimo Kutinja, koji je veoma važan igrač, dok je Lalana bio dugo odsutan. Počeli smo strpljivo i pokušavali da dođemo do prave prilike. Gol je naravno bio spektakularan. Jasno smo znali šta želimo da radimo i to smo učinili, nikome nije lako da pobedi ovde. Imali smo malo sreće, ali smo naporno radili za nju. Oni nisu imali mnogo prilika, ali nam je bilo teško da se branimo. Morali smo da budemo oprezni i mislim da su momci to dobro odradili“, rekao je Klop.

Liverpul je treći na tabeli, a u poslednja tri kola će ugostiti Sautepton i Midlzbor, odnosno gostovati Vest Hemu u Londonu.

