Klopov urnebesni intervju: Mislite da je bio penal? A-ha-ha-ha! Želim da razgovaram sa ljudima koji se malo više razumeju u fudbal

Nemac u “obračunu” za novinarom Skaj sporta

Menadžeru Liverpula Jirgenu Klopu izuzetno teško pao je način na koji je njegov tim ostao bez dva boda u derbiju protiv Evertona, a dodatno ga je iziritirala izjava novinara Skaj sporta, koji je poručio da misli da je postojalo elemenata za dosuđivanje jedanaesterca za Karamele u 76. minutu zbog navodnog prekršaja Dejana Lovrena nad Kalvertom-Levajnom.

Ipak, arbitar Krajg Poson je imao drugačije mišljenje, pokazao je na belu tačku i značajno uticao na konačan ishod utakmice. Posle utakmice Nemac mu je prišao i razmenio nekoliko reči sa njim.

„Rekao sam mu da ne razumem zašto je to uradio. To je jednio što sam rekao, nisam koristio nijednu psovku. Ne mogu da verujuem. Bila je to utakmica u kojoj samo jedan tim preko 95 minuta čini sve da pobedi. A drugi… Nije čak ni bio u našem kaznenom prostoru, nisam siguran ni da li su šutnuli u naš gol, izuzev jedanaesterca. Da im se na ovakav način otovre vrata, po mom shvatanju nije u redu”, rekao je Klop.

Potom je usledilo pitanje novinara Skaja: Da li ste 100 posto sigurni da nije postojao faul Lovrena?

Klop: Ne, ne, ne!

Novinar: Ne mislim da je krivac, ali on nije morao da napravi faul.

Klop: On nije napravio faul! Kalvert-Levajn je napravio korak napred…

Novinar: A Lovrenova ruka je bila na njegovim leđima.

Klop: Ruka je bila ovako (pokazuje Nemac novinaru Skaja) na njegovim leđima. Ako mislite da je to faul recite onda. Da li je to bio faul po vašem mišljenju?

Novinar: Moje mišljjenje nije bitno..

Klop: Očigledno da ni moje nije važno.

Novinar: Naravno, vaše mišljenje jeste važno.

Klop: Da li to nešto može da promeni?

Novinar: Ne, ne možemo ništa da promenimo u intervjuu, zar ne?

Klop: Da li vi mislite da je prekršaj ili ne?

Novinar: Mislim da je bio blag, ali da to jeste penal.

Klop: A-ha-ha-ha! Pa, onda možemo da prekinemo intervju jer želim da razgovaram sa ljudima koji se malo razumeju u fudbal. Stvarno mi je žao, ali ne mogu da verujem…

Novinar: Znam da ste ljuti, ali postoji dosta ljudi u našem studiju koji su odigrali dosta fudbalskih utakmica i takođe smatraju da je to bio penal.

Klop: Oh (pogled u kameru). Onda, izvini, ja grešim, ti si u pravu.

Novinar: Ja to nisam rekao.

Klop: Da, to si ti rekao.

Novinar: Nisam rekao da vi grešite.

Klop: Ako svi drugi ljudi misle da su u pravu, onda ja grešim. Zar ne?

Novinar: Ne. Zar ne može da postoji igra mišljenja?

Klop: Da li možemo da prekinemo ovde. Vi imate već tri, pet minuta snimljenih do sada. Očigledno nisam raspoložen da odgovaram na vaša pitanje. Da li je to bilo sve od pitanja?

Novinar: Imam još jedno, takođe mislim da vam se neće dopasti. Imali ste šest promena u timu danas, takođe ste izveli Salaha na 1:0. Da li mislite da su upravo te izmene uticale na današnji rezultat?

„To je moj posao. Donosim odluke jer mislim da sam u pravu, a vaš posao je da kažete da nisam. Nemam problem sa tim. Da, bio sam siguran da su to prave odluke. Uveo sam Firmina umesto Salaha, stalno smo pokušavali da postignemo gol, mogli smo da ga damo pre ili kasnije. Bili smo stalno u njihovom šesnaestercu. Oni nisu imali kontranapade. Postoje veće katastrofe na svetu od toga što smo osvojili jedan bod u ovakvoj utakmici, ali osećaj nije dobar. Žao mi je zbog svega što sam rekao pre ovoga”, rekao je Klop.

(FOTO: Action images)