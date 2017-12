Klop u fazonu „ne interesuje me koliko smo ga platili“, a 2016. pričao: Ja bih to drugačije

Povodom transfera Virdžila van Dajka u Liverpul

Skoro dvogodišnja jurnjava je završena. Maltene otkako je stigao na Enfild, tražio je Jirgen Klop da mu se dovede Virdžil van Dajk i napokon je uspeo. Holandski defanzivac preselio se u Liverpul, sa oreolom najskuplje plaćenog defanzivca u istoriji fudbala, međutim, harizmatični trener pokušava da mu etiketu od 84.000.000 evra skine sa vrata, ujedno i deo pritiska s kakvim će zasigurno suočiti.

PRELAZZI: Vergilije, Klopova opklada od 84.000.000

Nemac bi da se posveti samo fudbalu. A ako Van Dajk bude među Crvenima prikazivao partije kao na Sent Merizu, zime neće biti.

„Doneće nam kvalitet. Zato smo ga i doveli. Zato smo ga tako dugo i tražili. Mogu da zamislim ljude koji će reći: „Uuu koliko ste ga platili“, ali mene to zapravo ne interesuje. Cenu ne određujemo mi, već tržište. Navijači Liverpula bi trebalo da zaborave na cenu. Možemo da pričamo samo o igraču i onome što može da nam pruži, a to su kvalitet, mentalitet i karakter. Zato smo srećni. Ovo je projekat na duge staze“, obrazložio je Jirgen Klop prvu kupovinu ove zime.

Reči „navijači zaboravite na cenu“, paraju uši, primera radi, pristalicama Mančester junajteda koje podsećaju Klopa da je leta 2016, kad je Pol Pogba za 105.000.000 evra prešao iz Juventusa na Old Traford i postao u tom trenutku najskuplji na planeti.

„Ja ne funkcionišem na način na koji funkcioniše moderni fudbal. Drugi klubovi mogu da izađu na tržište i da troše novac, da okupe vrhunske fudbalere. Ja želim da radim drugačije. Čak i kad bih bio u prilici da trošim kao oni, radio bih drugačije“, glasila je izjava trenera Liverpula ne tako davno.

Vremena su se promenila. Fudbalski svet je „poblesavio“. Ono što je juče vredelo 2, sad košta 22, pa je i Liverpul morao da promeni politiku poslovanja i da bi postao konkurentan u borbi za trofeje morao je da reaguje dovođenjem štopera. Makar on koštao kao nijedan pre.

„Virdžil van Dajk nije igrao baš najbolje ove sezone u Sautemptonu. Dugo je bio povređen, a svi znamo i šta se dešavalo letos. Biće mu potrebno malo duže vremena nego ostalima da se uklopi, jer je devet meseci manje-više bio van terena. Mora da uđe u ritam, ali nije problem, jer već imamo kvalitetne igrače na njegovoj poziciji. Ne moramo nigde da žurimo. Mora da se prilagodi našem stilu, potpuno drugačijem od onoga u Sautemptonu. Sigurni smo da će se prilagoditi. Samo, nema potrebe da žurimo“, moli englesku javnost za strpljenje Jirgen Klop.

A Britanci su u fudbalu sve samo ne strpljivi.

(FOTO: Action images)