Klopu ništa nije jasno

Osim to da Liverpul nije trebalo da primi drugi gol

Pobeda nad Mančester Sitijem, pa dva ispuštena boda u duelu sa jednim od najgorih timova u ligi. Jirgen Klop je saglasan da je Liverpul mogao da odigra bolje na Stadionu svetlosti, ali smatra da nije baš ni sve greška njegovih pulena. Jer...

"Znam da možemo bolje, na kraju krajeva videli smo to pre dva dana... Ali dve utakmice u tako kratkom periodu? Ne znam. Nemam pojma šta da kažem. Ne umem da objasnim, jer ne znam ni šta sam tačno gledao. Moj tim se bori, ali nisam siguran da su danas mogli. Obično pričam o fudbalu, ali danas... Nisam siguran da se može bolje sa ovakvom pauzom. Ne znam ni kako to izgleda. Rekao sam igračima da ako niko ne želi da igra nikada nikome neću reći. Ali svi su hteli i to je jedina dobra stvar", nedorečen je ostao Liverpulov šef struke.

Jedino u šta je siguran jeste da Liverpul nije zaslužio da primi drugi gol, jer smatra da nije prekršaja za slobodan udarac Sanderlenda koji je prethodio igranju rukom Sadija Manea za drugi penal.

"Faul nije postojao, a ako faul nije, onda nema logike ni da je bilo penala".

(FOTO: Action Images)