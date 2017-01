Ko će se proslaviti u bržim F1 bolidima?

Prelazni rok trese F1 boksove. Traži se zamena za Rozberga, a tu su i novi propisi koji će ubrzati bolide za pet sekundi po krugu

Veličina slova A A A

Položite račune najbrži cirkuzanti! Mozzart Sport vam od prvog dana 2017. opipava puls! Bilans stanja nas zanima, jer trenutna situacija u najbržem cirkusu daleko je od opuštene, odnosno čisto praznične. Niko Rozberg je naprasnim penzionisanjem zamutio vodu na tržištu vozača, ali ni u tehničkim službama timova problemi nisu ništa manji. Novi bolidi će homologizacijski biti značajno drugačiji od mašina iz 2016. Priča glasi da će gume biti šire, a brzina po krugu čak i do pet sekundi veća nego protekle sezone.

Pakleni automobilizam – 2016. pamtićemo po udesima (VIDEO)

Interesantno, Žan Tod, predsednik Svetske automobilističke federacije (FIA) i nekadašnji prvi čovek Ferarija izražava se gotovo kladilački o performansama novih bolida u procentima. Naravno, etalon mu je Ferari.

„Ferari je 10 posto iza Mercedesa, a svega tri iza Red Bula. To nije mnogo. Ferari je uvek bio u vodećoj grupi i postigao je neverovatan uspeh. Naravno pod uslovom da nema problema s pouzdanošću“, kaže Žan Tod i navodi nas na razmišljanje.

Polazimo od toga da Mercedes AMG Petronas, odnosno koncept koga podržava Dajmler korporacija još uvek u konstruktorskoj prednosti. Po toj logici Luis Hamilton bi mogao biti osvajač naredne titule. Naravno, ne znamo još ko će se sa sigurnošću naći na poziciji uslovno rečeno drugog vozača u ekipi. Ukoliko Toto Volf slomi otpor Kler Vilijams i dovede Valterija Botasa u ekipu situacija je jasna. Po tome, prva kaciga Mercedes AMG Petronasa je favorit broj jedan za tron 2017. Idemo li dalje? Naravno, jer po Todu Red Bul je druga ekipa po trenutnoj formi. Shodno tome nije teško zaključiti da će se za drugu poziciju u generalnom plasmanu verovatno opasno zakuvati borba između Maksa Verstapena i Danijela Rikarda.

Mladi Holanđanin je pre svega zbog lucidnosti kandidat broj jedan za večitu konkurentnost na podijumu. O Verstapenovim vrlinama veoma slikovito govori sam Danijel Rikardo.|„O Maksu, pa da on je sada cenjeniji od mene. Smatram da je i to uredu, a ako ga pobedim sledeće godine, to će biti uspeh. Iako svi govore da on ne zaslužuje svoje mesto, ja vam kažem da je bolji od Sene“, rekao je Danijel Rikardo nedavno, a Mozzart Sport to ponovo apostrofira zarad naše analize. Po tome, ali i po pokazanom u 2016, Holanđanin u narednoj sezoni neće biti maca koja ne zna da ogrebe.

Ucenjena glava: Ili titula, ili šut karta za Fetela

Po rečima Žana Toda Ferari je 10 procenata iza Mercedes AMG Petronasa. U toj priči i Sebastijan Fetel je na mestu konstantne borbe za podijum i u 2017. Njega izdvajamo samo zato što se čini da Nemac ima konstantnije nastupe, a s njima i nešto veću podršku Mauricija Arivabenea, prvog čoveka Ferarija u odnosu na Kimija Rajkonena.

Vilijams je na potezu. Mercedes nudi 10.000.000 evra popusta za motore u narednoj sezoni ukoliko Valteri Botas pređe u tabor Mercedesa. Filipe Masa bi u tom aranžmanu trebalo da se vrati iz penzije, ali on i dalje celu priču drži u tajnosti.

„Ja ću da uživam u odmoru i to je to“, Masina je poruka iz Brazila, odnosno demant priče po kojoj je suspenzija njegovog penzionisanja izvesna i to po ceni od 6.000.000 evra!

Udica za Masu - 6.000.000 evra da se vrati iz penzije

Ne zaboravimo ni na Meklaren. Fernando Alonso je nedavno rasterao sve glasine i rekao da ostaje veran ekipi bez obzira na unosne transfere.

„Ostajem posvećen do kraja Meklaren Hondi, i jedino želim da budem šampion sa mojim timom. To mi je jedini cilj“, rekao je Fernando Alonso, ali se nije upuštao u diskusiju po pitanju dugotrajnih tračeva o njegovom transferu.

Opšti zaključak bi bio da će „dobra sreća“ i 2017. biti na strani timova sa Dajmlerovim pogonskim jedinicama. Ostali proizvođači motora trenutno mudro ćute, ili poput Renoa javno kažu kako niko s njihovim agregatima ne treba da se nada čudu od početka sezone. O Vilijamsovoj unosnoj ponudi i popustu od 10.000.000 za nabavku motora već smo pisali, ali ne i o novim propisima. Kada je reč o tehničkim normativima za nastupajuću sezonu bitno je da kažemo da se ekipe već žale na kasno donošenje pravilnika. Konkretno, gume će biti znatno šire, aerodinamički propisi dosta promenjeni, a i brzina bolida po krugu veća. Spominje da bi Formula 1 u novom izdanju mogla da bude i do pet sekundi brža u odnosu na proteklu sezonu.

Piše: Miloš Milić