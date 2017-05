Ko će biti Zvezdin plej protiv Vršca?

Potencijalni problemi za crveno-bele na poziciji organizatora igre. Sve zavisi da li će Stefan Jović i(ili) Čarls Dženkins biti spremni

Veličina slova A A A

Crvena zvezda u ovom delu sezone ima velike probleme sa povredama, posebno na poziciji organizatora igre. Stefan Jović već duže vreme ima problem sa povredom leđa, Čarls Dženkins nije igrao protiv Mega Leksa i o njihovom nastupu će se odlučivati na dan utakmice, saopšteno je na sajtu kluba.

Nejt Volters sigurno neće igrati jer je otišao u SAD zbog porodičnih problema. I Branko Lazić će na pauzu zbog problema sa ramenom.

"Nejt Volters ide u Ameriku, ima porodičnih problema, vraća se 10. maja. Laziću sledi pauza od 10-ak dana takođe, Dženkins će možda početi da trenira do kraja nedelje, Jović još uvek nije odradio košarkaški trening sa ekipom", rekao je Radonjić posle utakmice sa Megom.

Ako Jović ili Dženkins budu u sastavu problem je manje-više rešen. Zato se postavlja pitanje - ko će potencijalno igrati na mestu plejmejkera protiv Vršca ako Jović i Dženkins ne budu mogli da igraju, a dok Volters definitivno neće biti u sastavu?

MOZZART KVOTE ZA OVAJ MEČ

Deluje da će to biti Marko Gudurić i Petar Rakićević. Gudurić je baš protiv Mege imao situacije gde je organizovao igru i to je činio prilično solidno, tako da bi njega trebalo da očekujemo na poziciji broj jedan. I tokom nekih mnogo važnijih utakmica pokazivao je da može da preuzme dirigentsku palicu. Verovatno mu to neće praviti problem protiv tima koji je trenutno poslednji na tabeli. Pokazao je Gudurić da to može da iznese. Možda mu i Dangubić u nekim momentima pripomogne pri prenošenju lopte.

Biće to takođe prilika i za Rakićevića da se pokaže u pravom svetlu. Da pokaže koliko je napredovao i koliko može.

Ipak, pozitivna okolnost za crveno-bele je što su prebrodili najveće ispite - odigrali su odlično Evroligu, osvojili ABA ligu, te dobili večiti derbi na startu MOZZART Superlige i sudare sa Jadrancima, tako da im sada sledi period sa utakmicama protiv malo lakših protivnika iz KLS lige.

Zvezda protiv Vršca igra u subotu, potom gostuje Borcu u Čačku 9. maja, dočekuje Dinamik 12. i igra kod kuće protiv Spartaka 15. maja.

Poseban motiv protiv Vršca imaće Marko Simonović koji u najavi za ovaj meč kaže da mu je drago da se taj grad ponovo košarkaški uzdigao.

"Putujemo u Vršac, grad za koji me vežu lepe uspomene još iz vremena kada sam nosio dres Hemofarma. Drago mi je da jedan takav košarkaški centar ponovo ima ligaša, ekipu Vršca koja je već plasmanom u Superligu i to kao prvoplasirana pokazala svoj kvalitet. U Superligi su izgubili nekoliko utakmica na jednu loptu i samo sa maksimalnim angažovanjem i koncentracijom možemo do novih bodova", rekao je Simonović.

Meč je na programu u subotu od 18 časova.