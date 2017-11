Klop potkačio Kontea: Bilo je teško igrati protiv osam defanzivaca (VIDEO)

Nemac o posledicama ispuštene pobede protiv Plavaca

Veličina slova A A A

Menadžer Liverpula Jirgen Klop žali zbog načina na koji je njegova ekipa ostala bez dva boda u derbiju sa Čelsijem na Enfildu.

Redsi su vodili golom Mohameda Salaha iz 65. minuta i imali kontrolu igre i rezultata, ali su Plavci prilično srećnim golom Vilijana stigli do izjednačenja i vrednog boda u večerašnjoj utakmici.

„Zadovoljan sam zbog našeg izdanja i kako smo igrali. Bilo je malo teže s obzirom da je Čelsi igrao sa osam defanzivaca. Manje ili više. S obzirom na to kakvu smo nedelju imali mi i oni, ovo je jedan od najboljih remija koje sam video u svom životu. Trebalo nam je malo sreće, a mi je ponovo nismo imali. Želeli smo da promenimo sistem igre neposredno pre izjednačenja, ali nam sudija nije dozvolio. Želeli smo da zaigramo sa petoricom u defanzivi, da promenimo situaciju, tako da nije baš prijatno zbog načina na koji primili gol“, rekao je Klop.

U svakoj drugoj opciji remi u ovako teškoj utakmici bio bi i te kako značajan.

„Kada vodite sa 1:0 kod kuće želite tri boda. To je trenutno moj problem. Bila je stvarno dobra utakmica do kraja. To je jedan bod protiv Čelsija. Bilo bi trenutaka u kojima bi taj rezultat bio dobar, ali ne sada“, rekao je Klop.

Liverpul se posle 13 odigranih utakmica nalazi na petom mestu Premijer ligi, dok je Čelsi na trećoj poziciji sa tri boda više od velikog rivala.

(FOTO: Action images)