Ko je Presnel Kimpembe, 21-godišnji štoper koji je na vatrenom krštenju zaustavio Mesija, Suareza i Nejmara?

Prijatelj iz detinjstva sa Kingslijem Komanom, David Luiz ga je terao da ostaje duže na treninzima, Tijago Silva je sa njim gledao video snimke...

Navijači Pari Sen Žermena su se zagrcnuli. Tijago Silva je povređen, ne igra protiv Barselone! Menja ga - Presnel Kimpembe. Fudbalski fanatici su se pogledali: Ko? Poslednji put su to pitanje postavili u utorak, 14. februara 2017. godine, kada je 21-godišnji štoper rođen u Bomon Sir Ouazu kraj Pariza debitovao u Ligi šampiona.

Vatreno krštenje? Preblaga formulacija imajući u vidu da je Kimpembe protiv sebe imao Lionela Mesija, Luisa Sureza i Nejmara. Svi su već požurili da uplate tiket na Barsu. Ali na terenu - verovatno i najubojitiji napadački trio današnjice skoro da nije postojao.

Pa iako je verovatno da je PSŽ predvođen maestralnim Markom Veratijem bitku dobio na sredini terena, Kimpembe je izazvao podjednaku euforiju među Svecima.

“Bezgrešan, mogao je čak i do gola u 36. minutu. Lebdeo je nad MSN triom celim tokom meča, a pamtiće se dvostruka intervencija protiv Mesija. Nije bio impresioniran rivalom, iako je igrao prvu utakmicu u Ligi šampiona. Velika budućnost, to je sasvim sigurno“, napisao je izveštač Foot Mercata, koji je momka poreklom iz Konga nagradio ocenom 8,5 (Ekip mu je dao osmicu, najvišu ocenu u PSŽ-ovom veznom redu, a nasuprot tome - Nejmar trojka, Mesiju i Suarezu dvojke).

Dvostruka intervencija protiv Mesija...

Naslove koji su govorili o “vatrenom krštenju“, momentalno su zamenili oni o “debiju iz snova“. Četiri lopte je oduzeo Barsinim alama, presekao još dva, meč je završio bez kartona sa, samo za ljubitelje napredne statistike, 88 odsto uspešnih dodavanja. Nenaviknut na toliku medijsku pažnju, Kimpembe je posle meča skromno rekao...

“Dan zaljubljenih na terenu, sa navijačima, saigračima, stručnim štabom. Zaista sam osetio ljubav na Parku prinčeva“.

Saigrači su bili podjednako zadovoljni.

“Svi mi znamo koliko je kvalitetan, samo je on to sad ai pokazao u Ligi šampiona. Bio je ovo veliki izazov za njega, protiv Barse i Mesija, Suareza i Nejmara... Nije to lako. Ali on je odgovorio na najbolji način“, komentarisao je partner iz štoperskog tandema Markinjos.

Dan kasnije komentariše cela planeta. Jer u klubu koji je poslednjih godina trošio na desetine miliona na pojačanja momci ponikli u akademiji nekako padaju u senku. Iako ih je protiv Barse trojica bilo na terenu. Presnel, uz već iskusnog Adrijana Rabioa, a od 70. minuta i 19-godišnjeg Kristofera Nkunkua čije vreme tek dolazi.

Ista konstatacija važi i za Kimpbembea, momka rođenog 1995. godine. PSŽ ga je primetio i doveo još 2005, pre no što su se u Pariz slili milioni sa Bliskog istoka (Presnel je od detinjstva prijatelj sa Kingslijem Komanom). U Ligi šampiona za mlade debitovao je 2013, u oktobru 2014. je kod Lorana Blana prvi put zaigrao i u Ligi 1, ali je u te prve dve sezone na seniorskom nivou sakupio svega 10 utakmica. Ove već 17.

“Uvek sam verovao u sebe. Ali ljudi ne shvataju koliko je teško probiti se ovde, koliko tu ima izazova. Ali sve te prepreke te čine jačim“.

Više puta je, razumljivo je to, Presnel bio na ivici odustajanja. Zamerali su mi na krhkoj građi, govorili da sa visinom od 183 centimetara ne može da čuva korpuletnije napadače, mučio se se na mestu centralnog beka.

“Svi oko mene su potpisivali profesionalne ugovore. Samo sam ja morao da čekam poslednju godinu. Bilo je teško. Ništa mi nisu poklonili“, govorio je za L’Ekip pred početak sezone.

Tada je već bilo jasno da je izdržao sve nedaće. Prema Presnelovom priznanju, isprva ga je David Luiz uzeo pod svoje. Terao ga je da ostaje posle treninga i nastavi da radi. Tijago Silva je uskočio kad je video tu odlučnost.

“Neverovatno je koliko mi je pomogao da napredujem na taktičkom planu. Gledao je video snimke sa mnom, savetovao me. On i Luiz su zaista dobri momci“.

Očigledno i dobri učitelji. Svi u pariskom klubu danas se utrkuju u komplimentima na račun Kimpembeove igre protiv Blaugrane.

“Elegantan, moderan igrač, uvek želi da igru gradi iz poslednje linije“, reči su desnog beka Tomasa Menijea.

“Moram da posebno istaknem Presnela. Dan pre meča, izlazi iz trening centra i onda mu kažemo da će da igra protiv Barselone. I on uradi sve što se od njega traži“, dodaje sportski direktor Patrik Klajvert.

Već koliko sutra u francuskim novinama čitaćemo mnogo opširnije o Kimpembeu. Jer kako to duhovito primećuju ushićeni navijači - cena mu je za ovih 90 minuta skočila za jedno 5.000.000 evra. U oktobru je prvi put bio na spisku francuskog selektora Didijea Dešana (samo je Lasana Dijara poziv dobio sa manje utakmica u Ligi 1, Presnel ih je imao 13 u tom trenutku), iako nije dobio minute na terenu. Odavno je Monako pokušavao da ga ubedi da se na stadionu Luj drugi mladi igrači najbrže razvijaju, letos se pisali da ga je snimio i Čelsijev Antonio Konte, ali je PSŽ posle ne baš lakih pregovora uspeo da produži ugovor i Svecima se obaveže na vernost do 2021. godine.

Velika je budućnost pred Presnelom Kimpembeom. Sasvim sigurno.

(FOTO: Action Images)