Ko je Dušan Alimpijević?

Pobedio je najtežeg protivnika koji postoji. Posle toga će mu svi ostali biti daleko lakši

Veličina slova A A A

Teško je govoriti o novom treneru Crvene zvezde 31-godišnjem Dušanu Alimpijeviću kao košarkaškom treneru ako ga prvo ne predstavimo kao čoveka. To je valjda i važnije. Radi se o osobi koja ide srcem. Jednostavno rečeno. Čoveku koji je impulsivan, direktan, kulturan i koji nema problem da iznese svoje mišljenje. Odabrao je čime će se baviti s 22 godine i to radi i dan-danas. Istina, nedostaje mu iskustva kada je ovaj evroligaški nivo košarke u pitanju, biće najmlađi trener Evrolige, a o tome ćemo kasnije.

ZVANIČNO: Dušan Alimpijević novi trener Crvene zvezde!

Verovatno je 7. mart 2010. godine datum koji deli njegov život na dva dela. Pre i posle saobraćajne nesreće kod Lapova. Naime, tog dana je kao 24-godišnjak izgubio dva bliska prijatelja posle udesa kombija koji je vraćao košarkaše KK Novi Sad i kamiona u koji je kombi udario.

U tom udesu su život izgubili Nemanja Danilović i Nenad Grozdanić, a pored Alimpijevića još nekolicina je zadobila lakše i teže telesne povrede. Danilović nije bio samo trener kom je Alimpijević bio asistent već nešto mnogo više. Bio mu je mentor. Ali sve je to nestalo u škripi guma nekih 45 minuta iza ponoći.

Trebalo mu je vremena da sve to prevaziđe, da zaboravi tu borbu protiv najtežeg protivnika u kojoj je na svu sreću pobedio - i uspeo je u tome. Iako mu je život bio ugrožen u tom udesu. Nastavio je da ide u smeru u kom je želeo, oporavio se od svega, i postao je prvi trener Vojvodine 2013. godine, da bi 2015. seo na klupu Spartaka iz Subotice.

A kako je sve prošlo na klupi Spartaka, najbolje se vidi iz izjave koju je Alimpijević dao po izborenom plasmanu u MOZZART Superligu i u momentu kada je najavljivao oproštaj.

“Doveden sam u teškoj rezultatskoj situaciji sa ciljem da Spartak opstane u Prvoj ligi, to smo uspeli poprilično ubedljivo! Ove godine smo otišli nekoliko koraka dalje, plasirali se u Superligu, doveli smo velikane srpske košarke u Suboticu. Ne mogu da vam opišem koliko mi je drago”, rekao je posle ostvarenog uspeha Alimpijević.

I potom najavio odlazak u FMP.

Sprema se početak MOZZART Superlige, FMP se rastaje sa Brankom Maksimovićem i promoviše mladog stručnjaka. Opet vruć krompir u rukama, prvi meč za devet dana protiv Mege koja je najveći konkurent za treće i četvrto mesto, ali se od te prve, zajedničke za sve trenere, konferencije za medije u Kući košarke videlo da se radi o čoveku koji zna šta hoće. Nasledio je tim koji su do tada već vodila dva trener u sezoni, i morao je nešto da promeni kako bi od onoga sa čime raspolaže izvukao maksimum.

I to brzo da promeni. Drastično.

Opet je došao u teškom momentu po klub, kao što je bio slučaj u Spartaku. A ABA liga sledeće sezone FMP-u - “visi”. I tada se pričalo da je igračima bilo teško da se izbore sa njegovim temperamentom.

“Malo specifična situacija, i za tim i za mene. Sasvim sam imao dovoljno vremena da vidim sa čime raspolažem, a to je talentovana ekipa. Košarkaški inteligentna. Ali i oni su svesni da moraju da promene neke navike iz korena. Imaju pravo da sanjaju četvrto mesto”.

Sanjali su Panteri četvrto mesto, a završili kao drugi.

Ipak, ono što pokazuje Alimpijevićev temperament i žustrinu je konferencija za medije posle poraza FMP-a od Partizana u ligaškom delu Superlige, kada se već “znalo” da će se ove dve ekipe sastati u polufinalu domaće lige.

Rekosmo na početku teksta da uvek kaže ono što misli…

“Šta da kažem, bili smo skandalozni prvo poluvreme. Sve ostalo je nepotrebna priča. Ne postoje periodi igre, bili smo skandalozni od prve do poslednje sekunde prvog poluvremena. Sve ostalo je bilo vađenje fleka da ne izgledamo toliko očajni. Kada igrate kući, smešno je da se vadimo da ne izgledamo do kraja loši. To je glupo… Prvo poluvreme smo bli smešni”.

Izgovori ovo na konfrenciji, ko zna šta sve kaže svojim igračima posle toga i onda ti isti igrači pobede tog istog protivnika u polufinalu i izbace ga kao austsajder iz trke za titulu. I Partizan prvi put posle 19 godina ne zaigra finale Superlige… Šta im je (svojim igračima) uradio i rekao, to samo on zna.

Vrlo sam svestan šta nosi Zvezda, veličina, istorija, navijači...

Nagrada za sve pomenuto je bila novi ugovor, a onda i na iznenađenje mnogih promovisanje u naslednika Dejana Radonjića na klupi Crvene zvezde.

Skoro ceo tim od prošle godine otišao, opet klub koji preuzima nije u zavidnoj poziciji, ali to je već situacija na koju je navikao, ako smo išta naučili o Dušanu u ovoj kratkoj priči. Moraće da se izbori sa velikim cipelama koje je ostavio Radonjić.

Manjak iskustva je jasan, nikada nije bio ni blizu da vodi utakmicu u Evroligi, nikada nije vodio meč ABA lige i to je objektivan razlog za sumnju nekih navijača u Dušana. Ipak, pored njega će biti prekaljeni Milenko Topić, čuveni košarkaš Crvene zvezde koji će biti tu da nadomesti manjak iskustva. Na ruku mu ide to što forsira sličan stil igre Radonjićevom, sa dobrom odbranom i dosta tranzicije.

U svakom slučaju, ovo zaista jeste hrabar potez Zvezde. Samo se setite šta su crveno-beli preživeli protekle sezone u Evroligi, ABA ligi, domaćem šampionatu, Kupu Radivoja Koraća. Moraće Dušan da se spremi za ozbiljan dril, za nešto čemu nikada nije bio ni blizu.

Mada, opet, kada vidite nekoga ko ovako grize i sve radi nekako jednostavno i iskreno, najmanje što možete je da mu date šansu da pokaže šta zna.

A posle će rezultati da govore.

(FOTO: MN Press, Star Sport)